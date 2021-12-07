Транзит газу через українську ГТС за 11 місяців знизився майже на чверть

Транзит природного газу через газотранспортну систему (ГТС) України у січні-листопаді 2021 року становив 38,3 млрд куб. м, що на 23,6% менше, ніж за аналогічний період 2020 року (50,1 млрд куб. м).

Про це свідчать дані ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зокрема, у західному напрямку за 11 місяців транзитом поставлено 35,172 млрд куб. м газу (Словаччина – 24,849 млрд куб. м, Угорщина – 6,799 млрд куб. м, Польща – 3,524 млрд куб. м); у південному – 3,177 млрд куб. м (Молдова – 2,783 млрд куб. м, Румунія – 0,394 млрд куб. м).

У листопаді-2021 транзит становив 3,049 млрд куб. м, що на 15,8% більше за жовтень-2021 (2,634 млрд куб. м). Зокрема, в напрямку Словаччини транзит становив 2,418 млрд куб. м (+14,2% проти жовтня-2021), Польщі – 0,297 млрд куб. м (-13,2%), Молдови – 0,334 млрд куб. м (+89,8%).

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Транзитні постачання газу з РФ до країн Європи минулого місяця не перевищили заброньованих річних потужностей. Середньодобові обсяги транспортування російського газу через ГТС України у листопаді становили 102 млн куб. м, що нижче за мінімальну "броню" за транзитною угодою (110 млн куб. м).

В ОГТСУ також зазначили, що заявки на транзит російського газу до Угорщини не надходять із 1 жовтня. На це не вплинула навіть аварія на Трансбалканському газопроводі та відсутність надходження газу із "Турецького потоку".

Водночас завдяки послузі short-haul-митного складу в листопаді зросли обсяги постачання газу з території України до Угорщини – до 0,314 млрд куб. м.

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"Попри "анонси" на початку листопада щодо збільшення обсягів транзиту газу до Європи через територію України, цього не сталося. Відбулася певна маніпуляція, коли транзит на початку місяця було зменшено до 57 млн куб. м на добу, а потім збільшено до 109 млн куб. м, передбачених транзитною угодою. Для порівняння: в аналогічний період у 2020 році транзит газу становив 178 млн куб. м на добу, у 2019-му – 277 млн. куб. м на добу", – зазначив голова ОГТСУ Сергій Макогон.

Як повідомлялося, транзит природного газу через ГТС України у 2020 році становив 55,8 млрд куб. м, що на 37,7% менше, ніж за 2019 рік (89,6 млрд куб. м). Середньодобовий обсяг транзиту протягом року становив 153 млн куб. м за заброньованих 178 млн куб. м.

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На українському газотранспортному коридорі у 2021-2024 рр. діє нова обов'язкова "броня" для "Газпрому" - 40 млрд куб. м (110 млн куб. м на добу) після 65 млрд куб. м (178 млн куб. м/добу) у 2020 році.