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металургія (318) Каленков Олександр (97)

Експерт прогнозує подальше падіння цін на металургійну продукцію

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Експерт прогнозує подальше падіння цін на металургійну продукцію

Зараз ринки охолоджуються, спекулятивний попит зменшився, і ціни на металопродукцію вже впали, говорить експерт.

Цінами на продукцію українських металургійних підприємств прогнозують падіння.

Про це йдеться в матеріалі МінПром, пише УНІАН.

Так, в останній місяць осені ціни на металопродукцію пішли вниз. Наприклад, ціни на руду сьогодні тримаються нижче від позначки в 100 дол/тонну, хоча ще влітку досягали рекордних 220 дол/тонну.

"Зараз ринки охолоджуються, спекулятивний попит зменшився, і ціни вже впали. У середньостроковому прогнозі на півтора-два роки вперед ціни будуть знижуватися", - розповів президент "Укрметалургпрому" Олександр Каленков.

Він назвав причини такого падіння цін: по-перше, попит на металопродукцію падає, по-друге, збільшуються потужності з виробництва сировини в Австралії, Бразилії, Південній Африці.

"А оскільки пропозиція зростає швидше, ніж попит, то це призводить до того, що ціни падають. А оскільки у глобальних гравців запас за собівартістю досить великий, то цілком можливо, що ціни будуть ще просідати вниз", - підсумував Каленков.
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Якщо в свити впалы цины, значыть будуть цинамы драты шкуру з свойих
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07.12.2021 19:05 Відповісти
Пінчук та Ахмєтов в Україні продають металевий прокат втричі дорожче ніж він продається у світі і їм все мало.
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07.12.2021 20:16 Відповісти
 
 