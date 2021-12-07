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Наприкінці року в Україні розпочнеться реалізація кампанії щодо здорового харчування, - Зеленська
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Перша леді України Олена Зеленська заявляє, що за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) наприкінці року в Україні розпочнеться реалізація кампанії "Здорове харчування та розвиток здорових харчових звичок".
Про це вона повідомила на всеукраїнському форумі "України 30. Саміт ДІТИ" у вівторок у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Найближчим часом буде представлено концепцію кампанії "Здорове харчування та розвиток здорових харчових звичок". І перед Новим роком ми спільно з ЮНІСЕФ розпочинаємо реалізацію цієї кампанії й продовжуватимемо це робити і наступного року", - сказала вона.
За її словами, також до кінця 2021 року має бути запущено портал реформи здорового харчування.
Топ коментарі
+23 Шрек Баблокат
показати весь коментар07.12.2021 12:11
+16 Scorpman Y
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+15 Scorpman Y
показати весь коментар07.12.2021 12:16
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Будь ласка, зачекайте...
- Чо молчим про борщевой набор, Мосийчук?
Нада проста пиристать стрилять (с)
Я впевнений, якщо потикати палочкою всіх ціх благодєтєлєй як юнісеф, то виявться дика корупція, відмивання коштів під ковдрою благочинності та добре якщо не торгівля людьми.
У людей все інакше.
А віслюків взагалі можна міняти коли завгодно.
Доброго ранку https://t.me/nuts_roses/420
Правильно - здороаое питание.
Не оказание первой медицинской помощи , которая кстати пригодится и в мирное время.
Не тренинг по эвакуации в бомбоубежище. Ну зачем, типа панику поднимать? Правила выживания никогда не будут лишними. Спросите у Израиля, у Японии.
Предыдущие поколения написали правила своей кровью: хочешь мира - готоаься к войне.
Но дуракам законы не писаны или история учит, что ни чему не учит
Громадяни України, які пропустили державний переворот 1 грудня, можуть відзначати державний переворот за старим стилем, 14 грудня.
* * *
Якби Зеленський перекривав кордони від російської армії так, як 1 грудня перекрив центра Києва від протестувальників, я би за нашу безпеку був би абсолютно спокійний.
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Тупость, помноженная на амбиции - пятый всадник Апокалипсиса, отставший от первых четырёх ввиду врождённой умственной отсталости.
Перша леді - це неофіційний титул дружини президента в будь-якій країні. Чим займаються перші леді в Україні? Вони обирають [напрямок своєї діяльності], як правило, самостійно; але в переважній більшості, я би сказала, що у нас перша леді - це посол гуманітарних ідей. Плюс кожна перша леді має бути присутня на офіційних церемоніях і державних заходах, і дуже важливо, щоби серед обов'язків першої леді була також підтримка дипломатичних стосунків із дружинами голів інших держав.
https://hromadske.ua/posts/persha-ledi-*******-chim-zajmayetsya-druzhina-prezidenta-olena-zelenska
чудово - дама тим самим займається що i ЗeЛeнка
Оно 40-миллионную Украину решило накормить...
холодный зельц нравится мне,кто виноват? ... Папа и мама , сестренка и брат...
Вечность продлится без Верасов,
без «Огонька», яиц и трусов(в магазине) .
Купишь с зарплатки ВКПБсссрУЧИШЬ МУ-МУ,
скушаешь все, что хотишь одному.
Зельцем укуришь-лампадку достанешь…
Кушай-ведь скоро ты жмуриком станешь.
Тихой походкой Му-Му подойдет,
зельце унюхает - вдаль отойдет…
В злобной ухмылке махнет вдруг хвостом …
и свет вдруг померкнет - гори все огнем.
Мутации по линии ДНК - три следующие поколения будут бесплодны.
Сперма невакцинированных мужчин в американских банках спермы
подскочила в цене с $400 за порцию до $12000.
Откройте ютубканал ДНК, интервью с писателем Вадимом Шегаловым.
Тем более что даже по их представлению в 300 гривнь получается что народ платит херню а не цену.
Вот такие ,,нелюди,,которые живут за наш из вами счет которые все ихние расхода оплачивают из наших налогов еще и диктуют нам цены.
Какая разница ?
А вдруг - БОЛЬШАЯ ?