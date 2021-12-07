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Стефанчук про затягування з ліквідацією ОАСК: "Ми зараз концентруємося на мегаважливих для держави рішеннях, які стосуються бюджету і всього іншого"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Стефанчук про затягування з ліквідацією ОАСК:

Питання ліквідації ОАСК обов’язково будуть піднімати в парламенті.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, на брифінгу у Верховній Раді у вівторок сказав спікер Руслан Стефанчук.

Говорячи про те, чому законопроєкт про ліквідацію ОАСК, який визначений президентом як невідкладний, досі не розглянутий парламентом, він наголосив: "Як формується порядок денний Верховної Ради? Голови комітетів надають свої пропозиції, враховуючи той перелік законопроєктів, які у них є. Враховуючи цей перелік, ми формуємо план. Ми бачимо, що він інколи складає 30 законопроєктів, інколи – 40. Ми зараз намагаємося не "виходити" на багато законопроєктів. Але навіть невелика їх кількість не дає нам можливості, щоб були розглянути всі. Ми зараз концентруємося на мегаважливих для держави рішеннях, які стосуються бюджету і всього іншого".

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Спікер зізнався, що консультувався із колегами із правоохоронного комітету щодо цього законопроєкту.

За словами Стефанчука, його прийняття певним чином вплинуло би на перезапуск ВРП і ВККС.

"Після того, як ці інституції будуть перезавантажені, у нас буде два реальні механізми добору суддів. Тоді ми зможемо врегульовувати уже й інші питання", - зауважив він.

Нагадаємо, раніше Зеленський вніс до Ради законопроєкт про невідкладну ліквідацію Окружного адмінсуду Києва.

Перед цим слідчі НАБУ і САП провели обшуки в приміщеннях ОАСК. Вони затримали адвоката Юрія Зонтова - рідного брата судді Павла Вовка. За версією слідства, Зонтов збирався вручити судді $ 100 тис. за позитивний вердикт. При затриманні Зонтов заявив, що він - співробітник служби зовнішньої розвідки.

7 квітня генпрокурор України Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру двом адвокатам, затриманим співробітниками НАБУ і САП на одержанні 100 тис. доларів хабаря.

Пізніше СЗР відсторонила заступника начальника управління Юрія Зонтова.
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Топ коментарі
+10
Есть дела поважней.
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07.12.2021 14:24
+9
Мегаважлывый провал ДОЗа? Ракетной программы? Денежного обеспечения военнослужащих в воюющей стране? Да, вы очень занятые перцы, нечего возразить.
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07.12.2021 14:22
+6
Шо то є всьо інше?
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07.12.2021 14:21
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Шо то є всьо інше?
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07.12.2021 14:21 Відповісти
Табу.
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07.12.2021 14:23 Відповісти
Поскидати блєядєй в шахти, щьб народ не мучився.
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07.12.2021 14:41 Відповісти
ХРЯК прохрюкал о своем свинарнике !
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07.12.2021 16:05 Відповісти
Двойное гражданство ....
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07.12.2021 14:46 Відповісти
Ну от то от всьо, всьо ото. І не тільки ото от, як і оце, і не тільки ото і ось оце, але і взагалі ВСЬО!
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07.12.2021 14:50 Відповісти
Зеленый боров уже рассказал. Они заняты упорядочиванием национальных и профессиональных праздников. Народ у нас много празднует.
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07.12.2021 15:17 Відповісти
Мегаважлывый провал ДОЗа? Ракетной программы? Денежного обеспечения военнослужащих в воюющей стране? Да, вы очень занятые перцы, нечего возразить.
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07.12.2021 14:22 Відповісти
Есть дела поважней.
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07.12.2021 14:24 Відповісти
судя по глазам - только закинулась абизяна
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07.12.2021 15:12 Відповісти
Торговали - веселились, подсчитали - прослезились. Атак пели соловьями...
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07.12.2021 14:22 Відповісти
Порахували надбане за 2 роки бабло, і аж дух від захвату в зєбєнєй перехопило.
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07.12.2021 14:42 Відповісти
Хто тебе питає, пісюн? Питання у тому, чому досі не виконано вєлєніє вашого головзєблана?
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07.12.2021 14:23 Відповісти
Тобто вовчий суд - то є неважливо? Задовбав вже, зелений боров.
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07.12.2021 14:23 Відповісти
Пристають до зеленських, стефанчуків із цим вовчим судом....
Це ж найзручніший, ручний суд для ОПи.
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07.12.2021 14:24 Відповісти
Дотурборежимились.
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07.12.2021 14:25 Відповісти
Кнур смердячий, ***...
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07.12.2021 14:29 Відповісти
Глядя на "новые литца", ловлю себя на мысли, что рыговские хлебальники на фоне этих смотрелись бы, как античные профили
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07.12.2021 14:38 Відповісти
Це не на часі. Це 2049 рік.
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07.12.2021 14:51 Відповісти
В годы войны ,Парламент нужно распустить, а депутатов и их помощников отправить на фронт, придумал понимаешь затяжку
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07.12.2021 15:06 Відповісти
Стефанчук- это просто кожаный мешок с дер@мом. Жилишные проблемы решил. Ничтожество...
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07.12.2021 15:55 Відповісти
Ну звісно, а як же без ручного суду на гачку коли рішалово "мегаважливих питань".
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07.12.2021 16:28 Відповісти
 
 