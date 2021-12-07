Водій вантажівки, порушивши ПДР, виїхав на "зустрічку" та допустив зіткнення, - Монастирський про смертельну ДТП з маршруткою на Чернігівщині. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Події
За даними МВС, водій вантажівки, порушивши правила дорожнього руху, виїхав на зустрічну смугу і допустив зіткнення з маршрутним автобусом на Чернігівщині. Внаслідок ДТП загинуло 13 осіб.
Про це голова МВС України Денис Монастирський написав в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Страшна трагедія трапилася сьогодні вранці поблизу Чернігова. Близько восьмої ранку водій вантажівки, порушивши правила дорожнього руху, виїхав на зустрічну смугу і допустив зіткнення з маршрутним автобусом. У результаті аварії станом на зараз загинуло тринадцять людей. Інші – у важкому стані", - зазначив він.
Монастирський висловив глибокі співчуття рідним та близьким загиблих.
За його словами, поліція розслідує обставини трагедії та проводить необхідні слідчі дії.
"Закликаю усіх ретельно дотримуватися Правил дорожнього руху! Адже їх порушення оплачується не лише штрафами, але й життям ні в чому невинних людей. Патрульна поліція суворо каратиме водіїв та власників комерційних транспортних засобів, які їздять на "лисій гумі" або використовують для економії грошей колеса, які мають недопустимі недоліки. А також тих, хто, перевищує швидкісний режим та правила маневрування, не думаючи ні про свою безпеку, ні про безпеку інших учасників руху", - написав голова МВС.
Крім того він зазначив, що цього місяця за його ініціативою у Верховну Раду України буде внесено законопроєкти, спрямовані на підвищення безпеки дорожнього руху.
Як повідомлялось, 7 грудня близько 7:55, поблизу с. Брусилів, Чернігівського району, на автошляху Н-27 Чернігів-Грем'яч, сталося зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним мікроавтобусом "Чернігів-Сосниця", внаслідок чого 13 людей загинули.
Будь ласка, зачекайте...
Водії з вини начальників їздять перевтомлені без потрібного відпочинку.
У мене знайомий без допуску пальне рік возив!!! Як що водій засинає від перевтоми мають карати й того хто його випустив на дорогу у такому стані. Треба щоб працював контроль- такограф як у ЄС.... а не за 200-500 грн., їдь як забажає.
Скорость фур на законодательном уровне должна быть строго ограничена. За превышение - карать самыми жесткими мерами, вплоть до запрета водить большегрузы.
ПыСы. Раньше (лет 15-20 назад) очень уважал "дальнобоев" - они вели себя корректно, часто давали возможность совершить маневр обгона, показывая рукой в окно, или сигналами.... Куда это все ушло? Наверное у каждого своя версия.....
И кто-то на этих потоках сидит и рулит
1. чому так швидко вирішили вказати на винуватця? Слідство закінчене?
2. чому монастирський особисто виступає? Можна ж дурня зевову та венедиктову до купи взяти.
3. дорога біля Брусилова майже пряма, тож зіткнення на повороті виключено.
От якби з Трухіним так швидко з'ясували всі обставини...
Цю худобу треба карати, карати й карати. Максимально жорстко карати.
Попробуйте сразу выбраться с груженной фурой, опять же на обочину .
Сплошной каток Где же были дорожные службы , которые закатывают в снег гигантские деньги налохоплательщиков утром ?
После прочитанного,эмоции переполняют-МАНДРАЖ ПО ТЕЛУ....Ну нет слов. Такое впечатление,что водил берут без должной подготовки. Важно что бы была соответствующая категория,а навыки и адекватность водилы то такое.....
Сочувствую родным и близким погибших.