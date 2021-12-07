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вторгнення (361) Лукашенко (2309) НАТО (5144) Росія (47263)

"Якісь великі розв'язки варто чекати після Нового року": Лукашенко про ймовірність вторгнення Росії в Україну. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Плани НАТО в регіоні є неприйнятними не тільки для Росії, а й для Білорусі.

Про це заявив "президент" Олександр Лукашенко, що захопив владу у РБ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Ще багато зміниться за цей місяць. Ви ще багато побачите. Ми побачимо ось цю розв'язку від Чорного до Балтійського моря, до чого прийдемо", - заявив Лукашенко.

Він звернув увагу, що Захід зараз повісив на Росію ярлик, що вона нібито планує напад на Україну. "Треба ж привід для того, щоб молотити Росію. Ось вони повісили цей ярлик. Хоча ніхто в Росії не збирається нападати на Україну. Росія чудово бачить, що діється в Україні. І те, що там діється, і що планують натовці та американці там, неприйнятне не лише для Росії, а й для нас, тому що тут ми поряд", - сказав він.

"Тому якісь розв'язки – я думаю, дуже великі – будуть і після Нового року", – підсумував Олександр Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Директор ЦРУ Бернс про можливість масштабного вторгнення РФ в Україну: Не варто недооцінювати апетит Путіна до ризику
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Топ коментарі
+47
Для тебя бульбо фюрер и твоего народа она уже наступила ,ты опять стал частью козлостана .Но тебя кацапы уберут как не нужный вонючий мусор.
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07.12.2021 12:34
+38
Господи! Йому хтось оселедця в кінці кінців дасть?
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07.12.2021 12:32
+30
Овощ 2 .
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07.12.2021 12:32
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Господи! Йому хтось оселедця в кінці кінців дасть?
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07.12.2021 12:32 Відповісти
хвоста від оселедця догризти максимум....
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07.12.2021 12:58 Відповісти
до сих пор такие как Путин Лукашенко Лидер КНДР не могут понять.... планета она малюсенькая все друг у дружку под боком давимся копошимся.. мало кому -что не нравится- что делают в иной соседней квартире доме-стране.. у себя порядок навели бы... про такое как всегда актуальна поговорка --С ВАГОНАМИ БРЕВЕН В СОБСТВЕННЫХ ГЛАЗАХ-- ЭТИ ИЩУТ ПЫЛИНКУ В ЧЬИХ ТО ТРУСАХ...
или слепой сказал-увидим- глухой ответил- как громко все орут -а немой вдруг заорал да закройте все свои вы рты... достал ваш шум и гам....
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07.12.2021 13:11 Відповісти
Это из Библии изначально, Евангелие от Матвея:
"И что ты смотришь на ***** в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?"
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07.12.2021 13:42 Відповісти
Не розв'язки, а зав'язки на шиї, якщо добре буде себе вести то ще й милом мотузку змастять
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07.12.2021 15:25 Відповісти
Овощ 2 .
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07.12.2021 12:32 Відповісти
Брат - 2
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07.12.2021 12:34 Відповісти
***** 2
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07.12.2021 16:01 Відповісти
овощ хитрый и поэтому наслаждается жизнью в Сочи. А этого в клетке будут возить по городам, а потом сдохнет в тюрьме как ублюдок милошевич
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07.12.2021 13:01 Відповісти
Та хто там наслаждается, я Вас прошу....
Без разрешения ФСБ посрать сходить не может.
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07.12.2021 17:52 Відповісти
Для тебя бульбо фюрер и твоего народа она уже наступила ,ты опять стал частью козлостана .Но тебя кацапы уберут как не нужный вонючий мусор.
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07.12.2021 12:34 Відповісти
А жаль, масло сливочное пока еще делают из сливок которые доят из коров, а не из пальм, как у брата. И водка есть пока еще вкусная. Но это похоже уже не на долго 😒
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07.12.2021 13:00 Відповісти
Все па савецким ГОСТ стандартам с примесью радиоактивного цезия и перхоти самого бульбофюрера
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07.12.2021 14:46 Відповісти
Водка? Смачна?
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08.12.2021 10:04 Відповісти
Вже давно масло з додатком пальмової олії.
А в нас навпаки, вже знов є виробники, у яких вершкове масло вже замерзає у холодільнику та на вкус таке, як треба.

Наша горілка є якісна, тільки ж не берить усяку гидоту.

Я можу навести приклади торгових марок якісних, та поганих, але не зроблю цього, бо це реклама та антиреклама.
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08.12.2021 19:34 Відповісти
Вот и я о том же - если из морозилки, то вообще колется как камень, а из холодильной камеры чтобы размазать по хлебу, нужно отрезанному дать несколько минут полежать вне холодильника.
Разве в таком есть пальма?
Ну и водку делают одну для ужраться до поросячего визгу, а другую для вкусового удовольствия - грамм 150,из морозилки, небольшими глоточками, под борщ, огурчик соленый и т.п.
Просто в одних местах больше делают упор только на прибыль и потому на пальму и спирт 18-го сорта, а в других держат марку.
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09.12.2021 10:40 Відповісти
Ооо картофельный шаман-предсказатель, нострадамус лукашенус колорадус
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07.12.2021 12:35 Відповісти
Лукашенко мечтает , что в мутной воде военного психоза Кремля он вьіживет . А зря...
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07.12.2021 12:36 Відповісти
лука у карлика теперь на работу устроился глашатаем вместо писькова
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07.12.2021 12:36 Відповісти
Після Нового року якого року? Терорист і вбивці-диктарор об'єдналися для залякування Європи, бо ми, Україна, вас не боїмося. Для Бульби самозванця нагадую, що московія (росія) напала на нас ще у 2014 році.
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07.12.2021 12:37 Відповісти
Та, ну! В 1169-му. Розорення Києва (1169)
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08.12.2021 11:30 Відповісти
багато бульбохуйло на себе бере. пуп у нього розв'яжеться )))
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07.12.2021 12:41 Відповісти
Вынул язык из х@ловкой дупы и толкнул речь - сразу видно одного из лидеров современности .
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07.12.2021 12:41 Відповісти
Если никто не собирается нападать, о какой развязке речь? Старый маразматик бредит...
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07.12.2021 12:43 Відповісти
Вітаю бувших білорусів. Додарувалися ОМОНівцям квіти? Тепер РФ буде воювати з Україною, а труни попервах ітимуть в бувшу Білорусь. І тільки коли загине останній білорус ваш Президент - а він тепер у вас *****, пошле своїх, расово правильних росіян.
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07.12.2021 12:50 Відповісти
Так Путіну нема куди діваться - він зі своїм "собирательством земель русских" "довийо**вався" до того що китайці заполонили всю південну Сибір і от-от звідти потягнуться біженці Куди він їх дівать буде? У засране Нечорнозем"я? У глухі покинуті села без електрики і газу? Простіше витіснить з міст у села залишки перебитих білорусів (навіть якщо не вдасться захопить українські землі)
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07.12.2021 13:29 Відповісти
Какие-то большие решения следует ожидать после Нового года, правільна я гаварю, Владімєр Владімєровєчь?
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07.12.2021 12:50 Відповісти
Маразматик
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07.12.2021 12:51 Відповісти
напомним, что баЦьку уволили из рядов ВВ МВД СССР из-за психических отклонений
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07.12.2021 12:51 Відповісти
Здається, що він служив інструктором політвідділу Західного прикордонно округу.
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07.12.2021 18:06 Відповісти
да, был комунякой, главным по ничего не делать
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07.12.2021 19:33 Відповісти
Усатый таракан стал похож на облезлого шакала со старого мультфильма про Маугли.
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07.12.2021 12:53 Відповісти
Лысый дебил: Беларусь УЖЕ стала областью России.
Дело сделано.
Мавра можно отправлять в утиль.
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07.12.2021 12:55 Відповісти
Ещё один великий стратег современности. Ты что колхозник действительно думаешь что твои граждане-белорусы тебя уже простили и смирились с твоим узурпаторским правлением? А ты попробуй , отдай свою страну в услужение плешивому царьку
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07.12.2021 12:58 Відповісти
Два плешивых Шариковых дебила,это сила...чЛенин партия колхоз камсамол.. .
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07.12.2021 12:59 Відповісти
Хлопці, читайте лірику Ганса фон Даха.
На часі.
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07.12.2021 12:59 Відповісти
соснёте вы волки кремлёвские морковку, у пожилого зайца,
у такого ...в годах-в годах
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07.12.2021 13:03 Відповісти
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07.12.2021 13:05 Відповісти
Скільки писати вже - цього літа Білорусь імпортувала картоплю з України ! Ніякий він вже не барон .
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08.12.2021 08:04 Відповісти
Мерзота з її п'ятою колоною тут готується до колапсу з забезпеченням України енергоносіями цієї зими. Після чого мріє вдертися сюди з "інтернаціональною допомогою братньому народу".
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07.12.2021 13:08 Відповісти
А ЛУКАШЕНКО УЖЕ ТЕРЯТЬ НЕЧЕГО !!! ЧТО Ж БУДЕТ С КОЛЬКОЙ..., КОГДА ЕГО НЕ СТАНЕТ !?)
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07.12.2021 13:13 Відповісти
кольку скушает моль-ка
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07.12.2021 15:22 Відповісти
Клікуши віщують на самий Новий рік,
Що б налякать прості , невинні душі,
Але в пророцтвах є вагомий штрих,
Що перші вигрібають їх клікуші.
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07.12.2021 13:14 Відповісти
Сегодня дядя СЭМ-Путину объяснит,что к чему.
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07.12.2021 13:17 Відповісти
СМИ: Крупнейший банк Европы отключил Беларусь от валюты, а «Белавиа» отключили от международных систем расчетов для авиаперевозок.

Deutsche Bank, крупнейшая кредитная организация Европы с активами на 1,3 триллиона долларов, прекращает обслуживать платежи в адрес госкомпаний, банков и публичных лиц республики Беларусь.

Об этом в письме клиентам сообщил украинский OTP Bank, имеющий в Deutsche корреспондентские счета.

Платежи как в евро, так и в долларах попали под ограничения после того, как 2 декабря США, Евросоюз, Великобритания и Канада синхронно ввели очередной пакет санкций против режима Лукашенко за репрессии, нарушения прав человека и атаку мигрантов на границе с Польшей и Литвой.
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07.12.2021 13:18 Відповісти
Бацька крепкий мужик!!!! Подавил протесты в Белоруссии полностью, заметьте сейчас митингов за его отстатвку в Белоруссию вообще нет.............Опозиционерку Тихановскую тоже все забыли.......
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07.12.2021 13:24 Відповісти
если он для тебя он бацко то и абрек твой муж
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07.12.2021 13:27 Відповісти
Какой он батько ? - козлина усатая и убийца , такой же , как и кремлевский ублюдок , ху@@ ло 😡
Два ублюдочных правителя у которых руки по локти в крови , но они еще трепыхаются и угрожают всему миру !

Повесить обоих или усадить на електрический стул !
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07.12.2021 14:17 Відповісти
Я не имел ввиду, что он хороший!!! Но в отличие от Януковича и Зеленского, у мужика есть стальные яйца - власть не отдал, трусливо заграницу как Янык не сбежал......... Мужик он крепкий!
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07.12.2021 15:23 Відповісти
Ну вондаже овощь, сеньоур помидоур, со свими помидогчиками с автоматом не бегал, тем более под угрозой букетов цветов, в отличии от бульбофюрера.
Уровень угроз и поведение саавсем разные, крепкий мужик обгадился от цветов.
Где ж там какие то яйца, там же просто вымя.
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08.12.2021 18:23 Відповісти
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07.12.2021 13:26 Відповісти
Не приемлемо НАТО? Не собралась ли ты старая крыса напасть на Украину вместе с пуйлом? Ой пожалеешь.
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07.12.2021 13:26 Відповісти
Вот и отлично ...Лукобульбос, смелее празднуй Новый год. А теперееерррь дружнаааа......
Это был тяжелый год.
Был он тяжелей, чем тот.
Неожиданно нам всем.
Много он принес проблем.

Но приходит новый год.
Он нам счастья принесет.
И я верю через год.
Дружно скажет твой народ.
Опс....а у тебя вообще есть народ??? Он есть у тебя одинокого заблудившегося идиота?.??
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07.12.2021 13:37 Відповісти
два раза перечитал, так и не понял - что оно хотело сказать. В огороде бузина...Крыша окончательно поехала у бульбофюрера!
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07.12.2021 13:47 Відповісти
Так об этом все говорят ,и НАТО и ЕС и Украина(про январь).
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07.12.2021 15:20 Відповісти
Я про это:
Хотя никто в России не собирается нападать на Украину. Россия прекрасно видит, что творится в Украине. И то, что там творится и что планируют натовцы и американцы там, неприемлемо не только для России, но и для нас, потому что тут мы рядом", - отметил он.

Наследник Залдостанова-"Хирурга"?
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07.12.2021 15:34 Відповісти
Вы не верите в начало войны?
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07.12.2021 15:38 Відповісти
Верим. Но так же верим и в то, что в отличии от беларусов, украинцы просто так под Путина не лягут и тут кацапье встретит не цветы от беларусок, а пули и ножи, растяжки на тропах и бледные поганки в щах.
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08.12.2021 19:42 Відповісти
Треба ставити питання перед путлером так : путлер має дати гарантії повернення Україні криму ,донбасу.Також путлер має вернути грузії абхазію , а молдові- придністровя.А що до бацьки : Білорусь втратить державність . Значно сильніша та більша раша неминуче поглине бульбу , процес уже йде , путлер та бацька сприяють цьому . В Україні цей процес зупинили патріоти починаючи з Майдану. Білоруси не спромоглися .
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07.12.2021 13:48 Відповісти
Він звернув увагу, що Захід зараз повісив на Росію ярлик, що вона нібито планує напад на Україну. "Треба ж привід для того, щоб молотити Росію. Ось вони повісили цей ярлик. Хоча ніхто в Росії не збирається нападати на Україну , як опинився рашист в українському Криму і в українському Донбасі , якщо він не нападава і не збирався нападати???Що можна доброго чекати народу України від білоруського диктатора-російського холуя ?
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07.12.2021 13:54 Відповісти
усатое ничтожество наслаждается своими 5 минутами славы
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07.12.2021 13:57 Відповісти
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07.12.2021 13:59 Відповісти
Какие-то гули на лбу. Рога растут ?
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07.12.2021 14:18 Відповісти
Щось він мені Муссоліні нагадує.
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07.12.2021 14:03 Відповісти
Тупой колхозник изображает из себя умного 😃
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07.12.2021 14:19 Відповісти
***** нам оце в'язання якогось самозванця
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07.12.2021 14:41 Відповісти
Самое печальное что куралесит лично бульбафюрер, а выгребать по любому прейдется каждому беларусу за его нынешние дела.И тут цветочками не пахнет,тут пахнет кровью.
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07.12.2021 14:42 Відповісти
И что эти падлы задумали?
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07.12.2021 14:52 Відповісти
окружить Украину и ударить с разных на правлениях одновременно с ***** Пу.
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07.12.2021 17:13 Відповісти
Ребята! А ведь Лука имеет право на нас злиться. Вот посудите сами, на Украину в отличие от кацапов Белоруссия не нападала, ее солдаты наших солдат не убивали, никаких украинских территорий Белоруссия не захватывала......После нападения Кацапии, именно Бацька предославил Пороху платформу для переговоров в Минском формате......... Нихрена плохого Белоруссия Украине не сделала........
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07.12.2021 15:28 Відповісти
Украина тоже не оттяпала ни сантиметра беларусской земли, и даже Бобруйск не бомбила. Платформу для переговоров можно было выбрать любую, хоть в Париже, хот на островах Кергелен. И шо дальше?
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07.12.2021 15:56 Відповісти
В том то и дело, что до последних событий Белоруссия никакой агрессии и враждебных действий против Украины и ее граждан не проявляла. А мы пошли на поводу у США и ЕС, и после политических событий там, стали вводить против белоруссов санкции и запреты.......Хотя они нам ничего плохого не делали, тем самым нажили себе еще одного врага по соседству........
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07.12.2021 17:04 Відповісти
Хотелось бы уточнить-до последний событий каких?У кого произошедших?Санкции вводятся не против беларусов, а против диктатора и возглавляемой ими камарильи, а то, что они подмяли под себя всё и вся-"заслуга" исключительно беларусов. Насколько знаю против рядовых граждан РБ Украина не делает ничего плохого.
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07.12.2021 18:49 Відповісти
24 марта 2014 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил: Крым - это фактически Россия, от того, «признавать или не признавать этот факт, ничего не изменится»
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07.12.2021 22:57 Відповісти
Тем не менее в Беларуси выпускались школьные учебники и атласы, на которых Крым украинский. Теперь, видимо, будет иначе
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08.12.2021 08:46 Відповісти
От, наприклад, ГДЗ по географии 8‐9 класс Атлас страница - 67
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08.12.2021 09:00 Відповісти
Но ведь Лука это не Беларусь. Лука сам себя провозгласил. Есть такое понятие как солидарность с народом, страдающим от самозванца.
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07.12.2021 17:05 Відповісти
после победы Майдана, Белоруссия в отличие от России и слова не сказала, и приняла новую власть без лишних вопросов...они не лезли в наши революции, и не судили кто прав а кто виноват............................................
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07.12.2021 17:30 Відповісти
Наша "новая" власть была принята как законно выбранная, согласно Конституции, всеми странами, в т.ч. и Россией
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07.12.2021 18:17 Відповісти
А до Минска была Женева. Вполне нормальное место, для переговоров.
Таракану просто захотелось вернуться в политику. Ну вернулся. Ну дал площадку для переговоров в Минске. Только теперь войска РФ и ФСБ от туда не выходят.
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08.12.2021 19:46 Відповісти
усатая Шалашовка, два десятка лет скакал с одного хера на другой в итоге слил страну ботаксному Педофилу, а теперь расчитывает на "подгон" но его не будет, слишком много нервов и бабла ты стоил Фекалистану....
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07.12.2021 19:35 Відповісти
Пуйло знашов Жирикові заміну для озвучування своїх планів.
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07.12.2021 20:35 Відповісти
 
 