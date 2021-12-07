УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14864 відвідувача онлайн
Новини Політика УкраїниЗа кордоном Агресія Росії проти України Війна
55 868 104
вторгнення (361) зброя (5763) Пєсков (1443) Росія (47263) США (14488)

Пєсков про військову допомогу США у разі вторгнення РФ в Україну: Це "позбавлено здорового глузду"

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Пєсков про військову допомогу США у разі вторгнення РФ в Україну: Це

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав "позбавленими здорового глузду" заяви про те, що США у разі вторгнення РФ в Україну надасть військову допомогу союзникам на східному фланзі НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Интерфакс".

"Давайте не будемо. Дуже багато емоційних заяв. Ці заяви дезорієнтовані, вони позбавлені здорового підходу", - сказав Пєсков журналістам.

На прохання відреагувати на чергові попередження з Вашингтона напередодні переговорів, Пєсков сказав: "Сенс розмовляти є у будь-якому випадку. На цьому ґрунтується дипломатична думка президента Путіна, він готовий до розмови".

На публікацію в ЗМІ про підготовку нових жорстких санкцій щодо РФ Пєсков сказав: "Якщо я не помиляюся, це опублікувала телекомпанія CNN. Я не знаю, чи це вигадка, чи цілеспрямований злив. Я не став би на це реагувати".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Якісь великі розв'язки варто чекати після Нового року": Лукашенко про ймовірність вторгнення Росії в Україну. ВIДЕО

"Зараз багато правдивого, багато брехливого публікується. Жодних непрямих підтверджень від Білого дому (немає. - Ред.), тому нічого сказати не можу", - повідомив Пєсков.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+55
Ви ж допомагаєте шахтьорам, а Штати допоможуть нам. Чим не вдоволений?
показати весь коментар
07.12.2021 14:27
+53
Перефразируя на бытовуху - то есть, когда тебе бьют не за что в морду - давать сдачу быдлу- это противодействие лишенное всякого здравого смысла?????
показати весь коментар
07.12.2021 14:47
+47
Письков как письков. очередной пердь в лужу.
показати весь коментар
07.12.2021 14:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Слухати, що кажуть ці поїхавші свинособаки - себе не поважати
показати весь коментар
07.12.2021 21:31 Відповісти
Цей щур з бігаю чим поглядом уже давно втратив глузд разом зі своїм царем.
показати весь коментар
08.12.2021 09:11 Відповісти
Таньчин чоловік(пЄсков) працює у офісі, де всі, починаючи з його шефа-пИні й закінчуючи ним самим намагаються видавати БАЖАНЕ за ДІЙСНІСТЬ. У психології та психіатрії подібне явище зветься ПСЕВДОЛОГІЄЮ і є варіантом перебігу паранойїдальної шизофренії.
При цій патології у хворих не знижується рівень інтелекту, але на перше місце виходить МОТИВАЦІЯ.
А в данному разі мотивацією є т.з. "русизм".

"Русизм-это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности. Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе…
Принцип действия-уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли.
Отличается шизофренической формой мании мирового господства.
Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах.
Русизму характерен постоянный политический юридико правовой и идеологический терроризм"(Джохар Дудаев).

"Людина може залишити підворітню. Але підворітня людину-НІКОЛИ!"
показати весь коментар
16.12.2021 22:42 Відповісти
Як для кого, пане Пєсков. У вас і так глузду немає, а Україні будь-яка допомога зайвою не буде...
показати весь коментар
22.12.2021 10:37 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 