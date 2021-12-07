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ФРУ закликала президента застосувати вето до закону 5600: його норми ухвалені кулуарно

Новини Цензор.НЕТ Економіка

ФРУ закликала президента застосувати вето до закону 5600: його норми ухвалені кулуарно

Закон не пройшов належного обговорення з бізнесом та всіма зацікавленими сторонами, а окремі зміни до другої версії були узгоджені кулуарно та непрозоро.

Норми закону №5600, який ухвалила Верховна Рада наприкінці листопада, мають непередбачувані наслідки для багатьох галузей економіки України, не будуть підтримувати розвиток виробництва та не сприятимуть покращенню інвестиційного клімату. Крім того, закон не пройшов належного обговорення з бізнесом та всіма зацікавленими сторонами, а окремі зміни до другої версії були узгоджені кулуарно та непрозоро.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відкритий лист до президента Володимира Зеленського від Федерації роботодавців (ФРУ).

Тому президент має накласти вето на закон, та відправити його на доопрацювання.

"Потребують суттєвого доопрацювання його положення щодо скорочення терміну на включення сум ПДВ до податкового кредиту за зареєстрованими податковими накладними з 1095 до 365 календарних днів, обмеження виїзду керівника платника податків за кордон за наявності податкового боргу понад 1 млн, а також обмеження 50% суми від’ємного значення об’єкту оподаткування минулих років, яку можжна включити у фінансовий результат до оподаткування для великих платників податків, особливо після складного 2020 року, пов’язаного з світовою пандемією та карантинними обмеженнями", - перераховують у ФРУ.

Також потребують доопрацювання норми, які передбачають збільшення ставки екологічного податку на двоокис вуглецю, запропонованого під гаслами боротьби за екологію. На переконання ФРУ, ці норми виглядають дивно на тлі масової легалізації ввезених в Україну вживаних легкових автомобілів, які значно шкодять довкіллю. Крім того, у ЄС подібні платежі спрямовуються на рішення екологічних задач, а не виконують фіскальну функцію.

"Слід наголосити, що ЄС ставить перед Україною високі вимоги щодо екомодернізації промисловості, невиконання яких призведе у найближчому майбутньому до посилення бар’єрів на шляху до європейських ринків", - нагадали у ФРУ.

Не може бути прийнята роботодавцями також норма, відповідно до якої у всіх без виключення підприємств під час продажу знеціненого та списаного майна у вигляді металобрухту (авто, станки, вагони, арматура) держава забиратиме 20% від ціни проданого брухту у вигляді зменшення податкового кредиту. А підвищення ренти на радіочастотний ресурс ставить у скрутне положення мобільних операторів, та порушує Меморандум з урядом 2019 року.

"Необгрунтованим є скасування без обговорення, у останні хвилини голосування, норми про включення логістичних витрат у розрахунок рентної плати на руди заліза, адже для розрахунку взятий індекс Китаю, тобто дуже віддаленому ринку. Зменшувати розмір індексу на логістичні витрати рекомендовано МВФ, Світовим банком та Організацією економічного співробітництва та розвитку", - підкреслили у ФРУ.

Також, на їхнє переконання, не є економічно обгрунтованим запровадження оподаткування в 18% доходів, які отримані від продажу власної сільськогосподарської продукції, вирощеної на ділянках сукупним розміром понад 0,5 га.

"Повністю не сприймається платниками податків порушення принципу стабільності податкового законодавства у зв’язку зі внесенням змін до Податкового кодексу без дотримання шестимісячного терміну до початку нового бюджетного періоду. З огляду на все сказане, ФРУ просить президента скористатися своїм правом вето до зазначеного закону, та запропонувати РВ переглянути вищезазначені норми", - резюмували у Федерації.

Як відомо, Верховна рада ухвалила закон №5600 у другому читанні 30 листопада. Цей проєкт був розкритикований міжнародними та українськими бізнес-асоціаціями як такий, що збільшує податковий тиск на підприємства, і сприятиме подальшій тінізації української економіки.

У свою чергу економісти звертали увагу, що ухвалення цього закону призведе до підвищення цін на товари і послуги мінімум на 15-20%.
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Топ коментарі
+13
Слуги-уроды, как и рыги, все делают как типичное ворье: по тихому, скрытно.
Не будет этот мерзавец ветировать этот закон: он. написан в угоду коломойскому и для коломойского.
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07.12.2021 16:36
+10
"Слід наголосити, що ЄС ставить перед Україною високі вимоги щодо екомодернізації промисловості, невиконання яких призведе у найближчому майбутньому до посилення бар'єрів на шляху до європейських ринків", - нагадали у ФРУ. Джерело: https://censor.net/ua/n3303841

Так зелёные клоуны все время барьеры в ЕС для украинцев устраивают, а сами недвижимость в ЕС начали скупать 😀😀😀 Видимо после выборов в Украине жить не собираются - БОЯЦЦА😀
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07.12.2021 16:35
+9
Та сЧас. ХАроший закон. Нарід гнобить, беню не зачіпає. Якраз те, що треба.
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07.12.2021 16:36
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работорговцы есть..а профсоюзов нет..
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07.12.2021 16:33 Відповісти
Сто баллов
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07.12.2021 16:35 Відповісти
Работоргівці чомусь не згадали про сільських медсестер, які отримали від Кучми по півтора га землі, щоб в рахунок оренди отримати зерно і тримати якусь курку. А тепер з своєї мінімальної пенсії будуть платити півтори місячних пенсії як податок на землю для купівлі зєйлухою кроголамів.
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07.12.2021 16:39 Відповісти
"Слід наголосити, що ЄС ставить перед Україною високі вимоги щодо екомодернізації промисловості, невиконання яких призведе у найближчому майбутньому до посилення бар'єрів на шляху до європейських ринків", - нагадали у ФРУ. Джерело: https://censor.net/ua/n3303841

Так зелёные клоуны все время барьеры в ЕС для украинцев устраивают, а сами недвижимость в ЕС начали скупать 😀😀😀 Видимо после выборов в Украине жить не собираются - БОЯЦЦА😀
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07.12.2021 16:35 Відповісти
Зелена пліснява наполеглево та послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України ,сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію !!!)))
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07.12.2021 16:48 Відповісти
Слуги-уроды, как и рыги, все делают как типичное ворье: по тихому, скрытно.
Не будет этот мерзавец ветировать этот закон: он. написан в угоду коломойскому и для коломойского.
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07.12.2021 16:36 Відповісти
Та сЧас. ХАроший закон. Нарід гнобить, беню не зачіпає. Якраз те, що треба.
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07.12.2021 16:36 Відповісти
мало того что гнобить... а еще чтобы задавить неподъемными налогами простых селян и вынудить их продавать свои паи и наделы за бесценок... в счет уплаты долга...
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07.12.2021 17:16 Відповісти
Вистава кремлівського лялькового балагана триває !!!)))
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07.12.2021 16:38 Відповісти
А хто замовив цей закон, той його не ветує, останнє знімають з народу, бо вже нічого красти в країні, а цим уродам все мало і ніяк не нажеруться.
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07.12.2021 16:40 Відповісти
Буде як з диктаторськими законами 16 січня - скасовано без жодних наслідків для тих хто приймав і хто застосував.
Ці посадові особи повинні бути позбавлені усіх прав.(((
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07.12.2021 16:46 Відповісти
За налог на землю для с/х земель забыли. Бабулькам на селе по 1500 за га платить самое оно, ведь у них денег куры не клюют. Слуни - 3,14d@ры
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07.12.2021 16:46 Відповісти
Зеля отримав чудову нагоду показати ,що сцарь хороший ,а боярє погані !!!)))
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07.12.2021 16:54 Відповісти
Вражины Украины! Сколько позже надо будет отменять!
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07.12.2021 17:00 Відповісти
У цих тедепутів що немає ні діда, ні баби на селі?
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07.12.2021 17:03 Відповісти
У них нет Совести и Есть коррупционное бабло в конвертах! Но как пришло, так потом и уйдет. Столько ненависти у людей на их дебильные головы.
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07.12.2021 17:08 Відповісти
Ну от чого до шмарклі причепилися?! Ви думаєте, що зеля, взагалі, про якісь закони знає?! Воно ж є надієздатне! Питайте з 73%, які обрали це одаробло!
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07.12.2021 17:09 Відповісти
тем более что оно само недееспособно (читать по суфлеру с трибуны всякую уйню не считаю талантом))) ... а всё в шапито решает завхоз-поводырь-дозодержатель...

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07.12.2021 17:41 Відповісти
Нужно было на выборах думать головой! А не "хуже не будет", "лишь бы не Порошенко".
Я понимаю, когда грузчики, секретарши, водители, продавщицы. Но не понимаю когда люди которые должны мозгами зарабатывать!
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07.12.2021 17:12 Відповісти
яки ви, ФРУ в 2019-му гАлАсували - так і отримуйте. А вас попереджали...
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07.12.2021 17:19 Відповісти
Несчастные работодатели! От сумы и тюрьмы не зарекайтесь!
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07.12.2021 17:25 Відповісти
На х@ю обдолбыш вертел ваше вето и вообще ваше мнение.
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07.12.2021 17:32 Відповісти
Федерация Работодателей Украины это объединение рабовладельцев. В цивилизованных странах подобные объединения запрещены антитрастовским законодательством. Но Украина к цивилизованным не относится.
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07.12.2021 18:56 Відповісти
Точно с больной головы на здоровую. Смешали и селян с фермерами и олигархами , себя забыли и офшоры.
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07.12.2021 19:56 Відповісти
как дебилы голосовали - так и отримали.
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07.12.2021 20:37 Відповісти
 
 