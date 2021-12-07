Мінекономіки погіршило прогноз зростанню ВВП України з 4,1% до 3,4%: уповільнилося надходження інвестицій
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Міністерство економіки погіршило прогноз щодо зростання валового внутрішнього продукту України в 2021 і 2022 роках.
Про це йдеться в консенсус-прогнозі, який оприлюднило Міністерство економіки, передає Цензор.НЕТ з посилання на УНІАН.
"Експерти очікують зростання ВВП: в 2021 році на рівні 3,4% на відміну від раніше прогнозованих 4,1%, в 2022 році – на 3,6% на відміну від 3,7% відповідно", - йдеться в повідомленні.
У Мінекономіки причиною перегляду прогнозу назвали уповільнення зростання інвестицій.
Разом з тим в міністерстві вважають, що у 2023 і 2024 роках зростання вітчизняної економіки складе 3,4% і 4% відповідно.
Україна завершує 2021 рік з найвищим доларовим показником валового внутрішнього продукту за всю історію - близько 195 мільярдів.
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Что интересно, сегодня, когда экономика страны грохнулась, собачка олигархов молчит, ни слова не говорит про какие-то скоки. Видимо команда не поступала.
https://www.kyivpost.com/business/chinese-investors-to-sue-over-motor-sich-nationalization.html https://www.globaltimes.cn/content/1209513.shtml https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3157936/chinas-skyrizon-takes-ukraine-hague-over-failed-motor-sich-bid
Вифсьоврьотє ,, єтаванєможєтбить .!! Прізідьєнт Зєлєнскій нівінават ,, ета всьо Порошенка . .
Избрали инфальтивного ******** презедентом страны - горе экономике!
Удержали цену на отопление, вот и снизился рост ВВП.