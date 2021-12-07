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рейтинг (696) Укрпошта (270) Смілянський (62)

"Укрпошта" посіла друге місце у світі за якістю міжнародної експрес-доставки EMS. Наша мета – №1, - Смілянський

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Згідно з міжнародним рейтингом PWC, "Укрпошта" посіла друге місце в світі за якістю міжнародної експрес-доставки EMS

Про це написав у фейсбуці гендиректор компанії "Укрпошта" Ігор Смілянський, інформує Цензор.НЕТ.

"2 місце в СВІТІ або є 3 речі, на які можна дивитися вічно: як горить вогонь, як біжить вода і як серйозні люди в дорогих костюмах у вечірніх ефірах обговорюють, чи може державна компанія бути успішною (у сенсі без їхньої участі в керівництві звичайно). Я не витрачаю час на ефіри, але я маю що їм сказати: МОЖЕ", - пише він.

За його інформацією, згідно з міжнародним рейтингом PWC за якістю експрес-доставки міжнародних відправлень EMS "Укрпошта" посіла … 2 місце у світі.

"Так, так – у світі. За допомогою Міністерства інфраструктури України ми отримали право на доставку EMS від іншої держструктури у квітні 2020 року, коли Україна була на 181 місці. Менш ніж за 2 роки ми піднялися зі 181 місця на 2е. І це круто. Причому ми на цьому місці ще до оновлення наших ІТ платформ та будівництва нових сортувальних центрів. Отже мета – номер 1 у світі", - зазначає Смілянський.

Він також перерахував всіх, хто на його думку причетний до такого успіху компанії та подякував їм. 

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Укрпошта посіла друге місце у світі за якістю міжнародної експрес-доставки EMS. Наша мета – №1, - Смілянський 01

Укрпошта посіла друге місце у світі за якістю міжнародної експрес-доставки EMS. Наша мета – №1, - Смілянський 02

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+11
Этот опиум для народа для тех кто никогда не сталкивался с Укрпоштой. Хамовитые почтальоны, которые не доставляют адресную доставку а врут что они приходили после 19.00 и никого не было, хотя отправитель указывает доставка с 9.00 до 18.00. За повторный визит оператор вымогает 20 грн, и говорит что никакого чека за эти деньги никто не даст. В отделениях царит СССР, такое впечатление что на укрпоште изобрели машину времени. Ну и вишенька на торте это то что сотрудники этой конторы занимаются предпринимательской деятельностью, продают в том числе продукты питания сомнительного происхождения, не имея на это никакого законного права и не платя с этой деятельности никаких налогов. Велкам в Сомали!
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07.12.2021 11:12
+9
*****,вы мне везли письмо из Одессы до Черноморска(15км) со среды до понедельника следующей недели!!!
И в отделениях у вас сральник из СССР,я в него не заходил лет десять,а там вообще ничего не изменилось!!!
Заповедник,****,совка!!!
Вашего смелянского надо за яйца подвесить на Хрещатике на ёлку вместо игрушки новогодней.

Нахер не нужны такие руководители за кучу бабла!!!
Ваше место заслуженное второе с конца списка!!!
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07.12.2021 11:13
+7
Причем тут кацап? Укрпочта - реально совковый треш с примесью 90х.
А Смелянский занимается самопиаром, пытаясь оправдать свою необоснованно высокую заработную плату, которая значительно выше, чем у его коллеги из США, при том, что зп рядовых сотрудников Укрпочты на порядок ниже, чем у их коллег из США.
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07.12.2021 11:22
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НУ з аліекспреса за 14 днів возять, це точно
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07.12.2021 11:04 Відповісти
У алиэкспресс склады в разных странах,укрпочта здесь не причем.значит тебе посылка пришла из кацапстана.
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07.12.2021 11:08 Відповісти
с кацапстана али к нам не возит. Ну а трекинг для кого придумали?
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07.12.2021 11:11 Відповісти
Из Прибалтики вообще идёт, через транзитный аэропорт в Риге, если не знал. У меня рекорд 12 дней, нов основном 18 -20.
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07.12.2021 11:13 Відповісти
Откуда кацапскому боту знать? В мухосранс доставка 2 месяца
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07.12.2021 11:16 Відповісти
Отправлял я как-то укрпочтой бандероль в Днепре....из района в район города... "экспресс-доставкой"...
бандероль дошла за 5 (пять!!!!!) дней...
у меня всё.....
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07.12.2021 14:40 Відповісти
а по воровству доставляемого не оценивали? явно будет мировым лидером.
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07.12.2021 11:06 Відповісти
Куда нам до вашей рашки
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07.12.2021 11:12 Відповісти
Кацапам лишь бы обгадить всё украинское.
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07.12.2021 11:12 Відповісти
Смeлянський сам обгадив - написав пост нe дeржавню. для кацапiв написав
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07.12.2021 11:47 Відповісти
там все совковое и коррумпированное с головы. украинская - НП, Meest, Justin...иди проспись
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07.12.2021 11:47 Відповісти
смілянський, ти б в самій країні розібрався...позакривав пошти і де тепер люди чекатимуть оформлення поштових операцій у пересувних поштах
під час дощу, снігу...все чорнило розпливеться на квитанціях
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07.12.2021 11:06 Відповісти
Этот опиум для народа для тех кто никогда не сталкивался с Укрпоштой. Хамовитые почтальоны, которые не доставляют адресную доставку а врут что они приходили после 19.00 и никого не было, хотя отправитель указывает доставка с 9.00 до 18.00. За повторный визит оператор вымогает 20 грн, и говорит что никакого чека за эти деньги никто не даст. В отделениях царит СССР, такое впечатление что на укрпоште изобрели машину времени. Ну и вишенька на торте это то что сотрудники этой конторы занимаются предпринимательской деятельностью, продают в том числе продукты питания сомнительного происхождения, не имея на это никакого законного права и не платя с этой деятельности никаких налогов. Велкам в Сомали!
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07.12.2021 11:12 Відповісти
плюсую. кошмарная почта....
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07.12.2021 11:13 Відповісти
Сомали у тебя в голове кацап.
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07.12.2021 11:13 Відповісти
У тебя в голове лишняя хромосома.
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07.12.2021 11:15 Відповісти
Тебе лишь бы украинское обгадить.
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07.12.2021 11:44 Відповісти
Я же и говорю что ты параноик лишне хромосомный. То что ты называешь "обгадить" это всего лишь констатация реальной ситуации, которая происходит на Укрпоште. В 2021 году, при зарплате у эффективного менеджера-руководителя почти 100 тыс. у.е. и нищенских зп у обычных сотрудников это стыд и срам. Украинского президента тоже нельзя критиковать, он же украинский? Шизоид!
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07.12.2021 11:50 Відповісти
Смотри там не лопни от ненависти дурачок припадочный.
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07.12.2021 12:11 Відповісти
Я бы на твоем месте к врачу обратился, у тебя все симптомы паранои и шизы.....
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07.12.2021 12:14 Відповісти
К врачу тебе надо обратиться с твоей паталогической ненавистью к Укрпочте.
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07.12.2021 12:17 Відповісти
Если ты покажешь где проявляется ненависть, обязательно обращусь, хотя с этим к врачам не обращаются. Я описал лишь свой опыт и судя по по другим комментариям я не одинок. А ты увидел в этом ненависть и самое интересное что я кацап. Вот теперь я в замешательстве ты долб...б или хворый?
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07.12.2021 12:28 Відповісти
Перечитай свои посты и подумай и обратись обязательно. Ты носишься со своим негативным опытом превратив его в сверхидею ненависти и проецируешь ненависть на всех не согласных с тобой.
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07.12.2021 12:54 Відповісти
Так все таки долб...б или хворый? Или два в одном? То что ты написал не имеет ничего общего с реальностью, точно так же как и то что ты пишешь о Укрпоште. То что ты пишешь, может написать только долб...б, но так как это оторвано от реальности, заставляет задуматься что это пишет душевно больной человек...
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07.12.2021 13:05 Відповісти
Ну не может нормальный человек реагировать на слова о Укрпочте и генерировать столько ненависти и ругательств, у тебя явная патология. И заметь я ничего не написал о самой Укрпочте Укрпочте, а только писал о том что не стоит столь некоректно реагировать, но ты в своих галюцинациях уже выдумал о том что мои слова о Укрпочте оторваны от реальности. Обратись все таки к специалисту.
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07.12.2021 13:12 Відповісти
Ты еще и ограниченный, т.к. своего ничего не сказал а переписываешь мои сообщения тебе... С головой у тебя как с восприятием реальности большие проблемы. Хотя бы потому, что первое твое сообщение мне, это были ни аргументы а какие то жалкие попытки оскорбления, что сразу показало кто ты есть. Единственное что хочется тебе пожелать, так это то, что бы тебя в жизни везде окружал такой сервис на на Укрпочте....
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07.12.2021 13:20 Відповісти
Задумайся все таки о своем восприятии реальности если для тебя Украина это - "Вэлкам в Сомали". В свою очередь желаю тебе оказаться в Сомали реальном, чтобы осознать как был неправ проецируя негатив и ненависть на целую страну.
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07.12.2021 13:28 Відповісти
Мастер по всасыванию, опустился до примитивных оскорблений.
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07.12.2021 13:34 Відповісти
Не годуйте бота своїми відповідями.
Ви лише втрачаєте свої нервові клітини, а воно радіє з цього.
Відсилайте його зо відомою адресою.
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07.12.2021 15:42 Відповісти
у него и одной нет..
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07.12.2021 11:46 Відповісти
Причем тут кацап? Укрпочта - реально совковый треш с примесью 90х.
А Смелянский занимается самопиаром, пытаясь оправдать свою необоснованно высокую заработную плату, которая значительно выше, чем у его коллеги из США, при том, что зп рядовых сотрудников Укрпочты на порядок ниже, чем у их коллег из США.
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07.12.2021 11:22 Відповісти
Смелянский подкупил PwC для самопиара?

Вот иногда украинцев хлебом не корми, дай поныть что кругом "дерьмо" в стране. Рассказывают про достижение высокого качества отдельного вида доставки от международной организации, все равно - "дерьмо, дерьмо, дерьмо"
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07.12.2021 11:43 Відповісти
Ты на отделении Укрпочты давно был, подхалим Смелянского?
Это галимый совок в самых худших его проявлениях.
Персонал не обучен, ничего не знает, по любому вопросу им нужно куда-то звонить и долго выяснять, как и что им делать с их же ПО, обращение такое, будто они тебе все оказывают огромное одолжение и тд.
Это "2е место" - пыль в глаза из какого-нибудь образцово-показательного отделения и не более того,

Сравни с Новой Почтой, которая создавалась с нуля без всякой базы - это земля и небо, хотя и у НП тоже много недочетов.
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07.12.2021 11:58 Відповісти
Примерно сотню посылок получил за год - никаких нареканий. Но ты продолжай рассказывать про то что у нас везде все плохо.

Еще раз - Смелянский подкупил PwC?
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07.12.2021 12:09 Відповісти
Ви трохи помиляєтесь. Укрпошта, звісно, це вам не Нова пошта, але за останні роки служба дуже змінилась в кращу сторону. Так, дійсно, багато відділень, особливо по селах, закрили, але ті, що залишились, обновили технічно, зробили ремонти. З персоналом проблема тому, що на Укрпошті надто велика плинність кадрів. Причини: графік незручний, зарплати невисокі, роботи та обов"язків дуже багато.
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07.12.2021 13:10 Відповісти
Чому НП може забеспечити умови для персоналу і при цьому бути дуже прибутковою, а Укрпошта - не може?
Чому у США топ-менеджери Пошти, які керують структурою у 10 раз більшою, отримують лише у 2-3 рази більшу зарплатню, ніж у звичаних співробітників пошти, а у нас - у 100 раз більшу?? Може у цьому проблема?
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07.12.2021 15:46 Відповісти
Так, саме в тому.
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08.12.2021 11:17 Відповісти
Дурбецало, ты сталкивался с Укрпоштой хоть раз? Даже не имеет значение когда, поверь, с времен СыСыСыР там ничего не поменялось, кроме зарплаты у руководителя, даже тетки те же сидят в отделениях. Так вот подумай, если это сервис второго места в рейтинге, то какой сервис у других компаний..... Даже если Укрпошту сравнивать с Новой Почтой, которая встала на ноги за довольно короткий период, то между ними пропасть.
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07.12.2021 12:04 Відповісти
Много буков написал, мог бы короче - "ничего в этой Украине хорошего нет, только дерьмо".
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07.12.2021 12:07 Відповісти
Я бы сказал: " В Украине много прекрасного, но, встречается и такое дерьмо как Укрпошта!" Хотя, ты смысл не поймешь! Нехай щастить!
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07.12.2021 12:13 Відповісти
повезло что вообще дошло. первая же тестовая доставка с участием этой конторы канула в лету и крайних у них так и не нашлось. никогда больше их "услугами". а вот опраленное окольными путями через "новую почту" дошло за 2 дня.
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07.12.2021 11:19 Відповісти
*****,вы мне везли письмо из Одессы до Черноморска(15км) со среды до понедельника следующей недели!!!
И в отделениях у вас сральник из СССР,я в него не заходил лет десять,а там вообще ничего не изменилось!!!
Заповедник,****,совка!!!
Вашего смелянского надо за яйца подвесить на Хрещатике на ёлку вместо игрушки новогодней.

Нахер не нужны такие руководители за кучу бабла!!!
Ваше место заслуженное второе с конца списка!!!
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07.12.2021 11:13 Відповісти
Отделения у них убитые конечно
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07.12.2021 11:27 Відповісти
Смелянский из Белгорода-Днестровского, учился в той же школе где и я...
Но не в этом суть...

В Белгороде-Днестровском убитые и засранные отделения (как и везде), уже несколько лет не могут продолжить договора аренды на помещения, где они находятся. Их уже хотели выгнать нахер,но пожалели, чтобы пенсионерам было куда ходить совок вспоминать...

Т.е. руководитель даже на своей родине ничего не способен сделать. Но 2 место в мире.
АБСУРД
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07.12.2021 18:48 Відповісти
да, ладно..., а у нас недалеко как было замшелое отделение почты с тупыми тетками за стойкой, так и осталось и тетки не переводятся, не стареют и не исчезают, чтобы отправить посылку нужно пройти 3 круга пекла, потом плюнуть и пойти на НП...
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07.12.2021 11:13 Відповісти
Мне думается что на смену злобной жирной тетке что скоро уходит на пенсию, специально откармливают такую же свиноматку, недотраханную и задроченную бытовухой, садят её в клетку и драконят что бы у той съехала крыша, и когда замена приходит в кондицию её выпускают из клетки и садят за стойку торговать мылом и консервами на почте.
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07.12.2021 11:32 Відповісти
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07.12.2021 11:28 Відповісти
ХВАЛИ МЕНЯ МОЯ ГУБА!!!!
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07.12.2021 11:29 Відповісти
Может где то и поднялась хз, но в реалиях - зачастую треш.
Да дешево,да бесплатно иногда (тот же олх) - но цена этому: качество обслуживания,очереди в отделениях, скорость и пр.
Укрпочта по городу отправку доставляет неделю через обласной центр (нахрена хз), отправка письма НП (не реклама) через всю страну 2 дня обычно.
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07.12.2021 11:35 Відповісти
не далее как неделю назад провел без малого полтора (!) часа в отделении укрпочты, ожидая выдачи мне купленного на черную пятницу ноутбука. я хз, по каким критериям эту организацию оценивали.
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07.12.2021 11:36 Відповісти
Это прикол такой ? )) Самая конченная контора, едет долго, стоишь на почте очереди дикие, логистика ужасная, посылку ищу по всему отделению бывает по 15 минут. постоянный бардак, большая половина отделений ещё старый совок.
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07.12.2021 11:37 Відповісти
Ложь пиарная для внутреннего поглощения лохами! Вот то что 2 ляма зарплата у американца Смелянского это факт! Больше чем у почтмейстера США в 2 раза! А там оборот почты 75 миллиардов в год!
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07.12.2021 11:39 Відповісти
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07.12.2021 11:41 Відповісти
зарплата генерального директора акционерного общества "Укрпочта" Игоря Смелянского
за октябрь 2021 года составила 977 109 гривен.

Об этом говорится в сообщении общества, передают Українські Новини.

Согласно ему, Смелянскому в октябре начислено
по должностному окладу 805 886 гривен,
прибавки за работу в условиях режимных ограничений составили 120 883 гривны,
оплата труда за дни командировки, индексация - 50 340 гривен.
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07.12.2021 11:41 Відповісти
а точно вона украiнська? чого тодi накакано росiйською в постi?
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07.12.2021 11:45 Відповісти
Доставка на укрпошту то є ад на землі. Черги аж на вулицю. В середині запах як в 90-ті. А сама видача посилки наче розтягнута в часі. Зроблено все щоб видавати та шукати посилку як найдовше. Добре коли доставка на НП чи МЕ. Прийшов, забрав, пішов.
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07.12.2021 11:59 Відповісти
Запах як в 90-ті? А який був запах в 90-тих?
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07.12.2021 12:13 Відповісти
Запах старих людей з домішками табачного диму і парфумів роза...
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07.12.2021 12:30 Відповісти
У нас я посещаю 2 отделения почты, центральное и на районе. Ремонт сделали, провели ребрендинг. Тетки те же, злые, ворчливые, особенно в центре. Цены дешевые, можно отправлять то что по срокам не критично Возможно и тут нам косабы нагадили, пока думаю где?
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07.12.2021 12:21 Відповісти
ну да . не поспоришь . только что посылку с Алика забирал . очень качественно стоит очередь аж на улицу . в которой тебя могут очень качественно обматькать . и очень качественные престарелые сотрудницы ооооочень медленно но очень качественно выдают посылки
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07.12.2021 12:46 Відповісти
п
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07.12.2021 12:59 Відповісти
Замовив запчастину, з Києва вже п'ятий день їде, таке враження що на гужовим транспортом доставляють. У відділенні Усі посилки лежать на підлозі купами, ніякого сортування не має, шукають по 5-10 хвилин, смішно стає. Колгосп, перший в світі
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07.12.2021 13:11 Відповісти
Ха-ха-ха, особливо я відчуваю цю якість коли у відділенні толпа пенсіонерок платить комуналку, а свої повідомлення про вручення вони ще досі друкують на радянському ледь живому "принтері"
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07.12.2021 13:19 Відповісти
Сервис на уровне. Пришёл забрать посылку, а там воды в ней ... На вопрос "Что это такое?" - получил потрясающий ответ - "Вы видели какая на улице погода?! - дождь идёт!" ...
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07.12.2021 13:49 Відповісти
Я думал у них даже карточкой нельзя оплатить но вот недавно зашёл на небольшое отделение и о чудо оказалось можно)
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07.12.2021 13:50 Відповісти
Судя по отзывам на Укрпочте все написавшие были в 90-х.
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07.12.2021 18:04 Відповісти
Ну,дещо змінюється.Але працівники із СРСР ще.Сервіс такий же,стикаюсь через день ОЛХ,безкоштовна доставка.Якби відправляв як із нової пошти по 8-10 посилок,оформляли їх б 15-20хвилин,бо вручну,хоч все створено,роздруковано і наклеено на коробку.На н.п.5-7хв,у них 15.То комп'ютери висять,то принтер накрився,ледь за 2дні новий привезли.то ще щось не нормально.2місце знизу.Молодь за ці копійки і вимоги робити не буде,а ще тарифи і насправді низькі,держава все покриє за рахунок коштів платників податків (нас з вами)!
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07.12.2021 21:21 Відповісти
 
 