Ми уважно стежимо за ситуацією в Україні і наполягаємо на непорушності кордонів, - майбутній канцлер ФРН Шольц про стягування російських військ

Майбутній канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що занепокоєний пересуванням російських сил біля українського кордону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, Німеччина, він сам і "багато інших дуже занепокоєні пересуванням сил, які спостерігаються біля українського кордону".

"Тому має бути зрозумілим: ситуація стане неприйнятною, якщо там виникне загроза для України", - сказав він.

"Безпека в Європі передбачає дотримання принципів. У тому числі принципу непорушності кордонів. Ніхто не повинен перегортати підручники історії, щоб перекроювати межі. Це було б неприйнятною ситуацією, якби виникла загроза для України. Ось чому ми дуже чітко розуміємо це", - зазначив Шольц на пресконференції.

За словами Шольца, президент США Джо Байден обов'язково вкаже на це у майбутній розмові з президентом РФ Володимиром Путіним.

Правовою основою для врегулювання таких потенційно конфліктних ситуацій у Європі є положення ОБСЄ, зазначив майбутній канцлер.

При цьому Шольц не уточнив, чи можлива зупинка проекту "Північний потік-2" у разі російської агресії проти України.

"Ми дуже уважно стежимо за ситуацією в Україні. Це дуже серйозна ситуація. Ми однозначно наполягаємо на непорушності кордонів", - додав він

У свою чергу представник "Зелених" Роберт Габек, який буде віце-канцлером і міністром економіки та клімату, додав, що був на сході України, і, за його словами, всі зусилля міжнародних посередників мають бути спрямовані на політичне врегулювання конфлікту.

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"Там є протистояння, але те, що загрожує нині, це новий вимір конфлікту, і цьому потрібно запобігти", - додав Габек.