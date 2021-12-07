Латвія закликала підготувати економічні санкції проти Росії: Кремль заздалегідь має знати цінник

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевич закликав західні країни підготувати "дуже сильний" пакет економічних санкцій, до якого входитиме відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT і санкції проти газопроводу Північний потік-2 вартістю 11 мільярдів доларів.

Його застосують, якщо Росія знову вторгнеться на територію України, пише видання ЛігаБізнесІнформ, передає Цензор.НЕТ.

На думку Рінкевича, Україна для президента РФ Володимира Путіна досі залишається "важливою частиною у його баченні великої Росії". Він пропонує надіслати Кремлю сигнал на випадок, якщо до країни почнеться повномасштабне вторгнення.

"Росія має знати заздалегідь, яким буде економічний цінник", – сказав він.

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Міністр зазначив, щоб стримати Путіна, також необхідно посилити присутність військ НАТО у країнах Балтії та у всій Східній Європі, зміцнити там протиповітряну оборону, покращити матеріально-технічне забезпечення. Країни-союзники НАТО мають надати Україні зброю, якої вона потребує, вважає Рінкевич.