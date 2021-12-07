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Військові керівники НАТО зібралися на екстрену зустріч через стягування російських військ до українського кордону

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Військові керівники НАТО зібралися на екстрену зустріч через стягування російських військ до українського кордону

Начальники генеральних штабів збройних сил країн НАТО провели віртуальну зустріч для обговорення викликів у сфері безпеки, що постають перед Альянсом, зокрема ситуацію, що складається в результаті військового нарощування Росії навколо України та ширших наслідків таких дій.

Про це повідомила пресслужба Північноатлантичного альянсу, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"30 начальників штабів країн-союзниць зібралися 6 грудня на віртуальну зустріч Військового комітету для обговорення безпекових викликів, що постають перед Альянсом, у всіх оперативних просторах та в усіх географічних регіонах", – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, військові керівники НАТО вислухали інформацію верховного головнокомандувача Об’єднаних збройних сил НАТО, а також помічника генерального секретаря НАТО з розвідки та безпеки.

"Начальники штабів обмінялися інформацією для досягнення спільного розуміння з метою посилення політики безпеки й оборони Альянсу. Метою зустрічі було розвинути прозорість серед союзників та узгодити поточні дії на національному рівні та на рівні Альянсу", – наголошується в оприлюдненому повідомленні.

Як пояснили в штаб-квартирі Альянсу, зустріч начальників штабів відбулася позачергово.

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"Ми зазвичай маємо кілька регулярних зустрічей начальників штабів на рік, але ця зустріч була позачерговою. Так, вони обговорювали ситуацію, що склалася навколо кордонів України, але не лише її. Завданням було оцінити обстановку у ширшому контексті. Тому що, якщо акцентувати увагу лише на одній темі (російського. – Ред.) військового нарощування навколо України, можна упустити інші важливі деталі", – зауважив офіційний представник Альянсу.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+5
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07.12.2021 15:21
+4
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07.12.2021 14:33
+3
НАРОДИ, ЯКИХ МОСКВА НАСИЛЬНО ПОЗБАВЛЯЛА СВОЄЇ БАТЬКІВЩИНИ - МАЮТЬ НИНІ ПОВНЕ

ПРАВО НАСИЛЬНО ВИСЕЛЯТИ МОСКАЛІВ ДО МОСКОВІЇ !!!
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07.12.2021 16:28
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На цій віртуальній зустрічі був присутній Яжепрєзідєнт, який потрапив через свій віртуальний канал, вірніше доріжку.))))
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07.12.2021 14:16 Відповісти
Наверное хотят выразить термоядерную обеспокоенность
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07.12.2021 14:30 Відповісти
Да нет, они просто хотят насадить твоего ***** на швабру, да поглубже
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07.12.2021 16:09 Відповісти
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07.12.2021 14:33 Відповісти
"30 начальників штабів..." - "У семи хазяйок хата не метена"...
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07.12.2021 14:34 Відповісти
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07.12.2021 15:12 Відповісти
ООООО!!!! Путин провел учения по всему миру!!!! И теперь сидит в кресле мнет яйца и смотрит телек с довольной ухмылкой!!!
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07.12.2021 15:20 Відповісти
Да не в кресле оно сидит, а на бутылке, не путай
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07.12.2021 16:10 Відповісти
да уж ! Помечтать то можно!!!
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07.12.2021 16:18 Відповісти
тоже хочешь как ***** сидеть на бутылке?
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07.12.2021 21:11 Відповісти
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07.12.2021 15:21 Відповісти
Net nu achto, razve ne olenevod nuzhen dlja upravlenija stadom olenei, pod nazvanijem rasseiskije voiska. Tak chto vsio po pravilam, konechno ***** izdevajetsia nad svoimi generalami, no takova zhiznj, chevo tam uzhe.
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07.12.2021 15:57 Відповісти
Та спросили бы у дермадента. Он бы и рассказал все как тупин ему велел.
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07.12.2021 15:24 Відповісти
, а если правда, будет смешно? Экономика просядет, все станут невыездными, типа Крым будет.... Может Европа это и хочет, но для нас и детей будет мрачно в будущем. Посмотрите на Приднестровье, Абхазию, Осетию - какое будущее у граждан не признанных республик? Новый СССР, только с ворами, сбезпредельными силовиками, бандитами и безпринципным руководством.... , дешевым газом.... и полной занятостью на военно-промышленном комплексе
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07.12.2021 15:24 Відповісти
Пусть оружие дают,чем столько болтать.
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07.12.2021 16:06 Відповісти
Ллойд Остин глава Пентагона будучи в Киеве с визитом сказал ясно и коротко...Дадим все что нужно...
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07.12.2021 16:17 Відповісти
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07.12.2021 16:19 Відповісти
дадим татарам МЗДЫ!
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07.12.2021 17:50 Відповісти
НАРОДИ, ЯКИХ МОСКВА НАСИЛЬНО ПОЗБАВЛЯЛА СВОЄЇ БАТЬКІВЩИНИ - МАЮТЬ НИНІ ПОВНЕ

ПРАВО НАСИЛЬНО ВИСЕЛЯТИ МОСКАЛІВ ДО МОСКОВІЇ !!!
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07.12.2021 16:28 Відповісти
В Украине около 12 % русских- все они в уже в третьем поколении- татары, украинцы, евреи, беларусы, немцы - нет такой национальности. Нет ничего русского - ни территории,ни религии, ни культуры, ни языка. Эти 12% не понятно кто всегда хотели все и везде путём грабежа убийств , ассимиляции. В Конституции должна быть статья о депортации..Русский мир,, нужно переселить в Россию....Для недобитых регионалов, ОПЗЖ, прочих уродов - просторы Сибири,солнечная Калыма...
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07.12.2021 16:49 Відповісти
хочу тебя расстроить, но далеко не все украинцы по крови - украинцы по духу.
И напротив, далеко не все русские украинцы - являются русскими по духу.
Спроси русских украинцев, воевавших в АТО.
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07.12.2021 17:52 Відповісти
нет никаких русских украинцев. это бред. как и нет никаких русских, есть россияне, население эрэфии.

все это просто украинцы, на каком языке они бы не говорили. есть просто россиянскоговорящие украинцы. але це вже тимчасово. )
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07.12.2021 18:23 Відповісти
рюзьгие, имя прилагательное - это фейк, нет такой национальности, нет такого этноса, это сборная солянка из вОнюшек да матрёх, забывших свои корни...
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07.12.2021 18:18 Відповісти
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07.12.2021 18:19 Відповісти
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07.12.2021 18:20 Відповісти
Олег Беляков , согласен с тобой. У нас очень плохо обстоят дела с просвещением людей , да и чтобы просвещаться нужно как говориться,, чтобы видеть золотые сны нужно жить в золотом дворце,, Не нужно понимать фактически , но должно быть государство, сильное гражданское общество. Люди должны чувствовать своим здоровьем, желудком , стабильностью и предсказуемостью , жесткостью к внутренним врагам. Не трудно понять наш уровень почитав комментарии - мат, мычание являются основными аргументами.
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07.12.2021 18:16 Відповісти
Военные руководители НАТО собрались на экстренную встречу из-за стягивания российских войск на украинскую границу Источник: https://censor.net/ru/n3303796
чёт мне показалось " обосрались "
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07.12.2021 18:29 Відповісти
Что то мутное мутится, десятки статей о наступлении парашки на Украину, а из доказательств пара спутниковых снимков непонятно откуда
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07.12.2021 18:32 Відповісти
это потому что ты на бутылке сидишь - вот у тебя и не сходится
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07.12.2021 21:12 Відповісти
 
 