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ДТП (4211) Одеська область (2493) Нацполіція (13937) ДБР (2567)

Автівка керівництва Нацполіції Одещини збила жінку на пішохідному переході. Факт ДТП намагалися приховати

Новини Цензор.НЕТ Події

Автівка керівництва Нацполіції Одещини збила жінку на пішохідному переході. Факт ДТП намагалися приховати

Працівники ДБР за сприяння внутрішньої безпеки Нацполіції розслідують обставини аварії за участю службового автомобіля в.о. заступника начальника поліції Одещини, в результаті якої травмувалась жінка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДБР.

Так, повідомляється, що 3 грудня 2021 року в Одесі службовий автомобіль Нацполіції проїхав перехрестя на червоний сигнал світлофора та збив жінку на пішохідному переході.

Водій про інцидент не повідомив та не дозволив лікарям госпіталізувати потерпілу з місця аварії, аргументувавши, що самостійно доправить жінку до лікарні.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху (ч. 1 ст. 286 КК України) відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Наразі встановлюються особи, причетні до злочину. Досудове розслідування триває.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Одеська обласна прокуратура, оперативний супровід – ДБР.

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Водночас за даними видання "Думская", службовим автомобілем Hyundai Sonata у той день керував інспектор управління патрульної поліції на Одещині. У салоні, крім нього, був в.о. заступника начальника ГУНП, колишній начальник патрульної Олександр Гостищев та в.о. начальника одного з управлінь ГУНП. Вони їхали до Чорноморська, де відбувалися сутички між активістами та поліцією.

Жінку похилого віку збили приблизно об 11:55 на перетині вулиць Ангарської та Магістральної в Авангарді. Поліцейські самовільно залишили місце події та доставили постраждалу до однієї з міських лікарень Одеси, де наполягли, щоб їй діагностували побутову травму. Надалі Гостищев зробив ще низку заходів, щоб приховати факт правопорушення.

Однак про те, що сталося, стало відомо ДБР, яке почало розслідування.

Також видання нагадує, що Олександр Гостищев фігурує ще в одному кримінальному провадженні – про перевищення службових повноважень. У 2020 році, після початку пандемії COVID-19, він, застосувавши силу, затримав підприємця, який нібито порушив умови карантину. Гостищев разом із напарником зламали бізнесменові два ребра, і той провів якийсь час у лікарні.
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Топ коментарі
+18
На сутички они ехали, время 11.55 бухать они ехали в ресторан, время обеденное.
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07.12.2021 13:29
+16
Служить и защищать(с)
Хорошо, что хоть в больницу привезли, а не в темный лес, и на том спасибо
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07.12.2021 13:31
+10
Дякуючи дорожньому контролю, як би не вони, то приховали 100%
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07.12.2021 13:30
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На сутички они ехали, время 11.55 бухать они ехали в ресторан, время обеденное.
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07.12.2021 13:29 Відповісти
Там сама машина была, никого в машине не было или по крайней мере это "В.О." перед обедом
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07.12.2021 13:32 Відповісти
Камень под колесо забыли положить, и на ручник не поставили, с кем не бывает сама покатилась.
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07.12.2021 13:45 Відповісти
Сутичками вони (менти) називають побиття мирного протесту АТОвців під будинком Чорноморської міської ради.
Хоча можливо після вони (менти) бухали!
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07.12.2021 13:54 Відповісти
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07.12.2021 13:56 Відповісти
Ось посилання на відео з цього протесту. Як менти пакують АТОвців
https://www.youtube.com/watch?v=6UWFSRc9DuM&feature=emb_logo
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07.12.2021 13:59 Відповісти
Дякуючи дорожньому контролю, як би не вони, то приховали 100%
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07.12.2021 13:30 Відповісти
Служить и защищать(с)
Хорошо, что хоть в больницу привезли, а не в темный лес, и на том спасибо
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07.12.2021 13:31 Відповісти
случилось бы бо тёмному, в полночь, вывезли бы в тёмный лес. а так посреди дня. светло. карты им не легли.
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07.12.2021 13:41 Відповісти
Оце воно https://www.youtube.com/watch?v=BCl657uZUMU&t=1s
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07.12.2021 13:31 Відповісти
Хорошо что сейчас зе-власть. А вот при борыгах бы обязательно скрыли этот факт. А при зеле все сразу огласилии ,не скрывали винрвных уволили. Хороший парень зеленский
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07.12.2021 13:33 Відповісти
да, отличный, а как тупых олигофренов скупает четко. тебя, серлеща, люсю абристович
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07.12.2021 13:44 Відповісти
Не згодний з вами. Вважаю, що треба писати - абДрістович!
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07.12.2021 14:22 Відповісти
Мусора , а ви вже зовсім - ..довбанулись .? Шо ви чудите бл .? .
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07.12.2021 13:35 Відповісти
да ладно, мусора всегда такими были, есть, и будут есть
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07.12.2021 13:44 Відповісти
То шо , мені ніззя їм дорікати ? .
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07.12.2021 13:47 Відповісти
А ось і новий "млинець" горілий!Скільки їм дамо часу,щоби встановити, кого не було за кермом?
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07.12.2021 13:39 Відповісти
Ну так само-собой ,мусора они же не люди ...
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07.12.2021 13:44 Відповісти
менты людям не кенты
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07.12.2021 13:45 Відповісти
Автомобіль думаю їхав без водія і збив літню бабусю коли та незаконно власноруч малювала розмітку на дорозі перед цим незаконно встановивши знаки дор. руху "пішохідний перехід"!!!
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07.12.2021 13:45 Відповісти
Да она уже успела и светофор поставить! Ох и тетка...
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07.12.2021 15:35 Відповісти
Тот случай когда на лице всё написано
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07.12.2021 14:00 Відповісти
Одесса - бандитская клоака. Менты и урки меняются местами, в судах - бардак и коррупция.
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07.12.2021 14:01 Відповісти
А какие выводы сделает руководство НП если написанное подтвердится? Выскажут озабоченность или уволят фигурантов за недостойное для полицейских поведение?
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07.12.2021 14:06 Відповісти
на повышение в Киев - такими кадрами не разбрасываются.
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07.12.2021 17:28 Відповісти
мусора такие мусора...
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07.12.2021 14:07 Відповісти
Как пра плешенфюррерскую парашу прям читаешь. Смторел фильмец МАЙОР, про их реалии. разве это полицейский, европейский бы сразу на себя явку с повинной оформил
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07.12.2021 14:13 Відповісти
поліція вбиває
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07.12.2021 14:14 Відповісти
Вот оно - истинное личико мусорья Рюкзачно-Вертолетного Хачика.
С такими выродками у страны нет будущего...
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07.12.2021 14:15 Відповісти
Де мозги? Так один, а так три були за одним кермом.
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07.12.2021 15:18 Відповісти
С таким руководством в полиции можно сказать что реформ нет. Только в пустую потрачены деньги. И будем откровенны- это не вина Зеленского. За эти поступки нужно навсегда увольнять и начинать расследование. Но тут еще один нюанс, врачи которые пошли тоже на преступление.
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07.12.2021 15:22 Відповісти
Чергові право-хоронителі...
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07.12.2021 16:15 Відповісти
"Зелень" і їх назначені слуги давлять людей своїми авто, щоб ті не заважали їх комфортному життю. Немає чого ходити по переходах, мають мабуть літати, щоб не заважати?
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07.12.2021 16:32 Відповісти
Вигнати всіх потрібно, разом із головним одеським поліцаєм.
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07.12.2021 18:18 Відповісти
А что вы ещё хотели, чтоб простой люд, не делал такие хитрости, когда сами "блюстители порядка", этим грешат?
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07.12.2021 21:24 Відповісти
После аварии 100 пудов придумали что ехали в Черноморск на столкновения между активистки и полицией. В салоне народился "бывший сотрудник".
Так не бывает в работе полиции, что при следовании по служебным делам берут в салон служебного авто попутчика. "Алло, Толян (Колян, Иван) мы в Черноморск, поехали с нами"...
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08.12.2021 06:42 Відповісти
 
 