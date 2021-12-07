7 осіб госпіталізовано внаслідок ДТП з участю маршрутки на Чернігівщині. Усі травмовані у важкому стані, - ОДА

За даними станом на 12:05, в жахливій автотрощі біля с.Брусилів на Чернігівщині 13 осіб загинуло, 7 - госпіталізовано.

Про це повідомляє пресслужба Чернігівської ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що семеро осіб наразі перебувають у медичних закладах Чернігова: 5 людей – у міській лікарні №2, 1 людина – в обласній лікарні, 1 – в обласній дитячій лікарні.

"Усі травмовані – у важкому стані", - йдеться в повідомленні.

На місці події працюють поліція, рятувальники, медики.

Наразі в Чернігівській ОДА створено оперативний штаб, який працює з родичами та постраждалими в Чернігівській міській лікарні №2 та біля моргу на Пирогова.

Як повідомлялось, 7 грудня близько 7:55, поблизу с. Брусилів, Чернігівського району, на автошляху Н-27 Чернігів-Грем'яч, сталося зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним мікроавтобусом "Чернігів-Сосниця", внаслідок чого 13 людей загинули.

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