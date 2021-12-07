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Рятувальники знайшли тіло 50-річного чоловіка, який зник 4 грудня під час катання на снігоході на Закарпатті, - ДСНС

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Рятувальники знайшли тіло 50-річного чоловіка, який зник 4 грудня під час катання на снігоході на Закарпатті, - ДСНС

50-річний чоловік зник під час катання на снігоході на полонині Руна. Пошуки тривали від 4 грудня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр ДСНС.

"7 грудня о 13:53 знайдено тіло 50-річного чоловіка, який зник ще 4 грудня на полонині Руна, Ужгородського району на Закарпатті під час катання на снігоході. Пошуки тривали досьогодні", - зазначається в повідомленні.

Всього до пошуків залучалося 90 осіб та 33 од. техніки, зокрема, від ДСНС - 55 осіб та 12 од техніки. Для обстеження території згори у повітря піднімали вертоліт МІ-8.

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Рятувальники знайшли тіло 50-річного чоловіка, який зник 4 грудня під час катання на снігоході на Закарпатті, - ДСНС 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+24
Трохи порад від бувалого тим, хто все ж зважиться йти в гори незважаючи ні на що. Бо жаль тих, хто вас любить, чекає і переживає за вас. В Карпатах потрапити в аварійну ситуацію можна легко і швидко в любу пору року в любій частині цих гір. Просто характер аварії буде залежати від багатьох факторів (рельєфу, погоди, складу групи, можливості швидкої допомоги і ще багатьох конкретних факторів). Не вдаючись в подробиці і детальні пояснення дам конкретні рекомендації тим, хто все ж вирішив іти в гори. Мої рекомендації не є вичерпними і базуються на власному багаторічному досвіді походів, катання на лижах і сходжень в Карпатах, так і на моєму досвіді більш ніж 250 сходжень на вершини вище 3000 м в різних гірських районах Кавказу і Паміру, як інструктора альпінізму, кмс по альпінізму і рятувальника. 1. Перед виїздом в гори ви маєте чітко знати куди ви йдете, з ким ідете, що вам потрібно у поході, хто вам допоможе при такій необхідності і як ви повідомите про аварію тим, хто може вам допомогти. 2. Рівень вашої фізичної, технічної, психологічної підготовки і ваше спорядження мають відповідати рівню поставлених задач. Мова як про вас особисто, так і про тих, хто йде з вами. 3. В гори йти краще, безпечніше, легше групою, ніж самому. Якщо ви все ж йдете один, то множте всі вимоги до себе щонайменше вдвічі (вдвічі сильніший, вдвічі досвідченіший і т.д. ), бо доведеться все робити за двох. 4. Взимку в горах ходити набагато складніше і небезпечніше, ніж влітку, бо холодно, багато снігу, лавинонебезпечно, стежки і дороги не видно під снігом, рятувальникам знайти вас буде значно складніше. 5. Перед виїздом постарайтесь отримати максимум інформації про район, куди ви йдете. Придбайте і вивчіть карту цього району. Проконсультуйтесь з бувалими. Постарайтесь забезпечити себе групою підтримки. Ознайомте цих людей з детальними своїми планами походу, обговоріть зв'язок з вами, алгоритм їх дії в аварійній ситуації і що їм робити коли ви не виходите на зв'язок чи перевищили контрольний термін повернення. В Карпатах далеко не скрізь є мобільний зв'язок. На хребтах сигнал мобільного оператора надійніший, ніж в долині чи в зоні лісу. Ніхто з українських операторів мобільного зв'язку не покриває всю територію Карпат і переваг у покритті ніхто з них не має. Поганий зв'язок однаково у всіх. 6. В поході вам необхідні засоби навігації ( GPS з картою району походу в смартфоні чи окремий прилад, паперова карта, компас), засоби зв'язку і сигналізації ( мобільний телефон чи смартфон із зовнішнім акумулятором (пауербенком) із запасом енергії на весь час походу, ліхтарик бажано налобний із запасом батарейок, дзеркальце щоб подавать сигнали вдень, сірники вітрові для розпалювання багаття). І всім цим ви маєте навчитися користуватися ще вдома перед походом! 7. Ваше бівуачне спорядження, одяг, харчі мають відповідати порі року, тривалості походу. Обов'язково візьміть з собою аптечку із засобами першої необхідності (хоч таку, як у автомобілі) і вмійте все те використовувати. В темноті вночі чи під час бурі вам навіть важко буде прочитати назву ліків на пакуванні, важко надати допомогу замерзлими руками. Майте це на увазі. Потренуйтеся дома. Краще порадьтеся з бувалими щоб не залишитися в поході голодним чи не нести зайвого. 8. При виході на маршрут по можливості зареєструйтеся у рятувальників і отримайте у них консультацію по району, по погоді, обумовте зв'язок у випадку непередбачуваних ситуацій. І нарешті поради якщо ви все ж потрапили у аварійну ситуацію: 1. Не панікуйте. 2. Не втрачайте візуальний контакт між собою, тримайтеся разом. 3. Має бути один лідер, вказівки якого для всіх обов'язкові. 4. Викликайте допомогу, надавши інформацію: де ви, які травми, скільки травмованих, хто ви, обумовте ваші подальші дії з рятувальниками і зв'язок.
Перелічене вище геть не є вичерпними рекомендаціями, але якщо ви зробите хоч це, то шансів повернутися додому на своїх двох буде більше. Всім удачі! Погоди!
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07.12.2021 14:54
+7
Як говорив один знайомий нейрохірург: "я би ті снігоходи прибрав з продажу, бо стільки людей помирає тільки тому що з під снігу не видно: а ні пня, а ні природнього каменю. Безглузді смерті"
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07.12.2021 15:44
+4
Є деякі правила для таких ситуацій. Не знав. Помер. І горе родичам.
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07.12.2021 14:40
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Є деякі правила для таких ситуацій. Не знав. Помер. І горе родичам.
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07.12.2021 14:40 Відповісти
Трохи порад від бувалого тим, хто все ж зважиться йти в гори незважаючи ні на що. Бо жаль тих, хто вас любить, чекає і переживає за вас. В Карпатах потрапити в аварійну ситуацію можна легко і швидко в любу пору року в любій частині цих гір. Просто характер аварії буде залежати від багатьох факторів (рельєфу, погоди, складу групи, можливості швидкої допомоги і ще багатьох конкретних факторів). Не вдаючись в подробиці і детальні пояснення дам конкретні рекомендації тим, хто все ж вирішив іти в гори. Мої рекомендації не є вичерпними і базуються на власному багаторічному досвіді походів, катання на лижах і сходжень в Карпатах, так і на моєму досвіді більш ніж 250 сходжень на вершини вище 3000 м в різних гірських районах Кавказу і Паміру, як інструктора альпінізму, кмс по альпінізму і рятувальника. 1. Перед виїздом в гори ви маєте чітко знати куди ви йдете, з ким ідете, що вам потрібно у поході, хто вам допоможе при такій необхідності і як ви повідомите про аварію тим, хто може вам допомогти. 2. Рівень вашої фізичної, технічної, психологічної підготовки і ваше спорядження мають відповідати рівню поставлених задач. Мова як про вас особисто, так і про тих, хто йде з вами. 3. В гори йти краще, безпечніше, легше групою, ніж самому. Якщо ви все ж йдете один, то множте всі вимоги до себе щонайменше вдвічі (вдвічі сильніший, вдвічі досвідченіший і т.д. ), бо доведеться все робити за двох. 4. Взимку в горах ходити набагато складніше і небезпечніше, ніж влітку, бо холодно, багато снігу, лавинонебезпечно, стежки і дороги не видно під снігом, рятувальникам знайти вас буде значно складніше. 5. Перед виїздом постарайтесь отримати максимум інформації про район, куди ви йдете. Придбайте і вивчіть карту цього району. Проконсультуйтесь з бувалими. Постарайтесь забезпечити себе групою підтримки. Ознайомте цих людей з детальними своїми планами походу, обговоріть зв'язок з вами, алгоритм їх дії в аварійній ситуації і що їм робити коли ви не виходите на зв'язок чи перевищили контрольний термін повернення. В Карпатах далеко не скрізь є мобільний зв'язок. На хребтах сигнал мобільного оператора надійніший, ніж в долині чи в зоні лісу. Ніхто з українських операторів мобільного зв'язку не покриває всю територію Карпат і переваг у покритті ніхто з них не має. Поганий зв'язок однаково у всіх. 6. В поході вам необхідні засоби навігації ( GPS з картою району походу в смартфоні чи окремий прилад, паперова карта, компас), засоби зв'язку і сигналізації ( мобільний телефон чи смартфон із зовнішнім акумулятором (пауербенком) із запасом енергії на весь час походу, ліхтарик бажано налобний із запасом батарейок, дзеркальце щоб подавать сигнали вдень, сірники вітрові для розпалювання багаття). І всім цим ви маєте навчитися користуватися ще вдома перед походом! 7. Ваше бівуачне спорядження, одяг, харчі мають відповідати порі року, тривалості походу. Обов'язково візьміть з собою аптечку із засобами першої необхідності (хоч таку, як у автомобілі) і вмійте все те використовувати. В темноті вночі чи під час бурі вам навіть важко буде прочитати назву ліків на пакуванні, важко надати допомогу замерзлими руками. Майте це на увазі. Потренуйтеся дома. Краще порадьтеся з бувалими щоб не залишитися в поході голодним чи не нести зайвого. 8. При виході на маршрут по можливості зареєструйтеся у рятувальників і отримайте у них консультацію по району, по погоді, обумовте зв'язок у випадку непередбачуваних ситуацій. І нарешті поради якщо ви все ж потрапили у аварійну ситуацію: 1. Не панікуйте. 2. Не втрачайте візуальний контакт між собою, тримайтеся разом. 3. Має бути один лідер, вказівки якого для всіх обов'язкові. 4. Викликайте допомогу, надавши інформацію: де ви, які травми, скільки травмованих, хто ви, обумовте ваші подальші дії з рятувальниками і зв'язок.
Перелічене вище геть не є вичерпними рекомендаціями, але якщо ви зробите хоч це, то шансів повернутися додому на своїх двох буде більше. Всім удачі! Погоди!
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07.12.2021 14:54 Відповісти
Вы написали правильно, но в данном случае, чуваки просто катались на снегоходах. Это даже "походом"назвать нельзя. Летом на квадриках, зимой- снегоход, в перерыве с "форелевою рибалкою". Так что никто никого оповещать перед подобными каталками не будет. А заблудится и замерзнуть можно не только в горах. В ближайшем лесу.
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07.12.2021 15:35 Відповісти
вот и пусть запомнят все кто это читает: в Карпатах зимой даже "просто прогулка на снегоходах" - это не просто прогулка.
и может быть смертельно опасной.
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07.12.2021 18:04 Відповісти
Мені здається, що якщо людина йде взимку ОДНА у Карпати у похід - їй такі поради ні до чого, бо ця людина має бути з таким же досвідом, як і у вас, інакше - це самогубець.
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07.12.2021 15:51 Відповісти
с какого #уя за бюджетные деньги должны искать каких то @олбо@бов которые решили покататься в горах или половить рыбу на льдине! пусть компенсируют это удовольствие, тогда твои правила начнут хотя бы читать.
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07.12.2021 16:06 Відповісти
Все правильно написали. Але тут я думаю, випадок інакший. Можливо буде продовження новини. Здається, що людина травмувалась дуже серйозно, або взагалі відразу загинула, зірвавшись на снігоході в прірву, або налетіла на дерево.
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07.12.2021 18:01 Відповісти
и что тут "инакшого"? человек неправильно рассчитал свои силы, не изучил местность, и т.д. - далее по тексту.
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07.12.2021 18:03 Відповісти
вы абсолютно правы.
Только нашим людям это все до лампочки..
Считают, что законы природы, законы физики писаны не для них.
Как и ПДД...
увы, от природы нельзя откупиться. это вам не мент.
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07.12.2021 18:02 Відповісти
Какие снегоходы когда полтинник стукнул ,мог бы дурак ещё жить да жить ...
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07.12.2021 15:05 Відповісти
деньги жгут карман и кризис возраста
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07.12.2021 16:10 Відповісти
Як говорив один знайомий нейрохірург: "я би ті снігоходи прибрав з продажу, бо стільки людей помирає тільки тому що з під снігу не видно: а ні пня, а ні природнього каменю. Безглузді смерті"
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07.12.2021 15:44 Відповісти
можно просто сойти со снегохода и попасть в снежную яму, а там - с головкой, и х оттуда выберешься.
я как-то по грудь провалился. Хорошо что был не один. Еле откопался.
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07.12.2021 18:07 Відповісти
Знал бы - наверное бы не поехал!
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07.12.2021 15:58 Відповісти
Шкода такого фіналу, чи замерз, чи травмувався.
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07.12.2021 16:01 Відповісти
скорее всего перевернулся и получил по горбу снегоходом, то же самое с квадриками
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07.12.2021 16:06 Відповісти
Тело нашли около двухсот метров от снегохода...
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07.12.2021 18:02 Відповісти
стало быть был ранен и пытался ползти.
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07.12.2021 18:08 Відповісти
«Умный в горы не пойдёт, умный горы обойдёт»!!
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07.12.2021 17:25 Відповісти
В моей альпинистской тусовке говорят на этот счет:"Настоящие герои всегда идут в обход" и выбираем самый подходящий проходимый вариант на стене высшей категории сложности, да и на маршрутах попроще.
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07.12.2021 18:05 Відповісти
Покинули одного...
https://youtu.be/3kPI85n50DI
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09.12.2021 19:20 Відповісти
 
 