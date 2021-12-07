Пєсков про військову допомогу США у разі вторгнення РФ в Україну: Це "позбавлено здорового глузду"
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Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав "позбавленими здорового глузду" заяви про те, що США у разі вторгнення РФ в Україну надасть військову допомогу союзникам на східному фланзі НАТО.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Интерфакс".
"Давайте не будемо. Дуже багато емоційних заяв. Ці заяви дезорієнтовані, вони позбавлені здорового підходу", - сказав Пєсков журналістам.
На прохання відреагувати на чергові попередження з Вашингтона напередодні переговорів, Пєсков сказав: "Сенс розмовляти є у будь-якому випадку. На цьому ґрунтується дипломатична думка президента Путіна, він готовий до розмови".
На публікацію в ЗМІ про підготовку нових жорстких санкцій щодо РФ Пєсков сказав: "Якщо я не помиляюся, це опублікувала телекомпанія CNN. Я не знаю, чи це вигадка, чи цілеспрямований злив. Я не став би на це реагувати".
"Зараз багато правдивого, багато брехливого публікується. Жодних непрямих підтверджень від Білого дому (немає. - Ред.), тому нічого сказати не можу", - повідомив Пєсков.
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При цій патології у хворих не знижується рівень інтелекту, але на перше місце виходить МОТИВАЦІЯ.
А в данному разі мотивацією є т.з. "русизм".
"Русизм-это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности. Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе…
Принцип действия-уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли.
Отличается шизофренической формой мании мирового господства.
Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах.
Русизму характерен постоянный политический юридико правовой и идеологический терроризм"(Джохар Дудаев).
"Людина може залишити підворітню. Але підворітня людину-НІКОЛИ!"