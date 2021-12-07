Директор ЦРУ Бернс про можливість масштабного вторгнення РФ в Україну: Не варто недооцінювати апетит Путіна до ризику
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Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс вважає, що хоча справжні наміри Кремля щодо України поки що не зрозумілі, не можна недооцінювати "апетит до ризику" Володимира Путіна.
Про це він заявив Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Що ми дійсно знаємо, це те, що він так розставляє російські збройні сили та служби безпеки, щоб вони могли діяти з максимальним розмахом", – сказав Бернс.
У розвідувальних служб США поки немає впевненості в тому, що Росія має намір здійснити вторгнення в Україну, проте слід взяти до уваги, що російські збройні сили здатні діяти дуже радикально, заявив директор ЦРУ Вільям Бернс.
"Я б ніколи не став недооцінювати схильність президента Путіна до ризику щодо України", - сказав він.
За словами Бернса, на політику Росії щодо України важливо відповісти сильним поєднанням стримування, а також можливостями дипломатії.
Будь ласка, зачекайте...
Бачу дуже вагомий недолік у діях союзників по НАТО. Це інформаційна війна проти РФ. Потрібно деморалізувати армію і сіяти хаос у стані ворога. Не дотягують !
Нагнать кучу техники, боеприпасов, горючки в дырах.
Сконцентрировать 40 тысячную группировку в Крыму. Пригнать туда же десантные корабли с Каспия и с Балтики.
Потратить на это годы времени и гигантские бабки.
И нахрена он это сделал? Не понятно...