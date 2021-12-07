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Україна не позбавиться впливу РФ через борговий скандал Кабміну в секторі зеленої енергетики, – Atlantic Council

Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство

Україна не позбавиться впливу РФ через борговий скандал Кабміну в секторі зеленої енергетики, – Atlantic Council

Кабінет Міністрів України не в змозі вирішити кризу боргів у секторі відновлюваної енергетики, що допомагає Росії нарощувати свій енергетичний вплив на країну за допомогою вугілля та газу.

Про це в ефірі каналу Україна 24 заявив Арієль Коен, член Atlantic Council.


"Україна виробляє досить велику кількість альтернативної електроенергії із сонця та вітрових ресурсів", - сказав Коен.


За його словами, уряд замість того, щоб вибудувати тарифну політику в галузі таким чином, щоб далі можна було розвивати її, – створює проблеми.
"Росія поки що вітер і сонце не контролює. На відміну від вугілля та газу. Так розвивайте (зелену енергетику, – ред.)! Але ні, проходять якісь недоплати, сумбур із тарифами… Не в змозі уряд зробити це так, як треба", - наголосив політолог.


Нагадаємо, що у листопаді НЕК "Укренерго" у європейських інвесторів, включаючи ЄБРР, залучив 825 млн. євро за рахунок розміщення єврооблігацій. Гроші переказали держпідприємству "Гарантований покупець" для погашення боргів перед виробниками "зеленої" електроенергії.
12 листопада платіжні доручення на суму 19,3 млрд грн від "Гарантованого покупця" було передано до Ощадбанку, щоб здійснити розрахунки з підприємствами ВДЕ.


13 листопада, у вихідний день, Кабмін терміново призначив іншого керівника "Гарантованого покупця", який зупинив платежі на суму 3 млрд грн на адресу ДТЕК ВДЕ. Жодних чітких та аргументованих пояснень про зупинення платежів на адресу ДТЕК ВДЕ з боку "Гарантованого покупця", Ощадбанку та влади не було. Це говорить про те, що рішення про невиплату явно політичне і прямо суперечить усім зобов'язанням України перед європейськими інвесторами, які придбали єврооблігації НЕК "Укренерго".
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Топ коментарі
+12
Статьей приручают, что закупки энергоносителей будут продолжаться у параши напрямую!!!
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07.12.2021 15:12
+11
А давайте построим 4-5 новых атомных электростанций. И проблема будет решена.
Где взять денег? В тарифе заложена амортизация оборудования АЭС, за 30 лет должно накопиться ...
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07.12.2021 15:29
+9
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07.12.2021 15:19
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упоротые со своими космическими тарифами
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07.12.2021 15:08 Відповісти
Зрозуміло, що Яник приймав закон про дежгарантії космічної ціни до 2030 року для зєльоної єнергетики в 2010році. В зєлі було вже 2,5 роки щоб його анулювати. І не чухається.
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07.12.2021 15:15 Відповісти
Колаборанти і зрадники ж2 на всіх щаблях влади борються проти українців.
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07.12.2021 15:15 Відповісти
Краще у кацапів купувати. Дешево


"За його словами, уряд замість того, щоб вибудувати тарифну політику в галузі таким чином, щоб далі можна було розвивати її, - створює проблеми.
"Росія поки що вітер і сонце не контролює. На відміну від вугілля та газу. Так розвивайте (зелену енергетику, - ред.)! Але ні, проходять якісь недоплати, сумбур із тарифами… Не в змозі уряд зробити це так, як треба", - наголосив політолог."
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07.12.2021 15:15 Відповісти
Вони зовсім не космічні. Якщо порівняти середню зарплату в УРСР у 1985р, коли ще в магазинах більш-менш щось було з теперішньою в Україні то матимемо співвідношення 1/100.
Нагадаю, що тоді 1квт/год електроенергії коштував 4 коп, тобто в теперішньому еквіваленті 4грн.
Сумарний платіж за 3К квартиру складав 16р квартплата + 8р. електроенергія, пересічно 24р, або в теперішньому еквіваленті 2400 грн. Я зараз плачу навіть менше, якщо те, що плачу за опалення протягом 5 місяців, рівномірно розподілити на 12 місяців.
Тому годі розповідати про "тарифний геноцид". Так, платити нікому не хочеться, всім хочеться на шару, але якщо поглянути правді у вічі, то суми не критичні.
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07.12.2021 15:20 Відповісти
Статьей приручают, что закупки энергоносителей будут продолжаться у параши напрямую!!!
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07.12.2021 15:12 Відповісти
Зелёная энергия для народа, а не наоборот. Задолбали страшилками и угрозами.
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07.12.2021 15:18 Відповісти
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07.12.2021 15:19 Відповісти
Время от времени разгоняется волна злобы и ненависти к кому-то или к чему-то. Позже выясняется: волну разгоняет ФСБ с Путиным. / Политика украинских властей по финансовому шантажу инвесторов в возобновляемую энергетику выгодна Путину, который является ярым противником "зеленой" энергетики.
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07.12.2021 15:20 Відповісти
Фінансовий шантаж був застосований до самого великого і "західного" інвестора - Ахметова. Ахметов має борги перед державою і не збирається їх платити. https://finbalance.com.ua/news/dtek-zayaviv-pro-borh-harpoka-u-zelenskoho-nahadali-pro-borh-dtek-pered-ukrenerho
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07.12.2021 17:02 Відповісти
Госкомпания "Центрэнерго" испытывает финансовые трудности с закупкой угля . Почему: Суды разрешили ДТЭК Ахметова не платить "Укрэнерго" более 1 миллиарда. / Организованная "слугой народа " Герусом схема с трейдерами довела энергетику до дефицита в 50 млрд грн/"Центрэнерго" почти полностью заменило уголь госшахт газом Коломойского/ Блоки АЭС останавливаются из-за падения потребления, - Герус/ Лукашенко заявил о поставках электроэнергии в Украину по просьбе Зеленского./ Герус придумал остановку блоков ТЭС ДТЭК для защиты импорта электроэнерги из России /понятие "зеленая металлургия" было заложено исключительно в интересах Пинчука и экономит ему $ 12-15 млн ежегодно/ Государственное "Центрэнерго" потеряло 1 млрд грн на продаже электроэнергии заводам Коломойского /Схемы Коломойского довели государственный "Центрэнерго" до многомиллиардных долгов/ Фонд госимущества подтвердил вывод 4 млрд грн из "Центрэнерго" в пользу Коломойского/ Но виноваты не воры Коломойский , Пинчук и примкнувший к ним Ахметов. Виновата зелёная энергетика. Все знают.
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07.12.2021 17:08 Відповісти
Даже когда я перну в кабинете, я заню , что это все по наущению кагабе и пуйлуши скрепахода. Очень боюсь обосраться - это уже будет пошесть от ихнева СВР.
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07.12.2021 17:05 Відповісти
Рулет из пуйлуши когда будет, тогда весь мир вздохнет спокойно. А так пока весь мир его агенты.
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07.12.2021 17:29 Відповісти
Страна ещё лет 10 будет кровью выхаркивать и избавляться от рыгонаследия воровских ПР-БПП-ПЕСов

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07.12.2021 15:21 Відповісти
как только выхаркнет зеленую соплю, станет легче
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07.12.2021 15:25 Відповісти
Воровские порядки не вернутся, даже не ждите. Ваши времена уходят

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07.12.2021 15:37 Відповісти
ваши времена уйдут вместе с зелей
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07.12.2021 15:39 Відповісти
Чем чаще меняться будет Президент, тем стране пока лучше. Достали уже вы, цепляющиеся воры

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07.12.2021 15:45 Відповісти
ты ,зесрань,был бы прав,если бы не был кретином и был способен голосовать ,в войну, ради страны,а не за откровенных дегенератов
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07.12.2021 16:19 Відповісти
Почему, если чел. - избиратель Януковича-Порошенко, то всегда обязательно гопник?

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07.12.2021 16:21 Відповісти
Потому что каждая зеголосилка -полный кретин и понимает только язык гопников)по другому до вас,дегенератов ,не доходит -пока вас не заставишь сожрать свое дерьмо
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07.12.2021 16:25 Відповісти
на языке гопников трите у себя малине, гопники

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07.12.2021 16:28 Відповісти
сказал гопник криворогатый
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07.12.2021 16:29 Відповісти
так тебя никто и не звал в нашу"малину",зесрань)
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07.12.2021 16:31 Відповісти
Так не лезьте ко мне со своими проблемами и горестями. Я-то вас инициативно не трогаю

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07.12.2021 16:34 Відповісти
Почему сторонники Зе - клинические дауны?
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07.12.2021 16:28 Відповісти
В твоем вопросе уже заложены сомнения в твоем разуме.
Ты сам не знаешь причин называть людей больными, но называешь.
Типичный самоуверенный в своей правоте дурак, ничего не знающий на самом деле.
Даунизм, это действительно болезнь, гентическая аномали, не приведи Господи с ней столкнуться в реале.
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07.12.2021 20:24 Відповісти
Спасибо за развёрнутый ответ. В вашем случае жаль, что вы не даун, это было бы оправданием патологической глупости
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07.12.2021 21:41 Відповісти
"ради страны,а не за откровенных дегенератов" - офигевших от жадности дегенератов, добавлю.
Потому-то народ и дал смачного пинка скомпрометировавшему себя до упора вору Порошенке

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07.12.2021 16:27 Відповісти
Теперь мы дадим пинка тебе с твоей зекрысой)жизнь у тебя боль,дегенерат)
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07.12.2021 16:30 Відповісти
Воровские времена ушли навсегда. Законспектируй

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07.12.2021 16:31 Відповісти
))))ты мне это расскажи ,когда тебя сделаем не до гражданином без права голоса ,как в странах Балтии
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07.12.2021 16:33 Відповісти
"Мы" - это избиратели Януковича-Порошенко?

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07.12.2021 16:35 Відповісти
Избиратели овоча -такая же совковая отрыжка как и ты,поэтому тоже голосили против Украины с тобой вместе)
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07.12.2021 16:37 Відповісти
Ты привёл Януковича в Президенты. Крым верни и убитых

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07.12.2021 16:43 Відповісти
Я ж говорю ,все зеголосилки -полные кретины)
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07.12.2021 17:00 Відповісти
Что не так, враг?

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07.12.2021 17:09 Відповісти
Ну быть врагом зескота -это гордо)
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07.12.2021 17:13 Відповісти
Вы заодно враг, сдавший Крым путём выбора стране в Президенты Януковича, а не Тимошенко (со второй настоятельной просьбы Путена)

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07.12.2021 17:15 Відповісти
Та плевать я хотела на то голосование -тюлька ржала как конь на пару с пуйлом с Грузии-за одно это вас,кретинов,как и овощных ,поддерживать не собиралась)и не ошиблась -вона шо овоч -вопила благим матом на Турчинова,чтоб даже не пытались никак в Крыму сопротивляться )так что со всех сторон ты кретин
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07.12.2021 17:22 Відповісти
Такие, как вы, протывсихи и привели со второй просьбы Путена - в 2010м урку Януковича в Президенты. А теперь корчите из себя записных патриотов.
Крым верни и оживи убитых, вражина
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07.12.2021 17:26 Відповісти
Это ты привел овоча ,т к спецом не голосовал за Ющенко,чтоб пуйло на нас напало)
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07.12.2021 17:28 Відповісти
1. Ющенко скомпрометировал себя до 5%
2. В решающем туре 2010 года фамилии Ющенко в бюллетене не было. Законспектируй, вражина.
А были Янукович и Тимошенко. Согласно арифметике для третьего класса с картинками, тот, кто на самом деле не хотел, чтобы президентом стал Янукович, обязан был отдать свой голос за Тимошенко.

Такие, как вы-протывсихи, привели войну в нашу страну. Законспектируй это, вражина.

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07.12.2021 17:34 Відповісти
Что овоч,что вона -одно и тоже -оба любы пуйлу были)так что вы,кретины,только и можете задвигать украинских президентов ,выберая дегенератов
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07.12.2021 17:38 Відповісти
"выберая " - гопник малограмотный

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07.12.2021 17:40 Відповісти
А ты кретин,который вечно голосит за пуйловских )
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07.12.2021 17:41 Відповісти
Вы - это избиратели Януковича-Зеленского
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07.12.2021 16:39 Відповісти
Я - избиратель Тимошенко.

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07.12.2021 16:41 Відповісти
В параллельной вселенной?
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07.12.2021 16:50 Відповісти
На выборах

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07.12.2021 17:28 Відповісти
Бредишь?
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07.12.2021 17:43 Відповісти
)))))))и как же ты,болезный,умудрился за вону во втором туре проголосить?вопрос риторический,зесрань
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07.12.2021 17:02 Відповісти
Ну, ты-то выиграл и мы в результате потеряли Крым, пол-Донбасса, море убитых и идёт бесконечная война. Усохни, враг

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07.12.2021 17:09 Відповісти
Тебя папа через сраку родил ,как заправского кацапа )
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07.12.2021 17:17 Відповісти
Крым верни, избиратель Януковича-Порошенко

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07.12.2021 17:20 Відповісти
Мы не можем - ведь "я в своей галаве вайну закончил" (с) Гавнокомандующий
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07.12.2021 17:46 Відповісти
Нет, мы всё это потеряли, бо главзебил воевал в -
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07.12.2021 17:44 Відповісти
Воровские времена ушли навсегда - сказал зебил воруя у армии
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07.12.2021 16:38 Відповісти
Порошенко таких слов не говорил, не наговаривай

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07.12.2021 16:42 Відповісти
Конечно, при нём танки заправляли
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07.12.2021 16:52 Відповісти
тот самый нарид, который выбрал Яныка?
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07.12.2021 16:31 Відповісти
Значит и ты?

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07.12.2021 16:32 Відповісти
Нет, я не зебил
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07.12.2021 16:35 Відповісти
Пссс.. Как продвигается грабёж Центрэнерго?
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07.12.2021 16:27 Відповісти
Доложите

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07.12.2021 16:30 Відповісти
Кому? 100% прокурворше? Вы таки ещё и тупой
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07.12.2021 16:37 Відповісти
Гопник, уколись вечерней дозой, опять разнервничался

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07.12.2021 16:44 Відповісти
Я не Зе, ширяйтесь сами
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07.12.2021 16:49 Відповісти
Конкретно к этой новости твой комментарий противоречивый в отношении БПП. Потому что именно при Порошенко были привлечены инвестиции в зеленую энергетику и заключены договора на несколько лет вперед. С приходом зе-клоуна инвесторов просто "кинули" и в одностороннем порядке внесли выгодные только зе-росийским крысам поправки в договора. Сраные зе-рейдеры на угоду России портят взаимосвязи Украины и Запада, наживаются на этом и постепенно ставят жирный крест на развитии страны.
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07.12.2021 15:29 Відповісти
"Потому что именно при Порошенко были привлечены инвестиции в зеленую энергетику и заключены договора на несколько лет вперед." - с гособязательствами перед подельниками и уже с многолетними долгами, про которые и написано в статье

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07.12.2021 15:34 Відповісти
Не, выгодней конечно в параше закупать, через Арахгниду, да?
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07.12.2021 16:48 Відповісти
до кого-то наконец дошло, что инвестор это не дед мороз который приносит деньги, а тот кто расчитывает получить прибыль
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07.12.2021 16:22 Відповісти
Зеленая єнергетика не имеет никакого отношения до кризиса в єкономике. Кризис в єкономике-детище самого Зеленского, чтобі привести страну в стойло Путина.
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07.12.2021 15:23 Відповісти
А давайте построим 4-5 новых атомных электростанций. И проблема будет решена.
Где взять денег? В тарифе заложена амортизация оборудования АЭС, за 30 лет должно накопиться ...
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07.12.2021 15:29 Відповісти
Американцы предлагают построить атомные энергоблоки в Украине. Причем вложат инвестиции в этот проект. Так не хотят, трудно будет воровать, деньги будут под жёстким контролем. Это было написано тут же в Цензоре!!!
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07.12.2021 15:48 Відповісти
Так вот почему Ахметов пошел против Зеленского. Захапали причитающиеся ему миллиарды. Перед самым носом, когда он их почти получил. А теперь Ахметов подключил каких-то иностранных консулов, и не каких-то там, а атлантических.
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07.12.2021 15:35 Відповісти
А если это так, не вижу ничего плохого в том, что Ахметов получал бы доход. Это бизнес! Договора уже были заключены. А то, что зе-клоуны рейдернули этот бизнес говорит об одном - на сегодняшний день рейдерство процветает в Украине не хуже, чем при Яныке.
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07.12.2021 15:43 Відповісти
Яньік и устроил диверсию с "зеленьіми тарифами" и госгарантиями конкретно под своих дружбанов Клюева с Ахметовьім , Порошенко развил єту "идею". Пора делать обрезание , имхо
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07.12.2021 16:07 Відповісти
"Пора делать обрезание" ну да, ведь иначе Арахгнида не сможет барыжить с парашей
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07.12.2021 17:48 Відповісти
"За Родину, за Коломойского с Ахметовым!!!" - Или как?
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07.12.2021 15:35 Відповісти
Скиглять завжди ті хто сидять на москальських грошах в енергетичній галузі
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07.12.2021 15:35 Відповісти
Об этом в эфире канала Украина 24 ...
Дальше можно не читать.
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07.12.2021 15:42 Відповісти
пошли в жопу с зеленой энергетикой, по 10гр за квт
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07.12.2021 15:52 Відповісти
у путена и луки дешевле
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07.12.2021 16:31 Відповісти
"пошли в жопу с зеленой энергетикой, по 10гр за квт, я в параше куплю" - сказала Арахгнида
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07.12.2021 17:49 Відповісти
Короче , премьера шмыга давно надо гнать с посады… а если с ним заодно и всех зелёных министров, оп и самого гарантика ,то это для Украины будет супер!
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07.12.2021 16:02 Відповісти
Украина в шотландском Эдинбурге подписала документ особой важности избавиться от угля...,газа в Украине хватает и без РАБссии...
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07.12.2021 16:13 Відповісти
Де позначка: реклама? Огидні вже ці проплачені статті. Годі вже маніпуляцій, всім відомо кому не доплатили. І правильно зробили. Хитрозроблені думали завжди сидіти на шиї Неньки, отримуючи безпідставно високі прибутки під час енергетичної кризи.
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07.12.2021 16:25 Відповісти
Да! Тем более это мешает бизнесу Арахамии!
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07.12.2021 17:50 Відповісти
В осіннє зимовий максимум від зеленої енергетики користі нуль, тому вона тільки збільшує енергетичну залежність попутно грабуючи країну через зелений тариф. Скоріш за все автор допису один з грабіжників.
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07.12.2021 17:58 Відповісти
Шо такое? Зимой ветер не дует?
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07.12.2021 18:21 Відповісти
 
 