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17-річного хлопця, який спалив прапор України в Маріуполі, засудили до 1 року позбавлення волі, - прокуратура

Новини Цензор.НЕТ Події

17-річного хлопця, який спалив прапор України в Маріуполі, засудили до 1 року позбавлення волі, - прокуратура

В Іллічівському районному суді Маріуполя на Донеччині винесли вирок 17-річному юнаку, який підпалив державний прапор України та виклав фото.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба прокуратури Донецької області, інформує Цензор.НЕТ.

За публічного обвинувачення, яке у Іллічівському районному суді м. Маріуполя підтримували прокурори Лівобережної окружної прокуратури Донецької області, 17-річного юнака визнано винним у публічній нарузі над Державним Прапором України (ч. 1 ст. 338 КК України).

Прокурорами у суді доведено, що 7 серпня 2021 року мешканець м. Маріуполя, перебуваючи у лісозмузі на території Кальміуського району, підпалив Державний Прапор України, після чого виклав його фото в одній з соціальних мереж.

Вироком суду неповнолітньому обвинуваченому призначено покарання у вигляді 1 року позбавленні волі з випробуванням на 1 рік.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+19
сепар готовый , да еще на свободе...
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07.12.2021 14:14
+15
Мало дали. Почему считаю, что мало? Мало того, что он пропарашный малолетний муд..к, так он ещё и тупой пропарашный малолетний муд..к. Надо же самому на себя выложить компромат и доказательства для суда. Явка с повинной получается.
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07.12.2021 14:16
+10
Відправити б його на рік на передову - рити окопи.
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07.12.2021 14:33
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сепар готовый , да еще на свободе...
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07.12.2021 14:14 Відповісти
Мало дали. Почему считаю, что мало? Мало того, что он пропарашный малолетний муд..к, так он ещё и тупой пропарашный малолетний муд..к. Надо же самому на себя выложить компромат и доказательства для суда. Явка с повинной получается.
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07.12.2021 14:16 Відповісти
Падонаг дав приклад іншим, а суд довів, що можете палити прапор і вам за це майже нічого не буде.
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07.12.2021 14:20 Відповісти
кандидат на обмен
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07.12.2021 14:22 Відповісти
Понять и простить. Правильно, зебилоиды?
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07.12.2021 14:22 Відповісти
Як каже клоун Какая разніца, цікаво що про це скаже зеленський
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07.12.2021 16:05 Відповісти
Ниочем. Один год разминирования - было бы в самый раз.
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07.12.2021 14:27 Відповісти
Відправити б його на рік на передову - рити окопи.
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07.12.2021 14:33 Відповісти
Можливо когось спалити теж потрібно?...
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07.12.2021 14:52 Відповісти
Це останнім часом не стільки має відношення до політики ,скільки шмаркаті телепні і дівки з дутими гембами знайшли собі спосіб звернути на себе увагу,при чому мозку там як в таргана, ні чим іншим це створіння відзначитися не може,бо дурне повністю.Давно казала, пару -трійку піарщиків наказати так,щоб іншим було за приклад ,тоді піар буде вилазити боком і батькам, і мокрохвостим ідіотам.Бо безкарність породжує вседозвілля.
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07.12.2021 14:58 Відповісти
В Іллічівському районному суді Маріуполя на Донеччині винесли вирок 17-річному юнаку, який підпалив державний прапор України та виклав фото. Джерело: https://censor.net/ua/n3303795


Ото prpzd яна істота.
Нащо таких тримати в Україні - позбавлення громадянства і квиток на Расєю
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07.12.2021 16:03 Відповісти
Больше половины Мариуполя придется тогда лишать
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07.12.2021 17:00 Відповісти
Краще пів Маріуполя, ніж Україну ділити з кацапами навпіл.
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07.12.2021 20:28 Відповісти
"...Вироком суду неповнолітньому обвинуваченому призначено покарання у вигляді 1 року позбавленні волі з випробуванням на 1 рік..."

А тепер переламати падлюці руки і ноги без відтермінування на 1 рік.
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07.12.2021 19:12 Відповісти
Мало .
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07.12.2021 19:49 Відповісти
 
 