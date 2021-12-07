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Проєкт "Без цензури": Мольфари атакують Зеленського, а Байден ставить Путіна на місце. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Марина Данилюк-Ярмолаєва у свіжому випуску "Без цензури" аналізує, як мольфари на каналі 1+1 Ігоря Коломойського атакують Володимира Зеленського.

А також чого очікувати від перемовин президентів Джо Байдена і Володимира Путіна, на яких США і Росія говоритимуть, серед іншого, і про майбутнє України. Чим Байден пригрозить Путіну? Чому Росія, радше за все, не нападе на Україну? Про що домовилися президенти і до чого готуватися українцям?

Автор: Слава Козир
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Топ коментарі
+6
Ну хоч мольфари це зечьмо атакують...
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07.12.2021 17:37
+6
Прийшов, якось, Зеленський, будучи в Буковелі, до карпатського мольфара, запитать про свою долю, а той і каже

Будеш ти першим пожиттєвим президентом України…

Той зрадів:

О! Так я що, і Лукашенка переплюну?!!! Я ж, набагато молодший за нього!...
Та ні!... Тебе, просто, ще при першому президентському строці або «свої» придушать, бо багато про них знаєш, або на Майдані люди повісять…

*

Прийшов «Блазень» до мольфара і каже:

Хочу знать своє майбутнє! ...

Той каже:

Після того, як тебе повісять, у майбутньому житті ти станеш діючим автоматом газованої води в музеї історії СРСР... Тобі в щілину будуть пхать монети в 3 копійки , а ти будеш у відповідь сцять жовтою рідиною...

От тільки склянки у тебе не буде - її вкрав клятий Порошенко!!!
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07.12.2021 18:07
+6
ти і є сива кобила
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07.12.2021 18:20
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Ну хоч мольфари це зечьмо атакують...
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07.12.2021 17:37 Відповісти
бред сивой кобылы а не мольфары или как их там😀
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07.12.2021 17:43 Відповісти
ти і є сива кобила
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07.12.2021 18:20 Відповісти
Прийшов, якось, Зеленський, будучи в Буковелі, до карпатського мольфара, запитать про свою долю, а той і каже

Будеш ти першим пожиттєвим президентом України…

Той зрадів:

О! Так я що, і Лукашенка переплюну?!!! Я ж, набагато молодший за нього!...
Та ні!... Тебе, просто, ще при першому президентському строці або «свої» придушать, бо багато про них знаєш, або на Майдані люди повісять…

*

Прийшов «Блазень» до мольфара і каже:

Хочу знать своє майбутнє! ...

Той каже:

Після того, як тебе повісять, у майбутньому житті ти станеш діючим автоматом газованої води в музеї історії СРСР... Тобі в щілину будуть пхать монети в 3 копійки , а ти будеш у відповідь сцять жовтою рідиною...

От тільки склянки у тебе не буде - її вкрав клятий Порошенко!!!
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07.12.2021 18:07 Відповісти
Та шо там та склянка... Порох в бубачькі мізки вкрав і на цукерки переробив! Але ці цукерки виключно для споживання в *ОПе! Нажаль, це їм не допоможе, бо "******" , як казав вялікій унюханий вівсом кінь калантарян!
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07.12.2021 18:24 Відповісти
Чоловік побачив рекламу цукерок «Моніка», виробництва фабрики «Рошен»:

- І де ото продають отакі канхвети?

- Тобі не продадуть... Для цього потрібно мать на лобі наклейку "ЗЕ"... А ти, я думаю, такого соромишся і гидуєш...

*

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- Купуйте цукерки «Моніка» виробництва фабрики «Рошен» - всередині них - ціла полівітамінна група й незамінні амінокислоти. Під їх дією "вата" в голові повільно трансформується в повноцінний мозок... Деякі доростають до повноцінного "хомо сапієнса"...
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07.12.2021 18:26 Відповісти
Можно пластинку сменить? Это уже не смешно.
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07.12.2021 19:13 Відповісти
Ну то поплач!
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07.12.2021 19:48 Відповісти
Шо, обидели юродивого, отняли копеечку ...?
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07.12.2021 19:57 Відповісти
Так це ж ти невдоволений - "губки надув"! Так що "обіжений юродивий" - саме ти!
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07.12.2021 20:04 Відповісти
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07.12.2021 22:19 Відповісти
"Тяжєлострадающій рєгіон" нехай скаже спасіба ,колись панаєхавшім , жітєлям Дамбаса. Це ж треба спаплюжити і собі життя і всій країні.
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08.12.2021 06:13 Відповісти
На какое место Байден поставил *****?
Кацапы отошли от границы, или прекратили провокации?
Хоть что то они сделали?
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08.12.2021 12:08 Відповісти
 
 