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У Києві 8-9 грудня можуть обмежити рух через приїзд прем’єра Хорватії Пленковича

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У Києві 8-9 грудня можуть обмежити рух через приїзд прем’єра Хорватії Пленковича

8-9 грудня у зв’язку з офіційним візитом до України Прем’єр-міністра Республіки Хорватія Андрея Пленковича можливі тимчасові обмеження дорожнього руху в центральній частині міста, а також на деяких вулицях Дарницького району.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Управління державної охорони України у фейсбуці.

"Інформуємо, що відповідно до Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", державна охорона здійснюється щодо глав іноземних держав, парламентів та урядів і членів їхніх сімей, міністрів закордонних справ, керівників міжнародних організацій (інших посадових осіб міжнародних організацій), які прибувають в Україну чи перебувають на її території у складі офіційних делегацій або відвідують Україну на запрошення органів державної влади", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прем'єр Хорватії Пленкович зустрівся із Порошенком: Санкційний тиск на Росію потрібно збільшувати

У Києві 8-9 грудня можуть обмежити рух через приїзд прем’єра Хорватії Пленковича 01
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малоросьне предписывается выйти на обочины, ломать шапки и кланится..
Интересно, если бы Шмыгаль приехал в Хорватию там бы тоже дороги перекрывали?
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07.12.2021 13:57 Відповісти
Та хай сідають на той гвинтокрил дснс і ман.... летять на Франківщину з Бориспіля.
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07.12.2021 14:00 Відповісти
А чому досі нема інформації про національний день жалоби за загиблими у автотрощі?
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07.12.2021 14:03 Відповісти
 
 