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Резніков закликав Байдена відкинути "червоні лінії" Росії під час переговорів з Путіним

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Міністр оборони Олексій Резніков закликав президента США Джо Байдена під час відеоконференції з президентом РФ Володимиром Путіним твердо виступати проти Москви.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на CNN.

"Якщо я можу порадити президенту Байдену, я б хотів, щоб він сказав пану Путіну, що ніяких червоних ліній з боку Кремля тут бути не повинно. Червона лінія тут, в Україні, і цивілізований світ відреагує без вагань", - сказав голова Міноборони.

Резніков також закликав Байдена донести Путіну, що ідея не провокувати Росію не спрацює.

Також читайте: Резніков про можливе вторгнення РФ: "Буде кривава бійня, російські хлопці повертатимуться у трунах"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+5
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07.12.2021 14:34
+1
Тема бутылки не раскрыта, нет этикетки "Советское шампанское".
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07.12.2021 14:46
+1
Резников займись работой хватит заси рать эфир!!!!
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07.12.2021 14:50
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07.12.2021 14:34 Відповісти
Тема бутылки не раскрыта, нет этикетки "Советское шампанское".
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07.12.2021 14:46 Відповісти
Резников займись работой хватит заси рать эфир!!!!
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07.12.2021 14:50 Відповісти
Такое впечатление, что всех это беспокоит больше, чем нас самих. Наша верхушка только наблюдает этот процесс, и ждет когда петух клюнет в задницу.
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07.12.2021 15:05 Відповісти
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07.12.2021 15:09 Відповісти
Министру Резникову респект , а Байдену вьідержки и удачи в переговорах ! Правильное и своевременное заявление.
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07.12.2021 15:41 Відповісти
Байден в курсе, кто такой Резников?
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07.12.2021 15:43 Відповісти
Думаю нет!!!
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07.12.2021 16:35 Відповісти
Слава Богу, Резников дал указания Байдену, а то чтобы он и делал. Почему Ермак не дал настанову, Зеленский, Стефанчук? Непорядок.
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07.12.2021 18:14 Відповісти
Путлер уже пересік червоні лінії. Треба ставити питання перед путлером так : путлер має дати гарантії повернення Україні криму ,донбасу.Також путлер має вернути грузії абхазію , а молдові- придністровя.
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07.12.2021 19:44 Відповісти
 
 