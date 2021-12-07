Бурштинська ТЕС Ахметова спалює 5 тис. тонн дефіцитного вугілля на день для експорту електроенергії у ЄС, - "Ліга антитрасту"

Бурштинська ТЕС Ахметова у грудні може спалити два Панамакси вугілля для дорогого експорту електроенергії у Європу, в той час, коли енергоблоки на інших ТЕС простоюють через брак палива, а на усіх телеканалах говорять про можливі обмеження споживання електрики та відключення.

Про це йдеться в матеріалі "Ліги антитрасту", передає Цензор.НЕТ

"Майже 5 тисяч тонн вугілля на день. Саме стільки вугілля спалює Бурштинська ТЕС групи ДТЕК у грудні для виробництва електроенергії, яку продає у країни ЄС. Бурштинський енергоострів - це умовна територія, на якій розташовані електричні мережі Бурштинської ТЕС разом з прилеглою до неї електромережею та власними споживачами електроенергії в межах Закарпатської та частково Івано-Франківської і Львівської областей. Унікальність енергоострова в тому, що він від’єднаний від об’єднаної енергомережі України та синхронізований з європейською. Отже, вся вироблена в енергосистемі острову електроенергія може бути або спожита лише всередині самого острову, або експортована до країн ЄС. Основні потужності генерації енергострову – Бурштинська ТЕС, що належить до групи ДТЕК Ріната Ахметова. Її частка у загальному добовому виробництві БуОС на початку грудня становила 93 – 97%", - розповіли автори.

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"За даними Укренерго, у грудні до 35% електроенергії, що була вироблена у Бурштинському енергоострові, експортувалась до країн ЄС. Нажаль, нові дашборди Міненерго з інформацією про постачання та споживання вугілля на ТЕС публікуються тільки у робочі дні. Тому, з шести днів грудня ми можемо оцінити лише чотири. Згідно інформації цих дашбордів за 1, 2, 5 та 6 грудня для виробництва електроенергії на Бурштинській ТЕС було спалено 60 тис. т. вугілля. Якщо врахувати, що приблизно третина виробленої електрики йшла на експорт, виходить, що на Бурштинській ТЕС для експорту за ці чотири дні було спалено 20 тис. т. дефіцитного для нашої країни вугілля. Або 5 тис. тон на день чи 150 тис. т. на місяць, що дорівнює двом Панамаксам імпортного вугілля, які ми так очікуємо у наших портах", - йдеться у матеріалі.

"Рухає ДТЕКом у цій ситуації цілком логічний бізнес-інтерес. Адже ціни на електроенергію у ЄС в ці дні в рази перевищують середньозважені ціни у БуОС. Звісно, зараз вигідніше продавати електроенергію Угорщині, де ціна мегавату за даними місцевої енергетичної біржи сягає 200 євро, ніж поставляти її в Україну, де середньозважені РДН всього 70-100 євро. 100 євро на мегаваті, яких за місяць за темпами експорту останніх днів може бути продано 250 тисяч. Чиста різниця може сягати 25 млн. євро. І це ж наче нормально, що бізнес намагається заробити більше. Але, мабуть, не в той час, коли енергоблоки на інших ТЕС простоюють через брак палива, а на усіх телеканалах говорять про можливі обмеження споживання електрики та відключення", - наголошують автори.