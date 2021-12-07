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Pandora Papers: Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів виклав архів у відкритий доступ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Pandora Papers: Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів виклав архів у відкритий доступ

Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ) виклав у відкритий доступ "Архів Пандори" (Pandora Papers) - інформацію про понад 15 тисяч офшорних компаній, фондів, трастів та інших організацій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє LB.UA. 

Опубліковані відомості були отримані завдяки витоку інформації з панамської юридичної компанії Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) та фірми Fidelity Corporate Services з Британських Віргінських островів.

Вони доступні для перегляду в базі даних ICIJ під назвою Offshore Leaks, де тепер міститься важлива інформація про понад 800 тисяч компаній із різних юрисдикцій зі статусом офшорних зон.

"ICIJ публікує цю інформацію в суспільних інтересах. Хоча присутність імені особи чи назви компанії в цій базі даних не означає, що вони займалися незаконною чи неналежною діяльністю, ICIJ вважає, що відкриття безкоштовного доступу до цієї інформації допомагає пролити світло на шкоду, яку завдає офшорна економіка", - йдеться на сайті консорціуму.

Нові дані, додані до бази офшорних витоків Offshore Leaks, становлять лише частину інформації, яка є у журналістів. Інформація від решти 12 офшорних надавачів послуг, які потрапили в "Архів Пандори", будуть публікувати пізніше протягом 2022 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Активи "гаманця" Путіна, офіси для 11-річного сина Алієва і замок Бабіша: Що показало розслідування Pandora Papers

База даних містить велику кількість структурованої інформації про власників компаній, довірених осіб та посередників у офшорних юрисдикціях, але не розкриває приватні повідомлення, інформацію про банківські рахунки та особисті особисті документи.

Нагадаємо, результати дослідження Pandora Papers були оприлюднені 3 жовтня Центром з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP), який входить до Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань (ICIJ).

Журналісти отримали доступ до майже 12 мільйонів конфіденційних файлів від 14 компаній, що надають фінансові послуги у таких країнах як, Британські Віргінські острови, Панама, Беліз, Кіпр, Об'єднані Арабські Емірати, Сінгапур та Швейцарія. Команда з понад 600 журналістів із 150 засобів масової інформації провела два роки, вивчаючи їх, відстежуючи джерела та досліджуючи судові справи й інші публічні документи у десятках країн.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В "офшорного скандалу" із Зеленським і "Кварталом 95" ще буде продовження, - Разумков. ВIДЕО

Зазначимо також, що раніше ЗМІ опублікували розслідування, в якому, зокрема, йдеться про те, що президент Володимир Зеленський та його соратники могли бути причетні до переказу 40 млн доларів від структур, пов'язаних з олігархом Ігорем Коломойським.
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Топ коментарі
+16
Привіт ЗЕнедомірку.
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07.12.2021 11:56
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07.12.2021 12:30
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07.12.2021 12:37
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07.12.2021 11:56 Відповісти
Им плевать, пипл под уринотерапией
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07.12.2021 11:57 Відповісти
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07.12.2021 12:30 Відповісти
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07.12.2021 12:33 Відповісти
То не ее, то все мамино... Ленка и Зеля официально бедные как церковные мыши, из личного добра только 1 трусы на двоих
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07.12.2021 13:00 Відповісти
Налоги должны платится в стране , где ведётся бизнес .
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07.12.2021 12:03 Відповісти
Никто никому ничего не должен, кроме своих детей. Даже президент своей стране.
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07.12.2021 12:17 Відповісти
Так вважає Зелена Вава. А він не Президент, а всього лише презЕдент при дерьмакові.
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07.12.2021 12:30 Відповісти
Запретить офшоры, и всем олигархам пипец прийдет.
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07.12.2021 12:12 Відповісти
Вони просто стануть мультимільйонерами.
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07.12.2021 12:27 Відповісти
как офшоры по твоему используют олигархи? на примере ишака-он просто выводил вместе с Кало,мойским ворованные деньги из Привата, под мотивом вознаграждения за телепередачи К-ал95 на канале Г+Г.
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07.12.2021 12:31 Відповісти
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07.12.2021 12:35 Відповісти
Ага, запретить офшоры, запретить коррупцию, отдельным указом установить минималку в 4000 уе... и все, все счастливы! Да?! Ой, чуть не забыл: еще войну запретить!
Вы хоть представляете, что такое офшоры, чем офшор отличается от "неофшора" и как это работает? Думаю что нет!
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07.12.2021 13:04 Відповісти
в офшорного бубочки напряглися булочки...
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07.12.2021 12:19 Відповісти
Зельман Офшорный!
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07.12.2021 12:22 Відповісти
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07.12.2021 12:31 Відповісти
Они все врут! Не было никаких офшоров! Да, зебилы?
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07.12.2021 12:30 Відповісти
глас в пустыне! где ты сейчас найдешь ЗЕбилов? они все уже оказывается на выборы не ходили, а еще через год окажется, что поголовно голосовали за Петю.
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07.12.2021 12:34 Відповісти
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07.12.2021 12:37 Відповісти
Та пусть и так, лишь бы не выбирали это недоразумение и Слуг урода.
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07.12.2021 12:37 Відповісти
Кучмы и Голобородьки в списке нет... Данилыч умел бабло прятать круче Тимошенки и Лазаренки... еще с времен сдачи ядерного оружия РАБссии 5 декабря 1994 года...
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07.12.2021 13:08 Відповісти
на початку 2010-х років Порошенко побудував маєток під Києвом, користуючись при цьому офшорною компанією Vernon Holdings, що розташована на Британських Віргінських островах, а її бенефіціаром в Raiffeisen Bank International було вказано Зайцева. Так само з 2009 по 2012 рік Петро Порошенко та його дружина Марина закупили елітну фурнітуру на суму понад 100 тисяч доларів у італійських виробників меблів. У квітні 2013 року Порошенко скористався Vernon для придбання творів мистецтва на 4,8 мільйона фунтів стерлінгів. Серед цих робіт, головно російських майстрів, - картина Іллі Рєпіна "Козаки на Чорному морі".

У травні 2012 року Порошенко придбав за 338,5 тисячі доларів на аукціоні Sotheby's в Нью-Йорку сюрреалістичну скульптуру роботи Сальвадора Далі. Покупку було теж проведене через офшорну компанію, щоправда, цього разу це була Linquist Ltd. Бенефіціарним власником Linquist Raiffeisen теж вказав Зайцева.

"Raiffeisen - другий за розміром активів банк Австрії - дозволив Порошенку використовувати Зайцева для прикриття свого контролю над щонайменше шістьма офшорними компаніями, які використовувалися для фінансування комерційної діяльності й особистих угод, у тому числі багатомільйонних купівель творів мистецтва. Raiffeisen ідентифікував Зайцева як бенефіціарного власника більшості цих компаній, і він підписав документи компаній... Згідно з електронними листами й документами, отриманими OCCRP, вони обробляли десятки мільйонів доларів для Порошенка до і під час його президентства"
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07.12.2021 13:32 Відповісти
 
 