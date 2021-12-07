Антимасочник влаштував стрілянину у московському БФЦ: двоє людей загинули, четверо поранені (Оновлено)
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Двоє людей загинули, четверо постраждали внаслідок стрілянини невідомого в столичному багатофункціональному центрі надання державних послуг "Рязанський", стрілка затримали.
Про це повідомив мер Москви Сергій Собянін на своїй сторінці у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"У БФЦ "Рязанський" сталася трагедія. Внаслідок стрілянини невідомого загинули двоє людей, троє постраждали. Вбивцю затримали. Співчуваю постраждалим і сім'ям загиблих. Лікарі роблять усе можливе з надання допомоги пораненим", - написав Собянін.
Як повідомило джерело російського Інтерфаксу, причиною стрілянини у БФЦ на південному сході Москви став побутовий конфлікт.
"За попередніми даними, чоловік 45 років зайшов до БФЦ і відмовився надягати маску. Тоді охоронець спробував випроводити його. На що чоловік дістав пістолет і почав стріляти, кульових поранень дістали охоронець та оператор. Обидва потерпілих померли", - повідомило джерело. За його словами, буде призначено комплексну психолого-психіатричну експертизу затриманого.
Серед постраждалих внаслідок стрілянини у столичному МФЦ є 10-річна дівчинка, повідомила офіційний представник МВС Росії Ірина Волк.
Лікарі оцінюють як тяжкий стан чотирьох людей, які постраждали внаслідок стрілянини, повідомила заступник мера Москви Анастасія Ракова.
Вона підтвердила, що було поранено десятирічну дівчинку, зараз вона перебуває в Морозівській лікарні.
Також були поранені дві жінки та чоловік, їх доставили до НДІ Скліфосовського. Загинули охоронець МФЦ та адміністратор, додала заступник мера Москви.
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а правила не пригадаю...може й ти помилився просто так
Да и остальные четверо теперь нескоро в Украину вломятся.
Чим більше мокшан задвохсотяться, тим менше хлопцям тут роботи буде.
Хоча.. З іншого боку не отримаємо трохи добрив.
- хорошая страна Франция а французы козлы
-почему ?
- по русски ни фига не понимают
одна пожилая советская эмигрантка -- про амера-полицейского: "Какое неуважение! Я тут уже 20 лет, а он еще не выучил русского!"
Ответ меня убил ))) А, говорит, негров много
Чувак отстаивал свои конституционные права.
мне интересно, почему это трагедия? это комедия, если исполняется кацапсинами.
Та прямо там трагедия. БОльше похоже на комедию со счастливым концом.
В стране , где 100 миллиардеров , из людей растят безропотных роботов
1. " За забором в/ч 33949
Как следует из сводки ГУВД, перебежчик Потеев проходил службу в той же в/ч 33949. Из открытых источников можно установить, что за этими цифрами скрывается не армейская часть, а Служба внешней разведки. К примеру, председатель Совета ветеранов СВР Александр Голубев указал для писем следующий адрес: 101000, Москва, Главпочтамт, в/ч 33949. А согласно налоговой декларации депутата Госдумы и бывшего сотрудника СВР Анатолия Корендясева, в 2007 году он получил зарплату в сумме 1308338,0 руб. именно в в/ч 33949 (Корендясев был прямым начальником Путина в КГБ)." утянуто отсюда http://www.compromat.ru/page_30113.htm
2. Список войсковых частей, которые, судя по некоторым открытым источникам, имеют отношение к СВР России, выглядит следующим образом:
4. Войсковая часть №33949, Москва, Колпачный переулок, 11, стр. 1. утянуто отсюда https://petrimazepa.com/svr_rossii_voyskovye_chasti
К этому жёсткая критика иностранных вакцин при восхвалении своих, некоторые из которых (Эпивак) довольно хреновые даже по мнению самих россиян.
У них в голове такая каша. Вот и ответочка.
Чому "Волк", а не "Вовк"? Якщо "Волк" тоді кацапи повинні писати "Шэвчэнко" , а не "Шевченко".