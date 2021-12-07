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Байден може висунути досвідчену дипломатку Бріджит Брінк на посаду посла США в Україні, - Foreign Policy

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Байден може висунути досвідчену дипломатку Бріджит Брінк на посаду посла США в Україні, - Foreign Policy

Президент США Джо Байден найближчим часом планує призначити американського посла в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланнням на НВ, про це повідомляє Foreign Policy.

За даними джерел видання, очікується, що Байден обере досвідчену високопоставлену професійну дипломатку Бріджіт Брінк, яка з 2019 року очолює американську дипломатичну місію у Словаччині. 

Співрозмовники журналу наголошують, що остаточне рішення поки що не ухвалено.

Нагадаємо, посада посла США в Україні залишається вакантною з 2019 року, коли попереднього посла Марі Йованович відкликали до Вашингтона.

Наразі США в Україні представляє тимчасова повірена Крістіна Квін. На цій посаді вона змінила Вільяма Тейлора.

1 травня 2020 року тодішній президент США Дональд Трамп номінував на посаду посла в Україні генерал-лейтенанта у відставці Кіта Дейтона. Наприкінці вересня комітет із закордонних справ Сенату США одноголосно підтримав його кандидатуру.

У січні 2021 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що адміністрація нового президента США Джо Байдена шукає іншого кандидата на посаду посла в Україні.

26 липня джерела видання ZN.UA повідомили, що двома головними кандидатами на цю посаду є Ентоні Годфрі та Деніель Розенблюм.
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Да ситуация.. Когда прошли выборы в США а посла в Украине до сих пор нет... Это как...
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07.12.2021 11:49 Відповісти
..нам нужно предоставлять всё самое лучшее и сильное, чтобы хоть как-то компенсировать самое слабое звено Украины - найвэлычнишого лидора ************ и его подельников..
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07.12.2021 12:19 Відповісти
А Маркарову вже повернули до дому ? Думаю, вірчі грамоти в неї президент не прийме ніколи. Бережи честь із молодісті.
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07.12.2021 12:38 Відповісти
 
 