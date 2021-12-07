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Новини Київські новини
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Столичні медики цього місяця отримають від 6 до 10 тис. грн премій, - КМДА

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Столичні медики цього місяця отримають від 6 до 10 тис. грн премій, - КМДА

У Київраді внесли зміни до міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки, що дозволить виплатити медикам премії в грудні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА,

Згідно з ухваленим рішенням, планується, що вже у грудні за рахунок зекономлених бюджетних коштів медичні працівники столиці отримуватимуть: лікарі - по 10 тисяч гривень, середній медичний персонал - по 8 тисяч гривень, молодший медперсонал - по 6 тисяч гривень.

За словами заступниці голови КМДА, депутатки Київради Ганни Старостенко, протягом усього року медики вторинної і третинної ланки отримували щомісячну безповоротну фінансову допомогу з міського бюджету: лікарі - 5 тисяч грн, медсестри - 4 тисячі грн, молодший медичний персонал - 2 тисячі грн.

Нинішня ж доплата стосуватиметься й медичних працівників первинної ланки.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Ну хоть харчей прикупят к празднику!
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07.12.2021 17:01 Відповісти
вибрали, Євросолідарність та Удар, мером Кличка та й маємо премії лікарям, які турбуються про киян

Кияни - молодці !

Кличко - чемпіон !
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07.12.2021 17:20 Відповісти
так і 6 - 10 тисяч товсто "на хліб намажеш" !
чи не не так ?

це ж не Вовіна тисяча у.... моніторі девайса !
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08.12.2021 00:35 Відповісти
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08.12.2021 03:04 Відповісти
велике грошівництво
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07.12.2021 17:30 Відповісти
Сейчас зеленые начнут гавкать, что это заслуга зеленского!
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07.12.2021 18:00 Відповісти
у грудні за рахунок зекономлених бюджетних коштів медичні працівники столиці отримуватимуть...
У київській лікарні швидкої допомоги не виплатили зарплату медикам ще за жовтень. Це мабуть за рахунок таких зекономлених коштів і будуть тепер виплачувати премії. Все сходиться, два місяці невиплати зарплати медсестрі дорівнює вісім тисяч.
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07.12.2021 18:38 Відповісти
6-10 тыс. каждому или на всех?
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07.12.2021 19:06 Відповісти
 
 