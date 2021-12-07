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Дівчата-підлітки побили трьох учениць на території школи у Запоріжжі: вимагали грошей

Новини Цензор.НЕТ Події

Дівчата-підлітки побили трьох учениць на території школи у Запоріжжі: вимагали грошей

Розслідування проводиться за фактом скоєння хуліганських дій та вимагання. Особи чотирьох порушниць встановлені. Вирішується питання повідомлення їм про підозри у скоєних злочинах та обрання запобіжних заходів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції, 6 грудня під час моніторингу мережі Інтернет на одному із запорізьких пабліків було виявлено відео, на якому кілька дівчат наносять тілесні ушкодження трьом школяркам та вимагають перевести гроші на їхню банківську картку.

Встановлено, що викладена інформація має відношення до події, відомості про яку були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

22 листопада до відділу поліції № 3 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області звернулись батьки потерпілих, які заявили про побиття своїх дітей. Працівники поліції з’ясували, що інцидент стався на спортивному майданчику однієї зі шкіл Шевченківського району.

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Попередньо подію кваліфікували за ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. За даним фактом підрозділом дізнання відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Всі потерпілі дівчата 2007, 2008 та 2005 років народження були направлені на проходження судово-медичної експертизи. Згідно її висновків тілесні ушкодження двох потерпілих кваліфікуються як легкі, ще одна експертиза триває.

В ході проведення слідчих дій співробітниками поліції встановлені особи порушниць, які наносили травми. Це чотири дівчини віком від 15 до 16 років.

6 грудня, після того як відео було оприлюднено у соціальній мережі, за процесуальним керівництвом Шевченківської окружної прокуратури, кримінальне провадження було перекваліфіковане на ч. 2 ст. 296 (Хуліганство), а також відкрито ще за ч. 2 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України.

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Вирішується питання повідомлення зловмисницям про підозри та обрання запобіжних заходів. Найсуворіша санкція за цими статтями передбачає позбавлення волі на строк до семи років.
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Топ коментарі
+9
Звичайні шкури виростуть. Найдуть собі таких самих лохів як і вони та будуть стругати нове покоління бидла.
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07.12.2021 13:22
+5
Через кілька років це бидло почне розмножуватись.
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07.12.2021 13:59
+4
Избиратели зе и свадебного фотографа (как раз по этому округу избрали).
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07.12.2021 13:31
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Чо с них вырастет ху....о знает
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07.12.2021 13:09 Відповісти
Звичайні шкури виростуть. Найдуть собі таких самих лохів як і вони та будуть стругати нове покоління бидла.
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07.12.2021 13:22 Відповісти
подадуться в раду i ************
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07.12.2021 13:40 Відповісти
Избиратели зе и свадебного фотографа (как раз по этому округу избрали).
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07.12.2021 13:31 Відповісти
На улице идет дождь. Казалось бы, причем тут "избиратели Зе?" ...
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07.12.2021 13:39 Відповісти
" достойная" смена растет.
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07.12.2021 13:36 Відповісти
в 90-е таким занимались только пацаны а тут слабый пол - вот это поворот...
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07.12.2021 13:48 Відповісти
ой нe нада. усякe було. школи видрeсируванi такe приховувати
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07.12.2021 13:58 Відповісти
Через кілька років це бидло почне розмножуватись.
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07.12.2021 13:59 Відповісти
Что то в этом городе не очень здоровое общество. Это не первый случай. К сожалению, заправляет улица, быдло. Эту шалаву уже не исправишь. Не мог досмотреть ролик- дальше только пи-пи-пи--пи
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07.12.2021 13:59 Відповісти
 
 