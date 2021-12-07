Перша виплата за економічним паспортом відбудеться 2036 року: планується, що це буде по $10 тис., - ОП
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Кошти за економічним паспортом зможуть отримувати українці, які народилися з 1 січня 2019 року. Перші виплати очікуються у 2036 році, вони будуть на рівні 10 тис. дол.
Про це телеканалу "Дом" розповів радник президента України з економічних питань Олег Устенко, передає Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що кошти виділятимуться з Фонду майбутніх поколінь, який буде наповнюватися з ренти за видобуток надр.
При цьому для наповнення фонду використовуватимуться ренти із видобутку трьох видів надр. Перше джерело — корисні копалини.
"До рентної плати, починаючи з 35%, щорічно додаватиметься 5%. Ось, через рік це вже буде 40%, потім 45% і так далі. І так до 70% усієї плати за використання надр надходитиме до цього Фонду майбутніх поколінь, що називається економічним паспортом українця", — пояснив Устенко.
Друге джерело наповнення цього фонду — рента за видобуток газу, третє — нафти.
"І там теж буде поступове збільшення, яке врешті-решт сягне позначки 90%. І до 100% дійдуть усі рентні збори, які стягуються зі видобутку нафти т газу на українському шельфі", — додав радник.
Накопичення у Фонді будуть йти на кожну окрему дитину, яка народилася в Україні, починаючи з 1 січня 2019 року. Кошти почнуть формуватися з наступного року, щойно буде створено фонд.
"Спочатку це буде дві мінімальні заробітні плати на кожного народженого українця. Це вже протягом наступного року. Тобто понад 7 тис. грн. І ось з народження до 18 років кошти будуть накопичуватися", — уточнив Устенко.
При цьому фонд не просто накопичувальний. Його кошти інвестуватимуться, щоб збільшувати активи через інвестиційний дохід.
"Позиція президента була більш ніж жорстка щодо того, що гроші, які є в цьому фонді, повинні перекривати інфляцію і давати додатковий приріст. Додаткову "дельту" можна буде отримати з вкладень у цінні папери держави Україна, тобто суверенні цінні папери, які мають найменший рівень ризику, або нульовий ризик у наших умовах у прив'язці до нашої економіки", — розповів економіст.
Перша виплата за економічним паспортом відбудеться 2036 року — для тих, хто народився 2019 року. Планується, що перші виплати будуть близько 10 тис. дол.
"Якщо проаналізувати грошові потоки, то легко можна підрахувати, що через 18 років ми говоримо з вами про суму як мінімум 10 тис. дол. Там є різні розрахунки залежно від того, який ти ставиш дисконтний коефіцієнт... Крім того, суми можуть бути різні. Оскільки вони залежать від ренти за корисні копалини. А щороку різні рентні платежі. І вони розподілятимуться між тими дітьми, які народилися того року, коли нараховано цей рентний платіж", — уточнив Устенко.
При цьому нарахування та звітність за особистими рахунками дітей будуть прозорими та доступними для аналізу їхнім батькам.
Важливий момент — є обмеження щодо використання цих коштів. При досягненні 18-річного віку гроші економічного паспорта можна використовувати на освіту, житло, відрахування на пенсію та лікування.
"Ти можеш використати ці кошти на навчання. І коли ми говоримо про суму в 10 тис. дол. — це досить непогана сума в теперішніх цінах. Друге — внесок на покупку квартири, нерухомості. Не варто думати, що це повністю перекриє вартість квартири. Але, за нашими мірками, це більш ніж значна сума", — додав Устенко.
Будь ласка, зачекайте...
2036 год.
Где в это время будут ЗЕ и Ермаки, где будут в это время все их дебильные PR-проекты...
При правильном подходе один условный говно-бигус весь этот славный колхоз разносит за один день и после этого никто уже о нем не вспомнит.
тим часом :
18 грудня цього року дружина Сергія Лещенка буде гастролювати у Москві.
Це тоді коли розвідка США встановила, що Росія планує наступ на Україну одразу з кількох фронтів.
- Надихне путінзолдатен перед наступом?
- Все що потрібно знати про тих, хто сьогодні прислуговує Банковій.
- Ана жи будєт сікрєтную інфармацию сабірать, вмєста Бурби, каторава зеВова уволіл.
Oleg Helgiv:
В бюджете заложено 400 миллионов на институт президента, которого не существует в природе. А преподавателям реальных ВУЗов повышение зарплат вообще не закладывают. Новый развод от Зели.
Надо ещё заложить по пятьсот миллионов на спутник и Олимпиаду. Только пусть на все пиар иннициативы Зеленского, выделяют деньги из миллиардов, которые он хвастался что привез из Омана и Лондона. Хоть спи@дят меньше Зеля и Слуги.
А чем собирать будет ротом или попом?
Чем дети 18 года провинились? 17?16?
или билет в кино, или купон на книжку, или талончик на бесплатный медосмотр.......
Та ні воно лізе в ваш гаманець тому шо ви йому по їдальнику дати боїтеся та сидите на сраці рівно.
Значит, детки всяческого ворья, родившиеся в 2019 - получат бабки.
А обездоленные дети, родившиеся 2018 - хер?
Пора убирать зарвавшегося гешефтмахера!!!
Який незрівнянний зелений ідіотизм!
Цікаво, що перше здохне до 2036 року, падишах Зелебенськицй чи осел?
Господи! За що вам Подоляк гроші платить? Де вас таких чудаків на букву М знаходять?
а щодо "тарговлі с врагом" то це ля=ля=тополя. а от твій Зєєєєля уже накупив у ворога вугілля і електроенергії на 3 млрд. баксів. Але тобі ж в очі сщи, а для тебе це роса Божа, чи не так?
Сейчас впервые власть честная. Такой не было никогда. И воров впервые начали "ошукувать". Вот вы и взвыли
Я розумію, що у вас ізраїльські інструктори, але кнжку "Особєнності єврєского разговора" не лише вам викладають на курсах ботів. Вона продається і її може прочитати будь-хто!
Потом спросите с Верховной Рады причитающуюся вам сумму на учёбу.
Не номінал має значення, а що за ці гроші можна буде придбати!
Що толку, що у шведа середня зарплата 3500євро і іпотека 1-2%, якщо він віддає 1/3 на податки та страховки, продукти коштують у баксах мало не вдвічи дорожче як у нас, місячний проїзний 90 євро, а 1м2 житла в новобудові на околиці, куди лише пендельботом дістатися можна, 6,5-8 тис євро?
Чому продукти дорогі? А тому, що аби дівчинка у супермаркеті Стокгольма отримала 1700 євро (і 1/3 віддала на податки та обовязкові страховки) за ту само роботу, за яку така само дівчинка у супермаркеті Києва отримує 350-400, треба ж ті гроші десь взяти. А де? Закласти у ціни, іншого не дано!
Воруют твари так , что даже Януковощу икается 😠
Це так зеленський намагається підняти свій рейтинг із підлоги, але якось не виходить, його партія вже впевнено на другому місці.
И таки нашёлся!!!
Spartacuss
Ошукували народ 30 лет вы.
Сейчас впервые власть честная. Такой не было никогда. И воров впервые начали "ошукувать". Вот вы и взвыли