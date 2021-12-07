Білий дім опублікував перелік тем, які сьогодні планує обговорити Байден із Путіним

Сьогодні, 7 грудня президенти США і Росії Джо Байден та Володимир Путін проведуть розмову, під час якої Байден має намір підняти питання стягнення російських військ до кордонів України.

Про це повідомила пресслужба Білого дому, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Президент Байден підкреслить стурбованість США щодо військової діяльності Росії біля кордонів України та підтвердить підтримку Сполученими Штатами суверенітету та територіальної цілісності України", - йдеться в повідомленні.

Крім того, планується, що лідери двох країн обговорять низку тем у відносинах США та Росії, включаючи стратегічну стабільність, кібернетичні та регіональні проблеми.

У Білому домі додають, що ця зустріч президентів буде закритою для преси.

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