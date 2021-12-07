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Нормандський формат має знову почати діяти, - майбутній канцлер ФРН Шольц

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Нормандський формат має знову почати діяти, - майбутній канцлер ФРН Шольц

Майбутній канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що нормандський формат знову має стати дієвим інструментом урегулювання кризи на сході України.

"Потрібно зробити так, щоб нормандський формат знову діяв... Щодо іншого ми поставили собі за мету, щоб Україна залишалася транзитною країною для газу. І ми будемо прагнути цього і надалі", - сказав Шольц журналістам у Берліні у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Раніше Ангела Меркель неодноразово говорила, що шкодує, що до завершення терміну її повноважень не вдалося провести ще одного саміту у нормандському форматі.

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Нормандський формат ("нормандська четвірка") – група керівників чотирьох країн (Німеччини, Росії, України та Франції) щодо врегулювання ситуації на сході України. Був створений на зустрічі глав Німеччини, Франції, Росії та України 6 червня 2014 року в Шато-де-Бенувіль у Нормандії (Франція) під час святкування 70-ї річниці висадки союзників (1944).
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Топ коментарі
+12
Адольфовна так старалась что аж сожалеет...
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07.12.2021 14:46
+12
Цей формат нікчемний. Настав час єдино правильного формату - Будапештського, тобто питанням агресії рф повинні займатись підписанти-гаранти, включаючи мордор, який цей договір порушив і має нести відповідальність.
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07.12.2021 14:49
+5
Булапештский Меморандум подписанный Кучмой 5 декабря 1994 года оказался дерьмом...Братский договор Украина-РАБссия 1997 года Кучма-Ельцин оказался дерьмом...Минские соглашения Ведмедчук-Кучма-Зурабов оказались дерьмом...,Нормандский формат и формула Штайнмайера в таком же дерьме...

Не многовато ли возни возле Мавзолейных Крыс...
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07.12.2021 15:42
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"... форум знову повинен розпочати.." масрубувати?
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07.12.2021 14:44 Відповісти
Пошёл ты нахер шольц, вместе со своим форматом
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07.12.2021 16:05 Відповісти
Має ! Тільки без Німеччини !
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07.12.2021 14:45 Відповісти
Адольфовна так старалась что аж сожалеет...
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07.12.2021 14:46 Відповісти
Цей формат нікчемний. Настав час єдино правильного формату - Будапештського, тобто питанням агресії рф повинні займатись підписанти-гаранти, включаючи мордор, який цей договір порушив і має нести відповідальність.
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07.12.2021 14:49 Відповісти
Знов за рибу гроші (с)
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07.12.2021 15:11 Відповісти
Булапештский Меморандум подписанный Кучмой 5 декабря 1994 года оказался дерьмом...Братский договор Украина-РАБссия 1997 года Кучма-Ельцин оказался дерьмом...Минские соглашения Ведмедчук-Кучма-Зурабов оказались дерьмом...,Нормандский формат и формула Штайнмайера в таком же дерьме...

Не многовато ли возни возле Мавзолейных Крыс...
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07.12.2021 15:42 Відповісти
Порохоботьі , последний раз предупреждаю ! Я не потерплю нападок на необходимьій Украине Нормандский формат , и , исполняя волю Порошенко П.А. , буду банить вас вместе с "путинскими портянками" , беспощадно !
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07.12.2021 15:46 Відповісти
Зелёноговнистый, сдёрни отсюда
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07.12.2021 16:07 Відповісти
Він не зеленоголовий! Він вульгарна кацапська свинособака.
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07.12.2021 20:10 Відповісти
Ивашин,не будь дебилоидом... Поезд ушел...
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07.12.2021 15:53 Відповісти
Ты еще хрюкни что братский договоро МОЛОТОВ-Риббетроп был согласован со Степаном Бандерой и Петром Порошенко в далеком августе 1939 года....
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07.12.2021 15:57 Відповісти
нормандський формат має діяти і дальше,щоб підтримувати війну в Україні, котру в Мінську створили по вказівці Путіна ,німецька подруга Путіна-Меркель і куплений француз Оланд.
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07.12.2021 18:05 Відповісти
Прекрасний формат - Україна, ворог та його союзники😫
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07.12.2021 19:35 Відповісти
Редакторы! Если вы пишете о своей стране, то именно ЕЕ ставят на первое место в списке перечисляемых стран.
УКРАИНА - а потом все остальные, включая даже капец крутые.
Это общепринятая практика и в новостях и в официальных документах.
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07.12.2021 20:04 Відповісти
В сраку ті "мінскіє договорьонности" і падлу Швайнмайера туди ж. Що це за "документ", яким якесь нахабний кацапський чорт ***** з калантарянами крутять, як хочуть, а весь дєрмократично-ліберастний світ їм ********. До тих пір, поки те гівно з назвою "мінскіє договорьонности" не буде відкинуте, ***** буде хаміти все більше і більше і в кінці кінців в деменційному угарі шарахне по світу ядерним дрючком. Недарма ж він за останні два роки провів чистку в РВСН - прибрав всіх, хто чисто теоретично міг не виконати злочинний наказ по знищенню цивілізації.
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07.12.2021 20:08 Відповісти
Мало нам было Штайнмайера, не хватает еще Шольца... Лучше бы шмайсерами помогли!
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07.12.2021 21:32 Відповісти
 
 