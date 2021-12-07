Рано давати якісь певні рекомендації у зв'язку з поширенням штаму "Омікрон", - ВООЗ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У ВООЗ поки що не сформували якихось певних рекомендацій щодо стримування поширення штаму COVID-19 "омікрон", необхідно більше часу для його вивчення.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив директор європейського бюро ВООЗ доктор Ганс Клюге.
"Нам треба трохи більше часу. Дуже рано давати якісь певні рекомендації у зв'язку з поширенням штаму "омікрон", - сказав він.
За його словами, ВООЗ наразі має лише попередню інформацію щодо ефективності наявних заходів проти "омікрону". Це стосується і вакцин, і методів діагностики, і терапії
Водночас, додав Клюге, в європейському регіоні все ще переважає поширення штаму "дельта", і способи боротьби з коронавірусом залишаються незмінними.
"Те, що ми робимо в рамках боротьби з варіантом "дельта", піде нам на користь у разі, якщо "омікрон" стане більш домінантним", - пояснив він.
Клюге назвав "крайнім заходом" упровадження зобов'язання щодо вакцинації від коронавірусу.
Будь ласка, зачекайте...
ее цель - лоббирование коммерческих интересов фарм компаний, с целью получения сверхприбылей и коррумпирования властей стран..
Штамм Омикрон вызывает уже до 1000 заражений в сутки в Великобритании, сообщил канал «Скай». Однако пока ни одного сообщения о смерти от этого штамма как не было, так и нет.
По всей видимости, баланс «летальность-заразность» у него сдвинут существенно в сторону именно заразности, что позволяет предположить: в скором времени о большинстве других штаммов можно будет забыть. Заболевание переходит в разряд легких и, как это теперь называется, «бессимптомных». То есть - обычная банальная простуда.
Возникает странный вопрос: а как теперь насчет пандемии? И, понятно, мер реагирования на неё? Вот так вот взять и отменить? Столько усилий и всё напрасно? С другой стороны, пандемия насморка и кашля - это как-то ну совсем несерьезно, таким пугать совсем будет сложно.
Можно, конечно, сделать вид, что все идет по-прежнему, и продолжить кошмарить население. Тем более, что за два года оно здоровее точно не стало, скорее, наоборот. Плюс остается вопрос, что будет с людьми, принявшими в себя «вакцины» - нельзя так просто ввести в себя непроверенные активные вещества и рассчитывать, что все обойдется. Так что неожиданностей может быть еще достаточно много. Но это отложенные последствия, они будут потом. Сейчас же актуальный вопрос - как продолжать террор, если повод для него заканчивается. Нужно отметить, что замещение всех прочих штаммов более заразным (и менее летальным) может произойти очень быстро. Два-три месяца, и всевозможные «Дельты» станут экзотикой, какой стал исходный «уханьский» штамм. Его уже давно нет.
Неудачно, конечно, получается. Только подошли к самому интересному (и самому главному), как вдруг выясняется, что мы победили. Страшный вирус самоликвидировался, вместо свирепого лесного волка, рвущего мирно пасущиеся стада, вдруг появилась миленькая чихуашка, которую ну крайне сложно представить страшным волкулаком. И как быть?
А ось при штучному створенні перешкод для виживання цього вірусу з допомогою вакцин, які не знищують вірус, а лише зменшують наслідки, - так ось, в таких умовах починають з"являтися більш агресивні штами.
Вже навіть лячно заходити у такі теми, щоб зграя агресивних дебільних антиваксів не кинулась з матюками та прокльонами! Цікаво, через скільки хвилин під моїм коментарем відмітяться кілька нульовок та свіжеспечених бійців невидимого фронту.
Починаємо спостереження! 👀