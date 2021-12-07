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Новини За кордоном
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санкції (6855) Євросоюз (7051) Уткін Дмитро (32) ПВК "Вагнер" (1476) Йозвяк (138)

ЄС готує санкції проти очільника ПВК "Вагнера" Уткіна та ще двох пов’язаних із групою людей, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ЄС готує санкції проти очільника ПВК

Посли Європейського Союзу зберуться в середу, щоб погодити санкції проти очільника приватної військової компанії "Вагнера" Дмитра Уткіна та ще двох людей, пов’язаних із ПВК.

Про це повідомив європейський редактор Радіо Свобода Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, санкції будуть спрямовані на:

- колишнього офіцера російських спеціальних сил, очільника угруповання Дмитра Уткіна;
- одного з підрядників ПВК в Сирії Станіслава Дичка;
- причетного до дій ПВК у Центральноафриканській Республіці Валерія Захарова.

Йдеться про глобальний режим санкцій через порушення прав людини, який ЄС запровадив минулого року.

Окремо Євросоюз вперше запровадить санкції проти двох росіян та трьох російських компаній у рамках санкційного режиму через війну в Сирії.

Ці санкції були вперше запроваджені у 2011 році у відповідь на репресії проти сирійського цивільного населення, наразі в ньому 287 людей та 70 компаній, переважно - пов’язаних із сирійською владою та режимом Башара Асада.

Очікується, що під санкції потраплять росіяни Андрій Трошев та Андрій Богатов - члени ПВК "Вагнера", які мають зв’язки з Сирією, а також компанії "Меркурій", "Велада" та "Євро Поліс". Всі вони вигравали контракти на енергетичні послуги для сирійської влади.

Також читайте: Кілька людей з Офісу Президента могли "злити" інформацію щодо операції із затримання "вагнерівців", - ексрозвідник Червінський

Автор: Богдан Гуньковський
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А если бы Зеленский не предал, то санкции куда бы были обширнее!
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07.12.2021 13:49 Відповісти
так, віддавши Цемаха росії Офіс Зеленського свідомо врятував путіна від статусу терориста №1 у світі.

Перш ніж розповідати про «страшних Порошенка та Ахметова, які купували вугілля в «днр-лнр», хай згадають, що ця влада за останні два роки купила вугілля в Росії вже на 3 млрд дол і податки залишилися в російському бюджеті, в тому числі на утримання окупаційної армії.

delo.ua
"БелУкрэнерго". Как Давид Арахамия придумал новую схему обогащения.
Hellis:
Власть обкрадывает Украину. Фирма-прокладка Vector Energy Innovation получает путино-лукашенковскую электрику по цене $59 за МВт-час. После чего перепродает энергию в Украине уже по $100 за МВт-час, оставляя себе $41 отката с каждого мегавата.

Міненерго: "Запаси вугілля державних ТЕС удвічі нижчі від мінімально допустимого рівня."
- Хочу передать большой привет кирпичом по морде власти, у которой все в порядке и "просто плановые ремонтные работы". Пятый день подряд разное время район сидит без света. И сейчас тоже.
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07.12.2021 13:56 Відповісти
ЕС это сборище придурковатых импотентов ...санкции они готовят клоуны ,это не санкции а порно дешёвое ...
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07.12.2021 13:51 Відповісти
Який толк від цих санкцій? Введіть санкції проти Х..ла і всіх ротенбергів, тоді буде щось. Але ж бабло перемагає все.
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07.12.2021 13:52 Відповісти
Ой, блин, он щас обосрётся от этих санкций наверное с ног доголовы, спрячется под стол и будет там трястись от страха, бедняжка, и другим будет неповадно. Мда, евроимпотенты - это правильно сказано.
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07.12.2021 13:57 Відповісти
А через два з половиною роки можна вводити санкції проти двох представників офісу, які відпустили терористів-ординців, зливши про них операцію. Ці два телепні-слуги путлеру всім відомі.
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07.12.2021 16:30 Відповісти
 
 