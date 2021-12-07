Україна не позбавиться впливу РФ через борговий скандал Кабміну в секторі зеленої енергетики, – Atlantic Council
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Кабінет Міністрів України не в змозі вирішити кризу боргів у секторі відновлюваної енергетики, що допомагає Росії нарощувати свій енергетичний вплив на країну за допомогою вугілля та газу.
Про це в ефірі каналу Україна 24 заявив Арієль Коен, член Atlantic Council.
"Україна виробляє досить велику кількість альтернативної електроенергії із сонця та вітрових ресурсів", - сказав Коен.
За його словами, уряд замість того, щоб вибудувати тарифну політику в галузі таким чином, щоб далі можна було розвивати її, – створює проблеми.
"Росія поки що вітер і сонце не контролює. На відміну від вугілля та газу. Так розвивайте (зелену енергетику, – ред.)! Але ні, проходять якісь недоплати, сумбур із тарифами… Не в змозі уряд зробити це так, як треба", - наголосив політолог.
Нагадаємо, що у листопаді НЕК "Укренерго" у європейських інвесторів, включаючи ЄБРР, залучив 825 млн. євро за рахунок розміщення єврооблігацій. Гроші переказали держпідприємству "Гарантований покупець" для погашення боргів перед виробниками "зеленої" електроенергії.
12 листопада платіжні доручення на суму 19,3 млрд грн від "Гарантованого покупця" було передано до Ощадбанку, щоб здійснити розрахунки з підприємствами ВДЕ.
13 листопада, у вихідний день, Кабмін терміново призначив іншого керівника "Гарантованого покупця", який зупинив платежі на суму 3 млрд грн на адресу ДТЕК ВДЕ. Жодних чітких та аргументованих пояснень про зупинення платежів на адресу ДТЕК ВДЕ з боку "Гарантованого покупця", Ощадбанку та влади не було. Це говорить про те, що рішення про невиплату явно політичне і прямо суперечить усім зобов'язанням України перед європейськими інвесторами, які придбали єврооблігації НЕК "Укренерго".
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Дешево
"За його словами, уряд замість того, щоб вибудувати тарифну політику в галузі таким чином, щоб далі можна було розвивати її, - створює проблеми.
"Росія поки що вітер і сонце не контролює. На відміну від вугілля та газу. Так розвивайте (зелену енергетику, - ред.)! Але ні, проходять якісь недоплати, сумбур із тарифами… Не в змозі уряд зробити це так, як треба", - наголосив політолог."
Нагадаю, що тоді 1квт/год електроенергії коштував 4 коп, тобто в теперішньому еквіваленті 4грн.
Сумарний платіж за 3К квартиру складав 16р квартплата + 8р. електроенергія, пересічно 24р, або в теперішньому еквіваленті 2400 грн. Я зараз плачу навіть менше, якщо те, що плачу за опалення протягом 5 місяців, рівномірно розподілити на 12 місяців.
Тому годі розповідати про "тарифний геноцид". Так, платити нікому не хочеться, всім хочеться на шару, але якщо поглянути правді у вічі, то суми не критичні.
Ты сам не знаешь причин называть людей больными, но называешь.
Типичный самоуверенный в своей правоте дурак, ничего не знающий на самом деле.
Даунизм, это действительно болезнь, гентическая аномали, не приведи Господи с ней столкнуться в реале.
Потому-то народ и дал смачного пинка скомпрометировавшему себя до упора вору Порошенке
Крым верни и оживи убитых, вражина
2. В решающем туре 2010 года фамилии Ющенко в бюллетене не было. Законспектируй, вражина.
А были Янукович и Тимошенко. Согласно арифметике для третьего класса с картинками, тот, кто на самом деле не хотел, чтобы президентом стал Янукович, обязан был отдать свой голос за Тимошенко.
Такие, как вы-протывсихи, привели войну в нашу страну. Законспектируй это, вражина.
Где взять денег? В тарифе заложена амортизация оборудования АЭС, за 30 лет должно накопиться ...
Дальше можно не читать.