7 осіб госпіталізовано внаслідок ДТП з участю маршрутки на Чернігівщині. Усі травмовані у важкому стані, - ОДА
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За даними станом на 12:05, в жахливій автотрощі біля с.Брусилів на Чернігівщині 13 осіб загинуло, 7 - госпіталізовано.
Про це повідомляє пресслужба Чернігівської ОДА, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що семеро осіб наразі перебувають у медичних закладах Чернігова: 5 людей – у міській лікарні №2, 1 людина – в обласній лікарні, 1 – в обласній дитячій лікарні.
"Усі травмовані – у важкому стані", - йдеться в повідомленні.
На місці події працюють поліція, рятувальники, медики.
Наразі в Чернігівській ОДА створено оперативний штаб, який працює з родичами та постраждалими в Чернігівській міській лікарні №2 та біля моргу на Пирогова.
Як повідомлялось, 7 грудня близько 7:55, поблизу с. Брусилів, Чернігівського району, на автошляху Н-27 Чернігів-Грем'яч, сталося зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним мікроавтобусом "Чернігів-Сосниця", внаслідок чого 13 людей загинули.
Будь ласка, зачекайте...
Камеры, говорите ... Ню, ню ...
Слава богу, всё обошлось.
Колесо отлетевшее искали всей маршруткой, так и не нашли.
И подобных инцидентов сотни.
Не говоря уже о том, что работают непрофессиональные водители, маршрутки раздолбанные, и гоняют 140-150 км/ч с полной маршруткой людей (безумцы).
После этого маршрутки такие - ни-ни.