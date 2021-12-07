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Лідер республіканців у Сенаті США Макконнелл закликає Байдена постачати Україні зброю без обмежень

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Лідер республіканців у Сенаті США Макконнелл закликає Байдена постачати Україні зброю без обмежень

США не варто обмежуватися оборонними системами озброєння у військових постачаннях Україні, а відправляти їй будь-яку зброю, яка буде потрібна Києву

Про це заявив лідер республіканців у Cенаті США Мітч Макконнелл, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Під час холодної війни ось що ми робили: обидві сторони (протистояння - ред.) успішно намагалися озброювати тих, хто був нам симпатичний", - наводить видання Bloomberg його слова, сказані напередодні.

"І нехай навіть Україна не є частиною НАТО, всі наші союзники із НАТО - у повній прострації (через дії Росії - ред.)", - пояснив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО має розмістити війська в Україні на ротаційній основі, щоб стримувати РФ, - Болтон

За його словами, Вашингтону потрібно постачати Україні "будь-яку зброю, яка, як вона думає, їй знадобиться", не обмежувати себе постачанням переважно оборонних систем озброєння, як було в минулому.

Раніше видання Foreign Policy повідомляло, що міністр оборони України Олексій Резніков у листопаді звертався до глави Пентагону Ллойда Остіна з проханням на випадок можливого "вторгнення Росії" розширити постачання Києву зброї. До списку були включені системи озброєнь, які планувалося поставити до Афганістану, зазначав журнал.

Також читайте: Нам не потрібні американські чи канадські солдати. Ми боротимемося самі, але нам потрібно озброєння, - Резніков

Україна зацікавлена, зокрема, в отриманні вертольотів Мі-17, що належать США, і боєприпасів, які спочатку планувалося відправити афганській армії, уточнило джерело.

Тим часом, зазначає видання, адміністрація президента Джо Байдена розглядає низку кроків щодо посилення Збройних сил України з урахуванням "можливого російського вторгнення", включаючи постачання засобів, які не входять до списку Резнікова. Але, як пише журнал, радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван та його команда прагнуть змістити фокус уваги на зростаючу загрозу з боку Китаю, а також не хочуть викликати роздратування та провокувати Москву "брязканням зброї".

Також читайте: Білий дім опублікував перелік тем, які сьогодні планує обговорити Байден із Путіним
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Топ коментарі
+18
Будь в свое время президентом США, не Обама, а его конкурент Маккейн, ВВХ не рискнул бы и сунуться в Украину
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07.12.2021 11:59
+16
Где ж вы были республиканцы когда Трампопон как обоср-нный кивал Пукину. Ну ***.. все как у нас, каждый кто теряет власть и уходит в оппозицию становится таким " решительны и умным" аж жуть. И так из раза в раз...
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07.12.2021 11:48
+13
Утомленный Парадами@SouthUkr

Загнанный подросток, которого чморили, от обиды на всех взял ружьё и начал стрельбу в школе.
Приехали копы и застрелили его.
Так было много раз.
Вот Путин это тот самый подросток.
Ружье уже купил.
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07.12.2021 11:44
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Утомленный Парадами@SouthUkr

Загнанный подросток, которого чморили, от обиды на всех взял ружьё и начал стрельбу в школе.
Приехали копы и застрелили его.
Так было много раз.
Вот Путин это тот самый подросток.
Ружье уже купил.
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07.12.2021 11:44 Відповісти
супер аналогия! отлично!
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07.12.2021 13:36 Відповісти
кремлядские твари и должны его убрать... Не представляю что говорят им детки-внучки-жонушки с солнечных берегов американского побережья своих вилл
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07.12.2021 13:42 Відповісти
Сейчас эти некодурки из кагэбэ, плешивцы маразматичные как раз сил на это набираются. в этом году уже не успевают, но будем на следующий. не успеют в следующем, потом будет время. а сам помреть, так и туда ему дорога!
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07.12.2021 13:54 Відповісти
нато без сша турции и англии мыльный пузырь
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07.12.2021 11:46 Відповісти
75% бюджета НАТО ,це США !!!))))
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07.12.2021 11:59 Відповісти
***** твоё без ботокса просто бабушка-*****
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07.12.2021 12:46 Відповісти
Где ж вы были республиканцы когда Трампопон как обоср-нный кивал Пукину. Ну ***.. все как у нас, каждый кто теряет власть и уходит в оппозицию становится таким " решительны и умным" аж жуть. И так из раза в раз...
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07.12.2021 11:48 Відповісти
Бардак кругом.
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07.12.2021 12:21 Відповісти
а ктож вам оружие то дал? долбо@!б ты зеленый
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07.12.2021 13:57 Відповісти
Спасибо что представились.. Ну можно было этого не делать с вами и так все было ясно. а дали немного оружия по требованию Конгресса в супереч Трампу.. который на сколько мог оттягивал этот процесс. Трампу самое место на эл. стуле, достаточно только того что он чуть до гражданской войны не довел США. Недаром же Жириновский и компани распивали шампанское узнав что Трамп победил и присвоили ему почетное звание "казака донского". Чмушник - с дохлой белкой на голове.
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07.12.2021 17:02 Відповісти
похоже ты в придачу еще и придурок, продолжай верить в байдена , скоро сам все увидишь
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07.12.2021 20:25 Відповісти
Ну а ты больной что ли.. При чем тут Байден если я веду разговор о придурке трампопоне...
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08.12.2021 07:54 Відповісти
Будёновку в спальне прибивал к стене.
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07.12.2021 15:20 Відповісти
Параноїдальні шизофреніки не сприймають розмов ,вони розуміють лише брутальну фізичну силу !!!)))
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07.12.2021 11:50 Відповісти
Будь в свое время президентом США, не Обама, а его конкурент Маккейн, ВВХ не рискнул бы и сунуться в Украину
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07.12.2021 11:59 Відповісти
ви не розумієте... Над чорними так знущались, що вони вважають, що окрім Америки- більше ніде не було кріпацтва чи рабства... І Обама, ясне сонечко та загорілий голуб миру- це спокута білих, що вивезли чорних, рятуючи від міжплемінного канібалізму.
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07.12.2021 12:12 Відповісти
Маккейн был, а вернее и является, легендой, котоый прошел ад войны, знал не по наслышке, что такое, коммунисты и чего они стоят (Вьетнам). Его явно не хватает в данной ситуации. Хотя республиканцы США и заслуживают уважения. А немцы и жабоеды всегда были шавками у х...ла.
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07.12.2021 14:24 Відповісти
Не надо всех немцев одной гребёнкой мести. Продажные шкуры везде есть, там где слово мораль оценивается в долларах! Даже Украина здесь не исключение.
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07.12.2021 15:25 Відповісти
вот потому что те там в прострации, такое чмо как ***** и срывает день.
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07.12.2021 12:02 Відповісти
Україна надзвичайно цінний союзник США. НІ США, ні їх союзники по НАТО не можуть воювати з РФ. Це загрожує світовою ядерною війною. Ситуація з Україною цікава тим, що через Україну США можуть військовим шляхом загнати москалів в будку. Проти України РФ не буде використовувати ядерну зброю. Україна не є членом організації колективної безпеки НАТО і її непотрібно захищати своїми солдатами. Тобто, США і НАТО нічим не ризикують, проте, у випадку перемоги України, отримають великі дивіденди.
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07.12.2021 12:14 Відповісти
Московський Мітч відпрацьовує кремлівську мєтодічку?
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07.12.2021 12:24 Відповісти
американці, голосуйте за Макконнела!
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07.12.2021 12:34 Відповісти
"Під час холодної війни ось що ми робили: обидві сторони (протистояння - ред.) успішно намагалися озброювати тих, хто був нам симпатичний", - наводить видання Bloomberg його слова, сказані напередодні.
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Во время холодной войны все решали свои геополитические вопросы. А на тех кому поставляли оружие было по большому счёту плевать. По окончании этой войны Россия забыла про Кубу и Вьетнам. А США забыли про Афган. И моджахедов тут же замочила конкурирующая группировка. С тех пор ничего не поменялось.
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07.12.2021 12:44 Відповісти
Крысы КГБшной Хунты от имени Степан Бандера бьются в конвульсиях с 1939 года,когда Молотов и Риббектроп в Москве подписали братский договор....нацисты и коммунисты...,крысы вы позорные... причем Навечно...не отмажетесь...
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07.12.2021 12:46 Відповісти
Для начала:
1. МБР Minuteman
2. Беспилотники MQ-1 Predator
3. Система ПРО Aegis
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07.12.2021 13:04 Відповісти
В каждое село, активировать решением сельрады.
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07.12.2021 13:07 Відповісти
Мы сегодня же выделим землю и будем копать шахту под МБР Minuteman. Какая глубина ямы и надо ли кольцами для колодца оборудовать? У нас дяд Миша буровик огонь, скважины шурует для воды отличные
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07.12.2021 13:38 Відповісти
Интересный парадокс - все американские фамилии,начинающиеся с Мак... - - отличные ребята ! ))
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07.12.2021 13:05 Відповісти
Только вот к несчастью сейчас у власти в Америке кумиры украинцев - демократы.)
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07.12.2021 13:06 Відповісти
Самий тупий коментар на гілці - твій . Поздоровляю . .
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07.12.2021 13:53 Відповісти
Возьму в лизинг "Хаммер". С боекомплектом.
Верну не простой, а золотой.
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07.12.2021 13:08 Відповісти
Не волнуйтесь, в случае войны думаю американцы оружия жалеть не будут. И вам достанется.
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07.12.2021 13:12 Відповісти
.... советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан и его команда стремятся сместить фокус внимания на растущую угрозу со стороны Китая, а также не хотят вызывать раздражение и провоцировать Москву "бряцанием оружия..."
Блеать, опять те же грабли, ну сколько можно. Приходят и уходят адм., а грабли те же остаюся
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07.12.2021 13:10 Відповісти
Да мы согласны! Истребители и авианосец в самый раз.
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07.12.2021 13:39 Відповісти
 
 