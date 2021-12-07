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Новини Політика України
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Байден (2326) ВР (11734) Путін (21443) Стефанчук Руслан (654)

"У нас є оптимістичні передбачення", - Стефанчук про переговори Байдена та Путіна

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Спікер Руслан Стефанчук вважає, що потрібно дочекатися результатів переговорів президентів Америки та Росії, після чого Верховна Рада зможе сформувати свою позицію щодо цього.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на брифінгу у ВР у вівторок.

Стефанчук зізнався, що спілкувався із представниками МЗС України з цього приводу. "У нас є оптимістичні передбачення. Але я дуже не хотів би, щоб якісь мої коментарі вплинули на ці перемовини. Давайте дочекаємося, нехай вони пройдуть", - зауважив голова ВР.

В той же час, спікер наголосив, що хотів би, щоб на цих перемовинах було донесено: "Україна – це суб’єкт, який сам за себе приймає рішення".

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За словами спікера, для України важливо після цих переговорів сформувати "свій підхід і порядок денний". "Якщо для цього буде потрібно прийняття якихось рішень Верховною Радою, то для неї ніколи не було проблемою змінити порядок денний, зібратися на непленарне засідання, працювати до ночі. Якщо ці рішення потрібні для добробуту, для забезпечення національної безпеки та територіальної цілісності, Верховна Рада готова працювати 24 на 7", - зазначив Стефанчук.

Голова Верховної Ради впевнений, що сьогодні стоїть питання не тільки територіальної безпеки України чи Європи, а й принципів здійснення міжнародної політики. "Вони не можуть бути обрані однією країною. Це набагато більше і важливіше для усього світу. Це питання світового порядку. Я думаю, це те, що має бути взято до уваги в першу чергу під час цих переговорів", - додав він.

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Топ коментарі
+11
Трускавецький оракул - верховний жерець Табуанал черевовєщатєль 80-го левела.)))))
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07.12.2021 14:13
+9
А что по этому поводу думает агент кре мля Андрей Елдак?
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07.12.2021 14:16
+9
идиот
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07.12.2021 14:40
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Трускавецький оракул - верховний жерець Табуанал черевовєщатєль 80-го левела.)))))
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07.12.2021 14:13 Відповісти
Рабиндранат Тагор зеленого разлива.
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07.12.2021 14:58 Відповісти
Дурень думкою багатіє автор: Грінченко Борис Дмитрович
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07.12.2021 14:14 Відповісти
А что по этому поводу думает агент кре мля Андрей Елдак?
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07.12.2021 14:16 Відповісти
жиробасина, вас там никто не спрашивает - вы на подтанцовках за роялем
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07.12.2021 14:24 Відповісти
Та и так понятно ,что ***** будут драть без вазелина ...
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07.12.2021 14:26 Відповісти
Цікаво які це можуть бути "оптимістичні передбачення" у пропут..ської ЗЄлєшобли.
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07.12.2021 14:38 Відповісти
идиот
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07.12.2021 14:40 Відповісти
Тут дилема, або ідіот, або прикидається.
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07.12.2021 16:00 Відповісти
У вас, блін, "оптимістичні передбачення", а військові керівники НАТО зібралися на екстренну нараду в звязку з концентрацією військ рашки на кордоні з Україною.
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07.12.2021 14:45 Відповісти
Але я дуже не хотів би, щоб якісь мої коментарі вплинули на ці перемовини.
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шо?😮 это он серьезно? похоже, серьезно... мания величия косит всю зеленую мешпуху
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07.12.2021 14:51 Відповісти
Ну що, Ви ?! Це ж Сам Стефанчук, як скаже так і буде.
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07.12.2021 16:02 Відповісти
Ага. У этого ходячего желудка предвидение может быть только одно - где и как побольше пожрать !
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07.12.2021 16:13 Відповісти
спикер хорошо покушал и у него благодушное настроение
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07.12.2021 15:00 Відповісти
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07.12.2021 15:01 Відповісти
И после какой дозы кокса он будущее увидел?
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07.12.2021 15:01 Відповісти
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07.12.2021 15:01 Відповісти
Довбень, донедавна ми були за столом перемовин про нашу долю. Тепер займаємось ворожінням.
А потім ОП скаже, що то за нотатками найвпливовішого Байден вів перемовини, а потім подзвонив і відзвітував.
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07.12.2021 15:28 Відповісти
"передбачення" це бачити наперед!
читаєм далі ..:"Спікер Руслан Стефанчук вважає, що потрібно дочекатися результатів переговорів президентів Америки та Росії, після чого Верховна Рада зможе сформувати свою позицію щодо цього."
хм........ десь тут у зекаманди логіка ділась
і ще одне Україна при Зеленійбанді перетворилась на такий "сильний суб'єкт", що її на зустріч і не запросили
і це я лише 2 абзаци з новини розібрав.
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07.12.2021 15:35 Відповісти
Карабас Барабас, вот в этом вся ваша зелёная гнилая маланская сущность, если что то серьёзное делать - то только чужими руками! Как то не по украински… наши предки всего сами добивались. Сами строили, сами воевали, сами создавали…. А у нас сейчас сплошные договорняки, разводы, офшоры, бабло, предательства и др. Фигня…. Пробзділось щось в нашій країні….
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07.12.2021 15:44 Відповісти
Народець (73%) такий мілкуватий, мерзопакосний, все шари-халяви чекає, ню-ню. Дурні повинні страждати. В результаті нажаль відгребем усі і по-повній.
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07.12.2021 16:07 Відповісти
Шо, среди еврейства завелись мальфары??????
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07.12.2021 16:07 Відповісти
Не мольфари, а юденрат.
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07.12.2021 16:09 Відповісти
!!!!
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07.12.2021 16:15 Відповісти
"юденрат" Who the Fuck Is That Guy?
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07.12.2021 19:15 Відповісти
Неадекват? Стефанчук справді думає, що "якісь мої коментарі вплинули на ці перемовини". Путин і Байден протелепатили вангування якогось товстого телепня і перелякались
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07.12.2021 16:42 Відповісти
 
 