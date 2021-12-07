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Новини Політика України
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Ахметов (789) ТЕС (219) експорт (725) енергетика (1653) вугілля (623) Євросоюз (7051) електроенергія (1910) ДТЕК (547) Укренерго (573) Міненерго (363)

Бурштинська ТЕС Ахметова спалює 5 тис. тонн дефіцитного вугілля на день для експорту електроенергії у ЄС, - "Ліга антитрасту"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Бурштинська ТЕС Ахметова спалює 5 тис. тонн дефіцитного вугілля на день для експорту електроенергії у ЄС, -

Бурштинська ТЕС Ахметова у грудні може спалити два Панамакси вугілля для дорогого експорту електроенергії у Європу, в той час, коли енергоблоки на інших ТЕС простоюють через брак палива, а на усіх телеканалах говорять про можливі обмеження споживання електрики та відключення.

Про це йдеться в матеріалі "Ліги антитрасту", передає Цензор.НЕТ

"Майже 5 тисяч тонн вугілля на день. Саме стільки вугілля спалює Бурштинська ТЕС групи ДТЕК у грудні для виробництва електроенергії, яку продає у країни ЄС. Бурштинський енергоострів - це умовна територія, на якій розташовані електричні мережі Бурштинської ТЕС разом з прилеглою до неї електромережею та власними споживачами електроенергії в межах Закарпатської та частково Івано-Франківської і Львівської областей. Унікальність енергоострова в тому, що він від’єднаний від об’єднаної енергомережі України та синхронізований з європейською. Отже, вся вироблена в енергосистемі острову електроенергія може бути або спожита лише всередині самого острову, або експортована до країн ЄС. Основні потужності генерації енергострову – Бурштинська ТЕС, що належить до групи ДТЕК Ріната Ахметова. Її частка у загальному добовому виробництві БуОС на початку грудня становила 93 – 97%", - розповіли автори.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Аварія на Бурштинській ТЕС: у реанімації помер один із чотирьох постраждалих

"За даними Укренерго, у грудні до 35% електроенергії, що була вироблена у Бурштинському енергоострові, експортувалась до країн ЄС. Нажаль, нові дашборди Міненерго з інформацією про постачання та споживання вугілля на ТЕС публікуються тільки у робочі дні. Тому, з шести днів грудня ми можемо оцінити лише чотири. Згідно інформації цих дашбордів за 1, 2, 5 та 6 грудня для виробництва електроенергії на Бурштинській ТЕС було спалено 60 тис. т. вугілля. Якщо врахувати, що приблизно третина виробленої електрики йшла на експорт, виходить, що на Бурштинській ТЕС для експорту за ці чотири дні було спалено 20 тис. т. дефіцитного для нашої країни вугілля. Або 5 тис. тон на день чи 150 тис. т. на місяць, що дорівнює двом Панамаксам імпортного вугілля, які ми так очікуємо у наших портах", - йдеться у матеріалі.

"Рухає ДТЕКом у цій ситуації цілком логічний бізнес-інтерес. Адже ціни на електроенергію у ЄС в ці дні в рази перевищують середньозважені ціни у БуОС. Звісно, зараз вигідніше продавати електроенергію Угорщині, де ціна мегавату за даними місцевої енергетичної біржи сягає 200 євро, ніж поставляти її в Україну, де середньозважені РДН всього 70-100 євро. 100 євро на мегаваті, яких за місяць за темпами експорту останніх днів може бути продано 250 тисяч. Чиста різниця може сягати 25 млн. євро. І це ж наче нормально, що бізнес намагається заробити більше. Але, мабуть, не в той час, коли енергоблоки на інших ТЕС простоюють через брак палива, а на усіх телеканалах говорять про можливі обмеження споживання електрики та відключення", - наголошують автори.
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Топ коментарі
+48
я канєшно ізвіняюсь.
Ахмєтка купив "дефіцитне" вугілля і може робити з ним шо хоче.
А от чого не купила влітку держава, - ось питання до прокуратури та пустого місця на посту президента.
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07.12.2021 17:06
+36
Не фан Ахметова, але люби небоже правду!
Паливо на електростанціях ахметова є, його немає на електростанціях державного Центренерго, яке обікрав Коломойський!
Саме вони стоять.
Ви що пропонуєте, забоати вугілля з складів еоектростанцій ахметова і відвезти його на склади Ценртенерго?
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07.12.2021 17:05
+25
Монополист - зеленский. У него вся власть, абсолютно монопольная. И если он не может, ты таки тут прав, то должен идти нах. Я бы сказал даже обязан, поскольку, как известно, он никому ничего не должен. Но про "обязан" он ничего не говорил.
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07.12.2021 17:14
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07.12.2021 17:05 Відповісти
Слава Ахметову!
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07.12.2021 17:21 Відповісти
Слава Украине! А Ахметов выглядит во всём этом деле лучше чем Зеля. Зеля устроил в начале зимы энергеический кризис чтобы вставить кольцо в нос эой стране и отвести её в стойло путину.
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07.12.2021 17:27 Відповісти
Ахметов бьіл бандитом и вором в 90-е , а теперь паразитирует на украденном. Тимошенко еще в 2009г обещала реприватизировать самьіе адиозньіе активьі олигархов , в т.ч. и Ахметова , потому олигархические СМИ день и ночь зомбировали населения мантрой "юлькафароффкаукраланашеффсе". В результате президентом стал дваждьі несудимьій урка Янукович , а потом бьіл Майдан , Крьім , Донбасс и война с 14000 тьіс. погибших...
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07.12.2021 19:00 Відповісти
да всем посрать что там кому ботоксная бабушка обещала
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07.12.2021 21:42 Відповісти
и да, она по самым скромным подсчетам приныкала ярд денег еще во времена Лазаренка
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07.12.2021 21:42 Відповісти
Не фан Ахметова, але люби небоже правду!
Паливо на електростанціях ахметова є, його немає на електростанціях державного Центренерго, яке обікрав Коломойський!
Саме вони стоять.
Ви що пропонуєте, забоати вугілля з складів еоектростанцій ахметова і відвезти його на склади Ценртенерго?
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07.12.2021 17:05 Відповісти
я канєшно ізвіняюсь.
Ахмєтка купив "дефіцитне" вугілля і може робити з ним шо хоче.
А от чого не купила влітку держава, - ось питання до прокуратури та пустого місця на посту президента.
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07.12.2021 17:06 Відповісти
Монополист не может "хочу - не хочу". Или обеспечиваешь или нах.
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07.12.2021 17:09 Відповісти
Так булочці і передай)
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07.12.2021 17:14 Відповісти
Монополист - зеленский. У него вся власть, абсолютно монопольная. И если он не может, ты таки тут прав, то должен идти нах. Я бы сказал даже обязан, поскольку, как известно, он никому ничего не должен. Но про "обязан" он ничего не говорил.
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07.12.2021 17:14 Відповісти
справедливо
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07.12.2021 17:17 Відповісти
Бредятина. Тарифы для населения вас видно злят, хотели повыше, судя по перлу.
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07.12.2021 17:29 Відповісти
Хотел пониже, но тут случился зеленский(конечно сначала случился идиотизм зебобиков, а уж затем и сам зеленский), за которого нам всем придется платить.
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07.12.2021 17:35 Відповісти
Есть ТЭЦ Ахметова. Он позаботился, чтобы те работали.
Есть ТЭЦ государственные, выдоенные Коломойским. Их снабжать должен Шмыгаль. Но "они просто забыли купить уголь", как сказала зеленая депутатша. И причем тут Ахметов? Может, лучше выгнать клоунов? Но как, если кто-то, не буду показывать пальцем, известен под прозвищем "73%", дал клоунам монопольную власть?
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07.12.2021 17:29 Відповісти
А что же этот гандурас свою зеленую электрику не экспортирует в ЕС? И деньги были и воплей меньше.
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07.12.2021 17:07 Відповісти
кожен дебіл не здатен прочитати текст.
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07.12.2021 17:13 Відповісти
Бурштинська ТЕЦ завжди стояла осторонь енергосистеми України. Вона завжди працювала на експорт.
див. Бурштинський енергоострів
А зелена енергетика знаходиться в центрі і на півдні України, продає електрику в загальну енергосистему.
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07.12.2021 17:33 Відповісти
Вы конечно согласны платить за зеленую электрику, отказавшись от сегоднешней тарифной цены
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07.12.2021 17:45 Відповісти
не все продаются куйлу и луке за пару сотен гривен
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07.12.2021 17:55 Відповісти
мы конечно согласны насадить тебя на бутылку
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07.12.2021 21:44 Відповісти
Лошадка, а в чём проблемы? Топите тем газом и углём, которые зебилы купили летом
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07.12.2021 21:55 Відповісти
Оця "Ліги антитрасту", де підвизається така собі чувирло Агія Загребельська, адвокат бені в справі по "Ротердам+", вірняк це контора подляка.
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07.12.2021 17:15 Відповісти
ага, надо было и атомные станции все продать олигархам, а лучше подарить..., сейчас бы все сидели при лучине..., красота...
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07.12.2021 17:18 Відповісти
ніде в світі атомна енергетика не знаходиться в приватних руках. Тільки держава - власник. Хоча би - заради конкуренції на ринку е/е
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07.12.2021 17:24 Відповісти
Це не зовсім так. Наприклад знаменита АЕС в Фукусімі була приватною.
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07.12.2021 17:31 Відповісти
Ага зараз якась православна **** купить АЕС,потім зробе аварію і втече в Росію або ще куди а ви тут розгрібати...Ніяких приватних АЕС , тільки державної власності.
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07.12.2021 18:07 Відповісти
В наших сьогоднішніх умовах так. Але якщо хтось побудує АЕС за свої гроші - чому б і ні.
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07.12.2021 18:21 Відповісти
Який ідіот буде будувати в наших реаліях і з такою судової системи??
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07.12.2021 18:24 Відповісти
ніякий. Це розмова про сферичного коня в вакуумі)
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07.12.2021 18:29 Відповісти
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07.12.2021 20:38 Відповісти
Тут Ікея досі не хоче заходити а ви про АЕС
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07.12.2021 18:25 Відповісти
В США майже всі АЕС -приватні
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07.12.2021 18:27 Відповісти
за США не знав. Читав про Фукусіму - запам`яталось.
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07.12.2021 18:31 Відповісти
Навпаки. Тільки в недемократичних країнах атомна енергетика вся належить державі. В світі повно привтаних операторів атомної енергетики.
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07.12.2021 18:26 Відповісти
дякую за заперечення. Я, можливо, і помиляюсь. Принаймі, так вважав. Але я розберусь, сам для себе.
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07.12.2021 19:48 Відповісти
Це пц , як дятел це все городить .?? А нічого що Ахметов спалює свій вугіль !? А де державний , Зюзя мля ,, ДЕ ДЕРЖАВНЕ ВУГІЛЛЯ .??? В тебе було півроку щоб купити його , запасти на зиму . Шо ти робив весь цей час , х.. на піаніні грав ..?? Ідіот . ! Чому Ахметка вугіллям запасся , а ти ні ?
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07.12.2021 17:33 Відповісти
От п...тор Ахмет ніт щоб віддати то вугілля на Державні станції
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07.12.2021 17:36 Відповісти
Та да, во всем Ахметка виноват)
Что-то на Цензоре меняется риторика ))
Скоро янелох оманский будет *великий * припизидент ))
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07.12.2021 17:42 Відповісти
Нехера расход!!! Я два куба газа на отопления трачу и то жалко!!!!
Не х...я там бобла!!!
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07.12.2021 17:43 Відповісти
виноват, канешна, ахметка, что его станции пашут ибо он уголек прикупил заранее,
а государственные на подсосе у ЗЕнелоха????)))
все самые красивые корабли проплывают мимо (с) )))) и с углем в том числе... да ЗЕшмаркля???
(а игде ж те караваны кораблей с углем, а которых так верещал под бурные аплодисменты зеленой секты???))))
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07.12.2021 17:46 Відповісти
его станци? или украдены у народа? он что, в наследство их получил?
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07.12.2021 18:01 Відповісти
его-его...кто разрешил их приватизировать - это второй вопрос... что и кто у кого украл - это ваще в прокуратуру... а вот то, что государственные остались без кучки угля в преддверии зимы - это шо? саботаж? преступление? пофигизм? непрофессионализм? шапито????
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07.12.2021 18:09 Відповісти
Это они и есть, Зе говорил про баржи с углем Ахметова. Держава так и не купила себе ничего, насколько я знаю.
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07.12.2021 18:08 Відповісти
и сразу вспоминается пафосная встреча зельцем в аэропорту АНа с гум/помощью, которая оказалась грузом доя гереговского Эпицентра ))))))
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07.12.2021 18:11 Відповісти
С1июля 2002 Бурштынская ТЭС отделена от объединенной энергетической системы Украины и работает только на экспорт...Так что там ещё зесрань для отмазки придумала?)))
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07.12.2021 17:47 Відповісти
пипец шариковы, частная контора что хочет то и сжигает, а тут приходят такие - делиться надо
и с каких пор уголь стал дефицитным, тем более зелень вещает что все готово для отопительного сезона
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07.12.2021 17:50 Відповісти
Вугілля просто забули купити, просто не прослідкували, скільки вугілля було закуплено (с)
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07.12.2021 17:57 Відповісти
Я что-то не припомню воя зебилов еще полгода назад, когда рыжая тварь отсудила у государства 2 млрд гривен. Может дело не в ахметове, а в ********* у власти, которые неспособны загрузить сырьем государственные эл.станции?
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07.12.2021 17:58 Відповісти
По сравнению с тем, сколько отсудил Коломойский -это пыль.
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07.12.2021 18:21 Відповісти
а в цей час атомні електростанції України технічно не вміють виробляти електроенергію для вкрай зношеної ахмєтовської мережі країни...
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07.12.2021 18:09 Відповісти
Плохой Ахметов не купил угля хорошему Коломойскому.
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07.12.2021 18:20 Відповісти
Ну тут вже в коментарях написали...
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07.12.2021 18:35 Відповісти
"Бурштынская ТЭС Ахметова сжигает 5 тыс. тонн дефицитного угля Ахметова"
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07.12.2021 18:38 Відповісти
не сторонник ахметова....но он уголь купил. и как хочет распоряжается...
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07.12.2021 18:55 Відповісти
Все четко - ЕС электричество, Ахметову прибыль, Украине СО2.
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07.12.2021 19:05 Відповісти
Полне нормальное распределение продукции: Электроэнертия - в ЕС; Деньги - Ахметову; Выбросы - Государству Украина.
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07.12.2021 19:06 Відповісти
Что в этой цепочке вас смущает? Ровно тоже в любой экспортной отрасли происходит. И объемы экспорта от общей выработки не превышает 20%. Остальное идёт львовянам, закарпатцам и франковцам.
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07.12.2021 19:45 Відповісти
Меня смущает в этой цепочке наличие казанского татарина, лучшего друга ростовсого шапкокрада.
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07.12.2021 20:04 Відповісти
А наличие бородатой бабушки вазеленского вас не смущает?
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07.12.2021 20:08 Відповісти
Занадто товсто, спробуй тролити більш витончено.
Якщо беня коломойський - покидьок, про що усі знають, то це жодним чином не виправдовує рудого таргана на прізвище ахметов.
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07.12.2021 20:40 Відповісти
Читаємо трохи уважніше; БурштынскаяТЭС Ахметова сжигает 5 тыс. тонн дефицитного угля в день для экспорта электроэнергии в ЕС Источник: https://censor.net/ru/n3303857
Тобто Ахметов заробляє на експорті електроенергії в Європу в той час коли країна ходить з шапкою по миру шукаючи звідки ту енергію імпортувати.
А вугілля він просто возить для своїх коксохімів і ТЕC кораблями із його ж власних американських шахт, найбільша «Affinity Mine» його ж компанії «Pocahontas Coal Company LLC».
Смішно було дивитись як недавно зелена влада тут всім вішала лапшу на вуха про свої "великі досягнення", що ура, оце ми заживемо, кораблі нам в Україну вугілля з Америки везуть!
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07.12.2021 19:24 Відповісти
Интересно, экспорт электроэнергии, или сжигание собственного угля на ТЭС содержат состав преступления? Будет Веня открывать 201-е дело?
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07.12.2021 19:42 Відповісти
Не порите херню, Ринат Леонидович не тот человек который кому-то что-то подарит.
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07.12.2021 20:07 Відповісти
Вы это мне?
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07.12.2021 20:09 Відповісти
Нахера Україні рудий тарган, який забруднює своїм сраним вугіллям українське повітря, псує екологію, паразитує на українцях, при цьому навіть у такий час відверто кладе на інтереси держави?
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07.12.2021 20:37 Відповісти
А беня не паразитує на "центренерго" купуючи електрику нижче собівартості для своїх феросплавних заводів, довівши його до банкрутства, а НКРЄКП на 100% зЕ закриває на це очі? залишаючи українцям лише викиди. Ще не знаємо скільки беня грошей в офшори від продажу феросплавів перевів. Так само беня робе з електрикою з АЕС, теж довівши його до банкрутства, залишаючи нам ядерні відходи.
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07.12.2021 21:53 Відповісти
Ти також на підсосі у рудого таргана?
До чого тут беня коломойський? Я з цього приводу вже написав. Якщо беня - лайно, то це жодним чином не виправдовує рудого таргана.
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07.12.2021 22:02 Відповісти
Бурштинская тэс не подключена к энергосистеме Украины. Ее электроэнергию нельзя поставлять в украинские энергосети. Она изначально сделана только на экспорт и для обеспечения электричеством Закарпатья.. То, что государство ходит с протянутой рукой, это еще один признак глупости и недальновидности зе-команды. Что они летом делали? В Трускавце бухали, вместо того чтобы готовитсья к зиме и обороне границ?
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08.12.2021 13:15 Відповісти
Сами пишут, что выгодней продавать на экспорт, потом чего то там не так. Писатели против свободной торговли? Ну подавайте запрос депутанам, что бы запретили экспорт э/энергии. Или национализировали Ахмета имущество. Мало исков к государству, добавятся ещё миллиардные. Но Шариковым понравится. Цельная лига антитраста.
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07.12.2021 19:40 Відповісти
Щось ти занадто відверто підлизуєш рудому таргану, який паразитує на українцях.
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07.12.2021 20:33 Відповісти
Усі підприємства рудого таргана ахметова працюють на збагачення його особисто та його родини. Спочатку він купував палаци для себе, зараз купує для свого сина, далі буде купувати для онуків, а сплачувати за усе це будуть українці, на яких паразитує це руде падло.
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07.12.2021 20:30 Відповісти
А нічого що на підприємствах Ахметова працює більше 300 000 робітників і вони отримують своєчасно зарплатню, і набагато більшу ніж середня по Україні. А війна блаЗЕня з Ахметовим вдарить в першу чергу по ним. Ахметов відмовився від аренди державних шахт "добропілля вугілля", тепер вони вугілля зовсім не добувають, у шахтарів заборгованість по зарплаті за півроку, нещодавно в новинах показували що зміна шахтарів залізла в забій і відмовилась вилазити в знак протесту. Шмигаль обіцяв сплатити заборгованість за літо. Коли до влади дориваються зелені шмарклі які вміють тільки гроші виводити в офшори, то за їх правління від України нічого не залишиться.
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07.12.2021 22:09 Відповісти
Ля-ля тополя, как там на подсосе у карточного шулера, который только отъёмом НДС отымал более 5 млрд долларов в год в течение более 10лет по сведениям из открытых источников. Хоть 0.01% тебе перепадает?
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07.12.2021 23:10 Відповісти
Воно або дурне, або відробляє свої 30 срібняків. Йому гроші не смердять.
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07.12.2021 23:32 Відповісти
Ти реально такий впоротий чи тупо гроші відробляєш?

Ті 300 тисяч працюють на збагачення рудого таргана. Хтось має виконувати й брудну роботу, щоб це руде падло купувало собі та своїм дітям палаци у Європі.

Й він платить платню сотням тисяч, а обкрадає мільйони. У моєму рідному Києві рудий тарган купив майже усе, що пов'язане з енергетикою та теплопостачанням, у результаті при значно вищих тарифах дуже впала якість послуг.
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07.12.2021 23:42 Відповісти
теплопостачання уже в Києві не належить Ахметову.
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08.12.2021 13:16 Відповісти
А кому належить? Місто повернуло собі лише труби, а генерація тепла йде на підприємствах рудого таргана.
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08.12.2021 15:57 Відповісти
Т.е если у вас в доме крыса которая сжирает все вместе с другими (Вальцман), Авакян, Капительман (ЙУЛЯ) ,а виноват Зе по вашей логике? Нужно забирать назад всю теплогенерацию,украденную при продажных **** типа Кучмы,Яныка,Вальцмана..
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08.12.2021 01:41 Відповісти
Электричество и тепло -это такая вещь, которую нужно вырабатывать 24 часа в сутки, каждый день. То что было раньше, это конечно плохо, но нужно решать проблему с энергетикой сегодня. А Зе не чешется.
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08.12.2021 13:18 Відповісти
По скольку мы уже не купляем электричество с раши и беларуси то предлагаю следующее решение проблемы. Надо выкопать все электрические столбы и мачты на границах с этими странами в месте с проводами. Этим на премер может заняться компания рефата чубарова как имеющая опыт отключения рашистких ресурсов от Украины. Потом перевозим все выкопаное к бурштынской тэс подключаем ее к энергосистеме Украины. Зеленский издает указ работать тэс на страну а не на запад. В крайнем случае либо националезируем тэс или временно берем её в аренду у ахметова давая ему гарантии возврата её в конце отопительного сезона. Всё это можно зделать в течение пары недель если начать сейчас и кончить до нового года. Не надо терять время по этому к топкам побратимы. Слава Украине!
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08.12.2021 11:35 Відповісти
Зачем выкапывать столбы с проводами??
Рациональнее на этих столбах с помощью проводов подвесить Слугу и всю шайку-лейку его прихвостней из Зрады и ОП. Это более конструктивно будет.
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08.12.2021 20:14 Відповісти
...очень хорошо!...уголь заходит по схеме "ротердам+" ??....если нет,то обеспечить не возможность покупки украинского угля ,для данной генерации.
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09.12.2021 15:06 Відповісти
 
 