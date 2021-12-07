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діти (4407) допомога (5087) Міністерство соціальної політики (594) Лазебна Марина (136)

Мінсоцполітики просить Раду збільшити допомогу при народженні дитини до 50 тис. грн, - Лазебна

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Мінсоцполітики просить Раду збільшити допомогу при народженні дитини до 50 тис. грн, - Лазебна

Міністр соціальної політики Марина Лазебна виступає за збільшення допомоги при народженні дитини до 50 тис. грн.

Про це вона заявила на всеукраїнському форумі "України 30. Саміт ДІТИ" у вівторок у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми хочемо, щоб наступного року допомогу при народженні дитини було збільшено. Ця допомога вже кілька років не індексується, вона є фіксованою", - сказала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ОП пояснили, чому економічний паспорт отримають народжені з 2019 року: "Буде менше часу для акумуляції накопичень на особистому рахунку"

З її слів, Мінсоцполітики просить Верховну Раду збільшити допомогу при народженні дитини до 50 тис. грн.

Наразі допомога при народженні дитини становить 41 280 грн. Виплату допомоги здійснюють одноразово у сумі 10 320 грн., решту суми допомоги виплачують протягом наступних 36 місяців рівними частинами (860 грн за місяць).

Також читайте: Економічний паспорт отримають народжені з 2019 року діти, акумульовані кошти будуть інвестовані в облігації, - Устенко
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Топ коментарі
+3
Цигани вже стали в "низьку стійку".
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07.12.2021 12:34
+2
Я проти. Чого мої податки мають іти на якихось дітей. Нехай батьки самі утримують своїх дітей, а не за рахунок інших людей.
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07.12.2021 12:39
+2
Причем чужими.
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07.12.2021 12:57
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Цигани вже стали в "низьку стійку".
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07.12.2021 12:34 Відповісти
Циганки...
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07.12.2021 12:46 Відповісти
Та всім табором!
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07.12.2021 12:56 Відповісти
Зелені скажуть "ми ж їм економічний паспорт намалюємо.
А гроші будуть колись, в далекому майбутньому, після нас. Може .... "
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07.12.2021 12:34 Відповісти
Это она заявляет после принятия бюджета? Зелепупики, ничего странного в ее действиях и заявлениях не замечаете?
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07.12.2021 12:34 Відповісти
Запроваджена вароффкою виплата на дітей продовжує жити.
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07.12.2021 12:37 Відповісти
какое только счастье всяким циганям .попрошайкам и матерям кукушкам и алкашкам всякого рода бомжам..... родила... деньги получила и гуляй себе бухай ни в чём не отказывай....(( а + ещё и сумку для новорождённых... затея нужная для нормальных людей семей .но неконтролируемая к сожалению...((
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07.12.2021 12:39 Відповісти
Я проти. Чого мої податки мають іти на якихось дітей. Нехай батьки самі утримують своїх дітей, а не за рахунок інших людей.
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07.12.2021 12:39 Відповісти
+100500
Заробив грошей, щоб народити, утримувати дитину та надати їй шлях у життя - чудово. Не заробив - не роби дітей.
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07.12.2021 12:49 Відповісти
А якщо подобається сам процес?
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07.12.2021 12:52 Відповісти
Подобатися може що завгодно, але не требя результат процесу заохочувати грошима.
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07.12.2021 12:56 Відповісти
Причем чужими.
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07.12.2021 12:57 Відповісти
Вам знайоме таке поняття як контрацепція?
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07.12.2021 12:59 Відповісти
У баби Юли запитайте. Це її ідея.
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07.12.2021 12:53 Відповісти
Не совсем согласен , для стимуляции роста нации хоть в таком виде (выделение денег) но должно быть,иначе вымрем к херам .НО ,я бы понял выделение денег на : мед.страховку,мед.сопровождение и подобное в рамках какого то периода, дабы деньги в экономику и развитие направлений шли, а так тупо на прожрать/пропить идут у многих (ну что такое 860грн сейчас, ниочем).
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07.12.2021 12:57 Відповісти
Ну не знаю якщо 1 млн. рожалок в рік отримують по 10 320 грн, то це 10 мільярдів гривень на годування чужих дітей в яких є працездатні батьки. Цими виплатами держава стимулює людей не готуватися до народження дитини шляхом заробляння і відкладання грошей, а наоборот заохочує лінивих жінок народжувати дітей щоб потім жити за рахунок аліментів і виплат від держави. Нагадаю що матері одиначки отримують по 1750-2100грн на одну дитину.
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07.12.2021 13:09 Відповісти
рабы по европам разбегаются, а кто остается рожать новых не хочет ?
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07.12.2021 12:54 Відповісти
В европах процветает та же самая идиотская идея с деньгами на детей. В результате массово полдится нищета, мигранты и прочее, которые потом с этих денег неплохо живут.
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07.12.2021 12:58 Відповісти
До 2036 года можете не просить.

Все обещания ЗЕ только в далеком светлом будущем, в котором нет ЗЕ.
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07.12.2021 12:56 Відповісти
Но в будущем при выезде на ПМЖ зарубеж,деньги нужно вернуть в казну.
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07.12.2021 12:58 Відповісти
Найбільші соціальні і матеріальні допомоги на народження дитини є в Штатах...Мій знайомий,який там проживає нелегально і у якого там народилась дитинка з захопленням мені говорив - ми вже рік живемо за рахунок дочки - кормимось,вбираємось і оплачуємо мешкання...Але цю вигоду просікли вже всі,і якась негритянка може народжувати від різних батьків п"ять-вісім дітей і жити у своє задоволення,нюхаючи коку і попльовуючи в стелю...Діти ростуть як трава на дорозі,поповнюючи американські тюрми і витискаючи з районів біле населення...Це вже стало великою проблемою США,а стане ще більшою...Не стала Америка плавильним котлом,у якому переплавляться всі націі,і утвориться одна американська зі щасливим майбутнім...Котел натомість от-от взірветься...Нам потрібно зробити висновки з цього і керуватись лишень принципом - ніхто не інвестує в дзяда,інвестують лише в добру перспективу...
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07.12.2021 13:03 Відповісти
 
 