"Укрпошта" посіла друге місце у світі за якістю міжнародної експрес-доставки EMS. Наша мета – №1, - Смілянський
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Згідно з міжнародним рейтингом PWC, "Укрпошта" посіла друге місце в світі за якістю міжнародної експрес-доставки EMS
Про це написав у фейсбуці гендиректор компанії "Укрпошта" Ігор Смілянський, інформує Цензор.НЕТ.
"2 місце в СВІТІ або є 3 речі, на які можна дивитися вічно: як горить вогонь, як біжить вода і як серйозні люди в дорогих костюмах у вечірніх ефірах обговорюють, чи може державна компанія бути успішною (у сенсі без їхньої участі в керівництві звичайно). Я не витрачаю час на ефіри, але я маю що їм сказати: МОЖЕ", - пише він.
За його інформацією, згідно з міжнародним рейтингом PWC за якістю експрес-доставки міжнародних відправлень EMS "Укрпошта" посіла … 2 місце у світі.
"Так, так – у світі. За допомогою Міністерства інфраструктури України ми отримали право на доставку EMS від іншої держструктури у квітні 2020 року, коли Україна була на 181 місці. Менш ніж за 2 роки ми піднялися зі 181 місця на 2е. І це круто. Причому ми на цьому місці ще до оновлення наших ІТ платформ та будівництва нових сортувальних центрів. Отже мета – номер 1 у світі", - зазначає Смілянський.
Він також перерахував всіх, хто на його думку причетний до такого успіху компанії та подякував їм.
Будь ласка, зачекайте...
бандероль дошла за 5 (пять!!!!!) дней...
у меня всё.....
під час дощу, снігу...все чорнило розпливеться на квитанціях
Ви лише втрачаєте свої нервові клітини, а воно радіє з цього.
Відсилайте його зо відомою адресою.
А Смелянский занимается самопиаром, пытаясь оправдать свою необоснованно высокую заработную плату, которая значительно выше, чем у его коллеги из США, при том, что зп рядовых сотрудников Укрпочты на порядок ниже, чем у их коллег из США.
Вот иногда украинцев хлебом не корми, дай поныть что кругом "дерьмо" в стране. Рассказывают про достижение высокого качества отдельного вида доставки от международной организации, все равно - "дерьмо, дерьмо, дерьмо"
Это галимый совок в самых худших его проявлениях.
Персонал не обучен, ничего не знает, по любому вопросу им нужно куда-то звонить и долго выяснять, как и что им делать с их же ПО, обращение такое, будто они тебе все оказывают огромное одолжение и тд.
Это "2е место" - пыль в глаза из какого-нибудь образцово-показательного отделения и не более того,
Сравни с Новой Почтой, которая создавалась с нуля без всякой базы - это земля и небо, хотя и у НП тоже много недочетов.
Еще раз - Смелянский подкупил PwC?
Чому у США топ-менеджери Пошти, які керують структурою у 10 раз більшою, отримують лише у 2-3 рази більшу зарплатню, ніж у звичаних співробітників пошти, а у нас - у 100 раз більшу?? Може у цьому проблема?
И в отделениях у вас сральник из СССР,я в него не заходил лет десять,а там вообще ничего не изменилось!!!
Заповедник,****,совка!!!
Вашего смелянского надо за яйца подвесить на Хрещатике на ёлку вместо игрушки новогодней.
Нахер не нужны такие руководители за кучу бабла!!!
Ваше место заслуженное второе с конца списка!!!
Но не в этом суть...
В Белгороде-Днестровском убитые и засранные отделения (как и везде), уже несколько лет не могут продолжить договора аренды на помещения, где они находятся. Их уже хотели выгнать нахер,но пожалели, чтобы пенсионерам было куда ходить совок вспоминать...
Т.е. руководитель даже на своей родине ничего не способен сделать. Но 2 место в мире.
АБСУРД
Да дешево,да бесплатно иногда (тот же олх) - но цена этому: качество обслуживания,очереди в отделениях, скорость и пр.
Укрпочта по городу отправку доставляет неделю через обласной центр (нахрена хз), отправка письма НП (не реклама) через всю страну 2 дня обычно.
за октябрь 2021 года составила 977 109 гривен.
Об этом говорится в сообщении общества, передают Українські Новини.
Согласно ему, Смелянскому в октябре начислено
по должностному окладу 805 886 гривен,
прибавки за работу в условиях режимных ограничений составили 120 883 гривны,
оплата труда за дни командировки, индексация - 50 340 гривен.