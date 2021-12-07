Антимасочник влаштував стрілянину у московському БФЦ: двоє людей загинули, четверо поранені (Оновлено)

Двоє людей загинули, четверо постраждали внаслідок стрілянини невідомого в столичному багатофункціональному центрі надання державних послуг "Рязанський", стрілка затримали.

Про це повідомив мер Москви Сергій Собянін на своїй сторінці у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"У БФЦ "Рязанський" сталася трагедія. Внаслідок стрілянини невідомого загинули двоє людей, троє постраждали. Вбивцю затримали. Співчуваю постраждалим і сім'ям загиблих. Лікарі роблять усе можливе з надання допомоги пораненим", - написав Собянін.

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Як повідомило джерело російського Інтерфаксу, причиною стрілянини у БФЦ на південному сході Москви став побутовий конфлікт.

"За попередніми даними, чоловік 45 років зайшов до БФЦ і відмовився надягати маску. Тоді охоронець спробував випроводити його. На що чоловік дістав пістолет і почав стріляти, кульових поранень дістали охоронець та оператор. Обидва потерпілих померли", - повідомило джерело. За його словами, буде призначено комплексну психолого-психіатричну експертизу затриманого.

Серед постраждалих внаслідок стрілянини у столичному МФЦ є 10-річна дівчинка, повідомила офіційний представник МВС Росії Ірина Волк.

Лікарі оцінюють як тяжкий стан чотирьох людей, які постраждали внаслідок стрілянини, повідомила заступник мера Москви Анастасія Ракова.

Вона підтвердила, що було поранено десятирічну дівчинку, зараз вона перебуває в Морозівській лікарні.

Також були поранені дві жінки та чоловік, їх доставили до НДІ Скліфосовського. Загинули охоронець МФЦ та адміністратор, додала заступник мера Москви.