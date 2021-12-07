Мінсоцполітики просить Раду збільшити допомогу при народженні дитини до 50 тис. грн, - Лазебна
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Міністр соціальної політики Марина Лазебна виступає за збільшення допомоги при народженні дитини до 50 тис. грн.
Про це вона заявила на всеукраїнському форумі "України 30. Саміт ДІТИ" у вівторок у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми хочемо, щоб наступного року допомогу при народженні дитини було збільшено. Ця допомога вже кілька років не індексується, вона є фіксованою", - сказала вона.
З її слів, Мінсоцполітики просить Верховну Раду збільшити допомогу при народженні дитини до 50 тис. грн.
Наразі допомога при народженні дитини становить 41 280 грн. Виплату допомоги здійснюють одноразово у сумі 10 320 грн., решту суми допомоги виплачують протягом наступних 36 місяців рівними частинами (860 грн за місяць).
Будь ласка, зачекайте...
А гроші будуть колись, в далекому майбутньому, після нас. Може .... "
Заробив грошей, щоб народити, утримувати дитину та надати їй шлях у життя - чудово. Не заробив - не роби дітей.
Все обещания ЗЕ только в далеком светлом будущем, в котором нет ЗЕ.