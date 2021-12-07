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Новини Події ДТП
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ДТП (4211) Чернігівщина (1313) Монастирський (369)

Водій вантажівки, порушивши ПДР, виїхав на "зустрічку" та допустив зіткнення, - Монастирський про смертельну ДТП з маршруткою на Чернігівщині. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Події

За даними МВС, водій вантажівки, порушивши правила дорожнього руху, виїхав на зустрічну смугу і допустив зіткнення з маршрутним автобусом на Чернігівщині. Внаслідок ДТП загинуло 13 осіб.

Про це голова МВС України Денис Монастирський написав в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Страшна трагедія трапилася сьогодні вранці поблизу Чернігова. Близько восьмої ранку водій вантажівки, порушивши правила дорожнього руху, виїхав на зустрічну смугу і допустив зіткнення з маршрутним автобусом. У результаті аварії станом на зараз загинуло тринадцять людей. Інші – у важкому стані", - зазначив він.

Монастирський висловив глибокі співчуття рідним та близьким загиблих. 

За його словами, поліція розслідує обставини трагедії та проводить необхідні слідчі дії.

"Закликаю усіх ретельно дотримуватися Правил дорожнього руху! Адже їх порушення оплачується не лише штрафами, але й життям ні в чому невинних людей. Патрульна поліція суворо каратиме водіїв та власників комерційних транспортних засобів, які їздять на "лисій гумі" або використовують для економії грошей колеса, які мають недопустимі недоліки. А також тих, хто, перевищує швидкісний режим та правила маневрування, не думаючи ні про свою безпеку, ні про безпеку інших учасників руху", - написав голова МВС.

Крім того він зазначив, що цього місяця за його ініціативою у Верховну Раду України буде внесено законопроєкти, спрямовані на підвищення безпеки дорожнього руху.

Читайте також: Прокуратура розпочала розслідування за фактом ДТП з 13 загиблими на Чернігівщині

Як повідомлялось, 7 грудня близько 7:55, поблизу с. Брусилів, Чернігівського району, на автошляху Н-27 Чернігів-Грем'яч, сталося зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним мікроавтобусом "Чернігів-Сосниця", внаслідок чого 13 людей загинули.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+29
Одним з наслідків такої кількості жертв в цій маршрутці безумовно є хижацьке (щодо власника) розташування сидінь пасажирів!!! Там середньостатистичній людині неможливо нормально сидіти бо коліна впираються в наступне крісло! За цим повинна наглядати транспортна інспекція, але всім відомо, що вона в долі і всі ці хапуги перевізники їх годують горами кешу! Це дуже легко перевірити і миттєво знайти всіх причетних! Є норми на пасажиро-місця! Наші жлоби порушують все, що можливо!!!
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07.12.2021 15:27
+19
Автобаны надо строить , а не умничать
В Украине нет ни одного автобана . Меня дети спрашивают - а почему в Украине нет автобанов?

и правда: а почему? Потому что Украина содержитолигархов, которые никак не нажрутся
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07.12.2021 15:44
+17
В Україні величезне засилля фур на дорогах, водії яких до того ж нерідко не зовсім адекватні. Влітку фури вбивають дороги, а зараз все більше - і невинних людей. Будь-хто є власником цих фур, та і за кермом - хто завгодно, та і перевозять будь-яку муйню...
Де Укрзалізниця?!
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07.12.2021 15:41
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Юрій Вінгорськи Мораль сие такова что без отдыха на пределе . Уставший не выспавшийся нет реакции уверенности. И вот трагедия не возвратная нет людей.. А ты пишешь а будеш отдыхать, будеш без работы. К чему ты эту куету написал ботт....
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07.12.2021 17:03 Відповісти
Люди! Отямтеся й почні вимогати РЕАЛЬНИХ дій від влади!!!
Водії з вини начальників їздять перевтомлені без потрібного відпочинку.
У мене знайомий без допуску пальне рік возив!!! Як що водій засинає від перевтоми мають карати й того хто його випустив на дорогу у такому стані. Треба щоб працював контроль- такограф як у ЄС.... а не за 200-500 грн., їдь як забажає.
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07.12.2021 17:32 Відповісти
В мене родич працює на фурі в Європі. Розказував. Якось їхав з Польщі. Уже в Бельгії знайомий кемпінг, де завжди ночує. До кемпінга лишилось 8 км. Зупинила поліція - перевірила трекер - він переїхав норму їзди без відпочинку на 15 (!!!) хвилин. Все - ніяких виправдань. Штраф 360 євро вручили і відпочивай.
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07.12.2021 17:55 Відповісти
Додаткову годину міг відкрити.Скоріше за все гроші простяв під алкошопом,а вам локшину на вуха вішає.
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07.12.2021 23:51 Відповісти
вообще-то "дальнобойщики" носятся по дорогам как невменяемые...У меня под 1,5 тонны авто - аж раскачивается, когда проскакивают караваном 3-4 фуры по встречной....У каждой "на плечах" 60-80 тонн груза... Страшно стало ездить...Постоянно в напряжении: то-ли вмажут слева, справа, сзади, спереди...В основном за рулем 30-35 лет - смотришь на их фейсы при авариях - дегенерат на дегенерате...

Скорость фур на законодательном уровне должна быть строго ограничена. За превышение - карать самыми жесткими мерами, вплоть до запрета водить большегрузы.
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07.12.2021 17:57 Відповісти
автобанов строить не будем .. но штрафов добавим
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07.12.2021 18:27 Відповісти
Может я такой один...Но в последнее время стал замечать, что водители фур ("дальнобои") ведут себя неадекватно на дорогах. Вот час назад ехали с женой и детьми по окружной, так нас жестко подрезала фура, которой "закортило" обогнать другую фуру))). И еслибы я не сообразил, что в голове того придурка, то..... В общем, быстро применил правило ДДД (Дай Дорогу Дурню)...все, Слава Богу, обошлось.))))
ПыСы. Раньше (лет 15-20 назад) очень уважал "дальнобоев" - они вели себя корректно, часто давали возможность совершить маневр обгона, показывая рукой в окно, или сигналами.... Куда это все ушло? Наверное у каждого своя версия.....
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07.12.2021 18:39 Відповісти
Мда времена героев из фильма "Конвой" даже не начинались....
И кто-то на этих потоках сидит и рулит
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07.12.2021 19:15 Відповісти
Водії фур в Україні - це еталонна худоба. Їм давно треба роги вправити.
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08.12.2021 00:04 Відповісти
Дивує 3 речі:
1. чому так швидко вирішили вказати на винуватця? Слідство закінчене?
2. чому монастирський особисто виступає? Можна ж дурня зевову та венедиктову до купи взяти.
3. дорога біля Брусилова майже пряма, тож зіткнення на повороті виключено.
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07.12.2021 19:04 Відповісти
НУ ВОТ СНОВА..... вчера только я пожелал смерти менту вонючему алкашу что убил молодожонов на трассе врезаших в их авто на большой скорости...и так каждый день по стране...((
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07.12.2021 19:17 Відповісти
Tata Roma золотые слова , я точно так же , но таких людей к сожалению мало в Украине и на этом сайте тоже . Я все время призываю ездить аккуратно , если не видишь хорошо , нет уверенности , сбавь скорость , не обгоняй если есть малейшая опасность . Будьте взаимо вежливы , не сигнальте с нетерпением .
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07.12.2021 20:16 Відповісти
фура идёт на обгон очень долго, а если встречный летит мин. 140 то встреча неизбежна.
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07.12.2021 20:51 Відповісти
Цікаво, вже є ухвала суду про те, що саме водій фури винен?

От якби з Трухіним так швидко з'ясували всі обставини...
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07.12.2021 20:44 Відповісти
Знайшли "козла отпущения".
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08.12.2021 04:35 Відповісти
Пошел на обгон, на этих чудо однорядных на полстраны дорогах, им 30и лет обворовывания страны. Где скажите полтавский чудо строитель дорог которого Загребельна тянула по тендерам? отвечу: в Монако, красуется на фоне Ролс Ройса.
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07.12.2021 20:49 Відповісти
Нахера ця худоба пішла на обгін на такій дорозі у таку погоду? Я постійно стикаюся з тим, як худоба на фурах йде на ризиковані дії на дорозі. Навіть у Києві, за провінцію навіть не згадую. Водії фур в Україні - це еталонна худоба.
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08.12.2021 00:00 Відповісти
А не нужно права продавать направо и налево кому попало. О какой безопасности на дорогах может идти речь
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07.12.2021 21:28 Відповісти
у нас за рулем Украины никаму ничо ни должен , неадекват и наркоман, какие могут нормы и правила?
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07.12.2021 21:50 Відповісти
Водії фур в Україні - це еталонна худоба. Вони навіть у Києві на дорогах нахабніють, що вже казати за провінцію.
Цю худобу треба карати, карати й карати. Максимально жорстко карати.
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07.12.2021 23:54 Відповісти
Дураки и дороги ... Смотрим однополосную колею из глыб льда .
Попробуйте сразу выбраться с груженной фурой, опять же на обочину .
Сплошной каток Где же были дорожные службы , которые закатывают в снег гигантские деньги налохоплательщиков утром ?
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08.12.2021 08:57 Відповісти
Не могу понять как он оказался на встречке...похоже водитель фуры жмур и на него списывают чтобы прикрыть компанию автоперевозчика маршрутчиков...Скорее маршрутка оказалась на встречке..либо оба перли по центру дороги свободному от льда...и слишком большие разрушенияююскорее скорость в гололед была как на сухой дороге
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08.12.2021 16:30 Відповісти
"" водій вантажівки, порушивши правила дорожнього руху, виїхав на зустрічну смугу і допустив зіткнення з маршрутним автобусом на Чернігівщині. Внаслідок ДТП загинуло 13 осіб. Джерело: https://censor.net/ua/n3303820 ""

После прочитанного,эмоции переполняют-МАНДРАЖ ПО ТЕЛУ....Ну нет слов. Такое впечатление,что водил берут без должной подготовки. Важно что бы была соответствующая категория,а навыки и адекватность водилы то такое.....

Сочувствую родным и близким погибших.
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08.12.2021 07:29 Відповісти
Все это херня..видео обих регистратраторов в студию...
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08.12.2021 16:33 Відповісти
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