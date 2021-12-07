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Росію чекають посилені санкції у разі вторгнення до України, - глава Єврокомісії фон дер Ляєн

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Росію чекають посилені санкції у разі вторгнення до України, - глава Єврокомісії фон дер Ляєн

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Росію чекають посилені санкції у разі вторгнення російських військ до України.

Про це заявила пресслужба Єврокомісії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна. 

"ЄС буде належним чином реагувати на будь-які подальші агресії, включаючи порушення міжнародного права або будь-які інші зловмисні дії, вжиті проти нас або наших сусідів, включаючи Україну", - заявила глава Єврокомісії.

При цьому вона підкреслила повну і непохитну підтримку ЄС територіальної цілісності і суверенітету України.

"Я хочу ще раз підкреслити повну і непохитну підтримку ЄС України перед обличчям цієї агресії проти її територіальної цілісності і суверенітету. Ми також бачимо кричущу спробу залякати реформістський уряд Молдови, маніпулюючи поставками газу в період високих цін на енергоносії. Ми повинні захистити наші суспільства і демократії від такого роду цинічних геополітичних силових ігор", - додала фон дер Ляєн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нові санкції США проти РФ можуть торкнутися обміну рубля, - Bloomberg

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+5
Украину в случае вторжения орды ожидают реки крови. А расею - санкции. Справедливость где, чертовы вы европейцы?!
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07.12.2021 16:51
+5
І ще земляки, знайте і зрозумійте, якщо здасте і втратите свою державу, то крім рюсского імперського терору ви отримаєте автоматично і ті ядерні санкції, які Захід запровадить проти росії так як ви станете частиною рюсского міра з усіма витікаючими для нас наслідками. Тобто у нас буде жопа найбільша. Внутрішні проблеми з внутрішніми ворогами, зрадниками корупціонерами манкуртами плюс проблеми з русського міра терор і плюс санкції фінансові економічні Заходу. Надіюся, що цю інформацію донесуть, як можна швидше до більшості наших людей. Бо часу мало. Щоб потім ви не бігали з круглими переляканими очима і піднятими до гори руками і кричали - Боже за що ти нас так караєш?!
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07.12.2021 17:19
+4
Готуйтеся до війни і знайте що в нас є більша проблема ніж путін. Це внутрішні вороги, які 30 років грабували і руйнували власну державу і першими впадуть до ніг путіна щоб врятувати свої гнилі шкури. А бачучи безкарність тих хто це зробив в Криму, Луганську та Донецьку ці зроблять ще легше. Тому думайте що ви будете робити з другим фронтом ворогів, які будуть прокручувати ніж у вашій спині, який вони вже встромили. Чомусь зараз під час особливого ризику вторгнення ворога, я не бачу щоб обласні, районні та міські ради збирали позачергові збори, де піднімали б питання, як вони будуть діяти під час військової агресії, які вони заходи та засоби будуть застосовувати для захисту своєї держави та власних домівок. Ви знаєте де провели щось подібне? Чи мери такі як мамай з полтави готуються просто поміняти шапку, зрадити і далі панувати у своїй сторонці над собі подібними.
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07.12.2021 17:18
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За последние два дня у границы Польши с Белоруссией среди нелегалов были пойманы мигранты из Чечни. Об этом рассказала представитель Пограничной стражи Польши Анна Михальская, передает «Польское радио»
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07.12.2021 16:50 Відповісти
Украину в случае вторжения орды ожидают реки крови. А расею - санкции. Справедливость где, чертовы вы европейцы?!
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07.12.2021 16:51 Відповісти
"И мами пальчиком грозят " !!!)))
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07.12.2021 16:55 Відповісти
То есть Крым и Донбасс это не вторжение пока?
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07.12.2021 16:57 Відповісти
Це прикрий інцидент,який обурює європейців і вони висловлюють неосяжне занепокоєння !!!)))
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07.12.2021 17:04 Відповісти
Готуйтеся до війни і знайте що в нас є більша проблема ніж путін. Це внутрішні вороги, які 30 років грабували і руйнували власну державу і першими впадуть до ніг путіна щоб врятувати свої гнилі шкури. А бачучи безкарність тих хто це зробив в Криму, Луганську та Донецьку ці зроблять ще легше. Тому думайте що ви будете робити з другим фронтом ворогів, які будуть прокручувати ніж у вашій спині, який вони вже встромили. Чомусь зараз під час особливого ризику вторгнення ворога, я не бачу щоб обласні, районні та міські ради збирали позачергові збори, де піднімали б питання, як вони будуть діяти під час військової агресії, які вони заходи та засоби будуть застосовувати для захисту своєї держави та власних домівок. Ви знаєте де провели щось подібне? Чи мери такі як мамай з полтави готуються просто поміняти шапку, зрадити і далі панувати у своїй сторонці над собі подібними.
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07.12.2021 17:18 Відповісти
І ще земляки, знайте і зрозумійте, якщо здасте і втратите свою державу, то крім рюсского імперського терору ви отримаєте автоматично і ті ядерні санкції, які Захід запровадить проти росії так як ви станете частиною рюсского міра з усіма витікаючими для нас наслідками. Тобто у нас буде жопа найбільша. Внутрішні проблеми з внутрішніми ворогами, зрадниками корупціонерами манкуртами плюс проблеми з русського міра терор і плюс санкції фінансові економічні Заходу. Надіюся, що цю інформацію донесуть, як можна швидше до більшості наших людей. Бо часу мало. Щоб потім ви не бігали з круглими переляканими очима і піднятими до гори руками і кричали - Боже за що ти нас так караєш?!
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07.12.2021 17:19 Відповісти
Все слушно сказав! ППКС!
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07.12.2021 17:42 Відповісти
Нам будет уже фиолетлово!!!
Санкции - санкции!!!!
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07.12.2021 17:19 Відповісти
Не только санкции НО И СИЛЬНАЯ ОЗАБОЧЕННОСТЬ ИХ НЕПОКИДА ,,,,,,,,,
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07.12.2021 17:23 Відповісти
А Пy-по-
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07.12.2021 17:28 Відповісти
Посилені санкції від ЄС це коли пальчиком посварять?
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07.12.2021 17:30 Відповісти
Выскажут глубочайшую обеспокоенность и крайнейшую озабоченность.
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07.12.2021 17:33 Відповісти
А "усиленные" санкции - это как? Будете запоребрику сосать слабее или реже? Потому что там, за океаном, живёт дедушка в Белом доме явно с деменцией и прогрессирующим старческим слабоумием. А в "гейропе" - сброд блатных и шайка нищих - так, мать их, насанкционировались с запоребриком, что и "потоки" строят, и газ рекорды стоимости бьёт! Ну, неху@вые такие санкции, канеш! Главное - умную мину сделать, обеспокоенность выразить, к миру призвать и под столом продолжить ещё более активно стимулировать рашный пенис! ДОСУХА!
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07.12.2021 17:37 Відповісти
Алё, Урсула, Россия уже напала в 2014 году.
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07.12.2021 18:05 Відповісти
Після заяви Урсули фон дер Ляєн на підтримку Польщі та про санкції проти бульбофюрера, білоруський таракан ротом свого пропагандона азарьонка побажав, щоб її згвалтували. https://www.youtube.com/watch?v=ngYrmUJEtJE
Цікаво, що побажає кремлівська моль після цієї заяви на підтримку України.
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07.12.2021 18:25 Відповісти
Йолупы, нам нужны самолеты и ПВО, желательно вчера из добровольцами. Два полка Ф-16 и несколько батарей ПВО Патриот резко бы остудили *****, а на ваши санкции он срать хотел, от тех псевдо санкции что 7 лет уже введены параша только сильнее стала.
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07.12.2021 18:27 Відповісти
Нет конкретики, значит очередной дрендеж ЕС!
СП2, двигатели и насосы Сименс... сотрудничество с рашистами вполне реальное!
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07.12.2021 18:34 Відповісти
значим чистим оружие
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07.12.2021 21:21 Відповісти
 
 