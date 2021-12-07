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Ми уважно стежимо за ситуацією в Україні і наполягаємо на непорушності кордонів, - майбутній канцлер ФРН Шольц про стягування російських військ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ми уважно стежимо за ситуацією в Україні і наполягаємо на непорушності кордонів, - майбутній канцлер ФРН Шольц про стягування російських військ

Майбутній канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що занепокоєний пересуванням російських сил біля українського кордону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, Німеччина, він сам і "багато інших дуже занепокоєні пересуванням сил, які спостерігаються біля українського кордону".

"Тому має бути зрозумілим: ситуація стане неприйнятною, якщо там виникне загроза для України", - сказав він.

"Безпека в Європі передбачає дотримання принципів. У тому числі принципу непорушності кордонів. Ніхто не повинен перегортати підручники історії, щоб перекроювати межі. Це було б неприйнятною ситуацією, якби виникла загроза для України. Ось чому ми дуже чітко розуміємо це", - зазначив Шольц на пресконференції.

За словами Шольца, президент США Джо Байден обов'язково вкаже на це у майбутній розмові з президентом РФ Володимиром Путіним.

Правовою основою для врегулювання таких потенційно конфліктних ситуацій у Європі є положення ОБСЄ, зазначив майбутній канцлер.

При цьому Шольц не уточнив, чи можлива зупинка проекту "Північний потік-2" у разі російської агресії проти України.

"Ми дуже уважно стежимо за ситуацією в Україні. Це дуже серйозна ситуація. Ми однозначно наполягаємо на непорушності кордонів", - додав він

У свою чергу представник "Зелених" Роберт Габек, який буде віце-канцлером і міністром економіки та клімату, додав, що був на сході України, і, за його словами, всі зусилля міжнародних посередників мають бути спрямовані на політичне врегулювання конфлікту.

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"Там є протистояння, але те, що загрожує нині, це новий вимір конфлікту, і цьому потрібно запобігти", - додав Габек.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+6
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07.12.2021 13:56
+3
я уже читать без рвоты не могу о ихних обоссаных обеспокоенностях и озабоченностях, шалавы еврогейские
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07.12.2021 14:12
+2
У меня приятель живет с 1995г в Любеке , а его уже взросльій сьін - моряк торгового флота . Мог и он такое написать , вспомнив детство в Запорожье !
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07.12.2021 13:59
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07.12.2021 13:56 Відповісти
Сильно чи трошки, чи глибоко? Якось не зрозумілий рівень занепокоєності.
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07.12.2021 13:57 Відповісти
У меня приятель живет с 1995г в Любеке , а его уже взросльій сьін - моряк торгового флота . Мог и он такое написать , вспомнив детство в Запорожье !
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07.12.2021 13:59 Відповісти
из за возможной большой войнушки где то там, может обламаться его будущая должность в Газпроме..
- понять можно..
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07.12.2021 13:59 Відповісти
Меркельша теж була занепокоєна. Навіть стурбована.
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07.12.2021 14:01 Відповісти
Такой личный озабоченость у неё бил, что она кушать не могла.
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07.12.2021 14:08 Відповісти
Майбутній канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що занепокоєний пересуванням російських сил біля українського кордону. - мабуть читає записки завербованої окупантами України - Меркель від 2014року і повторює їх в голос, або збирається "занепокоєний" ,як і Меркель, "Північний потік -3" проектувати разом з рашистами?
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07.12.2021 14:02 Відповісти
Bundeswehrsoldaten marschieren nach Osten!
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07.12.2021 14:06 Відповісти
Пропозиції українців про безкоштовне надання приватних садиб і майданчиків під бази Бундесвера в силі.
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07.12.2021 14:47 Відповісти
Zug приму на простой.
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07.12.2021 14:54 Відповісти
Майбутній канцлер ФРН Шольц занепокоєний стягуванням російських військ до українського кордону. Отакої!

Ще не канцлер, а вже ЗАНЕПОКОЄНИЙ! Те ЗАНЕПОКОЄННЯ їм з должностью навівають...
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07.12.2021 14:12 Відповісти
я уже читать без рвоты не могу о ихних обоссаных обеспокоенностях и озабоченностях, шалавы еврогейские
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07.12.2021 14:12 Відповісти
Естафету занепокоєння прийняв
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07.12.2021 14:13 Відповісти
Анналена Бербок типа новый глава МИД и Олаф Шольц завтра примут Присягу на верность братцой Германии...это типа Молотов-Риббентроп...
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07.12.2021 14:31 Відповісти
Лицемерные твари!
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07.12.2021 14:43 Відповісти
 
 