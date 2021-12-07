Автівка керівництва Нацполіції Одещини збила жінку на пішохідному переході. Факт ДТП намагалися приховати

Працівники ДБР за сприяння внутрішньої безпеки Нацполіції розслідують обставини аварії за участю службового автомобіля в.о. заступника начальника поліції Одещини, в результаті якої травмувалась жінка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДБР.

Так, повідомляється, що 3 грудня 2021 року в Одесі службовий автомобіль Нацполіції проїхав перехрестя на червоний сигнал світлофора та збив жінку на пішохідному переході.

Водій про інцидент не повідомив та не дозволив лікарям госпіталізувати потерпілу з місця аварії, аргументувавши, що самостійно доправить жінку до лікарні.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху (ч. 1 ст. 286 КК України) відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Наразі встановлюються особи, причетні до злочину. Досудове розслідування триває.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Одеська обласна прокуратура, оперативний супровід – ДБР.

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Водночас за даними видання "Думская", службовим автомобілем Hyundai Sonata у той день керував інспектор управління патрульної поліції на Одещині. У салоні, крім нього, був в.о. заступника начальника ГУНП, колишній начальник патрульної Олександр Гостищев та в.о. начальника одного з управлінь ГУНП. Вони їхали до Чорноморська, де відбувалися сутички між активістами та поліцією.

Жінку похилого віку збили приблизно об 11:55 на перетині вулиць Ангарської та Магістральної в Авангарді. Поліцейські самовільно залишили місце події та доставили постраждалу до однієї з міських лікарень Одеси, де наполягли, щоб їй діагностували побутову травму. Надалі Гостищев зробив ще низку заходів, щоб приховати факт правопорушення.

Однак про те, що сталося, стало відомо ДБР, яке почало розслідування.

Також видання нагадує, що Олександр Гостищев фігурує ще в одному кримінальному провадженні – про перевищення службових повноважень. У 2020 році, після початку пандемії COVID-19, він, застосувавши силу, затримав підприємця, який нібито порушив умови карантину. Гостищев разом із напарником зламали бізнесменові два ребра, і той провів якийсь час у лікарні.