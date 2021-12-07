Китай поважає територіальну цілісність України та обраний народом шлях розвитку, - посол Фань
Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном
Китай поважає суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України та підтримує обраний українським народом шлях розвитку.
Про це заявив посол КНР в Україні Фань Сяньжун на зустрічі із заступником міністра закордонних справ України Дмитром Сеніком, повідомили Укрінформу у посольстві Китайської Народної Республіки в Україні, передає Цензор.НЕТ.
Посол зазначив, що важливим фундаментом розвитку відносин двох країн є взаємна політична підтримка та довіра.
"Китай поважає суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України, а також підтримує шлях розвитку українського народу, обраний ним, виходячи з національних особливостей своєї держави. Китай і надалі суворо дотримуватиметься цієї принципової позиції", - сказав Фань Сяньжун.
Дипломат нагадав, що цього року Китай та Україна відзначили десятиліття відносин стратегічного партнерства, а на початку наступного року виповниться 30 років з моменту встановлення дипломатичних відносин між Китаєм та Україною.
У цьому контексті він зазначив, що китайсько-українські відносини розвиваються на високому рівні, співпраця між країнами активно просувається у всіх сферах, а товарооборот між Китаєм та Україною встановив новий історичний рекорд.
Посол КНР також зауважив, що уряди двох країн підписали першу в історії угоду про посилення співпраці у сфері інфраструктури, продемонструвавши готовність і надалі розширювати та поглиблювати співпрацю у цій дуже важливій галузі. Китай також став найбільшим для України постачальником протиепідемічних засобів та вакцини.
"Грунтуючись на великій увазі урядів обох держав та за рахунок стимулювання найбільшого у світі китайського ринку, китайсько-українська співпраця має величезний потенціал. Китайська сторона готова докладати зусиль разом із українською стороною для подальшої реалізації цього потенціалу", - запевнив Фань Сяньжун.
Будь ласка, зачекайте...
Они спокойно подождут хотя бы до тех пор, пока проплывет труп друга владимира, а может и дольше - когда проплывет труп кремля.
Но после того как образуется Китайско-Украинская граница, вскоре она станет и Китайско-Венгерской и далее по списку ....
Більш того, Китай зацікавлений в нескровленні Россії за рахунок України, тоді і він буде суттєво активніший щодо захоплення ( тихого, чи навіть агресивного згодом) Сибіру. З усіма копаленами,газом та нафтою. Нащо ім купувати газ-нафту, років за 10 то вже буде китайським. Вони мусять радіти всіляким західним санкціям, бо це створює проблеми як Росії,так і Заходу. Китай за Конфуцієм- спостерігає і чекає " коли попливуть трупи його ворогів"
22 ч
Thank for the good work!
Стаття про те, що КНР та РФ координують дії проти США, маючи на меті атаку України та Тайваню.
https://www.newsweek.com/putin-xi-working-together-force-biden-two-front-crisis-he-cant-win-1655124
Путін і Сі співпрацюють, щоб змусити Байдена увійти в кризу двох фронтів, яку він не зможе подолати
2 ч
А ви знали, що замість комуністичного Пекіна зимові олімпійські ігри міг приймати Львів у 2022 році?
Плани озвучували ще в 2010 році.
Але не подали заявку через початок війни з РФ.
Хотілося би додати, що 100 років тому китайці підтримали більшовицькій переворот на Московії і тому приймали участь у підкоренні України більшовикам. Українці не злякалися і били китайців усією своєю люттю та наводячи на них жах. Не хотілося би у 21 сторіччі повторити сумний 100 річний досвід між двома країнами.
А если по протоколу - то СПАСИБО!!!!
А скажут они всё, что вы хотите слышать. Коммуняки!
Что ж, я тоже уважаю тер. целостность Китая, но без Гонконга, Тайваня и Тибета.
Свої запевнення хай засуне собі до одного місця.
но пока ситуативный союз, паРаша в роли подчиненного сырьевого придатка Поднебесной
.
Надо было строить по Уральским горам влоть до Каспийского моря.