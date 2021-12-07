На Донбасі відновили 8 мостів, які були зруйновані внаслідок бойових дій, - Кубраков

У східних областях України, незважаючи на близькість до лінії фронту, найближчим часом розпочнеться зведення двох нових аеропортів та нової залізничної мережі.

Про це у Facebook заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, передає Цензор.НЕТ.

Регіон, що постраждав від війни та неефективного державного управління, також отримує нові дороги та мости.

"Ми будуємо нову країну впритул до лінії фронту. Важливо, щоб ми всі розуміли, за що йде боротьба і які саме цінності ми захищаємо", - зазначив Кубраков.

За його словами, два роки тому реалізація інфраструктурної програми "Велике будівництво" стартувала саме зі східних областей, щоб мешканці окупованих територій могли бачити, як змінюється на краще Україна.

"За неповні 2 роки нам вдалося відновити 8 мостів та шляхопроводів Донбасу, зруйнованих внаслідок бойових дій", - написав міністр.

Нові аеропорти та залізниця, а також відновлення доріг та об'єктів соціальної інфраструктури, що тривають в рамках "Великого будівництва", мають велике значення і для військовослужбовців, і для всіх жителів прифронтових районів, оскільки сучасна інфраструктура символізує шлях повернення до мирного життя і забезпечує швидкий зв'язок з іншими регіонами України, наголосив він.

Нагадаємо, за планами програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", до кінця 2024 року в Україні має бути завершено відновлення всієї мережі доріг державного значення, що налічує 24 000 км.

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