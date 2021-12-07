Білий дім опублікував перелік тем, які сьогодні планує обговорити Байден із Путіним
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Сьогодні, 7 грудня президенти США і Росії Джо Байден та Володимир Путін проведуть розмову, під час якої Байден має намір підняти питання стягнення російських військ до кордонів України.
Про це повідомила пресслужба Білого дому, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Президент Байден підкреслить стурбованість США щодо військової діяльності Росії біля кордонів України та підтвердить підтримку Сполученими Штатами суверенітету та територіальної цілісності України", - йдеться в повідомленні.
Крім того, планується, що лідери двох країн обговорять низку тем у відносинах США та Росії, включаючи стратегічну стабільність, кібернетичні та регіональні проблеми.
У Білому домі додають, що ця зустріч президентів буде закритою для преси.
Будь ласка, зачекайте...
Я сьогодні прогулялася вздовж Офісу президента. Там зараз дивовижна атмосфера, як буває на покинутій дачі. Якісь дошки валяються, іржавий вагончик перед парадним входом, все припорошено снігом… І жодного сліду на снігу, наче там давно ніхто не ходить.
Байден говоритиме з Путіним про Україну. Петро Олексійович не вилазить з переговорних, смикає за всі ниточки, щоб якось вплинути на результати цієї зустрічі. Свідома стурбована громадськість готує звернення до Байдена. Менш свідома стурбована громадськість про всяк випадок запасається сірниками і сіллю.
Вова мовчить, як абсенту в рота набрав.
Я переживаю, що коли Зеленський все таки вирішить втекти з України, ми цього просто не помітимо. Не відчуємо ніякої різниці, він є, що його нема…
Тамара Горіха Зерня
А віслюків взагалі можна міняти коли завгодно.
Доброго ранку https://t.me/nuts_roses/420
Держите в курсе про его "переговоры".
А так Резников провел за месяц больше встреч с западными партнерами, чем все порошковые министры за все время.
это называется беспорядочное половые связи, как бы букет какой не привёз в Украину
Наверное бубочка решил рвануть в Оман и пересидеть, а то все СМИ трубят, шо муйло нападет.
Щоб було що, видумати кацапським пропагандонам?
***** пішов ва-банк, це вже помітно.
Тому не виключена ситуація на кшалт сімнозвісного "Північого потоку", коли США не стали вводити санкцій та зупиняти його будівництво, внаслідок чого московіти зараз зовсім знахабніли, шантажуючи Європу ціною на газ..
Думаю, що скоріш за все після перемовин Україну почнуть спонукати до виконання найганебніших частин "мінських угод", це й буде тим "розміном", який начебто зупинить зовнішне вторгнення, але у подальшому призведе до справжньої громадянської війни та розколу держави.
договрнякирозмови котрі зачинені для преси. Є що приховувати- винний! А що ж приховати хочуть???