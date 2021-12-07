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Стефанчук прогнозує, що Рада до кінця року не встигне ухвалити законопроєкт Зеленського про економічний паспорт українця

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Стефанчук прогнозує, що Рада до кінця року не встигне ухвалити законопроєкт Зеленського про економічний паспорт українця

Спікер ВР Руслан Стефанчук не знає, чи зможе Верховна Рада на поточній сесії розглянути внесений президентом Володимиром Зеленським законопроєкт про економічний паспорт українця.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на брифінгу у ВР у вівторок.

"Тому що є 14 днів на внесення альтернативних законопроєктів, тому мені видається, що в цьому році не встигнемо розглянути. Але, можливо, на початку наступного року ми спробуємо його внести в зал і проголосувати хоча б у першому читанні", - зазначив спікер.

Стефанчук зауважив, що цей законопроєкт – це обіцянка президента і партії "Слуга народу".

"Дуже важливо, щоб ті обіцянки, які були озвучені, здійснювалися. Це одна із тих обіцянок. Я думаю, Верховна Рада обов’язково підтримає це рішення", - наголосив він.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+3
Без прошлого нет будущего, вы сейчас поддержите людей которые не в состоянии нормально жить, питаться и растить детей о которых вы печетесь но спустя 16 лет.
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07.12.2021 14:28
+2
А паспорт ZEбила будут выдавать?
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07.12.2021 14:28
+2
А після Нового року будуть нові проблеми і лохи про паспорт забудуть.
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07.12.2021 14:32
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А паспорт ZEбила будут выдавать?
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07.12.2021 14:28 Відповісти
Продавець повітря 2040? Охрєнєло Зєїло. То продавав ракетні програми до 2032 року. А тепер вирішив не скромнічать.
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07.12.2021 14:39 Відповісти
Думаю желающих получить уже почти не осталось 😁
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07.12.2021 14:39 Відповісти
Без прошлого нет будущего, вы сейчас поддержите людей которые не в состоянии нормально жить, питаться и растить детей о которых вы печетесь но спустя 16 лет.
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07.12.2021 14:28 Відповісти
А після Нового року будуть нові проблеми і лохи про паспорт забудуть.
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07.12.2021 14:32 Відповісти
Почалось відповзання від "геніальної" ідеї-афери найвеличнішого любителя дітей.
Зрозуміли, що обурених буде більше, ніж задоволених.
Для рейтингу це як серпом по фаберже найвеличнішого лідера.
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07.12.2021 14:37 Відповісти
Вони будуть гратися з економічним паспортом украиінця довго з надією що народ забуде Вагнергейт.
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07.12.2021 14:48 Відповісти
чем больше зеля "грандиозных" проэктов озвучивает, тем стремительней падает.Что можно планировать в стране на 18 лет в перед, если за 20 произошло СТОЛЬКО .При этом - законы не работают,инвистировать внутри страны некуда и гарантий ноль, инвистировать по миру некому,ответственных нет .Деньги в кубышке которые обесценятся??
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07.12.2021 15:22 Відповісти
Нет никакого смысла в этом паспорте лоха. Опудало решает свои проблемы за счет новорождённых и ничего больше. Именно ничего и именно в буквальном смысле.
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07.12.2021 16:02 Відповісти
Обобрать сегодня до нитки родителей, что бы когда нибудь может быть их дети получат денег на штаны из секендхенда
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07.12.2021 16:32 Відповісти
 
 