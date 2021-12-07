У Києві 8-9 грудня можуть обмежити рух через приїзд прем’єра Хорватії Пленковича
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8-9 грудня у зв’язку з офіційним візитом до України Прем’єр-міністра Республіки Хорватія Андрея Пленковича можливі тимчасові обмеження дорожнього руху в центральній частині міста, а також на деяких вулицях Дарницького району.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Управління державної охорони України у фейсбуці.
"Інформуємо, що відповідно до Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", державна охорона здійснюється щодо глав іноземних держав, парламентів та урядів і членів їхніх сімей, міністрів закордонних справ, керівників міжнародних організацій (інших посадових осіб міжнародних організацій), які прибувають в Україну чи перебувають на її території у складі офіційних делегацій або відвідують Україну на запрошення органів державної влади", - йдеться у повідомленні.
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Интересно, если бы Шмыгаль приехал в Хорватию там бы тоже дороги перекрывали?