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Понад 40 тис. дітей віком від 12 років вакцинувалися проти COVID-19 в Україні, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Понад 40 тис. дітей віком від 12 років вакцинувалися проти COVID-19 в Україні, - Ляшко

В Україні вже понад 40 тис. дітей віком від 12 років вакцинувалися проти COVID-19, проте масова вакцинація дітей наразі не є пріоритетом.

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на всеукраїнському форумі "України 30. Саміт ДІТИ".

"Ми вже дозволили вакцинуватися проти коронавірусної хвороби дітям від 12 років. Уже понад 40 тис. дітей скористалися цією можливістю", - розповів голова МОЗ.

Ляшко зазначив, що в деяких країнах світу вакцинуватися проти COVID-19 дозволено дітям від п'яти років, і він сподівається, що і в Україні виробники вакцин зареєструють зміни до інструкцій та привезуть відповідні препарати, що дасть змогу розширити програму вакцинації дітей.

"Але ми сьогодні не робимо пріоритету на масовій вакцинації дітей проти коронавірусної хвороби, оскільки ми зосереджені на групі ризику, на людях старшого та похилого віку. Для нас це пріоритет", - підсумував міністр.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Не перевились еще родители-идиоты.
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07.12.2021 12:59 Відповісти
В гейвропке и паганых штатах подростки вакцинируются аж бигом, но у украинцев "свой путь", как обычно.
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07.12.2021 13:22 Відповісти
ми зосереджені на групі ризику, на людях старшого та похилого віку. Для нас це пріоритет", - підсумував міністр. Джерело: https://censor.net/ua/n3303765

министр как обычно соврал, так как сосредоточены они на цифре, и для ее достижения гонят средний возраст и трудоспособную часть населения.
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07.12.2021 12:59 Відповісти
вчера на Сумщине суд признал незаконным отстранение от работы невакцинированного преподавателя английского языка и постановил отменить приказ об отстранении и восстановить преподавателя на работе.
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07.12.2021 13:11 Відповісти
это явка с повинной шлюшко, он убийца детей.. лечить надо больных, а не калечить здоровых..
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07.12.2021 13:52 Відповісти
 
 