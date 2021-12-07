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У Кремлі закликають не чекати "жодних проривів" після перемовин Путіна та Байдена

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

У Кремлі закликають не чекати

Розмова президентів РФ та США Володимира Путіна та Джо Байдена, який пройде у вівторок у форматі телемосту, буде робочою і не потрібно чекати на якісь прориви.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявив у вівторок журналістам речник російського президента Дмитро Пєсков.

"Не потрібно чекати жодних проривів від цієї розмови. Це робоча розмова, яка здійснюється у дуже складний період", - констатував він.

При цьому Пєсков додав, що рішення провести переговори свідчить про те, що лідери націлені на обговорення питань і не мають наміру заводити справу у глухий кут.

"Дуже багато емоційних заяв в останні дні. Вони екзальтовані, вони позбавлені здорового підходу. Очевидно, що якщо два президенти йдуть на розмову, вони таки націлені на обговорення питань, а не мають наміру заводити справу у глухий кут", - наголосив представник Кремля, коментуючи ситуацію навколо України, просування НАТО на Схід та "червоні лінії", які бачить для себе Москва у зв'язку з цим.

Пєсков нагадав слова Путіна про те, що РФ шукає "хороших, передбачуваних відносин" із США.

"Росія ніколи ні на кого не збиралася нападати. Але ми маємо свої занепокоєння, маємо свої червоні лінії", - зазначив представник Кремля.

Він звернув увагу на слова Байдена про те, що США не мають наміру визнавати жодних червоних ліній.

"У тому числі ця тема обговорюватиметься", - повідомив прес-секретар президента РФ.

Також Пєсков зазначив, що Путін у розмові з Байденом готовий вислухати його занепокоєння та дати роз'яснення.

"[Путін] готовий до розмови, але розмова має бути взаємоповажною, у розмові партнери все-таки повинні враховувати інтереси та стурбованості один одного", - сказав Пєсков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розмова Байдена і Путіна буде напруженою, - Financial Times

"Не сумніваюся, що наш президент буде готовий донести свої занепокоєння американському колегі, вислухати занепокоєння американського колеги і дати йому відповідні роз'яснення", - продовжив представник Кремля.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, наскільки доцільно двом президентам розмовляти на тлі начебто недружніх заяв з боку США, прессекретар зазначив, що "сенс є розмовляти у будь-якому разі, на цьому ґрунтується дипломатична думка президента Путіна".

Переговори Путіна та Байдена пройдуть у вівторок. Путін перебуватиме у Сочі. Раніше Пєсков повідомив журналістам, що глави держав обговорять теми напруженості навколо України, просування НАТО до кордонів РФ та ініціативу Путіна щодо гарантій безпеки.
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Топ коментарі
+19
Чтобы русобыдло верило, что он еще что-то в мире решает.
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07.12.2021 13:11
+16
окрім прорваних кремлядських пуканів та порваних пуканів їх пропагандонів )
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07.12.2021 13:03
+15
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07.12.2021 13:19
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окрім прорваних кремлядських пуканів та порваних пуканів їх пропагандонів )
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07.12.2021 13:03 Відповісти
Гарантії це дотримання міжнародних норм. Це похідна.
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07.12.2021 14:22 Відповісти
Наросія - це нарив на тілі планети. Він обов"язково прорве і затопить гноєм усіх. Чим швидше його проколоти, тим краще - менше гною. Іншого виходу нема - нічого не розсеться.
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07.12.2021 13:08 Відповісти
т.е. снова кремлёвский карликовый волчонок соснёт морковку, у пожилого зайца,
у такого ...в годах-в годах и всё
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07.12.2021 13:09 Відповісти
А зачем тогда добивался переговоров с байденом?
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07.12.2021 13:10 Відповісти
Чтобы русобыдло верило, что он еще что-то в мире решает.
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07.12.2021 13:11 Відповісти
Что бы четко и конкретно донести до Байдена свой ультиматум:
1. Письменная гарантия не расширения НАТО на Восток. 2. Про Крым забыли.

Если ультиматум принимается, то:
1. На Украину не нападает 2. Донбасс отдает

И дело тут не в сути этого ультиматума, а в том, что ***** верить - себя не уважать. ****** по любому..
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07.12.2021 13:35 Відповісти
Гарантии пусть у господа нашего требует, чтобы удавили быстро
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07.12.2021 13:43 Відповісти
Прекрасна новина, це означає, що Байден був принциповим та непохитним.
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07.12.2021 13:10 Відповісти
А у нього є вихід? Це виклик для США, як країни №1.
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07.12.2021 13:14 Відповісти
закликаємо Байдена, в кінці розмови заспівати фуйлу : "Батько наш - Бандера..."
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07.12.2021 13:15 Відповісти
И ещё пукин *****, ла-ла-ла
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07.12.2021 13:44 Відповісти
путін-**** здохни.
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07.12.2021 13:16 Відповісти
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07.12.2021 13:19 Відповісти
Видимо ордынцы подковали коней и останавливаться не собираются.
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07.12.2021 13:23 Відповісти
башні кремля зашаталися........але це ще тільки початок........
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07.12.2021 13:27 Відповісти
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07.12.2021 13:31 Відповісти
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07.12.2021 13:29 Відповісти
Сегодня Путину ночью позвонил Рейган, весь Кремль не спал из за звонка.
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07.12.2021 14:15 Відповісти
ВОВА ЖДУТ В МИРЕ ОДНОГО ПРОРЫВА.... СООБЩЕНИЕ ИНТЕРФАКС ИЛИ ЧЕГО ТАМ СЕГОДНЯ ПОСЛЕ БЫСТРОЙ БОЛЯЧКИ СКОНЧАЛОСЯ ВЫДАЮЩЕЕСЯ ...Х..ЛО......
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07.12.2021 14:37 Відповісти
путлекремлер лилипутлер кгбэтлер мацквабад скрепы порвать плешивца. башни на башни и будут там шашни. путлеклемлер лилипут выходи тебе капут!
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07.12.2021 13:32 Відповісти
Х#йло решило всех взять на понт...
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07.12.2021 13:33 Відповісти
И обосралося
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07.12.2021 13:46 Відповісти
А нам прорывы и не нужны.Украина просто хочет восстановление своей територии в рамках до развала СССР и не более.А за свою територию мы готовы начать и третью мировую..Вы мокшане пришли устанавливать на чужой територии ,,русский мир,, защищать русскоязычное население Ураины.Вот от них вы и получите милионы трупов..
ВЕЛЕОМЕ ублюдки в Украину...
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07.12.2021 13:37 Відповісти
Это понятно!!!! Если после расстрела Немцова прорывов не было ,то тут то и рвать нечего!!!!
Это на поверхности - у нас ! волны , а с их баблом и оружием в глубине Кремля тишина и покой!!! Если ,даже лукашенко смог свой народ в стойло загнать, просто обратно в стойло! То путину раз плюнуть!!!!
Суть - им по х...й , не переживайте сильно!!!!!
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07.12.2021 13:39 Відповісти
Это хорошо. Значит знают,что повозят их мордой в гавно )
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07.12.2021 13:40 Відповісти
А мы и не ждём "прорывов", а ждём полного уничтожения параши вместе с }{уйлом и его бандой.
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07.12.2021 13:41 Відповісти
Разве нам в Германии не всё равно?
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07.12.2021 14:04 Відповісти
Мне не всё равно, т.к. я гражданин Украины и менять гражданство не собираюсь.
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07.12.2021 14:06 Відповісти
Ну да, только предложат немецкое, сразу поменяешь. Я уже семь лет не могу родителей перевезти из этой прекрасной страны. Не поехали со мной вместе, теперь локти кусают.
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07.12.2021 14:09 Відповісти
Не предложат. У нас Head Office не в Германии (но и не в параше, конечно).
А родители в нулевых вернулись в Украину, и никуда оттуда уезжать не собираются.
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07.12.2021 19:36 Відповісти
перший повний провал ху@ловскіх многоходовочєк.👉👌
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07.12.2021 13:42 Відповісти
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07.12.2021 13:43 Відповісти
Непредсказуемая ********* хочет предсказуемых отношений с США.Когда этих уродов слушаешь,то такое впечатление,что возвращаешься в эту скотскую совковую помойку.
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07.12.2021 13:48 Відповісти
Не будет так как пишет Песков. Россия загнана в угол и этот угол Крым + Восток Украины. Поэтому Байден тупо продинамит Путина при разговоре. России захотелось поиграться в супергероев, но все в этом мире дорого стоит. У Путина один вариант, это сдаться по всем фронтам.
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07.12.2021 13:52 Відповісти
Рашистский ***** будет якобы в сочи, всЁ...Прорыв очка краснозадого *****а возможен только после эмбарго на жижу....
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07.12.2021 13:59 Відповісти
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07.12.2021 14:00 Відповісти
Он стал хорошим, делов то.
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07.12.2021 14:21 Відповісти
Очередные санкции для кауапии не помешают , только помощнее этих , что есть + прикрыть Северный поток - 2 , навсегда 😡
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07.12.2021 14:01 Відповісти
СП2 еще не открыт. Что прикрывать нафсигда?
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07.12.2021 14:19 Відповісти
Сколько раз отожмётся Байден? Думаю, ниразу.
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07.12.2021 14:18 Відповісти
Говноеды в Ссср уже наотжимались...черед КГБшного быдла пришел...
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07.12.2021 14:22 Відповісти
Украина на кануне войны уже полтора месяца.А вот мне до сих пор в Украине никто так и не сообщил где находится мое обмундирование и оружие,куда явится и за что браться...А это уже является саботажем от власти.Я так думаю...Тем более что по бумагам отмыты миллионы и миллиарды для обучения териториальной самообороны...
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07.12.2021 14:24 Відповісти
"Дипломатична думка Путіна", ну і ну! Знову в "несознанку" піде і ізгаляться "ми за мир, за дружбу".
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07.12.2021 14:38 Відповісти
Нужно доходчиво объяснить всем кремлевским дебилам, что все красные линии они могут чертить только на своей территории... после возврата Крыма Донбасса в состав Украины...
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07.12.2021 14:42 Відповісти
Все правильно, для )(уйла было важно показать, что он с самим Байденом общался, холопы должны оценить это вяличие)))
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07.12.2021 14:57 Відповісти
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07.12.2021 15:04 Відповісти
что то Эрдоган давненько одной штукой плешивой крысе по губам не водил...
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07.12.2021 15:12 Відповісти
 
 