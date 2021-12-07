В ОП пояснили, чому економічний паспорт отримають народжені з 2019 року: "Буде менше часу для акумуляції накопичень на особистому рахунку"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Щодо року народження дітей, яким після досягнення 18 років будуть призначені виплати за економічним паспортом українця, в Офісі Президента тривали дискусії.
Про це телеканалу "Дом" повідомив радник президента України з економічних питань Олег Устенко, передає Цензор.НЕТ.
Зрештою зупинилися на виплатах повнолітнім, які народилися з 1 січня 2019 року.
"Дискусія була з цього питання жорстка. Наприклад, я дотримувався точки зору, що потрібно вводити виплати для дітей, які були народжені з початку старту програми, тобто з 1 січня 2022 року. Була думка, що з поточного року. Але було ухвалено компромісно-вольове рішення, що це таки з 1 січня 2019 року", — розповів Устенко.
Він пояснив, що гроші до Фонду майбутніх поколінь почнуть надходити лише з наступного року.
"Тому 2019 та 2020 роки додатково кладуться на плечі цього фонду. До того ж на суму виплат впливає тривалість нарахувань. Виходить, що у дитини, яка народилася з 1 січня 2022 року, є рівно 18 років до отримання своєї суми. А у того, хто народився з 1 січня 2019 року, менше років для акумуляції накопичень на особистому рахунку", — пояснив радник президента.
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Странное решение вводить с января 2019, вернее, полностью популистское.
Звичайно, буде інфляція, номінал рентних плптежів з надр зростатиме, але паралельно ростимуть і ціни, і коли теперішнім немовлятам буде 18 років, на те, що опиниться на їхньому рахунку, можна буде придбати приблизно те саме, що і зараз на 1000 євро.
Чи можна вивчитися на ці гроші у ВУЗі? Питання риторичне.
Чи вистачить їх на перший взнос на квартиру, щоб взяти іпотеку? Просять 30%, а 1000 євро це 1м2. Треба у 10-15 разів більше! То чи допоможе ця тисяча придбати квартиру?
А адміністрування цього фонду скільки коштуватиме? Який фонд зарплати буде у тих службовців, хто буде всім цим опікуватися? І звідки гроші на ці зарплати?
Тож дарма у вас котиться слина, плюшок не буде, будуть крихти з багатого шаббатного столу!
Це просто популізм та піар. Вот нада сдєлать что-та такоє, чтоб людям панравілась!
І вийде цікава штука. Той хто має батьків з достатком і може дозволити собі вчитися платно, використає ці гроші, докладе до батьківських, хто може взяти за гроші батьків іпотеку, докладе ці гроші до батьківських, а у кого батьки бідні просто не зможе скористатися цими грошима, у такого вони згорять!
Ось така соціальна справедливсість віл Зєлєнскава! Воно просто тупе, воно справжнього життя не бачило, воно просто не подумало, коли ляпнуло про ці "паспорти"! І сереж радників його всі такі самі як він. По принципу : керівник підбирає собі замів виключно дурніших за себе, щоб не підсидли і не застрибнули на його місце.
Джерело: https://censor.net/ua/n3303737
Яка тупа, хуцпата відмазка! ....
Ви зробили так, що діти народжені до 2019, не отримають взагалі нічого.
Це краще ніж "менше отримають"?
Уявляю як будуть любити Зєлю любителі халяви, його виборці, яких він кинув разом із їхніми "неякісними" дітьми, народженими до 2019 року. )
І це дуже зручно для аферистів з ОПи.
Якби вони врахували в своєму "законі" всіх неповнолітних, то вже наступного року вони мали би почати виплати, хоч і невеликі, тим, хто досягне неповноліття.
Але ж аферисти платити нічого не збираються.
Для них головне піар, тут і зараз. А потім, після них, хоч потоп.
Це навіть не смішно, це буде просто образливо! Тому, і кажуть, що виплатимо "потім"
Звичайно, буде інфляція, знмінал рентних плптежів з надр зростатиме, але паралельно ростимуть і ціни і коли теперішнім немовлятам буде 18 років, на те, що опиниться на їхньому рахунку, можна буде придбати приблизно те саме, що і зараз на 1000 євро.
Чи можна вивчитися на ці гроші у ВУЗі? Питання риторичне.
Чи вистачить їх на перший взнос на квартиру, щоб взяти іпотеку? Просять 30%, а 1000 євро це 1м2. Треба у 10-15 разів більше! То чи допоможе ця тисяча придбати квартиру?
А адміністрування цього фонду скільки коштуватиме? Який фонд зарплати буде у тих службовців, хто буде всім цим опікуватися? І звідки гроші на ці зарплати?
Хтось із зеленок щось відповість на ці питання?
Крім того гроші ці можна буде використати лише на навчання або придбання житла і мабуть це можна буде зробити до досягнення певного віку, скажімо 28 си 30 років. а потім - хто не скористався - у бюджет!
І вийде цікава штука. Той хто має батьків з достатком і може дозволити собі вчитися платно використає ці гроші, докладе до батьківських, хто може взяти за рахунок батьків іпотеку докладе ці гроші до батьківських, а у кого батьки бідні прост не зможе скористатися цими грошима, у такого вони згорять!
У разі смерті учасника фонду, кошти отримає його спадкоємець без прив'язки до визначених законом цілей.
Вывод - как был Зе дешёвым полулистом, так им он и остался.
собственно ради чего вся эта афера и придумана
Однажды ходжа Насреддин, чтобы позабавить падишаха, научил осла читать и вслух комментировать прочитанное - это отдельная история, я потом как-нибудь её расскажу, но потом этот осёл сбежал из Бухары и, кажется, стал в Киеве главой партии "Слуга Народа" или спикером, я не помню уже точно.
Не суть важно.
А важно то, что однажды падишах позвал ходжу Насреддина к себе и показал ему другого осла. Говорит: "Может, ты в нём какой талант тоже разглядишь".
Не моргнув глазом, ходжа рассыпался в похвалах способностям осла, и сказал, что такого талантливого ишака он берётся научить говорить и писать, на что ему нужно двадцать лет времени и три мешка золота на прокорм осла.
Сражённый такой наглостью падишах выдал ходже осла и мешки с золотом, и тот поспешил со всем этим добром домой.
Дома же жена, узнав о том, что наобещал ходжа, залилась слезами: мол, что ты натворил, как можно научить осла говорить, представь, что сделает с тобой падишах, когда ты не сможешь выполнить обещанное...
- Спокойно, жена - ответил Насреддин. - Двадцать лет - это долгий срок. За двадцать лет или осёл подохнет, или падишах, или может даже я.
***
И это всё, что я хочу сказать о гениальном плане Гетманцева и Зеленского забирать у вас деньги сейчас, но обязательно отдать их вашим детям на счета, по десять тыщ долларей каждому - но через двадцать лет.
Двадцать лет это, конечно, долгий срок.
Владимир Завгородний
Всё в стране нет больше проблем и мы тупо ищем куда потратить деньги?
В момент когда есть угроза войны.
Может спасём тысячи жизней оборудовав бомбоубежища?
Может построим надежные оборонительные сооружения возле городов, магистралей и направлениях возможных ударов? И защитим 40 млн от вторжения неосовка?
Если же с обороной всё ок, то не отдать ли деньги несчастным старикам, считающим копейки. Всё подорожало. И значительно больше, чем позорная пенсия.
Ну нельзя кормить только бородатую бабушку?
1. Надра вичерпні.
2. Наприклад у 2022 нарахують гроші в ці т.з. економічні паспорті трьом партіям, народженим у 2019, 2020, 2012. Це, наближено для 750 тис. дітей (якщо народжується по 250 тис. на рік)
- у 2023 уже треба нараховувати для 1 млн. дітей
- у 2024 - для 1,25 млн. ..
- у 2037 для 4,5 млн. дітей.
Таким чином плата за надри в абсолютному значенні буде з року в рік падати, а кількість дітей, буде зростати, а внесок у той рахунок "екон. паспорту" кожної дитини буде падати і з 2037 року будуть склади мізер в рік на одну дитину.
P.S. Може хто знає, скільки держава отримує податку за надра в рік?
СБУ хочет напоследок «прикурить» - ОРД
7 декабря, 2021Без рубрикиКомментарии: 0
С 25 ноября 2021 года в Украине официально начало работать Бюро экономической безопасности Украины, в поле зрения которого оказались все экономические преступления - от неуплаты налогов и контрабанды до махинаций на фондовом рынке.
Об этом говорится в публикации «ОРД».
Однако отправить в прошлое налоговую милицию и пресловутый отдел «К» СБУ, как планировал Президент Украины, пока не получается.
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На данный момент отдел «К» Службы безопасности Украины расформирован, однако так просто отказываться от контроля за многомиллиардными финансовыми экспортно-импортными потоками СБУ, похоже, не намерена.
С 22 марта - момента подписания Закона Украины «О бюро экономической безопасности Украины» Владимиром Зеленским - СБУ открыла невиданное ранее за столь короткий срок количество уголовных производств против бизнеса.
После этого Главное следственное управление СБУ взяло на себя ответственность довести все уголовные производства до логического завершения (закрыть либо передать в суд) самостоятельно, без участия БЭБУ.
По словам предпринимателей, под видом неотложных следственных действий (хотя закон предусматривает всего несколько исключительных мотивов для их проведения), сотрудники СБУ вламываются в офисы фирм и без всяких пояснений причин таких визитов блокируют работу компаний: изымают документацию и компьютерную технику.
Затем с руководством бизнеса начинается «диалог», и если фирма отказывается платить мзду, предприятие умышленно доводится до банкротства.
«Действия сотрудников СБУ Украины носят признаки заказного характера с целью уничтожения представителей легального бизнеса в сфере внешне-экономической деятельности», - говорит директор ООО «Логистика ЮА» Виктория Пикшрене.
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По словам предпринимательницы, недавно логистическая компания доставила на таможенный склад ООО «ГРАНД-ПРО ПРЕСТИЖ» первую партию контейнеров с новогодними товарами, договоры на транспортировку которых ООО «Логистика ЮА» заключила со 160 хозяйственными субъектами.
Как только на территорию терминала въехали 25 грузовых автомобилей с контейнерами, сотрудники СБУ полностью заблокировали работу склада и офиса логистической компании: провели обыски без соответствующего определения следственного судьи, изъяли оргтехнику, что запрещено законом.
«После подачи более 40 официальных жалоб от импортеров, ожидающих к «черной пятнице» свои грузы, оперативники начали проводить первые осмотры контейнеров. Ни одного нарушения не нашли.
Тогда Офис Генпрокурора подал в суд ходатайство об аресте имущества контейнеров, предъявив необоснованные обвинения в том, что грузы принадлежат техническим компаниям, которые, якобы, продают товар за наличку и с прибыли финансируют терроризм в ЛНР и ДНР», - возмущается Виктория Пикшрене.
Но, когда на заседание Шевченковского районного суда Киева, 30 ноября 2021 года, пришли представители более 70 пострадавших импортеров, Офис Генпрокурора отказался поддерживать свое ходатайство об аресте, исходя из его фактической абсурдности.
Суд принял решение в пользу импортеров.
Однако, несмотря на судебное решение, следователи СБУ продолжают незаконно блокировать работу ООО «Логистика ЮА» и ООО «ГРАНД-ПРО ПРЕСТИЖ».
Вот уже более 2 недель 70 импортеров не могут получить свои грузы.
Представители компаний и импортеры проведут 7 декабря 2021 года пресс-конференцию, в ходе которой раскроют детали этого откровенно коррупционного скандала, с надеждой на то, что на ситуацию незамедлительно отреагирует Президент Украины.