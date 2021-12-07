УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4294 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
22 581 35
Байден (2326) війна (56581) перемовини (2484) Путін (21443) Росія (47263) США (14488)

Білий дім опублікував перелік тем, які сьогодні планує обговорити Байден із Путіним

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Білий дім опублікував перелік тем, які сьогодні планує обговорити Байден із Путіним

Сьогодні, 7 грудня президенти США і Росії Джо Байден та Володимир Путін проведуть розмову, під час якої Байден має намір підняти питання стягнення російських військ до кордонів України.

Про це повідомила пресслужба Білого дому, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Президент Байден підкреслить стурбованість США щодо військової діяльності Росії біля кордонів України та підтвердить підтримку Сполученими Штатами суверенітету та територіальної цілісності України", - йдеться в повідомленні.

Крім того, планується, що лідери двох країн обговорять низку тем у відносинах США та Росії, включаючи стратегічну стабільність, кібернетичні та регіональні проблеми.

У Білому домі додають, що ця зустріч президентів буде закритою для преси.

Читайте також: Лакмусом для оцінки підсумків зустрічі Байден-Путін будуть заяви щодо Мінських домовленостей, - Гриценко

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+41
...Дуже сильно сподіваюся, що кремлівського карлика все таки налякають, і він не наважиться. І мені прикро розуміти, що лякатимуть його без участі криворізького карлика.

Я сьогодні прогулялася вздовж Офісу президента. Там зараз дивовижна атмосфера, як буває на покинутій дачі. Якісь дошки валяються, іржавий вагончик перед парадним входом, все припорошено снігом… І жодного сліду на снігу, наче там давно ніхто не ходить.

Байден говоритиме з Путіним про Україну. Петро Олексійович не вилазить з переговорних, смикає за всі ниточки, щоб якось вплинути на результати цієї зустрічі. Свідома стурбована громадськість готує звернення до Байдена. Менш свідома стурбована громадськість про всяк випадок запасається сірниками і сіллю.

Вова мовчить, як абсенту в рота набрав.

Я переживаю, що коли Зеленський все таки вирішить втекти з України, ми цього просто не помітимо. Не відчуємо ніякої різниці, він є, що його нема…
Тамара Горіха Зерня
показати весь коментар
07.12.2021 11:30
+32
Ніхто краще не прорекламує NATO, ніж московити

показати весь коментар
07.12.2021 11:36
+26
Мені завжди здавалося, що приказка "коней на переправі не міняють" стосується виключно коней. У людей все інакше.
А віслюків взагалі можна міняти коли завгодно.
Доброго ранку https://t.me/nuts_roses/420
показати весь коментар
07.12.2021 11:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
...Дуже сильно сподіваюся, що кремлівського карлика все таки налякають, і він не наважиться. І мені прикро розуміти, що лякатимуть його без участі криворізького карлика.

Я сьогодні прогулялася вздовж Офісу президента. Там зараз дивовижна атмосфера, як буває на покинутій дачі. Якісь дошки валяються, іржавий вагончик перед парадним входом, все припорошено снігом… І жодного сліду на снігу, наче там давно ніхто не ходить.

Байден говоритиме з Путіним про Україну. Петро Олексійович не вилазить з переговорних, смикає за всі ниточки, щоб якось вплинути на результати цієї зустрічі. Свідома стурбована громадськість готує звернення до Байдена. Менш свідома стурбована громадськість про всяк випадок запасається сірниками і сіллю.

Вова мовчить, як абсенту в рота набрав.

Я переживаю, що коли Зеленський все таки вирішить втекти з України, ми цього просто не помітимо. Не відчуємо ніякої різниці, він є, що його нема…
Тамара Горіха Зерня
показати весь коментар
07.12.2021 11:30 Відповісти
Мені завжди здавалося, що приказка "коней на переправі не міняють" стосується виключно коней. У людей все інакше.
А віслюків взагалі можна міняти коли завгодно.
Доброго ранку https://t.me/nuts_roses/420
показати весь коментар
07.12.2021 11:35 Відповісти
По части коней и ослов правильно конечно. А с ослом проблема тогда, когда много ослов осла выбрали назначили. Как с такой толпой ослов быть? Они же опять выберут--хоть и другого, но осла.
показати весь коментар
07.12.2021 15:50 Відповісти
Петро Олексійович, это тот у котрого гелетей был министром обороны?)))))

Держите в курсе про его "переговоры".

А так Резников провел за месяц больше встреч с западными партнерами, чем все порошковые министры за все время.
показати весь коментар
07.12.2021 11:41 Відповісти
Резников,это который пообещал "улучшения" в ЗСУ, дословно: "... задолженности по выплатам пока нет, но мы над этим работаем"?))))
показати весь коментар
07.12.2021 11:52 Відповісти
А что здесь делают нетрадиционные любители *****?
показати весь коментар
07.12.2021 11:53 Відповісти
Зразу видно,що ти з табуну брехунів.
показати весь коментар
07.12.2021 11:57 Відповісти
На@й пішо , бенябот 😡
показати весь коментар
07.12.2021 13:50 Відповісти
@Резников провел за месяц больше встреч с западными партнерами@
это называется беспорядочное половые связи, как бы букет какой не привёз в Украину
показати весь коментар
07.12.2021 17:28 Відповісти
Так это не снег был, а снежок. Очень дешевая штука, по сравнению с герычем или коксом. Бубочка и вся его ЗЕбанутая коМАНДА накупили его мешками, запаслись на черный день. И когда собирали манатки, один мешок порвался и высыпался, а мести некому, вся его обслуга разбежалась.
Наверное бубочка решил рвануть в Оман и пересидеть, а то все СМИ трубят, шо муйло нападет.
показати весь коментар
07.12.2021 11:56 Відповісти
Будуть просити терориста не втручатися у вибори США, але дід Кабаєв спеціально буде проводити кібератаки і втручатися у вибори, щоб його запросили на переговори. Воно нічого доброго робити не може, тільки гадити. Якби воно могло гпадити більше - воно б це робило, а так зажатий і під камерами робить вигляд порядної людини.
показати весь коментар
07.12.2021 11:32 Відповісти
***** скаже що питання Криму закрите, а на Домбасі іхтамнєт, розмовляйте з шахтьорами.
показати весь коментар
07.12.2021 11:32 Відповісти
Если рашка не будет вмешиваться, почему бы не поговорить? У многих уже кулаки чешутся, "поговорить".
показати весь коментар
07.12.2021 11:36 Відповісти
Це він своїй ваті таке може казати. Якщо почне Байдену цю ху-й-ню впарювати, одразу кінець розмови
показати весь коментар
07.12.2021 15:32 Відповісти
Ніхто краще не прорекламує NATO, ніж московити

показати весь коментар
07.12.2021 11:36 Відповісти
Навіщо оце закривання від преси? Що там скривати?

Щоб було що, видумати кацапським пропагандонам?
показати весь коментар
07.12.2021 11:38 Відповісти
це має на меті приховати маленьку цюцюрку путєна
показати весь коментар
07.12.2021 12:02 Відповісти
наверное потому что слив и договорняк на фоне тысяч трупов за бабло как-то тяжело воспринимаются людьми повсеместно да и журналистам потом задолбаешься объяснять. мораль, право, общечеловеческие ценности и вот это вот все очень мешают. дикари ...
показати весь коментар
07.12.2021 12:28 Відповісти
Андрей Васильев Переговори завжди проводяться за закритими дверима. Не плутай з пресухою.
показати весь коментар
07.12.2021 18:44 Відповісти
А где то недоразумение, которое семьдесят с лишним раз назвало себя президентом и верховным главнокомандующим? Хоть бы для приличия тявкнуло...
показати весь коментар
07.12.2021 11:41 Відповісти
Він досі від прес конференції відходить.... так 'абіділіВовуНізачто" а він "чуствітєльнийЧалавєкІрасстроілся"....
показати весь коментар
07.12.2021 12:55 Відповісти
БУдемо по факту дивитися шо там мінським домовленостям нарішають от тоді все стане ясно
показати весь коментар
07.12.2021 11:42 Відповісти
Перемовини між авторитаризмом і демократією, між імперіалізмом і свободою, між авантюристом і законником - чим вони можуть завершитися ? По великому рахунку - нічим. Ніхто не поступиться своїми фундаментальними цінностями. Найбільший результат - це сам факт їх проведення. Встановлюються правила гри, щоб суперництво не привело до відкритої війни. США вигідний такий розклад, адже час грає на американців, з кожним роком РФеія все більше покривається пліснявиною. Путіну також мир з США вигідний, адже він розуміє, що програє. У США інтереси стратегічні у РФ - псевдостратегічні і обмежуються терміном правління Путіна.
показати весь коментар
07.12.2021 12:06 Відповісти
За яку ціну буде зупинена вірогідність війни?
***** пішов ва-банк, це вже помітно.
Тому не виключена ситуація на кшалт сімнозвісного "Північого потоку", коли США не стали вводити санкцій та зупиняти його будівництво, внаслідок чого московіти зараз зовсім знахабніли, шантажуючи Європу ціною на газ..
Думаю, що скоріш за все після перемовин Україну почнуть спонукати до виконання найганебніших частин "мінських угод", це й буде тим "розміном", який начебто зупинить зовнішне вторгнення, але у подальшому призведе до справжньої громадянської війни та розколу держави.
показати весь коментар
07.12.2021 12:44 Відповісти
Ну якщо підкреслить стурбованість, то Путін всереться до неспроможності пересуватися і буде всім щастя.
показати весь коментар
07.12.2021 12:19 Відповісти
"...Байден підкреслить стурбованість..." - пуйло тільки порже.
показати весь коментар
07.12.2021 12:27 Відповісти
НАМ НАДО СЛУШАТЬ НОВОСТИ НЕ ИЗ АМЕРИКИ.... А ЧТО ВЯКНУТЬ КАЦАПСКИЕ СМИ ЕСЛИ МАШКУ ПОВЕЗЕТ ДА ТАК ЧТО БЕНДЕР ОТДЫХАЕТ С НОВЫМИ ВАСЮКАМИ ТО ВСЕ БАЙДЕН ВЫРАЗИЛ ОЗАБОЧЕННОСТЬ И ОПЯТЬ ПРОПЕЛ МАНТРУ ПРО МИНСК.. А если Машка начнет плеватсья в эфире и покажем Кузькину маму с папкой в адркес США и НАТО значит Вовчику что то такое сказали и оно хотя бы задумалось... ждем уже скоро многое должно проясниться хотя бывает ждешь ждешь а туману больше чем было до ожиданий...
показати весь коментар
07.12.2021 12:30 Відповісти
Не подобаются мені ці договрняки розмови котрі зачинені для преси. Є що приховувати- винний! А що ж приховати хочуть???
показати весь коментар
07.12.2021 12:52 Відповісти
Байден введи войска!!!
показати весь коментар
07.12.2021 14:01 Відповісти
хехе
показати весь коментар
07.12.2021 16:15 Відповісти
Так а список де? Хоча в кого я питаю, тут тільки хайп можуть загрібати.
показати весь коментар
07.12.2021 16:34 Відповісти
москалі розраховують на бліцкриг. Відгризуть ще один шмат а потім "переміріє"
показати весь коментар
07.12.2021 16:39 Відповісти
Спасибо американским политикам , что сдерживают *****. Вспомнились слова мудрого Джемилева, которые он сказал в 2014м году : "США ждут пока российский петушок поглубже запустит когти в тело Украины, а когда он увязнет, американцы мгновено скрутят ему голову". К сожалению, Украина здесь приманка, но мы потерпим, запасемся все таки мукой и солью, лишь бы открутили яйца этому дурноватому, самовлюбленному, маниакальному двуглавому петушку
показати весь коментар
07.12.2021 16:55 Відповісти
 
 