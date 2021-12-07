УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15622 відвідувача онлайн
Новини ПодіїЗа кордоном
14 323 78
Москва (1103) стрілянина (1679)

Антимасочник влаштував стрілянину у московському БФЦ: двоє людей загинули, четверо поранені (Оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

Антимасочник влаштував стрілянину у московському БФЦ: двоє людей загинули, четверо поранені (Оновлено)

Двоє людей загинули, четверо постраждали внаслідок стрілянини невідомого в столичному багатофункціональному центрі надання державних послуг "Рязанський", стрілка затримали.

Про це повідомив мер Москви Сергій Собянін на своїй сторінці у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"У БФЦ "Рязанський" сталася трагедія. Внаслідок стрілянини невідомого загинули двоє людей, троє постраждали. Вбивцю затримали. Співчуваю постраждалим і сім'ям загиблих. Лікарі роблять усе можливе з надання допомоги пораненим", - написав Собянін.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дві групи іноземців влаштували бійку і стрілянину у Кривому Розі: один із чоловіків загинув, іншого з ножовими пораненнями госпіталізовано. ФОТОрепортаж

Як повідомило джерело російського Інтерфаксу, причиною стрілянини у БФЦ на південному сході Москви став побутовий конфлікт.

"За попередніми даними, чоловік 45 років зайшов до БФЦ і відмовився надягати маску. Тоді охоронець спробував випроводити його. На що чоловік дістав пістолет і почав стріляти, кульових поранень дістали охоронець та оператор. Обидва потерпілих померли", - повідомило джерело. За його словами, буде призначено комплексну психолого-психіатричну експертизу затриманого.

Серед постраждалих внаслідок стрілянини у столичному МФЦ є 10-річна дівчинка, повідомила офіційний представник МВС Росії Ірина Волк.

Лікарі оцінюють як тяжкий стан чотирьох людей, які постраждали внаслідок стрілянини, повідомила заступник мера Москви Анастасія Ракова. 

Вона підтвердила, що було поранено десятирічну дівчинку, зараз вона перебуває в Морозівській лікарні.

Також були поранені дві жінки та чоловік, їх доставили до НДІ Скліфосовського. Загинули охоронець МФЦ та адміністратор, додала заступник мера Москви.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+53
Чому такі люди не гуляють кремлем?...
показати весь коментар
07.12.2021 15:57
+41
Человек отстаивающий свои принцыпы и убивающий кацапов достоен уважения!!!
показати весь коментар
07.12.2021 16:02
+39
показати весь коментар
07.12.2021 15:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
бо принциповий
показати весь коментар
07.12.2021 15:54 Відповісти
Человек отстаивающий свои принцыпы и убивающий кацапов достоен уважения!!!
показати весь коментар
07.12.2021 16:02 Відповісти
гадаю, що правильно буде - достоин...а нагородять, то буде удостоен...
а правила не пригадаю...може й ти помилився просто так
показати весь коментар
07.12.2021 16:23 Відповісти
Главное, чтоб он отстаивал свои принципы в Маацкве
показати весь коментар
07.12.2021 16:41 Відповісти
Ну таки подполковник СВР на пенсии,
показати весь коментар
07.12.2021 18:41 Відповісти
Одне жаль - чому усього двоє вбитих. Чи нема кому було набої підносити.
показати весь коментар
07.12.2021 16:46 Відповісти
патрони закінчилися.
показати весь коментар
07.12.2021 18:40 Відповісти
Вот как он без запасной обоймы из дому вышел? А вдруг там в ТРЦ Ярош ущемляет русске изыг, а у него патронов нету!
показати весь коментар
07.12.2021 18:47 Відповісти
Главное для нас- минус три кацапа. Двое в земле, третий в тюрьме.
Да и остальные четверо теперь нескоро в Украину вломятся.
показати весь коментар
07.12.2021 19:17 Відповісти
показати весь коментар
07.12.2021 15:57 Відповісти
Чому такі люди не гуляють кремлем?...
показати весь коментар
07.12.2021 15:57 Відповісти
Бо інших немає і бути не може... Зайвехромосоми...
показати весь коментар
07.12.2021 16:19 Відповісти
Мабуть апалчєнєц, барец с украінскай хунтой. Відпустять.
показати весь коментар
07.12.2021 16:00 Відповісти
и член единой раиссии)
показати весь коментар
07.12.2021 16:03 Відповісти
Практически -бывший армейский подполковник
показати весь коментар
07.12.2021 16:28 Відповісти
Пох как то
показати весь коментар
07.12.2021 16:01 Відповісти
+1.
показати весь коментар
07.12.2021 16:03 Відповісти
Такі новини не можуть бути пох, як вам не соромно??!

Чим більше мокшан задвохсотяться, тим менше хлопцям тут роботи буде.

Хоча.. З іншого боку не отримаємо трохи добрив.

показати весь коментар
07.12.2021 16:43 Відповісти
показати весь коментар
07.12.2021 16:03 Відповісти
скорее знание руцкава езыка ему помешало
показати весь коментар
07.12.2021 16:41 Відповісти
как говорит один мой ватный приятель ( кстати почему то работающий в Гейропе а не в самой лучшей стране Московии )
- хорошая страна Франция а французы козлы
-почему ?
- по русски ни фига не понимают
показати весь коментар
07.12.2021 17:24 Відповісти
Давным-давно ходил похожий анекдот про обитателей нью-йоркского Брайтон-Бича:
одна пожилая советская эмигрантка -- про амера-полицейского: "Какое неуважение! Я тут уже 20 лет, а он еще не выучил русского!"
показати весь коментар
07.12.2021 17:51 Відповісти
Ехать как-то рядом со мной в автобусе гагауце ))). Автобус Варшава-Киев. Прикольньій у него маршрут бьіл. Ехал с Немеции через Варшаву на Киев, чтобьі с Киева поехать на Черновцьі, а оттуда в солнечную Молдову. Ну туда-сюда, говорит хорошая страна Германия, народ только плохой. Я спрашиваю "почему?" и ожидаю усльішать о немецкой дисциплинированности, сообщении в полицю если кто неправильно припарковался и т.п.
Ответ меня убил ))) А, говорит, негров много
показати весь коментар
07.12.2021 17:57 Відповісти
Хорошо, но мало!!! Молодец, Иван!!!
показати весь коментар
07.12.2021 16:03 Відповісти
Его Сирьожа зовут
показати весь коментар
07.12.2021 16:11 Відповісти
Блин...
показати весь коментар
07.12.2021 16:18 Відповісти
В этой новости всё хорошо
показати весь коментар
07.12.2021 16:10 Відповісти
Ну а шо?
Чувак отстаивал свои конституционные права.
показати весь коментар
07.12.2021 16:11 Відповісти
вот...поздновастенько надо было их остаивать когда на пеньках обнуляли *****
показати весь коментар
07.12.2021 16:42 Відповісти
И казалось бы ,при чем тут Скабеева.
показати весь коментар
07.12.2021 16:11 Відповісти
Минус двое лаптеногих.
показати весь коментар
07.12.2021 16:11 Відповісти
показати весь коментар
07.12.2021 16:12 Відповісти
типичный антимасочник и его самка
показати весь коментар
07.12.2021 16:15 Відповісти
Свинячє рильце...
показати весь коментар
07.12.2021 16:19 Відповісти
В обидвох.
показати весь коментар
07.12.2021 19:18 Відповісти
показати весь коментар
07.12.2021 16:22 Відповісти
бывший армейский подполковник
показати весь коментар
07.12.2021 16:23 Відповісти
Настоящий русо-полковник - в плавках, но с барсеткой
показати весь коментар
07.12.2021 18:29 Відповісти
ОРДЛОвец, зуб даю

показати весь коментар
07.12.2021 16:14 Відповісти
Может быть. Подполковник, в/ч 33949
показати весь коментар
07.12.2021 16:16 Відповісти
СВР
показати весь коментар
07.12.2021 16:21 Відповісти
силовики там от безнаказанности с ума сходят
показати весь коментар
07.12.2021 16:24 Відповісти
Ну, теперь корона им не страшна
показати весь коментар
07.12.2021 16:27 Відповісти
"У БФЦ "Рязанський" сталася трагедія..."
мне интересно, почему это трагедия? это комедия, если исполняется кацапсинами.
показати весь коментар
07.12.2021 16:28 Відповісти
мало погибших.... слезы застилат глаза.....
показати весь коментар
07.12.2021 16:33 Відповісти
В Крыму отдыхал раньше?
показати весь коментар
07.12.2021 16:36 Відповісти
""В МФЦ "Рязанский" произошла трагедия."

Та прямо там трагедия. БОльше похоже на комедию со счастливым концом.
показати весь коментар
07.12.2021 16:40 Відповісти
О, виявляється, що це вже не він стріляв! "Ихтамнєтус вульґаріс"
показати весь коментар
07.12.2021 16:40 Відповісти
Вот они последствия "упражнений" с бутылкой
показати весь коментар
07.12.2021 16:40 Відповісти
Что-то она не то делает. Кацапы ж на бутылку садятся. Зачем она тянет её к голове?
показати весь коментар
07.12.2021 16:43 Відповісти
Там снизу ещё 2 воткнуты. Просто они в кадр не попали.
показати весь коментар
07.12.2021 19:20 Відповісти
Роботы- они не люди .
В стране , где 100 миллиардеров , из людей растят безропотных роботов
показати весь коментар
07.12.2021 16:46 Відповісти
На фоне засратого ,совкового ковра и ободранные глиняных стен,херачить пустой головой бутылку. Вся суть кацапов в одном фото.
показати весь коментар
07.12.2021 17:43 Відповісти
красава, уменьшил количество кацапов, дайте ему печеньку
показати весь коментар
07.12.2021 16:41 Відповісти
мартишка і ачькі - маскаль і маска
показати весь коментар
07.12.2021 16:42 Відповісти
занятно, что в/ч 33949, походу, относится к СВР рф

1. " За забором в/ч 33949
Как следует из сводки ГУВД, перебежчик Потеев проходил службу в той же в/ч 33949. Из открытых источников можно установить, что за этими цифрами скрывается не армейская часть, а Служба внешней разведки. К примеру, председатель Совета ветеранов СВР Александр Голубев указал для писем следующий адрес: 101000, Москва, Главпочтамт, в/ч 33949. А согласно налоговой декларации депутата Госдумы и бывшего сотрудника СВР Анатолия Корендясева, в 2007 году он получил зарплату в сумме 1308338,0 руб. именно в в/ч 33949 (Корендясев был прямым начальником Путина в КГБ)." утянуто отсюда http://www.compromat.ru/page_30113.htm


2. Список войсковых частей, которые, судя по некоторым открытым источникам, имеют отношение к СВР России, выглядит следующим образом:
4. Войсковая часть №33949, Москва, Колпачный переулок, 11, стр. 1. утянуто отсюда https://petrimazepa.com/svr_rossii_voyskovye_chasti
показати весь коментар
07.12.2021 16:51 Відповісти
Печалька.Почему так мало?
показати весь коментар
07.12.2021 16:53 Відповісти
Ненавижу бесполезные маски, но ношу их из уважения к окружающим. Многие пожилые люди очень бояться Ковида , зачем их травмировать пусть маска даже бесполезна, но психологическое состояние людей более спокойное, рпди этого можно потерпеть 15-30 минут
показати весь коментар
07.12.2021 17:03 Відповісти
Аналогично, мы же культурная нация. Даже иногда их меняю в кармане, раз в пару месяцев. В каждой куртке и кофте ношу!
показати весь коментар
07.12.2021 17:08 Відповісти
Ныне каждая кухарка имеет собственное мнение - существует ли поверхностное натяжение или нет!
показати весь коментар
07.12.2021 18:18 Відповісти
А обязательно свое псевдофилософскре бздо размещать под чужими комментами?
показати весь коментар
08.12.2021 09:11 Відповісти
Ты дурак? Тогда поясню подробнее - часть капель, содержащих вирус, при прохождении потока воздуха через маску, сталкивается с её волокнами и прилипает к ним за счёт смачивания. Вследствие чего концентрация вируса в воздухе прошедшем через маску понижается, и соответственно снижается вероятность заражения.
показати весь коментар
08.12.2021 11:00 Відповісти
Росіяни ще в більшому когнітивному дисонансі, з одної сторони їх влада у себе в країні пропагує вакцинацію і маски, а на заході і у сусідів підтримує антимасочників антивакцинаторів, і десь там канали інформації пересікаються і створюють якесь гібридне інформаційне чудовисько.
показати весь коментар
07.12.2021 17:07 Відповісти
Это чистая правда. Гибридная война, нацеленная на хаос в других странах.
К этому жёсткая критика иностранных вакцин при восхвалении своих, некоторые из которых (Эпивак) довольно хреновые даже по мнению самих россиян.
У них в голове такая каша. Вот и ответочка.
показати весь коментар
07.12.2021 17:15 Відповісти
Главное, что люди не пострадали.
показати весь коментар
07.12.2021 17:11 Відповісти
Скоро так и у нас будут поступать люди. Задолбали своими карантинами, прививками, масками и куар-кодами. Молодец мужик.
показати весь коментар
07.12.2021 17:21 Відповісти
В Маацкве - молодец. А у нас - сразу убивайтесь головой об стену, если мозгов нет.
показати весь коментар
07.12.2021 17:52 Відповісти
А если бы антиваксер был?! Что бы кукарекали тут местные ваксеры, клеймя всех, кто не хочет на укол - кацапами!!! Что в ЗЕбизьяних методичках сказано по этому поводу?
показати весь коментар
07.12.2021 17:43 Відповісти
Коментар Хованського щодо стрілянини.

показати весь коментар
07.12.2021 18:01 Відповісти
Хто це? І нащо він нам?
показати весь коментар
07.12.2021 19:11 Відповісти
"... повідомила офіційний представник МВС Росії Ірина Волк..."

Чому "Волк", а не "Вовк"? Якщо "Волк" тоді кацапи повинні писати "Шэвчэнко" , а не "Шевченко".
показати весь коментар
07.12.2021 18:28 Відповісти
показати весь коментар
07.12.2021 19:37 Відповісти
хорошее дело сделал, во первых убил кацапов, во вторых в Украине любители заставлять носить намордник немного подумают...
показати весь коментар
07.12.2021 22:29 Відповісти
 
 