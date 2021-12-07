"Укрзалізниця" призначила два додаткові поїзди до Польщі зі Львова з 22 грудня

АТ "Укрзалізниця" призначає два додаткові поїзди до Перемишля (Польща). Потяги №27/28 та №19/20 Львів – Перемишль курсуватимуть щоденно, починаючи з 22 грудня 2021 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Так, поїзд №27/28 відправлятиметься зі Львова о 19:15 і прибуватиме до кінцевої станції о 21:05. З Перемишля відправлення о 06:56 і прибуття до Львова о 10:32.

Поїзд №19/20 відправлятиметься зі Львова о 04:13 і до Перемишля прибуватиме о 6:03. З Перемишля відправлення о 21:50 і прибуття до Львова о 01:26.

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Пасажири можуть використовувати ці рейси для хабової пересадки на станції Перемишль, зокрема на поїзди до Праги та Берліна. Придбати квиток можна на сайті booking.uz.gov.ua та в касах вокзалів.

В "Укрзалізниці" нагадали, що з 21 жовтня діють нові правила безпечних подорожей, запроваджені постановою Кабінету Міністрів України №1236.

Для поїздки у поїздах далекого сполучення пасажири повинні матиодин із документів, що підтверджує:

- отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19;

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- отримання повного курсу вакцинації (міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат про вакцинацію проти COVID-19);

- негативний результат ПЛР-тесту (чинний 72 години з або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години (станом на час посадки у поїзд);

- COVID-сертифікат про одужання у додатку "Дія".