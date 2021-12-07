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Мінекономіки погіршило прогноз зростанню ВВП України з 4,1% до 3,4%: уповільнилося надходження інвестицій

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Мінекономіки погіршило прогноз зростанню ВВП України з 4,1% до 3,4%: уповільнилося надходження інвестицій

Міністерство економіки погіршило прогноз щодо зростання валового внутрішнього продукту України в 2021 і 2022 роках.

Про це йдеться в консенсус-прогнозі, який оприлюднило Міністерство економіки, передає Цензор.НЕТ з посилання на УНІАН.

"Експерти очікують зростання ВВП: в 2021 році на рівні 3,4% на відміну від раніше прогнозованих 4,1%, в 2022 році – на 3,6% на відміну від 3,7% відповідно", - йдеться в повідомленні.

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У Мінекономіки причиною перегляду прогнозу назвали уповільнення зростання інвестицій.

Разом з тим в міністерстві вважають, що у 2023 і 2024 роках зростання вітчизняної економіки складе 3,4% і 4% відповідно.

Україна завершує 2021 рік з найвищим доларовим показником валового внутрішнього продукту за всю історію - близько 195 мільярдів.
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Топ коментарі
+13
Це типу так реалізують обіцяні 40% росту ВВП? Нагадаю, що "при баригах" за результатами першого півріччя 2019ріст ВВП був 4,6%! Це не те щоб крутий результат (хоча в умовах війни норм), але зелені і його повторити не здатні! Я вже мовчу тоді про 7-8% росту ВВП часів Юща...
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07.12.2021 12:32
+10
Вот это да, "недолго музыка играла, недолго фрайер танцевал", с инвестициями оказывается провал.
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07.12.2021 12:40
+9
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07.12.2021 12:44
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Це типу так реалізують обіцяні 40% росту ВВП? Нагадаю, що "при баригах" за результатами першого півріччя 2019ріст ВВП був 4,6%! Це не те щоб крутий результат (хоча в умовах війни норм), але зелені і його повторити не здатні! Я вже мовчу тоді про 7-8% росту ВВП часів Юща...
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07.12.2021 12:32 Відповісти
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07.12.2021 13:10 Відповісти
А шо человеку с таким фамилием можно доверять?
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07.12.2021 13:17 Відповісти
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07.12.2021 13:22 Відповісти
Все было нормально, на вдруг вмешался Порошенко и инвестиции пошли на минус.😭
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07.12.2021 12:34 Відповісти
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07.12.2021 13:11 Відповісти
Цікаво, а як вони найвищий ВВП в історії нарахували? Я думав, найвищий в 2007-2008 був... По логіці, потім обвал на 15% в кризу 2009, при Янику ВВП фактично не ріс, потім обвал 2014-2015, потім невелике зростання в 2017 - початку 2019, потім обвал в кінці 2019 і великий обвал на 6% у 2020. Якщо у 2020 ВВП упав на 6%, а в 2021 прогнозують ріст на 3,4%, то це значить, що ВВП НЕ ВІДНОВИВСЯ ДО ДОКАРАНТИННОГО РІВНЯ!
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07.12.2021 12:38 Відповісти
У найкоротшого все найвище.
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07.12.2021 12:43 Відповісти
Это потому что они вперше в истории независимой Украины подсадили работников Госстата на кокаин.
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07.12.2021 12:51 Відповісти
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07.12.2021 13:13 Відповісти
При Кучме 9% был ВВП. Ну, или по крайней мере, нам так говорили
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07.12.2021 13:37 Відповісти
Ну если ты веришь в 9% при чучме, значит ты лох.
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07.12.2021 14:02 Відповісти
Порівняйте зарплати при Кучмі і в 2007-2008... І все одразу видно, бо ріст ВВП має відображатися в рівні життя...
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07.12.2021 14:09 Відповісти
Вот это да, "недолго музыка играла, недолго фрайер танцевал", с инвестициями оказывается провал.
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07.12.2021 12:40 Відповісти
Так провал той з кінця 2019 року ще...
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07.12.2021 12:40 Відповісти
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07.12.2021 13:14 Відповісти
Это все, что надо знать про рост ВВП и инвестиций при ЗЕ - тупой звиздеж.
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07.12.2021 12:42 Відповісти
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07.12.2021 13:15 Відповісти
Отрицательный рост?
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07.12.2021 12:42 Відповісти
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07.12.2021 13:24 Відповісти
Вверх по лестнице, ведущей вниз
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07.12.2021 12:44 Відповісти
Якщо недоумок патякатиме про перевороти, то взагалі втечуть всі інвестиції.
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07.12.2021 12:45 Відповісти
А що ще шось є ?
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07.12.2021 15:18 Відповісти
Тю,а де лярди з Омана та Еміратів !!!)))
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07.12.2021 12:57 Відповісти
Там де й 3 мільярди фунтів від Великобританії. Зебіли як не збрешуть, то й не проживуть.
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07.12.2021 13:22 Відповісти
Помню в 2017 году, когда Украина только отошла от последствий оккупации части территорий и начался небольшой рост экономики в 2 процента, медиашлюшка олигархической правды собачка Мусаева гавкала на Гройсмана, что это вовсе никакой не рост, а "скок дохлой собаки".
Что интересно, сегодня, когда экономика страны грохнулась, собачка олигархов молчит, ни слова не говорит про какие-то скоки. Видимо команда не поступала.
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07.12.2021 13:01 Відповісти
Имею смутное сомнение что у нас вообще Минэкономики есть.
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07.12.2021 13:07 Відповісти
Мін є ,а от економіки ,на жаль,нема !!!!)))
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07.12.2021 13:18 Відповісти
Результат недолугих выступлений зеленского
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07.12.2021 13:09 Відповісти
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07.12.2021 13:17 Відповісти
Нада інвєстіціонную няню помєнять!
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07.12.2021 13:09 Відповісти
Які можуть бути інвестиції коли Презелент анонсував державний переворот...
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07.12.2021 13:12 Відповісти
А він попереджав ще раніше з високої трибуни ООН, коли замах у гаражі зробили на машину його друга шефіря.
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07.12.2021 15:09 Відповісти
Вистава лялькового балагана за кремлівським сценарієм триває !!!)))
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07.12.2021 13:20 Відповісти
до 3,4%/ А это почти обещанные 5% : В новый год заходим с прогнозами роста экономики на почти 5%, - Шмыгаль.26.12.20./ А то и почти 10%-если очень захотеть.
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07.12.2021 13:22 Відповісти
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07.12.2021 13:25 Відповісти
Будемо говорить так, що вже 3 роки προςραні.
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07.12.2021 15:15 Відповісти
ВВП в Украине не может быть достоверным, так как все что можно скрывается от фискальных органов, что конечно же правильно.
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07.12.2021 13:32 Відповісти
После "кидка" китайцев с "Мотор-Сичем" понятно, что с инвестициями будет далее погано, т.к. сейчас Китай вкладывается во все, что шевелится. Корячится 4,5 лярда иска от китайцев, а они своего не упустят - им штаты не указ.
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07.12.2021 13:35 Відповісти
Давай начнем с того, что китай вкладывает, чтобы потом ограбить. Посройка дорог в Черногории яркое тому доказательство.
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07.12.2021 14:04 Відповісти
Да понятно, что первая задача бизнеса-заработать. Но вот, например, построил Китай несколько заводов по сборке авто в РФ-сколько людей обеспечили свои семьи работой? Сколько налогов потекло в казну? Я уже не говорю о трансфере технологий. Друг недавно был в Китае-приехал с вывихнутой челюстью - там уже 22 век наступил. Главное-правильно инвестиции привлечь. Строительство (дороги, дома)-это пассивный доход, здесь надо облагать инвесторов высокими налогами, а производство - электростанции (Китай-лидер по ветро и солнечной энергетике), химия, фармация, электроника, машиностроение-наоборот полные преференции, вплоть до налоговых каникул на 3-5 лет. У китайцев сейчас скопилось реально много бабла и их главная проблема-куда его девать, внутренний рынок труда уже не справляется- зарплаты сильно вверх шагнули, за швейными машинками все меньше хотят сидеть. Они ищут рынок труда непрогретый+технологии. Украина и логистически и технологически - как Европа, а по стоимости труда (откровенно) как Азия. Очень привлекательна для инвесторов. Но-как бывшая президенша Эстонии (кажись) говорила - воруют. Что и обидно то - ведь можно на инвестициях, как на дрожжах-резко подняться сейчас именно, пока Африка раскачивается.
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07.12.2021 14:35 Відповісти
А про дороги я скажу-на них просто проще навариться откатами (Черногорцы-Югославы-ментально те же "совки") потому и так.
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07.12.2021 14:39 Відповісти
уповільнилося надходження інвестицій Джерело: https://censor.net/ua/n3303761

Вифсьоврьотє ,, єтаванєможєтбить .!! Прізідьєнт Зєлєнскій нівінават ,, ета всьо Порошенка . .
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07.12.2021 13:45 Відповісти
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07.12.2021 13:52 Відповісти
Ну если мелкое чмо просто так, потому что ему так хочется, вякает о переворотах и о том, что в этом замешаны самые богатые люди в стране, то конечно инвесторы будут бежать из такой страны, кому этот геморрой нужен?!
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07.12.2021 13:55 Відповісти
Знаю десяток человек, у которых все было хорошо с бизнесом до 2020-го. Но не знаю ниодного, у кого было бы хорошо с бизнесом в конце 2021-го.
Избрали инфальтивного ******** презедентом страны - горе экономике!
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07.12.2021 14:07 Відповісти
Чергова брехня, ніякого приросту ВВП нема,і так по майже всім закладеним показникам по бюджету,єдине,що у них дійсно росте. це борги.
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07.12.2021 14:18 Відповісти
с 4,1% до 3,4%
Удержали цену на отопление, вот и снизился рост ВВП.
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07.12.2021 14:47 Відповісти
 
 