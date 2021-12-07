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діти (4410) паспорт (876) рента (51) Офіс Президента (1752) Устенко Олег (57)

Перша виплата за економічним паспортом відбудеться 2036 року: планується, що це буде по $10 тис., - ОП

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Перша виплата за економічним паспортом відбудеться 2036 року: планується, що це буде по $10 тис., - ОП

Кошти за економічним паспортом зможуть отримувати українці, які народилися з 1 січня 2019 року. Перші виплати очікуються у 2036 році, вони будуть на рівні 10 тис. дол.

Про це телеканалу "Дом" розповів радник президента України з економічних питань Олег Устенко, передає Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що кошти виділятимуться з Фонду майбутніх поколінь, який буде наповнюватися з ренти за видобуток надр.

При цьому для наповнення фонду використовуватимуться ренти із видобутку трьох видів надр. Перше джерело — корисні копалини.

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"До рентної плати, починаючи з 35%, щорічно додаватиметься 5%. Ось, через рік це вже буде 40%, потім 45% і так далі. І так до 70% усієї плати за використання надр надходитиме до цього Фонду майбутніх поколінь, що називається економічним паспортом українця", — пояснив Устенко.

Друге джерело наповнення цього фонду — рента за видобуток газу, третє — нафти.

"І там теж буде поступове збільшення, яке врешті-решт сягне позначки 90%. І до 100% дійдуть усі рентні збори, які стягуються зі видобутку нафти т газу на українському шельфі", — додав радник.

Накопичення у Фонді будуть йти на кожну окрему дитину, яка народилася в Україні, починаючи з 1 січня 2019 року. Кошти почнуть формуватися з наступного року, щойно буде створено фонд.

"Спочатку це буде дві мінімальні заробітні плати на кожного народженого українця. Це вже протягом наступного року. Тобто понад 7 тис. грн. І ось з народження до 18 років кошти будуть накопичуватися", — уточнив Устенко.

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При цьому фонд не просто накопичувальний. Його кошти інвестуватимуться, щоб збільшувати активи через інвестиційний дохід.

"Позиція президента була більш ніж жорстка щодо того, що гроші, які є в цьому фонді, повинні перекривати інфляцію і давати додатковий приріст. Додаткову "дельту" можна буде отримати з вкладень у цінні папери держави Україна, тобто суверенні цінні папери, які мають найменший рівень ризику, або нульовий ризик у наших умовах у прив'язці до нашої економіки", — розповів економіст.

Перша виплата за економічним паспортом відбудеться 2036 року — для тих, хто народився 2019 року. Планується, що перші виплати будуть близько 10 тис. дол.

"Якщо проаналізувати грошові потоки, то легко можна підрахувати, що через 18 років ми говоримо з вами про суму як мінімум 10 тис. дол. Там є різні розрахунки залежно від того, який ти ставиш дисконтний коефіцієнт... Крім того, суми можуть бути різні. Оскільки вони залежать від ренти за корисні копалини. А щороку різні рентні платежі. І вони розподілятимуться між тими дітьми, які народилися того року, коли нараховано цей рентний платіж", — уточнив Устенко.

При цьому нарахування та звітність за особистими рахунками дітей будуть прозорими та доступними для аналізу їхнім батькам.

Важливий момент — є обмеження щодо використання цих коштів. При досягненні 18-річного віку гроші економічного паспорта можна використовувати на освіту, житло, відрахування на пенсію та лікування.

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"Ти можеш використати ці кошти на навчання. І коли ми говоримо про суму в 10 тис. дол. — це досить непогана сума в теперішніх цінах. Друге — внесок на покупку квартири, нерухомості. Не варто думати, що це повністю перекриє вартість квартири. Але, за нашими мірками, це більш ніж значна сума", — додав Устенко.
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Топ коментарі
+25
Просто нет слов. Просто ору.

2036 год.
Где в это время будут ЗЕ и Ермаки, где будут в это время все их дебильные PR-проекты...
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07.12.2021 12:47
+14
Короче, получите от мертвого осла уши. Спрашивать в Союзпечати по дороге в КосмоЗЕ.
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07.12.2021 12:49
+12
Ишак к тому времени сдохнет
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07.12.2021 12:47
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Просто нет слов. Просто ору.

2036 год.
Где в это время будут ЗЕ и Ермаки, где будут в это время все их дебильные PR-проекты...
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07.12.2021 12:47 Відповісти
Короче, получите от мертвого осла уши. Спрашивать в Союзпечати по дороге в КосмоЗЕ.
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07.12.2021 12:49 Відповісти
Зате для слабих на голову Зєля, який придумав цей піар-розводняк, буде героєм, а той з наступників, хто не виконає обіцянки Зєлі, буде винен.
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07.12.2021 12:51 Відповісти
У них память, как у ракушки.

При правильном подходе один условный говно-бигус весь этот славный колхоз разносит за один день и после этого никто уже о нем не вспомнит.
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07.12.2021 12:52 Відповісти
та даже если бы и были, то непомерно размножившиеся к 2036 году рома и синти их тогда поубивают за гнилой базар. и дьопйош зеленский евгеньевич будет в рядах штурмующих опу.
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07.12.2021 12:53 Відповісти
головне - пообіцяти, а то рейтинги падають..
тим часом :
18 грудня цього року дружина Сергія Лещенка буде гастролювати у Москві.
Це тоді коли розвідка США встановила, що Росія планує наступ на Україну одразу з кількох фронтів.
- Надихне путінзолдатен перед наступом?
- Все що потрібно знати про тих, хто сьогодні прислуговує Банковій.
- Ана жи будєт сікрєтную інфармацию сабірать, вмєста Бурби, каторава зеВова уволіл.

Oleg Helgiv:
В бюджете заложено 400 миллионов на институт президента, которого не существует в природе. А преподавателям реальных ВУЗов повышение зарплат вообще не закладывают. Новый развод от Зели.

Надо ещё заложить по пятьсот миллионов на спутник и Олимпиаду. Только пусть на все пиар иннициативы Зеленского, выделяют деньги из миллиардов, которые он хвастался что привез из Омана и Лондона. Хоть спи@дят меньше Зеля и Слуги.
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07.12.2021 13:44 Відповісти
"Ана жи будєт сікрєтную інфармацию сабірать, вмєста Бурби, каторава зеВова уволіл."
А чем собирать будет ротом или попом?
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07.12.2021 15:40 Відповісти
Ишак к тому времени сдохнет
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07.12.2021 12:47 Відповісти
или падишах
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07.12.2021 13:03 Відповісти
Ні, ішака повісять на київському каштані.
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07.12.2021 17:16 Відповісти
Ходжа Насредин отдыхает. )))
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07.12.2021 12:51 Відповісти
а чего именно дети 19 года? что за бред?
Чем дети 18 года провинились? 17?16?
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07.12.2021 12:51 Відповісти
Ой, ну і питання у Вас. З 19 року у нас почався "кінець епохи бідності". А 18,17, 16.... порох все вкрав. Сумні жарти у мене виходять від цього популізму.
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07.12.2021 12:57 Відповісти
Чому діти до 2019р.н. не отримують виплат від надр? Чим вони гірші? Варто піарникам клоуна подумати як пояснити діткам чому одні отримають 10тис.дол, а інші ні
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07.12.2021 12:53 Відповісти
Бо "нізкого качєства". Прости, Господи!
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07.12.2021 12:59 Відповісти
А вони вже пояснювали. То "сациальнанепалнаценные дети каторые радились при Парашенка"
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07.12.2021 13:25 Відповісти
Як правило, мужика малюють з морквиною верхи на ослику, а тут осел виліз на мужика і махає перед очима морквиною.
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07.12.2021 12:54 Відповісти
Хто придумав цю маячню.
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07.12.2021 12:54 Відповісти
Зе под каким то из веществ
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07.12.2021 13:04 Відповісти
А ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ-ДВА, ЧТО БУДЕТ !?)
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07.12.2021 12:54 Відповісти
По ходу, в 2036 г. выплаты (в лучшем случае) будут по типу зе-тысячи за прививку:
или билет в кино, или купон на книжку, или талончик на бесплатный медосмотр.......
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07.12.2021 12:55 Відповісти
Товарищ Бендер c 400 относительно честных способа отбора денег отдыхает!)Обещать рожденным в царствование когда то,когда миллионы пенсионеров сегодня имеют пенсии ниже прожиточного минимумы это издевательство рассчитанное на совсем тупых зебобиков!"
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07.12.2021 12:55 Відповісти
Хто придумав цю маячню, хто їх отримає, їх ще раніше вкрадуть.
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07.12.2021 12:55 Відповісти
Тобто, я з свого земельного паю повинен фінансувати умовного піанєра зразка 2036 року, а не своїх дітей і онуків? Чому ця зелена пліснява лізе в мій гаманець? мабуть того, що я не маю офшорів?))
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07.12.2021 12:55 Відповісти
"Чому ця зелена пліснява лізе в мій гаманець? мабуть того, що я не маю офшорів?"
Та ні воно лізе в ваш гаманець тому шо ви йому по їдальнику дати боїтеся та сидите на сраці рівно.
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07.12.2021 15:44 Відповісти
ОПа збирається керувати до 2036 року?
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07.12.2021 12:55 Відповісти
Дешевий и подлый пиар от неукраинского Зебила.
Значит, детки всяческого ворья, родившиеся в 2019 - получат бабки.
А обездоленные дети, родившиеся 2018 - хер?
Пора убирать зарвавшегося гешефтмахера!!!
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07.12.2021 12:56 Відповісти
Ну настолько все фантастично, что даже если начнут продавать свои паспорта сейчас как раньше ваучеры на каждом углу, то не знаю или найдется кто купит хоть за 10 баксов этот межпланетный васюкинский шахматный турнир
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07.12.2021 12:57 Відповісти
О Небо!
Який незрівнянний зелений ідіотизм!
Цікаво, що перше здохне до 2036 року, падишах Зелебенськицй чи осел?
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07.12.2021 12:57 Відповісти
Виборча компанія вже почалась ,а звідки гроші візьмуть невже олігархи скинутся ? маразм крепчаєт.
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07.12.2021 12:57 Відповісти
Что значит 10 тыс ДОЛЛАРОВ? У нас валюта гривна, зеленые, ау.
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07.12.2021 13:01 Відповісти
Неее. Этим этим рейтинг не поднимишь. Тут даже домкрат не поможет
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07.12.2021 13:03 Відповісти
Ну рост ВВП за 5 лет на 45%, обещанный Гончаруком, мы уже получили. Эти деньги дольше ждать, но тоже получим! Только почему не все граждане Украины, ведь недра принадлежат народу Украины, а не только детям с 2019 года рождения.
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07.12.2021 13:06 Відповісти
вынимаем деньги из бюджета и переводим их в долговые обязательства государства, т.е. тех, кто будет платить налоги в 2036 году... я правильно понимаю?... а если государство не сможет рассчитаться по своим суверенным долгам, которых там уже вагон и тележки сзади?...
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07.12.2021 13:06 Відповісти
А сікока там держапвного боргу наросте? МАбуть 12 тис. бакинських. Ото у 18 років на дитині висітиме тисячі ЗЕЛЕНИХ
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07.12.2021 13:08 Відповісти
Идиоты зеленые уже приплатили учителям по 4000 баксов, теперь идем на 10 тысяч. Так скоро по мильену докатимся.
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07.12.2021 13:15 Відповісти
конечно. А за это время или ишак сдохнет или падишах, или Хаджа.. И в любом случае с этой проблемой будут разбираться совсем другие люди, а не зеленский) а сейчас, да заради рейтинга, он пообещает всем коммунизм к 2050 году по финскому образцу. Чистый Хрущев. правда разговаривает, как поздний Брежнев..
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07.12.2021 13:15 Відповісти
"... з Фонду майбутніх поколінь, який буде наповнюватися з ренти за видобуток надр" - а на что дальше жить рыгам Януковича-Порошенко?

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07.12.2021 13:17 Відповісти
А при чому тут Порошенко? Як цукерки співвідносяться з надрами? Щоколадки у шахтах видобувають?
Господи! За що вам Подоляк гроші платить? Де вас таких чудаків на букву М знаходять?
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07.12.2021 14:10 Відповісти
А при чому тут цукерки Порошенко (кроме множественной коррупции при выделении земли под магазины и торговли с врагом)?

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07.12.2021 14:26 Відповісти
Ви знаєте що таке франчайзинг? Це коли ви укладаєте угоду з фірмою і користуєтеся її брендом. Магазини Рошен Порошенку не належать! Вони належать франчайзерам, які уклали з компанією Рошен угоду і забовязалися оіормити все у певному стилі, вчасно оновлювати рекламу, продавати лише продукцію Рошен, а натомість отримують ексклюзивну оптову знижку.
а щодо "тарговлі с врагом" то це ля=ля=тополя. а от твій Зєєєєля уже накупив у ворога вугілля і електроенергії на 3 млрд. баксів. Але тобі ж в очі сщи, а для тебе це роса Божа, чи не так?
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07.12.2021 14:54 Відповісти
Правильно народ дал позорного пинка вору-франчайзингу, ох правильно...)

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07.12.2021 15:11 Відповісти
Народ повівся на брехню, але я навіть не уявляю, що він зробить з брехунами, коли зрозуміє, як його ошукали!
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07.12.2021 15:27 Відповісти
Ошукували народ 30 лет вы.
Сейчас впервые власть честная. Такой не было никогда. И воров впервые начали "ошукувать". Вот вы и взвыли

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07.12.2021 15:36 Відповісти
Це клініка...
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07.12.2021 16:15 Відповісти
Если ворам настолько больно, то отлично

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07.12.2021 16:22 Відповісти
І ти, подоляк зєленскава, так і на сказав, яке відношення мають цукерки до надр?
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07.12.2021 14:55 Відповісти
Глаза разуй, гопник. Я всем отвечаю, даже таким, как вы

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07.12.2021 15:10 Відповісти
Ви не відповіли на конкретне запитання: Яке відношення мають цукерки до надр?
Я розумію, що у вас ізраїльські інструктори, але кнжку "Особєнності єврєского разговора" не лише вам викладають на курсах ботів. Вона продається і її може прочитати будь-хто!
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07.12.2021 15:25 Відповісти
Та воно ж зебіл - убоге на голову. Що нещасному тояснити можна.
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07.12.2021 17:25 Відповісти
А пока деньги будут накопычуваться, Бубочка с ермаками и шефирами на них купят квартирки рядом с Бейкер-стрит, 221-б.
Потом спросите с Верховной Рады причитающуюся вам сумму на учёбу.
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07.12.2021 13:36 Відповісти
Бла бла бла , бла бла бла ! Зеленский до 2036 года сидеть собирается?
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07.12.2021 13:37 Відповісти
А дети, родившиеся раньше, не такие дети видимо. На всех детей нельзя распределить?!
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07.12.2021 13:38 Відповісти
а нечего. эти бабки еще предстоит отобрать у местного самоуправления)
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07.12.2021 13:46 Відповісти
якщо би першу виплату в "зелений офшор" бабломойский запланував в 2036 році, то сьогоднішніх "слуг" при владі в Україні ,ніхто б собі навіть не міг уявити у страшному сні.
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07.12.2021 13:46 Відповісти
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07.12.2021 14:03 Відповісти
І за ці 10000 можна буде тоді придбати стільки ж, скільки зараз за 1,5-2 тис.
Не номінал має значення, а що за ці гроші можна буде придбати!
Що толку, що у шведа середня зарплата 3500євро і іпотека 1-2%, якщо він віддає 1/3 на податки та страховки, продукти коштують у баксах мало не вдвічи дорожче як у нас, місячний проїзний 90 євро, а 1м2 житла в новобудові на околиці, куди лише пендельботом дістатися можна, 6,5-8 тис євро?
Чому продукти дорогі? А тому, що аби дівчинка у супермаркеті Стокгольма отримала 1700 євро (і 1/3 віддала на податки та обовязкові страховки) за ту само роботу, за яку така само дівчинка у супермаркеті Києва отримує 350-400, треба ж ті гроші десь взяти. А де? Закласти у ціни, іншого не дано!
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07.12.2021 14:08 Відповісти
Зебильё , если честно , то задолбали всех своими очередными обещаниями и молочными реками з кисельными берегами в будущем 😡
Воруют твари так , что даже Януковощу икается 😠
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07.12.2021 14:08 Відповісти
Ахаха. Фонд з якого можна буде ******* гроші сотнями мільйонів, а у 35 році його скасують по формулюванню "економічно не обґрунтоване"

Це так зеленський намагається підняти свій рейтинг із підлоги, але якось не виходить, його партія вже впевнено на другому місці.
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07.12.2021 14:38 Відповісти
Хотел задать вопрос : а есть хоть один идиот, который этому верит?
И таки нашёлся!!!

Spartacuss

Ошукували народ 30 лет вы.
Сейчас впервые власть честная. Такой не было никогда. И воров впервые начали "ошукувать". Вот вы и взвыли
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07.12.2021 15:57 Відповісти
Казав пан кожух дам - та і слово його тепле. Обіцянка цяцянка, а дурневі радість. Якраз в 36 році Зелнського з зони випустять і хтось згадає що він ще і гроші з дитячого фонда розтяг.
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07.12.2021 17:14 Відповісти
 
 