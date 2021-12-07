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Підрядника для будівництва Київської обхідної дороги оберуть за міжнародною процедурою, - Мінінфраструктури

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Підрядника для будівництва Київської обхідної дороги оберуть за міжнародною процедурою, - Мінінфраструктури

Кабінет Міністрів України затвердив проєкт Постанови "Про реалізацію експериментального проєкту будівництва Великої кільцевої автомобільної дороги навколо м. Києва".

Це дозволяє почати підготовку для проведення міжнародних відкритих торгів на визначення компанії-підрядника робіт, повідомляє Міністерство інфраструктури, передає Цензор.НЕТ.

Створення Київської обхідної є одним із флагманських проєктів програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Він передбачає будівництво нових доріг, які поєднають ключові траси до столиці. Йдеться про з’єднання в єдине кільце 7 магістралей: Київ — Ковель — Ягодин, Київ — Чоп, Київ — Одеса, Київ — Знам’янка, Київ — Харків — Довжанський, Київ — Чернігів — Нові Яриловичі. Крім того, збудують мостовий перехід біля Українки.

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Як кажуть в міністерстві, відбір підрядника для будівництва Київської обхідної дороги відбудеться за відкритою міжнародною процедурою, а сам експериментальний проєкт триватиме до 1 грудня 2023 року.

"Зараз ми відкриваємо для України якісно новий досвід роботи з великими інфраструктурними проєктами, зокрема в розрізі залучення міжнародних інвесторів. Адже без сумнівів — КОД має всі шанси для того, щоб стати наймасштабнішим проєктом не лише президентської програми "Велике будівництво", але й сучасної історії України", - зазначив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що в рамках ініційованої ним інфраструктурної програми "Велике будівництво" протягом 2021 року буде відремонтовано та збудовано 6 500 км автомобільних доріг і 245 мостів.
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А, так ось чому "Будівництво Київської обхідної дороги вивели з-під дії закону про "Прозорро""
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07.12.2021 16:21 Відповісти
А следующий президент переименует ее в дорогу имени себя любимого и так далее. Олени
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07.12.2021 16:21 Відповісти
Бубочка, в цьому, ПЕРШИЙ. До нього ніхто не привласнював собі заслугу в будівництво доріг, по захмарним цінам, за рахунок бюджету.
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07.12.2021 16:28 Відповісти
Из под Прозорро вывели, с турками за откат перетерли, можно и конкурс изобразить международный плять((((
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07.12.2021 16:36 Відповісти
Я даже могу догадаться, кто будет конечым БЕНЯфициаром победившей конторы.
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07.12.2021 16:53 Відповісти
 
 