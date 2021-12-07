ЄС готує санкції проти очільника ПВК "Вагнера" Уткіна та ще двох пов’язаних із групою людей, - ЗМІ

Посли Європейського Союзу зберуться в середу, щоб погодити санкції проти очільника приватної військової компанії "Вагнера" Дмитра Уткіна та ще двох людей, пов’язаних із ПВК.

Про це повідомив європейський редактор Радіо Свобода Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, санкції будуть спрямовані на:



- колишнього офіцера російських спеціальних сил, очільника угруповання Дмитра Уткіна;

- одного з підрядників ПВК в Сирії Станіслава Дичка;

- причетного до дій ПВК у Центральноафриканській Республіці Валерія Захарова.

Йдеться про глобальний режим санкцій через порушення прав людини, який ЄС запровадив минулого року.

Окремо Євросоюз вперше запровадить санкції проти двох росіян та трьох російських компаній у рамках санкційного режиму через війну в Сирії.

Ці санкції були вперше запроваджені у 2011 році у відповідь на репресії проти сирійського цивільного населення, наразі в ньому 287 людей та 70 компаній, переважно - пов’язаних із сирійською владою та режимом Башара Асада.

Очікується, що під санкції потраплять росіяни Андрій Трошев та Андрій Богатов - члени ПВК "Вагнера", які мають зв’язки з Сирією, а також компанії "Меркурій", "Велада" та "Євро Поліс". Всі вони вигравали контракти на енергетичні послуги для сирійської влади.

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