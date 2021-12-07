Апеляційний суд залишив Леросу запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання: "Єдине що в мене залишається - це звертатися до ЄСПЛ"

Київський апеляційний суд залишив у силі запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання для нардепа Гео Лероса у справі за середній палець у бік Зеленського та Єрмака.

Про це на своїй сторінці в фейсбуку написав сам нардеп Гео Лерос, передає Цензор.НЕТ.

"Країна мрій Зеленського", коли троє суддів апеляційного суду, вислуховуючи аргументи захисту з круглими від подиву очима ахуєв@ют, яке свавільне рішення Печерського суду, стосовно застосування санкцій проти мене. На запитання судді до прокурора: як вносилась в ЄРДР інформація про невиконання мною рішення суду? Прокурор відповів, що знайшов інформацію в інтернеті. В Інтернеті, Карл!" - розповів він.

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"Судді навіть в своєму рішенні не бачать ризику, що я кудись тікатиму. Але який суддя піде проти системи психічного хворого президента?! Пішовши до дорадчої кімнати, після дзвінка з офісу Зеленського, залишили мій запобіжний захід у силі. Це і є ознака бандитської ідеології каральної системи, яка займається приниженням гідності людини проти якої у нас двічі люди виходили на революцію", - додав політик.

"Коли Зеленський йшов на вибори, він говорив вустами народу, що люди перестали вірити у справедливість і покладатися на судову та правоохоронну систему, боячись потрапити під каток "справедливості" телефонного права. Зеленський обіцяв зламати систему, але ставши владою, сам собі виписав безлімітний пакет телефонного права і почав використовувати його, як зброю проти своїх опонентів. Це і є ознака диктаторської системи, яку ми повинні зупинити", - резюмував нардеп.

"Виходячи з рішення апеляційного суду, єдине що в мене залишається - це звертатися до ЄСПЛ, зі скаргою на порушення ст.6 конвенції, а також ст.18. (Застосування обмеження прав і свобод, з іншою метою ніж та для якої було передбачено, а саме з метою політичного переслідування)", - додав Лерос.

Нагадаємо, 11 листопада нардеп Гео Лерос повідомив, що йому вручають підозру за "за середній палець у Верховній Раді".

Пізніше ДБР офіційно поінформувало, що Леросу повідомлено про підозру за середній палець у бік Зеленського та Єрмака.

12 листопада Леросу була вручена підозра за невиконання рішення суду за скаргою Єрмака.

18 листопада суд обрав нардепу Леросу запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Печерський районний суд Києва відмовив у задоволенні клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу народному депутатові Гео Леросу у вигляді домашнього арешту.

Нагадаємо, 29 березня нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (шахрайство), стаття 344 (втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (розголошення державної таємниці) і стаття 365 (перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".

13 травня стало відомо, що матеріали кримінального провадження щодо відеозаписів з братом глави Офісу президента Андрія Єрмака Денисом Єрмаком передали в Службу безпеки України.

Президент Володимир Зеленський назвав справу про плівки Дениса Єрмака "порожньою" і заявив, що записами хотіли шантажувати його особисто. Крім цього, він назвав Дениса Єрмака "базікалом", а депутата СН Лероса, який опублікував записи, - "аферистом".

Національне антикорупційне бюро підтвердило, що через записи розмов Дениса Єрмака веде кримінальне провадження проти його брата Андрія Єрмака, керівника Офісу президента.