Новий уряд ФРН обговорюватиме політичні аспекти "Північного потоку-2", - майбутній міністр економіки Габек

Майбутній глава німецького Міністерства економіки та клімату Роберт Габек (партія "зелених") заявив, що газопровід "Північний потік 2" ще не сертифікований, і новий уряд Німеччини обговорюватиме його з політичного погляду.

Про це Габек заявив журналістам у Берліні у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Північний потік 2" не дозволений і перевірка продовжується. У цей період, доки триває перевірка, ми обговорюватимемо проект із політичного погляду і говоритимемо про те, як можуть бути зведені воєдино зовнішньополітична ситуація в Україні та європейське прагнення до деескалації", - заявив він.

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