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ДТП (4211) ОДА (1541) Чернігівщина (1313)

7 осіб госпіталізовано внаслідок ДТП з участю маршрутки на Чернігівщині. Усі травмовані у важкому стані, - ОДА

Новини Цензор.НЕТ Події

7 осіб госпіталізовано внаслідок ДТП з участю маршрутки на Чернігівщині. Усі травмовані у важкому стані, - ОДА

За даними станом на 12:05, в жахливій автотрощі біля с.Брусилів на Чернігівщині 13 осіб загинуло, 7 - госпіталізовано.

Про це повідомляє пресслужба Чернігівської ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що семеро осіб наразі перебувають у медичних закладах Чернігова: 5 людей – у міській лікарні №2, 1 людина – в обласній лікарні, 1 – в обласній дитячій лікарні.

"Усі травмовані – у важкому стані", - йдеться в повідомленні.

На місці події працюють поліція, рятувальники, медики.

Наразі в Чернігівській ОДА створено оперативний штаб, який працює з родичами та постраждалими в Чернігівській міській лікарні №2 та біля моргу на Пирогова.

Як повідомлялось, 7 грудня близько 7:55, поблизу с. Брусилів, Чернігівського району, на автошляху Н-27 Чернігів-Грем'яч, сталося зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним мікроавтобусом "Чернігів-Сосниця", внаслідок чого 13 людей загинули.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Погодні умови. Є питання до дорожнього покриття і техстану автобуса", - керівник Чернігівської облпрокуратури Василина про причини смертельної ДТП з участю маршрутки. ФОТОрепортаж

Автор: Ірина Дашківська
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жесть
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07.12.2021 13:17 Відповісти
С таким количеством жертв и пострадавших - это "лоб в лоб".
Камеры, говорите ... Ню, ню ...
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07.12.2021 13:29 Відповісти
тобто вижили лишe тi хто був на заднiх мiсцях. подалi вiд удару.
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07.12.2021 13:34 Відповісти
Жахлива трагедія.
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07.12.2021 13:35 Відповісти
нигде не увидел объяву дня траура по погибшим в этой.... мясорубке...
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07.12.2021 14:11 Відповісти
думаю не уверяю --а ДУМАЮ что Мерс летел-- чтобы догнать и перегнать один раз из Одессы в Киев -- пришлось вынужденно ехать не было билетов на большие автобусы, поезда --вообще лето а ехать надо было срочно...так вот такое же Месру летело с ветерком...120-140 ноги одеревенели да так что 2 недели синяки и болели до слез.. остановка была одна 10 минут.... а то опаздываем.... КУДА????!!!!! страшно..горе людям семьям всем 7 в ббольнице дай то Бог чтобы вышли оттуда а не вывезли.....на катафалке... СОБОЛЕЗНУЮ.....
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07.12.2021 14:35 Відповісти
Я когда-то ехал в Черкассы на маршрутке (межобластной), так на ходу колесо у маршрутки отлетело.
Слава богу, всё обошлось.
Колесо отлетевшее искали всей маршруткой, так и не нашли.
И подобных инцидентов сотни.
Не говоря уже о том, что работают непрофессиональные водители, маршрутки раздолбанные, и гоняют 140-150 км/ч с полной маршруткой людей (безумцы).
После этого маршрутки такие - ни-ни.
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07.12.2021 14:50 Відповісти
Спасибо за интересный блог. Что еще я могу получить такую ​​информацию, написанную с таким идеальным подходом? У меня есть предприятие, над которым я сейчас работаю, и я искал такую ​​информацию. run 3
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08.12.2021 13:41 Відповісти
 
 