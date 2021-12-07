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їжа (266) Олена Зеленська (225)

Наприкінці року в Україні розпочнеться реалізація кампанії щодо здорового харчування, - Зеленська

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Наприкінці року в Україні розпочнеться реалізація кампанії щодо здорового харчування, - Зеленська

Перша леді України Олена Зеленська заявляє, що за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) наприкінці року в Україні розпочнеться реалізація кампанії "Здорове харчування та розвиток здорових харчових звичок".

Про це вона повідомила на всеукраїнському форумі "України 30. Саміт ДІТИ" у вівторок у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Найближчим часом буде представлено концепцію кампанії "Здорове харчування та розвиток здорових харчових звичок". І перед Новим роком ми спільно з ЮНІСЕФ розпочинаємо реалізацію цієї кампанії й продовжуватимемо це робити і наступного року", - сказала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Робота над новим меню для дитячих садочків завершена: додали більше молочки, - Клопотенко

За її словами, також до кінця 2021 року має бути запущено портал реформи здорового харчування.
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Топ коментарі
+23
значит цены на продукты вырастут..
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07.12.2021 12:11
+16
та й борщ.. при Порохе рахували зі шматом м'яса в 1 кіло, а зараз - добре якщо якусь кістку порахують в "борщовому наборі" мосійчук
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07.12.2021 12:18
+15
по г+г вже с півроку крутят "набір для здорового харчування" зебілів:

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07.12.2021 12:16
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значит цены на продукты вырастут..
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07.12.2021 12:11 Відповісти
по г+г вже с півроку крутят "набір для здорового харчування" зебілів:

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07.12.2021 12:16 Відповісти
Многие думают не о здоровом питании, а о притуплении чувства голода и холода. Пани Елена, наверное не знает, что здоровое питание - очень дорогое удовольствие, оно доступно богатым людям и "Слугам народа".
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07.12.2021 13:27 Відповісти
та й борщ.. при Порохе рахували зі шматом м'яса в 1 кіло, а зараз - добре якщо якусь кістку порахують в "борщовому наборі" мосійчук
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07.12.2021 12:18 Відповісти
п.с. Все овощи борщевого набора, кроме картофеля, в Украине за год подорожали в среднем в 2,6 раза.
- Чо молчим про борщевой набор, Мосийчук?
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07.12.2021 13:54 Відповісти
Цікаво, що саме мається на увазі під здоровим харчуванням. Катування дітей молоком п'ять разів на день?
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07.12.2021 12:11 Відповісти
Она просто что-то сказала
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07.12.2021 12:13 Відповісти
Та там всё просто, как на арене цирка.
Нада проста пиристать стрилять (с)
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07.12.2021 12:39 Відповісти
Угу
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07.12.2021 18:22 Відповісти
А у вас вистачить грошей на таку кількість молока?) Здається ви давно не купували молоко)
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07.12.2021 12:19 Відповісти
Це питання не до мене, а до теми, яку нещодавно обговорювали - https://censor.net/ua/news/3303604/robota_nad_novym_menyu_dlya_dytyachyh_sadochkiv_zavershena_dodaly_bilshe_molochky_klopotenko
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07.12.2021 12:22 Відповісти
наприклад, чай без цукру - у нас вже зробили
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07.12.2021 12:19 Відповісти
нe сама ж Зeлeнська придумалa. в юнсeф нe дурнi працюють. а ось промивати мiзки прийдeться кончeним тупарям.
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07.12.2021 12:38 Відповісти
Юнисеф це хто? Збирачі коштів на прокорм чуваків в Ахриці, шоб вони якомога більше могли ніфіга не робить окрім нових маленьких юнітов, щоб їм, в свою чергу, кошти юнісеф збирав?

Я впевнений, якщо потикати палочкою всіх ціх благодєтєлєй як юнісеф, то виявться дика корупція, відмивання коштів під ковдрою благочинності та добре якщо не торгівля людьми.
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07.12.2021 12:42 Відповісти
Мені завжди здавалося, що приказка "коней на переправі не міняють" стосується виключно коней.
У людей все інакше.
А віслюків взагалі можна міняти коли завгодно.
Доброго ранку https://t.me/nuts_roses/420
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07.12.2021 12:11 Відповісти
Картопляні очистки на воді і шарлотка з топінамбура, саме такий здоровий і корисний раціон повинен бути в тих, хто голосував за Бубочку по пріколу в 19 році.
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07.12.2021 12:12 Відповісти
Это хорошо, но где они возьмут здоровое питания для всех школ и садиков и за какие деньги, это дорого. За счет местных бюджетов опять?
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07.12.2021 12:14 Відповісти
ни кто ничего делать не будет . это так Ленка развлекается
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07.12.2021 12:58 Відповісти
Уже делают, в садиках сокращают ранее используемые продукты и готовятся к новым.
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07.12.2021 13:08 Відповісти
Із пенсією від "зе",котрої не вистарчає на похорони , або на "бідне" прожиття ,як і з українськими зарплатами це чергова "зелена" авантюра
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07.12.2021 12:14 Відповісти
..наблюдая цены в магазинах эпохи безбености Зели Неймовирной, в Украине скорее начнётся кампания ЗЕлёного харчування: одуванчики, лобода, кропива, жолуди...
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07.12.2021 12:15 Відповісти
Ну понятно.денег на мясо и сало и так не хватает))
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07.12.2021 12:16 Відповісти
Кузнечиков есть будем, дешево и здорОво.
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07.12.2021 12:17 Відповісти
В країні пандемія ... а ТП хвилює "здорове харчування"... Ніби повернення в 1986 - "Пьйем віно по рубль сємь, мяса нє єдім совсєм, яйца відім только в банє - с Новим Годом, кієвлянє!"
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07.12.2021 12:19 Відповісти
цi рeчi можe змiшати в одну лишe совковий мозок з нeгативним вихлопом
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07.12.2021 12:39 Відповісти
От тут Ви помиляєтесь. Всі ці показушні "ініціативи" від ЗЕ та його ТП просякнуті хуцповатим жидобільшовизмом і самопіаром не на часі.
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07.12.2021 19:37 Відповісти
вони для тeбe показушнi бо ти обмeжeний своєю краiною i тобi нe до вподоби зeлeнi. а коли тe самe робиться за кордоном то шо то тeж украiнськi зeлeбоби тaм роблять?
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07.12.2021 22:41 Відповісти
Прожив декілька років за кордоном. Жив і працював в 12 країнах. Схоже це Ви обмежені Німеччиною як емігрант. А я вдома повноцінний громадянин. Що не ясно? Ти ба! Ментор вишукався...
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07.12.2021 22:49 Відповісти
так то ж ти в минулому жив явно об такi тeми нe спотикався. а тут вирiшив що раз був за кордоном то цi тeми можна приписати?
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07.12.2021 22:57 Відповісти
а яким макаром ти сюди мeнторство присобачив? за кордоном крутe слово вивчив а примiняти його нe навчився. алe якщо ти будь-яку думку повчанням вважаєш то тобi життя за кордоном явно нiчого нe дало бо лишe совки так рeагують як ти. ти нагадуєш мeнi зe на прeсконфeрeнцii.
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07.12.2021 23:04 Відповісти
Пані Зеленська , не відпускайте більше Вову на передову , бо це викликає в нього діарею і він не може виконувати свої обов'язки деякий час , як у випадку з сьогоднішньою жахливою аварією де загинуло 10(!) громадян , потрібно було оголосити траур але президент (?) недієздатний.
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07.12.2021 12:22 Відповісти
Вот что должно волновать украинцев на пороге потенциальной войны?
Правильно - здороаое питание.
Не оказание первой медицинской помощи , которая кстати пригодится и в мирное время.
Не тренинг по эвакуации в бомбоубежище. Ну зачем, типа панику поднимать? Правила выживания никогда не будут лишними. Спросите у Израиля, у Японии.
Предыдущие поколения написали правила своей кровью: хочешь мира - готоаься к войне.
Но дуракам законы не писаны или история учит, что ни чему не учит
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07.12.2021 12:22 Відповісти
Ті хто на мінімалці і пенсіонери можуть харчуватися тільки здорОво. На інше у них просто немає грошей
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07.12.2021 12:22 Відповісти
При нинішніх пенсіях?! ХОХМА!!!
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07.12.2021 12:22 Відповісти
Будет лапша на уши, не отечественного производителя, а итальянская.
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07.12.2021 12:25 Відповісти
О! Лєнка-стряпуха подала голос.
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07.12.2021 12:25 Відповісти
Золотой дождь. Не?
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07.12.2021 12:26 Відповісти
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07.12.2021 12:26 Відповісти
Та як з голодного краю, чи до президентства тих концерогенних шашликiв не бачив, та вирiшив вдосталь попоiсти... ХТОЗНА...
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07.12.2021 12:37 Відповісти
А шо то бiленьке на тарiльцi бубочки? брынзя- здоровая пиСЧа?
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07.12.2021 12:38 Відповісти
Но самая найвеличнiша абырвалГ этой картинки -полез своим вилком в общую тарелку... Блин, это не то чтобы, это вааще никак... (не воспитан).
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07.12.2021 13:12 Відповісти
Леночка пример берет с мужа и с антагонистической баб Юли, типо, спала-спала, а потом взяла , та й проснула (ондого, после дружбы с тау-китайцами)...
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07.12.2021 12:27 Відповісти
Короче, затягніть паски тугіше.
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07.12.2021 12:27 Відповісти
А у неё, случайно, погоняло не "диетолог" !?
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07.12.2021 12:32 Відповісти
Коротко

Громадяни України, які пропустили державний переворот 1 грудня, можуть відзначати державний переворот за старим стилем, 14 грудня.
* * *
Якби Зеленський перекривав кордони від російської армії так, як 1 грудня перекрив центра Києва від протестувальників, я би за нашу безпеку був би абсолютно спокійний.
* * *
Тупость, помноженная на амбиции - пятый всадник Апокалипсиса, отставший от первых четырёх ввиду врождённой умственной отсталости.
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07.12.2021 12:33 Відповісти
скажіть хто-небудь першій ляді, яка мінімальна зарплатня та пенсія в Україні, а вона нехай підрахує, яку їжу для здорового харчування на ці гроші можна купити після сплати комунальних платежів..
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07.12.2021 12:34 Відповісти
самую что ни на есть здоровую . но оооочень мало
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07.12.2021 12:41 Відповісти
А ее не волнует питание в семье, пусть хоть и совсем не едят. Она занимается школами и садиками, вот только где они будут деньги брать? С января 2021 и так уменьшили финансирование.
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07.12.2021 13:13 Відповісти
Пиартесь, зебилоиды, не пиартесь - конец один🖕
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07.12.2021 12:36 Відповісти
пiар цe лишe для совково-узькомозглих kizjakiv. а в рeалi у жiнки *********** обов"язок таким займатися. oкрiм того вона то нe сама робить а з мiжнародною органiзацiєю.
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07.12.2021 12:43 Відповісти
Зебилоид детектид
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07.12.2021 12:52 Відповісти
всe? iнших слiв нe знаєш? русский сдeлал твiй мозг настiльки узкiм?
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07.12.2021 13:16 Відповісти
І де ж це такий обов*язок прописаний? А якщо дружина у президента виявиться ну такою тупенькою, то що тоді? Вона свого часу вийшла заміж ну зовсім не за кандидата в президенти, навіть зовсім-зовсім цим і не пахло.
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07.12.2021 13:16 Відповісти
звичаєвe право.
Перша леді - це неофіційний титул дружини президента в будь-якій країні. Чим займаються перші леді в Україні? Вони обирають [напрямок своєї діяльності], як правило, самостійно; але в переважній більшості, я би сказала, що у нас перша леді - це посол гуманітарних ідей. Плюс кожна перша леді має бути присутня на офіційних церемоніях і державних заходах, і дуже важливо, щоби серед обов'язків першої леді була також підтримка дипломатичних стосунків із дружинами голів інших держав.

https://hromadske.ua/posts/persha-ledi-*******-chim-zajmayetsya-druzhina-prezidenta-olena-zelenska
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07.12.2021 13:28 Відповісти
Звичаєве право то не є обов*язок. У нас із президентом напруга, то хоч не займайте його дружину. Завдяки тому, що її прізвище Зеленська, вона автоматично не стає спеціалістом-гуманітарієм і фахівцем із дипломатичних стосунків. На церемоніях хай уже буде присутня і то, бажано, мовчки. Якщо Ви дійсно з країни, прапорець якої біля Вашого ім*я, не пристосовуйте досвід на Україну до конкретної особи.
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07.12.2021 13:40 Відповісти
хм а життєвий досвiд як раз показує що звичай в Украiнi кручe законiв. з чого ти взяв що я бeру досвiд краiни прапорця? бо до слова прийшлося? ти б хоч подивився хто в краiнi прапорця головний а потiм ляпав шоб нe позоритися
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07.12.2021 14:04 Відповісти
Я з Вами гусей не пасла та й навряд чи колись би згодилася. Бо навіть пасти разом гусей потрібно з повагою до партнера. Ми говорили не про головного в країні, а про першу леді, наприклад, у Німеччині це Ельке Бюденбендер, і в чьому ганьба?

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07.12.2021 14:26 Відповісти
зараз пасeш i тупиш.
чудово - дама тим самим займається що i ЗeЛeнка
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07.12.2021 14:37 Відповісти
Это как издевательство над Пенсионерами!!! По данным ООН у нас 65% населения за чертой бедности!
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07.12.2021 12:39 Відповісти
а як ти до тeми пeнсов прив"язав? у статтi взагалi нe зрозумiло до кого вiдноситься програма
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07.12.2021 13:18 Відповісти
ну да . благодетели о самом необходимом думают
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07.12.2021 12:40 Відповісти
Это говно ЗЕленое 200-тыцсячную армию нормально накормить, одеть и обеспечить не может.

Оно 40-миллионную Украину решило накормить...
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07.12.2021 12:43 Відповісти
Со своего садового участка всегда здоровое питание.
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07.12.2021 12:44 Відповісти
Ну да, если не очередной шаг - налоги на ... вплоть до фруктовых деревьев-кустов.
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07.12.2021 13:00 Відповісти
Пам'ятаю , як перша лєдя у Японії з'ясовувала принципи харчування дітей, ходила не екскурсії у школи. Вона ще тоді запланувала для українських дітей меню з суші та сашимі у яких замість туни буде сєльотка, замість авокадо - картопля, замість водоростей - капуста, а замість рису - гречка.
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07.12.2021 12:45 Відповісти
погано коли людина лізе в те шо не розуміє.
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07.12.2021 12:48 Відповісти
пусть ещё расскажет об отмене бесплатного питания для 1-4 классов, и подорожании садиков на200%
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07.12.2021 12:51 Відповісти
Господи, спаси нас от этих самодуров!!!!
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07.12.2021 12:54 Відповісти
Оно то конечно интересно,но вот по каких критериях это ,,здоровое питание ,,будет определятся?
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07.12.2021 12:55 Відповісти
буде представлено концепцію кампанії "Здорове харчування та розвиток здорових харчових звичок" - типо во время войны издаст домовую книгу с отметкой места проживания и рекомендациями относительно питания, согласно возможностям в этом месте проживания?... Вот в кухарки я пойду, пусть меня научат... Холодное дельце шагает по стране ,
холодный зельц нравится мне,кто виноват? ... Папа и мама , сестренка и брат...
Вечность продлится без Верасов,
без «Огонька», яиц и трусов(в магазине) .
Купишь с зарплатки ВКПБсссрУЧИШЬ МУ-МУ,
скушаешь все, что хотишь одному.
Зельцем укуришь-лампадку достанешь…
Кушай-ведь скоро ты жмуриком станешь.
Тихой походкой Му-Му подойдет,
зельце унюхает - вдаль отойдет…
В злобной ухмылке махнет вдруг хвостом …
и свет вдруг померкнет - гори все огнем.
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07.12.2021 12:58 Відповісти
После прививки кому же сдалось здоровое питание.
Мутации по линии ДНК - три следующие поколения будут бесплодны.
Сперма невакцинированных мужчин в американских банках спермы
подскочила в цене с $400 за порцию до $12000.
Откройте ютубканал ДНК, интервью с писателем Вадимом Шегаловым.
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07.12.2021 13:01 Відповісти
Це так делікатно оголосили новий голодомор?
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07.12.2021 13:05 Відповісти
Sure, подмяла под себя все аптеки страны (с рыбьим жиром)...
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07.12.2021 13:08 Відповісти
А Вы знаете что при опросе у ВР Раде Украины на прошлой неделе депутаты Украины на вопрос сколько стоит батон хлеба разбежались в ценах от 300 до 1000 гривен.Они даже не знают что и сколько стоит народу но за то единогласно принимают законы о новых поборах.
Тем более что даже по их представлению в 300 гривнь получается что народ платит херню а не цену.
Вот такие ,,нелюди,,которые живут за наш из вами счет которые все ихние расхода оплачивают из наших налогов еще и диктуют нам цены.
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07.12.2021 13:08 Відповісти
Глупа жінка здається розумною,поки не заговорить - східна поговірка...
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07.12.2021 13:13 Відповісти
А Соня Кошкина назвала ее мудрой женщиной
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07.12.2021 13:43 Відповісти
а жінка лисого?
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07.12.2021 13:58 Відповісти
Та вона ж не перша леді, слава Богу.
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07.12.2021 14:03 Відповісти
Давайте, пусть полгодика порулит жена Зеленского.
Какая разница ?
А вдруг - БОЛЬШАЯ ?
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07.12.2021 14:10 Відповісти
цікаво, а клован її верховною першолядєю вєлічаєт? чи як?
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07.12.2021 13:57 Відповісти
Напоминаю,по Конституции Украины президент у нас отвечает за внешнюю политику и армию.Но по ходу у нас есть Ермак Украины и какое то ..... занимающееся всякой хренью.
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07.12.2021 13:59 Відповісти
лопух и крапива наше фсе!
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07.12.2021 14:00 Відповісти
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07.12.2021 15:13 Відповісти
Делает вид, что это он откусил шаурму.
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07.12.2021 15:44 Відповісти
Оно живет совершенно в другой реальности и даже не представляет во сколько обходится так называемое "здоровое питание", которое тянет гораздо больше средней зарплаты обычного украинца и на которое у среднего украинца попросту не хватит денег.
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07.12.2021 16:45 Відповісти
Та мабуть якийсь криворіжський "дружок дитинства" з тюрми вернувся і розповів їй "моральний кодекс пацана" - "сало, масло - западло! ковбаса - на фуй похожа. Сир піздятіной воняєт". От ТП, сердешна і "проніклась"... а на більше розуму не вистачило...
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08.12.2021 00:23 Відповісти
 
 