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Поліс покриватиме витрати на ліки на 20 тис. грн: в Україні запускають пілотний проєкт із фармакологічного страхування

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Поліс покриватиме витрати на ліки на 20 тис. грн: в Україні запускають пілотний проєкт із фармакологічного страхування

Міністерство охорони здоров'я спільно з об'єднаннями страхових організацій та ПриватБанком запускають пілотний проєкт фармацевтичного страхування.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час підписання відповідного Меморандуму між МОЗ, Комітетом ВР з питань здоров'я нації, об'єднаннями страхових організацій і ПриватБанком, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Нам потрібно врегулювати процес, який відбувається з тими ліками, які не потрапляють до програми "Доступні ліки". Щоб це врегулювати, ми звернулися до страхувальників, щоб разом з ними запустити в Україні "пілот", який дозволить забезпечити так звану фармацевтичну страховку, яка покриє витрати на амбулаторне лікування у разі, якщо лікар випише рецепт пацієнту", - сказав Ляшко.

За його словами, пілотний проєкт охопить шість міст: Київ, Одесу, Харків, Запоріжжя, Суми та Рівне. Страховка коштуватиме 120 грн на місяць, річний страховий поліс покриватиме витрати на ліки на 20 тис. грн. Отримати ліки за страховкою можна лише за рецептом лікаря.

Ляшко наголосив, що українці, лікуючись на амбулаторному етапі, окрім призначень лікарів у межах програми "Доступні ліки", купують в аптеках додатково ліків на суму близько 60 млрд грн, і за оцінками МОЗ, 50% з цих препаратів не є необхідними для лікування.

"Це (пілотний проєкт. - Ред.) потрібно для того, щоб зменшити витрати, які несе населення, купуючи лікарські засоби, які не входять у програму "Доступні ліки" при амбулаторному лікуванні. А також для того, щоб люди не купували ліки без доведеної ефективності", - зауважив міністр.

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За його словами, у 2022 році паралельно з цим проєктом буде запущено електронний рецепт, електронний реєстр лікарських засобів та оцифровані електронні протоколи.

"Це для того, щоб той, хто виписує рецепт, одразу підтягував і протокол, і діючу речовину (лікарського засобу. - Ред.) , і все це в електронному рецепті приходило в аптеку. Це дозволить нам зменшити необгрунтовані призначення, яких немає в протоколі, і ми будемо чітко розуміти, які препарати нам потрібно вводити в "Доступні ліки" першочергово", - зазначив Ляшко.

Він додав, що проєкт у разі його успішності буде масштабуватися на всю країну, але з боку держави також передбачається розширення програми "Доступні ліки".

До підписання меморандуму з МОЗ долучилися Національна асоціація страховиків України, Ліга страхових організацій, Асоціація "Страховий бізнес" та ПриватБанк. Страховий поліс можна буде оформити з наступного року через Приват24 або в одній з компаній, які входять у ці об’єднання.
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Топ коментарі
+8
Я так понимаю наша власть таки задалась целью извести народ под корень. Причем делает это ускоренными темпами. Заметил одну неприятную особенность. Как только власть берется что-либо урегулировать в избранной области или направлении, то практически сразу же там наступает полная задница.
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07.12.2021 15:09
+6
Страховая компания вывернет пациента наизнанку прежде, чем подпишет договор. Гипертонику скорее всего доступны будут средства от поноса, запора, кашля. Мочегонные, препараты калия, магния, гликозиды конечно же нет.
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07.12.2021 15:05
+5
спасибо, не надо... заплатишь за полис а потом 90% нормальных лекарств не будут покрываться либо по полтаблетки покроют...
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07.12.2021 15:10
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А если я регулярно при гипертонии, по назначению врача принимаю лекарств на полторы тысячи в месяц, меня застрахуют за 120 гривен?
Дебилы, мля
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07.12.2021 14:54 Відповісти
не страхуйся, дебіл який цитатки в лаврова вихватує
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07.12.2021 15:27 Відповісти
О, зебильчик хочет лечиться на шару)))
Ну ну))
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09.12.2021 09:28 Відповісти
Страховая компания вывернет пациента наизнанку прежде, чем подпишет договор. Гипертонику скорее всего доступны будут средства от поноса, запора, кашля. Мочегонные, препараты калия, магния, гликозиды конечно же нет.
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07.12.2021 15:05 Відповісти
для початку то будe нe погано чи нi?
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07.12.2021 15:22 Відповісти
Я так понимаю наша власть таки задалась целью извести народ под корень. Причем делает это ускоренными темпами. Заметил одну неприятную особенность. Как только власть берется что-либо урегулировать в избранной области или направлении, то практически сразу же там наступает полная задница.
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07.12.2021 15:09 Відповісти
+ .. я прочел только поверхностно эту тему и понял одно - хотят твари лечить всех ТОЛЬКО по протоколам с верху !!! т.е. чем лечить и как они уже решили за нас... и ты сам себе по своему усмотрению медикаменты куй сможешь себе купить..пздц
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08.12.2021 00:15 Відповісти
да, ты прав
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08.12.2021 01:16 Відповісти
Я давно пишу, что Ляшко убийца украинцев. Надеюсь вы хоть скоро в это поверите...
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08.12.2021 01:19 Відповісти
спасибо, не надо... заплатишь за полис а потом 90% нормальных лекарств не будут покрываться либо по полтаблетки покроют...
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07.12.2021 15:10 Відповісти
так они вообще хотят сделать все эффективные лекарства по рецепту, ты нормальные и не купишь больше сам...
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08.12.2021 01:18 Відповісти
снова финансирование фарм компаний через бюджет, деньги налогоплательщиков Украины..
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07.12.2021 15:17 Відповісти
Самого главного зеленый министр не сказал. Кто будет платить за страховку? Сами пациенты? Платить деньги-а потом пытаться попасть на прием к семейному врачу( на Позняках в Киеве от недели и дольше, или нагло переть в живую очередь, где куча стариков пришли на прием), потом минимум 2 недели ждать записи к специалисту, унижаться и заглядывать в глаза "спициалисту", шоб оно тебе беплатного аспирину выписало? Шо-то болеть перехотелось, совсем, не то шо еще и страховаться..
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07.12.2021 15:26 Відповісти
И десять тысяч долларов в 2035ом году !!!!!!!!!!!!!!!
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07.12.2021 16:00 Відповісти
Опа новый лохотрон, уже даже не стесняются. Ану лошарики навались - покупай страховочку!!!!
Государство вместо того чтобы создать нормальную систему здравоохранения - ежегодно перечислять какую то сумму на виртуальный счет каждого украинца и пусть бы он сам там накапливал средства в нужной валюте. И пусть бы он сам на часть этой суммы выбирал и оплачивал терапевта. Остальная же часть была накопительной на случай лечения (операции, лечения онкологии, покупка лекарств и т.д.). Но вместо этого МОЗу создала охерительный лохотрон.
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07.12.2021 17:37 Відповісти
фармомафия не простит таких выпадов
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08.12.2021 01:40 Відповісти
...ну, что пацанята? Еще "удавочка" не шеечке? Еще их много будет!
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08.12.2021 04:47 Відповісти
Ляшко заготовил себе израильский паспорт ?
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08.12.2021 07:43 Відповісти
Ну тут есть как плюсы так и минусы, во многих странах страховщики отсеивают Бады и плацебо. Которые так любят назначать врачи. У нас из-за коррупции страховщики думаю будут в доле.
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08.12.2021 09:21 Відповісти
 
 