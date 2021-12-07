Проєкт "Без цензури": Мольфари атакують Зеленського, а Байден ставить Путіна на місце. ВIДЕО

Марина Данилюк-Ярмолаєва у свіжому випуску "Без цензури" аналізує, як мольфари на каналі 1+1 Ігоря Коломойського атакують Володимира Зеленського.

А також чого очікувати від перемовин президентів Джо Байдена і Володимира Путіна, на яких США і Росія говоритимуть, серед іншого, і про майбутнє України. Чим Байден пригрозить Путіну? Чому Росія, радше за все, не нападе на Україну? Про що домовилися президенти і до чого готуватися українцям?