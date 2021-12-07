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Рано давати якісь певні рекомендації у зв'язку з поширенням штаму "Омікрон", - ВООЗ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Рано давати якісь певні рекомендації у зв'язку з поширенням штаму

У ВООЗ поки що не сформували якихось певних рекомендацій щодо стримування поширення штаму COVID-19 "омікрон", необхідно більше часу для його вивчення.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив директор європейського бюро ВООЗ доктор Ганс Клюге.

"Нам треба трохи більше часу. Дуже рано давати якісь певні рекомендації у зв'язку з поширенням штаму "омікрон", - сказав він.

За його словами, ВООЗ наразі має лише попередню інформацію щодо ефективності наявних заходів проти "омікрону". Це стосується і вакцин, і методів діагностики, і терапії

Водночас, додав Клюге, в європейському регіоні все ще переважає поширення штаму "дельта", і способи боротьби з коронавірусом залишаються незмінними.

"Те, що ми робимо в рамках боротьби з варіантом "дельта", піде нам на користь у разі, якщо "омікрон" стане більш домінантним", - пояснив він.

Клюге назвав "крайнім заходом" упровадження зобов'язання щодо вакцинації від коронавірусу.

Також читайте: ВООЗ "наполегливо не рекомендує" переливання пацієнтам із COVID-19 плазми крові вже перехворілих людей

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+6
воз - это частная структура, финансируемая фондом гейтца и ротшильдов, к медицине не имеющая никакого отношения, самоназначившая себя "всемирной организацией"..
ее цель - лоббирование коммерческих интересов фарм компаний, с целью получения сверхприбылей и коррумпирования властей стран..
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07.12.2021 14:00
+5
тролль ковидный, самокритикой занимайтесь вне сайта..
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07.12.2021 14:05
+4
Вдвойне обидно получится когда "победили" одновременно в местностях, проколотых на 70% и еле еле на 25%
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07.12.2021 14:12
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воз - это частная структура, финансируемая фондом гейтца и ротшильдов, к медицине не имеющая никакого отношения, самоназначившая себя "всемирной организацией"..
ее цель - лоббирование коммерческих интересов фарм компаний, с целью получения сверхприбылей и коррумпирования властей стран..
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07.12.2021 14:00 Відповісти
Точно, говорят что КОВИД поражает легкие а он Вас разума лишил...
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07.12.2021 14:02 Відповісти
тролль ковидный, самокритикой занимайтесь вне сайта..
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07.12.2021 14:05 Відповісти
Напрочь мозг высушил как и не было ничего. Интересно сколько ВОЗ на тебе денег заработал?
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07.12.2021 14:12 Відповісти
это твои проблемы..
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07.12.2021 15:01 Відповісти
ковидобес не суди по себе
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07.12.2021 14:09 Відповісти
можливо, й стримувати не треба...
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07.12.2021 14:02 Відповісти


Штамм Омикрон вызывает уже до 1000 заражений в сутки в Великобритании, сообщил канал «Скай». Однако пока ни одного сообщения о смерти от этого штамма как не было, так и нет.

По всей видимости, баланс «летальность-заразность» у него сдвинут существенно в сторону именно заразности, что позволяет предположить: в скором времени о большинстве других штаммов можно будет забыть. Заболевание переходит в разряд легких и, как это теперь называется, «бессимптомных». То есть - обычная банальная простуда.

Возникает странный вопрос: а как теперь насчет пандемии? И, понятно, мер реагирования на неё? Вот так вот взять и отменить? Столько усилий и всё напрасно? С другой стороны, пандемия насморка и кашля - это как-то ну совсем несерьезно, таким пугать совсем будет сложно.

Можно, конечно, сделать вид, что все идет по-прежнему, и продолжить кошмарить население. Тем более, что за два года оно здоровее точно не стало, скорее, наоборот. Плюс остается вопрос, что будет с людьми, принявшими в себя «вакцины» - нельзя так просто ввести в себя непроверенные активные вещества и рассчитывать, что все обойдется. Так что неожиданностей может быть еще достаточно много. Но это отложенные последствия, они будут потом. Сейчас же актуальный вопрос - как продолжать террор, если повод для него заканчивается. Нужно отметить, что замещение всех прочих штаммов более заразным (и менее летальным) может произойти очень быстро. Два-три месяца, и всевозможные «Дельты» станут экзотикой, какой стал исходный «уханьский» штамм. Его уже давно нет.

Неудачно, конечно, получается. Только подошли к самому интересному (и самому главному), как вдруг выясняется, что мы победили. Страшный вирус самоликвидировался, вместо свирепого лесного волка, рвущего мирно пасущиеся стада, вдруг появилась миленькая чихуашка, которую ну крайне сложно представить страшным волкулаком. И как быть?
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07.12.2021 14:08 Відповісти
как вариант - не дать более заразному и легкому стать доминантным... хотя для многих вирусов любые потуги человека не более, чем развлечение...
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07.12.2021 14:11 Відповісти
Щас іпанашка орест орест вам все пояснить))
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07.12.2021 14:15 Відповісти
Колоть будут в усиленном темпе, в той же британии теперь раз в 3 месяца. Отыгрывать назад точно никто не будет, по крайней мере, добровольно.
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07.12.2021 14:22 Відповісти
Що цікаво, у природі таких швидкомутуючих вірусів процес еволюції йде у напрямку зменшення важкості хвороби і мінімальної летальності.
А ось при штучному створенні перешкод для виживання цього вірусу з допомогою вакцин, які не знищують вірус, а лише зменшують наслідки, - так ось, в таких умовах починають з"являтися більш агресивні штами.
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07.12.2021 15:29 Відповісти
Вдвойне обидно получится когда "победили" одновременно в местностях, проколотых на 70% и еле еле на 25%
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07.12.2021 14:12 Відповісти
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07.12.2021 14:14 Відповісти
Боооже! Антиваксерні боти і тут лютують!

Вже навіть лячно заходити у такі теми, щоб зграя агресивних дебільних антиваксів не кинулась з матюками та прокльонами! Цікаво, через скільки хвилин під моїм коментарем відмітяться кілька нульовок та свіжеспечених бійців невидимого фронту.

Починаємо спостереження! 👀
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07.12.2021 14:29 Відповісти
 
 