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Новини Економіка
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ДТЕК (547) Гарантований покупець (45)

Дії ГарПоку щодо зупинки виплати ДТЕК ВДЕ призвели до зниження рейтингу компанії, – S&P

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Дії ГарПоку щодо зупинки виплати ДТЕК ВДЕ призвели до зниження рейтингу компанії, – S&P

Скандал із маніпуляціями цільовими засобами, залученими "Укренерго" для погашення заборгованості перед виробниками зеленої електроенергії, спричинив зниження рейтингу ДТЕК ВДЕ, повідомляє пресслужба.


Згідно з повідомленням, міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило довгостроковий рейтинг емітента ДТЕК ВДЕ з рівня "B-" до рівня "CCC+".
На рішення агенції вплинули незаконні дії посадових осіб державних компаній, які призвели до непогашення історичної заборгованості перед ДТЕК ВДЕ за вироблену "зелену" електроенергію.

"Компанія ще не отримала $97 млн ​​(3 млрд грн) історичної заборгованості, яку передбачалося погасити за рахунок коштів, отриманих від недавнього випуску єврооблігацій "Укренерго" на суму $825 млн. Ми бачимо підвищені ризики для стягнення цієї дебіторської заборгованості через енергетичну кризу в Україні та нещодавню заяву президента України…, тому ми знижуємо рейтинг ДТЕК ВДЕ з "B-" до "CCC+", – йдеться у повідомленні агентства.

У своєму повідомленні S&P наголошує, що хоча законодавство України передбачає пропорційне розподілення коштів на всіх виробників електроенергії з відновлюваних джерел, ДТЕК ВДЕ став єдиною компанією, яка не отримала оплати.

Коментуючи рішення S&P, генеральний директор ДТЕК ВДЕ Маріс Куніцкіс зазначив: "Ми твердо переконані, що дискримінація щодо виплати боргу ВДЕ-виробникам дає негативні сигнали про існуючі високі ризики інвестування в українську економіку. Україні важко відновити довіру міжнародних інвесторів. І, що критичніше, цей скандал негативно вплине на подальший розвиток сектора відновлюваних джерел енергії, який є ключовим у процесі декарбонізації економіки України".

Компанія вважає рішення ДП "Гарантований покупець" про невиплату заборгованості явно політичним і таким, що прямо суперечить усім зобов'язанням України перед європейськими інвесторами, які придбали єврооблігації НЕК "Укренерго".

Компанія вживає всіх можливих юридичних заходів щодо захисту своїх прав та законних інтересів як на національному рівні, так і у відповідних міжнародних організаціях.
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Зелень керуйе.
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07.12.2021 13:25 Відповісти
Потрібно виходити на вулиці,за Ріната.Це вже край..ДТЕК потрібно рятувати всім народом.
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07.12.2021 13:28 Відповісти
Зараз подивишся що тут на пишуть про нього.
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07.12.2021 13:38 Відповісти
Зараз заплачу
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07.12.2021 13:49 Відповісти
Стёб 99-го уровня. Зачёт!
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07.12.2021 14:02 Відповісти
Хотел-бы что-то сказать,да язык не поворачивается.Чтоб в Украине ветровую энергетику ветром сдуло а солнечную Солнце спалило.Ублюдки.
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07.12.2021 13:47 Відповісти
Людоеды начали кушать друг друга.
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07.12.2021 13:47 Відповісти
ГарЧпок
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07.12.2021 13:48 Відповісти
гарчпок чпокнул гудка в гудок )))
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07.12.2021 13:50 Відповісти
ГарПок виконує наказ КабМіна.
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07.12.2021 15:03 Відповісти
и що теперь? Рахметов не купить ще одну недвижимость в Лондоне?
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07.12.2021 17:23 Відповісти
 
 