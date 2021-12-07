На Донбасі відновили 8 мостів, які були зруйновані внаслідок бойових дій, - Кубраков
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
У східних областях України, незважаючи на близькість до лінії фронту, найближчим часом розпочнеться зведення двох нових аеропортів та нової залізничної мережі.
Про це у Facebook заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, передає Цензор.НЕТ.
Регіон, що постраждав від війни та неефективного державного управління, також отримує нові дороги та мости.
"Ми будуємо нову країну впритул до лінії фронту. Важливо, щоб ми всі розуміли, за що йде боротьба і які саме цінності ми захищаємо", - зазначив Кубраков.
За його словами, два роки тому реалізація інфраструктурної програми "Велике будівництво" стартувала саме зі східних областей, щоб мешканці окупованих територій могли бачити, як змінюється на краще Україна.
"За неповні 2 роки нам вдалося відновити 8 мостів та шляхопроводів Донбасу, зруйнованих внаслідок бойових дій", - написав міністр.
Нові аеропорти та залізниця, а також відновлення доріг та об'єктів соціальної інфраструктури, що тривають в рамках "Великого будівництва", мають велике значення і для військовослужбовців, і для всіх жителів прифронтових районів, оскільки сучасна інфраструктура символізує шлях повернення до мирного життя і забезпечує швидкий зв'язок з іншими регіонами України, наголосив він.
Нагадаємо, за планами програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", до кінця 2024 року в Україні має бути завершено відновлення всієї мережі доріг державного значення, що налічує 24 000 км.
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- Но чет я сомневаюсь в Зе-клоуне..
НО тебе ведь что то доказывать бесполезно, да?
Але ж тобі щось доводити безглуздо, правда? Ти навіть у думках вже змірився або прагнеш, щоб наші війська відступали, залишаючи ці дороги ворогу...
До речі, мене так це забавляє, коли розумову імпотенцію компенсують образами опонентів в інтернеті) Продовжуй в тому ж дусі, для бидла це виглядає як підтвердження правоти позиції)
- и мосты, не нужно возится с понтонами...., и дороги с разметками - добро пожаловать на максимальной скорости..
- вот тебе не про дороги..
І якщо дороги будуються фактично, це не пространня, це цільові витрати і інвестиції в інфраструктуру від якої залежить все.
Я так розумію у вас дорогу зробили саме до райцентру і то правильно.
У нас же до райцентру 30 км, які все більше і більше руйнуються і там навіть ямочний ремонт не роблять. Хоча це копійки. Моє ж село знаходиться в тупику, тут нема проїзду далі, хіба що по грунтовках, чужі проїзджають дуже рідко і от у нас якраз кладуть цю "золоту" трасу. Для кого? - Для мене і кількох сотень пенсіонерів? До речі, старенькі як ходили по трасі по селу, так і ходять, по-привичці, а офігенний тротуар стоїть для красоти.
Коли "дійшли" тротуарами до центру села до круга здавлося, що на цьому закінчать і далі нарешті будуть просто класти нормальну дорогу далі, до райцентру. Ага, уже. Там у нас далі іде фактично одне кладовище аж до виїзду з села там пару хат. Так, так, тротуар вони і там мостять, правда уже прямо зараз, по грязі. Мабуть мьортвиє с косамі вдоль дорогі стоять будуть
Якщо проектування на конкретній ділянці погане, то питання до тих, хто проектував. Я за розумний підхід, за те щоб критикувати те, що робиться погано. Наприклад, не провина дорожного фонду в тому, що на армію виділяють недостатньо. Якщо б дороги не будувались, ок, забрати з доріг, якщо там не можуть нормально розпоряджатись, на потреби армії. Але дороги будуються. Нехай шукають можливості заробити більше грошей, щоб вистачало і на армію/медицину/освіту/пенсії і інше. Я що за Порошенка, що за Зеленського не переношу зрадрфілів, які навіть позитивну новину намагаються виставити в негативному світлі. Ми, українці, глобально змінили ситуацію революцією, зараз настав час міняти все в деталях, конкретно. Не бачу сенсу в плачі "все погано"/"влада - зрадники". Це далеко не так.
Багаті не ті, що багато заробляють. Багаті ті, що зароблене в толок вкладають.
Держава - невід'ємна частина суспільства, не окремо. І так, за свої податки треба вимагати результатів від найнятого персоналу.
"Ми будуємо нову країну впритул до лінії фронту. Важливо, щоб ми всі розуміли, за що йде боротьба і які саме цінності ми захищаємо." - та зрозуміло, яніше вже і бути не може
Може щось свіженьке підвезуть?
Не забувайте про наші війська і техніку.
- А в нас... а ми... а в нас вибори путєна!
Ну не могут просто силам современно техники разрушить сооружение создан ное в ручную былми мастерами.