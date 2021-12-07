Проєкт "Без цензури": Мольфари атакують Зеленського, а Байден ставить Путіна на місце. ВIДЕО
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Марина Данилюк-Ярмолаєва у свіжому випуску "Без цензури" аналізує, як мольфари на каналі 1+1 Ігоря Коломойського атакують Володимира Зеленського.
А також чого очікувати від перемовин президентів Джо Байдена і Володимира Путіна, на яких США і Росія говоритимуть, серед іншого, і про майбутнє України. Чим Байден пригрозить Путіну? Чому Росія, радше за все, не нападе на Україну? Про що домовилися президенти і до чого готуватися українцям?
Топ коментарі
+6 marusia klimova
показати весь коментар07.12.2021 17:37
+6 Яр Холодний
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+6 lezyo
показати весь коментар07.12.2021 18:20
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Будь ласка, зачекайте...
Будеш ти першим пожиттєвим президентом України…
Той зрадів:
О! Так я що, і Лукашенка переплюну?!!! Я ж, набагато молодший за нього!...
Та ні!... Тебе, просто, ще при першому президентському строці або «свої» придушать, бо багато про них знаєш, або на Майдані люди повісять…
*
Прийшов «Блазень» до мольфара і каже:
Хочу знать своє майбутнє! ...
Той каже:
Після того, як тебе повісять, у майбутньому житті ти станеш діючим автоматом газованої води в музеї історії СРСР... Тобі в щілину будуть пхать монети в 3 копійки , а ти будеш у відповідь сцять жовтою рідиною...
От тільки склянки у тебе не буде - її вкрав клятий Порошенко!!!
- І де ото продають отакі канхвети?
- Тобі не продадуть... Для цього потрібно мать на лобі наклейку "ЗЕ"... А ти, я думаю, такого соромишся і гидуєш...
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Кацапы отошли от границы, или прекратили провокации?
Хоть что то они сделали?