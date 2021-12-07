Рятувальники знайшли тіло 50-річного чоловіка, який зник 4 грудня під час катання на снігоході на Закарпатті, - ДСНС
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50-річний чоловік зник під час катання на снігоході на полонині Руна. Пошуки тривали від 4 грудня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр ДСНС.
"7 грудня о 13:53 знайдено тіло 50-річного чоловіка, який зник ще 4 грудня на полонині Руна, Ужгородського району на Закарпатті під час катання на снігоході. Пошуки тривали досьогодні", - зазначається в повідомленні.
Всього до пошуків залучалося 90 осіб та 33 од. техніки, зокрема, від ДСНС - 55 осіб та 12 од техніки. Для обстеження території згори у повітря піднімали вертоліт МІ-8.
Топ коментарі
+24 Юрий Кузьменко 0edf0b55
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+7 jura bucaphalus
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+4 Димитрий CrimeaBandera
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Перелічене вище геть не є вичерпними рекомендаціями, але якщо ви зробите хоч це, то шансів повернутися додому на своїх двох буде більше. Всім удачі! Погоди!
и может быть смертельно опасной.
Только нашим людям это все до лампочки..
Считают, что законы природы, законы физики писаны не для них.
Как и ПДД...
увы, от природы нельзя откупиться. это вам не мент.
я как-то по грудь провалился. Хорошо что был не один. Еле откопался.
https://youtu.be/3kPI85n50DI