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ВР (11734) регламент (101) Стефанчук Руслан (654)

Стефанчук не хоче, щоб Регламент ВР був "процедурним джемом": "Дещо ми будемо виправляти, дещо – підправляти"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Стефанчук не хоче, щоб Регламент ВР був

Спікер Руслан Стефанчук обіцяє озвучити своє бачення змін до Регламенту Верховної Ради.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на брифінгу у ВР у вівторок.

Стефанчук нагадав, що у парламенті створена робоча група із напрацювань змін до Регламенту, яку очолює його перший заступник Олександр Корнієнко.

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"Я не є членом цієї групи. Я б хотів, щоб вони спочатку зібрали так звану установчу сесію, визначили ті речі, над якими працюватимуть. Я думаю, за результатами проведення цієї групи її голова Олександр Сергійович Корнієнко вийде й повідомить. У мене, звичайно, будуть свої бачення. Я тривалий час веду засідання і вже бачу, де у нас є невідповідність тих чи інших регламентних норм. Дещо ми будемо виправляти, дещо – підправляти", - зазначив спікер і додав: "Але це дуже важливо. Тому що для мене є одне розуміння: Регламент повинен бути допомогою Верховній Раді, а не процедурним "джемом", який не дає можливості вирішувати ті чи інші питання".
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07.12.2021 15:07 Відповісти
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07.12.2021 15:09 Відповісти
Пусти свиню під стіл, вона вилізе на стіл.
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07.12.2021 15:18 Відповісти
Результатом перегляду буде те,що їхнім тухесам буде нараховуватись компенсація за сидіння у креслах президії,бо важко дуже.
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07.12.2021 15:32 Відповісти
Да все равно им не долго жировать осталось!!
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07.12.2021 16:33 Відповісти
Может ету жирную свинью в тюрьму чтобы похудел и ума набралс
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07.12.2021 15:38 Відповісти
А этот только про жратву говорит. Джеммм
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07.12.2021 16:31 Відповісти
 
 