УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4258 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном Агресія Росії проти України Війна
5 466 6
війна (56581) Путін (21443) Росія (47263) США (14488) ЦРУ (116) Бернс (56)

Директор ЦРУ Бернс про можливість масштабного вторгнення РФ в Україну: Не варто недооцінювати апетит Путіна до ризику

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Директор ЦРУ Бернс про можливість масштабного вторгнення РФ в Україну: Не варто недооцінювати апетит Путіна до ризику

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс вважає, що хоча справжні наміри Кремля щодо України поки що не зрозумілі, не можна недооцінювати "апетит до ризику" Володимира Путіна.

Про це він заявив Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Що ми дійсно знаємо, це те, що він так розставляє російські збройні сили та служби безпеки, щоб вони могли діяти з максимальним розмахом", – сказав Бернс.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Директор ЦРУ Бернс прибув до Москви через нарощування російських військ на кордоні з Україною, - CNN

У розвідувальних служб США поки немає впевненості в тому, що Росія має намір здійснити вторгнення в Україну, проте слід взяти до уваги, що російські збройні сили здатні діяти дуже радикально, заявив директор ЦРУ Вільям Бернс.

"Я б ніколи не став недооцінювати схильність президента Путіна до ризику щодо України", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лідер республіканців у Сенаті США Макконнелл закликає Байдена постачати Україні зброю без обмежень

За словами Бернса, на політику Росії щодо України важливо відповісти сильним поєднанням стримування, а також можливостями дипломатії.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Директор ЦРУ Бернс недавно провел двухдневньіе переговорьі в Москве и знает , о чем говорит.
показати весь коментар
07.12.2021 12:04 Відповісти
Дії кремлівських параноїків непередбачувані ,"Умом Россию не понять" !!!!))))
показати весь коментар
07.12.2021 12:06 Відповісти
Що таке ризик для Путіна ? - це невизначеність результату. Що таке ризик для України ? - це передбачити усі варіанти дій Путіна. Будь - яка військова операція не починається спонтанно і спонтанно не завершується. Це процес, який має свій початок, головну частину і завершення. Технічні засоби розвідки дозволяють визначити як початок самого процесу, так і напрямок його розвитку. У мокші ніяких шансів.
Бачу дуже вагомий недолік у діях союзників по НАТО. Це інформаційна війна проти РФ. Потрібно деморалізувати армію і сіяти хаос у стані ворога. Не дотягують !
показати весь коментар
07.12.2021 12:22 Відповісти
Собрать войска в воронежской, ростовской областях.
Нагнать кучу техники, боеприпасов, горючки в дырах.
Сконцентрировать 40 тысячную группировку в Крыму. Пригнать туда же десантные корабли с Каспия и с Балтики.
Потратить на это годы времени и гигантские бабки.
И нахрена он это сделал? Не понятно...
показати весь коментар
07.12.2021 12:34 Відповісти
Війна.
показати весь коментар
07.12.2021 12:37 Відповісти
Он прав. Воевать, убивать наших родителей, жен, детей будет не он, будут его холопы. Если бы они знали, что их семьи и близких это тоже коснется, что будет месть. Остановило бы это их?
показати весь коментар
07.12.2021 13:44 Відповісти
 
 