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Новий уряд ФРН обговорюватиме політичні аспекти "Північного потоку-2", - майбутній міністр економіки Габек

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Новий уряд ФРН обговорюватиме політичні аспекти

Майбутній глава німецького Міністерства економіки та клімату Роберт Габек (партія "зелених") заявив, що газопровід "Північний потік 2" ще не сертифікований, і новий уряд Німеччини обговорюватиме його з політичного погляду.

Про це Габек заявив журналістам у Берліні у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Північний потік 2" не дозволений і перевірка продовжується. У цей період, доки триває перевірка, ми обговорюватимемо проект із політичного погляду і говоритимемо про те, як можуть бути зведені воєдино зовнішньополітична ситуація в Україні та європейське прагнення до деескалації", - заявив він.

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Автор: Ірина Дашківська
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07.12.2021 16:16 Відповісти
 
 