Підрядника для будівництва Київської обхідної дороги оберуть за міжнародною процедурою, - Мінінфраструктури
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Кабінет Міністрів України затвердив проєкт Постанови "Про реалізацію експериментального проєкту будівництва Великої кільцевої автомобільної дороги навколо м. Києва".
Це дозволяє почати підготовку для проведення міжнародних відкритих торгів на визначення компанії-підрядника робіт, повідомляє Міністерство інфраструктури, передає Цензор.НЕТ.
Створення Київської обхідної є одним із флагманських проєктів програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Він передбачає будівництво нових доріг, які поєднають ключові траси до столиці. Йдеться про з’єднання в єдине кільце 7 магістралей: Київ — Ковель — Ягодин, Київ — Чоп, Київ — Одеса, Київ — Знам’янка, Київ — Харків — Довжанський, Київ — Чернігів — Нові Яриловичі. Крім того, збудують мостовий перехід біля Українки.
Як кажуть в міністерстві, відбір підрядника для будівництва Київської обхідної дороги відбудеться за відкритою міжнародною процедурою, а сам експериментальний проєкт триватиме до 1 грудня 2023 року.
"Зараз ми відкриваємо для України якісно новий досвід роботи з великими інфраструктурними проєктами, зокрема в розрізі залучення міжнародних інвесторів. Адже без сумнівів — КОД має всі шанси для того, щоб стати наймасштабнішим проєктом не лише президентської програми "Велике будівництво", але й сучасної історії України", - зазначив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що в рамках ініційованої ним інфраструктурної програми "Велике будівництво" протягом 2021 року буде відремонтовано та збудовано 6 500 км автомобільних доріг і 245 мостів.
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