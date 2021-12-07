Стефанчук не хоче, щоб Регламент ВР був "процедурним джемом": "Дещо ми будемо виправляти, дещо – підправляти"

Спікер Руслан Стефанчук обіцяє озвучити своє бачення змін до Регламенту Верховної Ради.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на брифінгу у ВР у вівторок.

Стефанчук нагадав, що у парламенті створена робоча група із напрацювань змін до Регламенту, яку очолює його перший заступник Олександр Корнієнко.

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"Я не є членом цієї групи. Я б хотів, щоб вони спочатку зібрали так звану установчу сесію, визначили ті речі, над якими працюватимуть. Я думаю, за результатами проведення цієї групи її голова Олександр Сергійович Корнієнко вийде й повідомить. У мене, звичайно, будуть свої бачення. Я тривалий час веду засідання і вже бачу, де у нас є невідповідність тих чи інших регламентних норм. Дещо ми будемо виправляти, дещо – підправляти", - зазначив спікер і додав: "Але це дуже важливо. Тому що для мене є одне розуміння: Регламент повинен бути допомогою Верховній Раді, а не процедурним "джемом", який не дає можливості вирішувати ті чи інші питання".